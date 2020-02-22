Снежные и нежные: 7 фото с гонок на собачьих упряжках под Новосибирском (умиление зашкаливает)

В посёлке Степной под Новосибирском стартовала трёхдневная гонка на собачьих упряжках «Сила Сибири». Событие для ездового спорта если уж не грандиозное, то очень знаковое — во-первых, потому что гонка стала уже пятой, юбилейной для нашего региона, а во-вторых — событие растянули на три дня, включив в программу и ночные заезды. Ну а для самих спортсменов — собак пород хаски, маламут, якутская лайка и других северных ездовых пород — это лишний повод посоревноваться в скорости и выносливости. Ну и, конечно порадоваться пушистому снегу, пока его ещё в избытке. Публикуем самые яркие кадры и видео с первого дня заезда — азарта и умиления в них предостаточно.
В начале этого года мы рассказывали о "Рождественском заезде", на который съехались десятки самоедов, хаски и якутских лаек со всей Сибири. Взглянуть на самых очаровательных собак январской гонки можно здесь.