Приехал Жуков и закопал видеокассету: стало известно, когда заработает гигантский комплекс баров в Новосибирске

Создатели новосибирского Blablabar — самого большого комплекса баров, где будет работать более 30 разных заведений — объявили об официальной дате открытия. На церемонии побывал музыкант и предприниматель Сергей Жуков, который открывает здесь свой бар «Руки вверх».
«Барный квартал», как называют его сами создатели, Blablabar — проект казахских инвесторов. Такие заведения уже работают в Алма-Ате, Астане, Москве. Еще несколько проектов строится. Новосибирский комплекс пока самый крупный.
С точки зрения бизнес-модели, Blablabar — это своего рода барный коворкинг. Владелец заведения предоставляет потенциальному арендатору не просто пустое помещение, а уже готовую стойку бара, оформленную в определенной стилистике.
Первоначально предполагалось, что новосибирский Blablabar заработает к концу ноября прошлого года, но сроки несколько раз сдвигались. И вот в это воскресенье, 23 февраля, руководитель новосибирского комплекса Андрей Васин впервые объявил об официальной дате открытия. Комплекс должен заработать 26 марта.
Внутри пока только начаты отделочные работы. Готовы (но ещё не оснащены оборудованием) лишь несколько барных «островов», большая часть пространства комплекса представляет собой большую стройку. Пресс-конференцию по случаю объявления официальной даты открытия пришлось давать в более или менее прибранной части зала.
Одним из арендаторов новосибирского Blablabar стала сеть «Руки вверх» — совместный проект ресторатора Павла Чеснокова и музыканта Сергея Жукова. Чеснокову также принадлежит сеть заведений Nebar, одно из которых работает в Новосибирске.
Жуков, приехавший в Новосибирск с концертом, выложил на месте будущего заведения символический мастерок бетона. В специально оставленную нишу были положены картридж от видеоигры «Денди» и видеокассета. Такой выбор Сергей Жуков объяснил стилистикой бара — он должен возвращать посетителей в атмосферу 90-х годов.
После того, как в пол под будущей барной стойкой (её тоже пока нет) были заложены эти артефакты, Жуков и Васин расстреляли из маркеров для пейнтбола белый лист фанеры. Он должен стать частью декора будущего заведения.
Новосибирские рестораторы относятся к проекту Blablabar с осторожным скепсисом. Главные опасения связаны с тем, что в городе просто нет такого количества публики, готовой сразу дать работу ещё 30 заведениям в центре, где уже работает более 100 баров. Большой неожиданностью для многих стало решение компании Дениса Иванова открыть здесь два заведения. Иванову, впрочем, будут принадлежать не бары, а точки с едой. Как рассказал руководитель направления авторских ресторанов компании Артур Ганагин, в Blablabar откроется точка концепции Aziatish и еще одно заведение с пиццей, сэндвичами и тому подобной едой, название которому пока не определено.
— Мы понимаем, что для Новосибирска это проект рискованный, но я видел уже работающие комплексы. Это впечатляет, — говорит Артур Ганагин.
Blablabar станет самым крупным в Новосибирске проектом такого типа. Однако крупные заведения продолжают открываться в городе и без него. Так в самом начале года в новостройке рядом с ТРЦ «Аура» начал работать бар «Крыша», который занимает весь верхний этаж здания. А в конце прошлого года сразу несколько новых заведений небольшого размера появились в здании гостиницы «Центральная».