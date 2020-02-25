Безумно весёлый «Москвич»: сибиряк купил машину 1979 года и вложил в неё 600 тысяч — смотрим, что получилось

Олег Востриков и его Иж-2125 «Комби» Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня на НГС новая история об удивительных автомобилях новосибирцев — на этот раз познакомимся с раритетным «Москвичом» 1979 года выпуска, восстановленным до идеального заводского состояния. Его владелец Олег Востриков воплотил детскую мечту и не пожалел денег на реставрацию — смотрим на яркий весенний «Москвич» кардинально-оранжевого цвета.

Иж-2125 «Комби» — первый советский автомобиль в кузове лифтбэк Фото: Ольга Бурлакова

Иж-2125 «Комби» сделан на базе массового седана «Москвич-412», но является более престижной и редкой моделью. Конкретно эта машина 1979 года выпуска, и для Олега Вострикова она стала воплощением детских воспоминаний.

Видели такую на улицах Новосибирска? Фото: Ольга Бурлакова

— В нашей семье был совершенно такой же автомобиль в течение 20 лет. Я вырос на подобной машине, с ней были связаны все детские теплые воспоминания. Когда я вырос, то поставил себе задачу — заработаю и куплю точно такой же автомобиль, чтобы он у меня был как частичка памяти, частичка семейных ценностей.

Три года назад Олег начал поиски подходящего «Москвича» в хорошем состоянии под полную реставрацию Фото: Ольга Бурлакова

Олег пересмотрел десятки объявлений и наткнулся на интересный вариант в Барабинске — автомобиль, на котором долгие годы ездил дедушка, сохранился практически в идеале: его кузов избежал серьезной коррозии.

Интересный вариант нашелся в Барабинске Фото: Ольга Бурлакова

— Задача была найти такой кузов и сделать совершенно новый «Москвич» без каких-либо сильных переделок, инноваций, замен агрегатов на современные. Всё своё. Найти целый кузов было фантастикой.

Автомобиль обошелся в 45 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Основные траты пришлись на работы по восстановлению машины. Нужно было довести кузов до ума, перекрасить его в оранжевый цвет, заменить старые агрегаты, но только на новые оригинальные.

Так сейчас выглядит салон автомобиля Фото: Ольга Бурлакова

— Отвожу машину к своим друзьям в очень современный кузовной цех, и в течение полугода, с дракой мастеров, кто будет заниматься этим проектом, эту машину реставрировали. Её разобрали полностью, выкинули все узлы, агрегаты, двигатель, мост, коробку. Оставался практически голый кузов и остался реально родной салон — не пришлось ничего перетягивать.



Запчасти искались по всей России Фото: Ольга Бурлакова

— Я по всей России искал новые узлы. В Ижевске нашел новый двигатель, эсэсэсэровский. В Смоленске — мост, коробку, подвеску переднюю. Это всё новое. На самом деле очень долго у нас были еще так называемые склады госрезерва, и в начале 2000-х они начали расформировываться за ненадобностью, и реально было очень много запчастей.

Общие затраты на реставрацию Олег оценивает в 600 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова

Из 600 потраченных тысяч около 300 тысяч пошли на кузовные работы. Двигатель, к примеру, обошелся в 50 тысяч , задний мост — в 10 тысяч , коробка передач — в 5 тысяч .

Двигатель обошелся в 50 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова

— Большая проблема была найти мелочь — в плане хрома, резиночек, уплотнителей. По гаражам клеил объявления и искал у дедов — у них много чего находилось. Помог клуб «москвичеводов» в Новосибирске, мы меняемся, друг другу продаем что-то, ищем по гаражам. Передний бампер реально нашелся новый, в газете, в масле, за 5 тысяч рублей, у деда в гараже.

Покрышки Олег установил новые, но оригинального размера Фото: Ольга Бурлакова

Такие оригинальные покрышки до сих пор выпускаются на заводах, в частности, в Барнауле. Белые флипперы на колесах в заводском исполнении не предусматривались — это был своего рода небольшой тюнинг.

Из улучшений — хорошая акустика, тщательно спрятанная в салоне автомобиля Фото: Ольга Бурлакова

Еще из улучшений — электропривод антенны, шумоизоляция, дополнительное зеркало заднего вида на водительской двери. Пришлось купить новую электропроводку и поставить дополнительный электровентилятор перед радиатором — москвичевские двигатели склонны к перегреву.

На первый запуск собрались все мастера Фото: Ольга Бурлакова

— Когда состоялся первый запуск собранного автомобиля, то это воспринималось как День Победы у всех. В команде трудились около 10 человек, каждый отвечал за свое, кто-то — за кузов, кто-то — за агрегаты.

Автомобили, сделанные на ижевском заводе, а не на столичном АЗЛК, ценятся больше, поскольку лучше противостоят коррозии. И его экземпляр — лишнее тому подтверждение Фото: Ольга Бурлакова

У ижевских машин лучше качество металла Фото: Ольга Бурлакова

— «Москвич-412» делался как в Москве, так и в Ижевске. А в Ижевске это же «Ижмаш», военное предприятие, там на самом деле лучше выходил металл автомобиля, и они меньше гнили. Автомобиль ценился именно за прочность своей конструкции.

1,5-литровый двигатель машины развивает 73,5 лошадиной силы. По словам владельца, этого вполне достаточно для уверенного старта и разгона на летних дорогах города Фото: Ольга Бурлакова

Олег бережет свой «Москвич», поэтому зимой далеко от гаража не отъезжает — всё же и колеса нешипованные, и грязь вокруг.

«Москвич» используется как авто выходного дня Фото: Ольга Бурлакова

— Это машина однозначно для выходного летнего дня. Например, в хорошую солнечную погоду прокатиться на дачу родительскую, где всё это начиналось. Я понимаю, что эта машина не для длительных междугородних переездов.



Вскоре яркий оранжевый «Москвич» снова будет радовать новосибирцев и дарить им апельсиновое настроение. И Олег будет вновь выслушивать комплименты от других водителей и рассказывать о машине Фото: Ольга Бурлакова