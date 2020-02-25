Безумно весёлый «Москвич»: сибиряк купил машину 1979 года и вложил в неё 600 тысяч — смотрим, что получилось

Сегодня на НГС новая история об удивительных автомобилях новосибирцев — на этот раз познакомимся с раритетным «Москвичом» 1979 года выпуска, восстановленным до идеального заводского состояния. Его владелец Олег Востриков воплотил детскую мечту и не пожалел денег на реставрацию — смотрим на яркий весенний «Москвич» кардинально-оранжевого цвета.
Иж-2125 «Комби» сделан на базе массового седана «Москвич-412», но является более престижной и редкой моделью. Конкретно эта машина 1979 года выпуска, и для Олега Вострикова она стала воплощением детских воспоминаний.
— В нашей семье был совершенно такой же автомобиль в течение 20 лет. Я вырос на подобной машине, с ней были связаны все детские теплые воспоминания. Когда я вырос, то поставил себе задачу — заработаю и куплю точно такой же автомобиль, чтобы он у меня был как частичка памяти, частичка семейных ценностей.
Олег пересмотрел десятки объявлений и наткнулся на интересный вариант в Барабинске — автомобиль, на котором долгие годы ездил дедушка, сохранился практически в идеале: его кузов избежал серьезной коррозии.
— Задача была найти такой кузов и сделать совершенно новый «Москвич» без каких-либо сильных переделок, инноваций, замен агрегатов на современные. Всё своё. Найти целый кузов было фантастикой.
Основные траты пришлись на работы по восстановлению машины. Нужно было довести кузов до ума, перекрасить его в оранжевый цвет, заменить старые агрегаты, но только на новые оригинальные.
— Отвожу машину к своим друзьям в очень современный кузовной цех, и в течение полугода, с дракой мастеров, кто будет заниматься этим проектом, эту машину реставрировали. Её разобрали полностью, выкинули все узлы, агрегаты, двигатель, мост, коробку. Оставался практически голый кузов и остался реально родной салон — не пришлось ничего перетягивать.
— Я по всей России искал новые узлы. В Ижевске нашел новый двигатель, эсэсэсэровский. В Смоленске — мост, коробку, подвеску переднюю. Это всё новое. На самом деле очень долго у нас были еще так называемые склады госрезерва, и в начале 2000-х они начали расформировываться за ненадобностью, и реально было очень много запчастей.
Из 600 потраченных тысяч около 300 тысяч пошли на кузовные работы. Двигатель, к примеру, обошелся в
— Большая проблема была найти мелочь — в плане хрома, резиночек, уплотнителей. По гаражам клеил объявления и искал у дедов — у них много чего находилось. Помог клуб «москвичеводов» в Новосибирске, мы меняемся, друг другу продаем что-то, ищем по гаражам. Передний бампер реально нашелся новый, в газете, в масле, за
Такие оригинальные покрышки до сих пор выпускаются на заводах, в частности, в Барнауле. Белые флипперы на колесах в заводском исполнении не предусматривались — это был своего рода небольшой тюнинг.
Еще из улучшений — электропривод антенны, шумоизоляция, дополнительное зеркало заднего вида на водительской двери. Пришлось купить новую электропроводку и поставить дополнительный электровентилятор перед радиатором — москвичевские двигатели склонны к перегреву.
— Когда состоялся первый запуск собранного автомобиля, то это воспринималось как День Победы у всех. В команде трудились около 10 человек, каждый отвечал за свое, кто-то — за кузов, кто-то — за агрегаты.
— «Москвич-412» делался как в Москве, так и в Ижевске. А в Ижевске это же «Ижмаш», военное предприятие, там на самом деле лучше выходил металл автомобиля, и они меньше гнили. Автомобиль ценился именно за прочность своей конструкции.
Олег бережет свой «Москвич», поэтому зимой далеко от гаража не отъезжает — всё же и колеса нешипованные, и грязь вокруг.
— Это машина однозначно для выходного летнего дня. Например, в хорошую солнечную погоду прокатиться на дачу родительскую, где всё это начиналось. Я понимаю, что эта машина не для длительных междугородних переездов.
— Реакции сильно положительные — надеваешь очки, включаешь Сюткина, «Оранжевый галстук». Иногда спрашивают, продаю или нет. Я говорю однозначно: нет!
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