Приехал Жуков и закопал видеокассету: стало известно, когда заработает гигантский комплекс баров в Новосибирске

Одним из арендаторов в новосибирском комплексе станет бар Сергея Жукова (справа) Фото: Стас Соколов

Создатели новосибирского Blablabar — самого большого комплекса баров, где будет работать более 30 разных заведений — объявили об официальной дате открытия. На церемонии побывал музыкант и предприниматель Сергей Жуков, который открывает здесь свой бар «Руки вверх».

«Барный квартал», как называют его сами создатели, Blablabar — проект казахских инвесторов. Такие заведения уже работают в Алма-Ате, Астане, Москве. Еще несколько проектов строится. Новосибирский комплекс пока самый крупный.

Строительные работы в зале в самом разгаре Фото: Стас Соколов

С точки зрения бизнес-модели, Blablabar — это своего рода барный коворкинг. Владелец заведения предоставляет потенциальному арендатору не просто пустое помещение, а уже готовую стойку бара, оформленную в определенной стилистике.



Первоначально предполагалось, что новосибирский Blablabar заработает к концу ноября прошлого года, но сроки несколько раз сдвигались. И вот в это воскресенье, 23 февраля, руководитель новосибирского комплекса Андрей Васин впервые объявил об официальной дате открытия. Комплекс должен заработать 26 марта.

Презентацию проекта провели в боевых условиях Фото: Стас Соколов

Внутри пока только начаты отделочные работы. Готовы (но ещё не оснащены оборудованием) лишь несколько барных «островов», большая часть пространства комплекса представляет собой большую стройку. Пресс-конференцию по случаю объявления официальной даты открытия пришлось давать в более или менее прибранной части зала.

Одним из арендаторов новосибирского Blablabar стала сеть «Руки вверх» — совместный проект ресторатора Павла Чеснокова и музыканта Сергея Жукова. Чеснокову также принадлежит сеть заведений Nebar, одно из которых работает в Новосибирске.

Комплекс расположен на втором этаже бизнес-центра «Ситицентр» Фото: Стас Соколов

Жуков, приехавший в Новосибирск с концертом, выложил на месте будущего заведения символический мастерок бетона. В специально оставленную нишу были положены картридж от видеоигры «Денди» и видеокассета. Такой выбор Сергей Жуков объяснил стилистикой бара — он должен возвращать посетителей в атмосферу 90-х годов.



После того, как в пол под будущей барной стойкой (её тоже пока нет) были заложены эти артефакты, Жуков и Васин расстреляли из маркеров для пейнтбола белый лист фанеры. Он должен стать частью декора будущего заведения.

Музыкант выложил на месте будущей барной стойки символический мастерок цемента Фото: Стас Соколов

Новосибирские рестораторы относятся к проекту Blablabar с осторожным скепсисом. Главные опасения связаны с тем, что в городе просто нет такого количества публики, готовой сразу дать работу ещё 30 заведениям в центре, где уже работает более 100 баров. Большой неожиданностью для многих стало решение компании Дениса Иванова открыть здесь два заведения. Иванову, впрочем, будут принадлежать не бары, а точки с едой. Как рассказал руководитель направления авторских ресторанов компании Артур Ганагин, в Blablabar откроется точка концепции Aziatish и еще одно заведение с пиццей, сэндвичами и тому подобной едой, название которому пока не определено.

И пострелял по листу фанеры из маркера Фото: Стас Соколов

— Мы понимаем, что для Новосибирска это проект рискованный, но я видел уже работающие комплексы. Это впечатляет, — говорит Артур Ганагин.

