22 февраля суббота
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 64.30
eur 69.42
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 64.30
eur 69.42

Все новости

Все новости
Милота Фоторепортаж

Снежные и нежные: 7 фото с гонок на собачьих упряжках под Новосибирском (умиление зашкаливает)

Для пушистых спортсменов и их хозяев приготовили аж три дня соревнований в посёлке под городом

475
19 Обсудить

Поделиться

Гонку можно смело назвать экстремальной — в этом году для собак приготовили ночные старты на 20, 75 и 150 километров для взрослых и "сильных духом спортсменов", как говорят в оргкомитете гонки. Подрастающих каюров ждёт дистанция поменьше — на 300 метров. Но и она требует определённой сноровки.&nbsp;

Гонку можно смело назвать экстремальной — в этом году для собак приготовили ночные старты на 20, 75 и 150 километров для взрослых и "сильных духом спортсменов", как говорят в оргкомитете гонки. Подрастающих каюров ждёт дистанция поменьше — на 300 метров. Но и она требует определённой сноровки. 

В посёлке Степной под Новосибирском стартовала трёхдневная гонка на собачьих упряжках «Сила Сибири». Событие для ездового спорта если уж не грандиозное, то очень знаковое — во-первых, потому что гонка стала уже пятой, юбилейной для нашего региона, а во-вторых — событие растянули на три дня, включив в программу и ночные заезды. Ну а для самих спортсменов — собак пород хаски, маламут, якутская лайка и других северных ездовых пород — это лишний повод посоревноваться в скорости и выносливости. Ну и, конечно порадоваться пушистому снегу, пока его ещё в избытке. Публикуем самые яркие кадры и видео с первого дня заезда — азарта и умиления в них предостаточно.

Собаки замирают на старте — им нужна предельная концентрация внимания. Это уже потом, на гоночной трассе, можно отдаться эмоциям, высунуть язык, порадоваться зиме и скорости. Испытать свои силы сюда прибыли более 70 собак и 26 хозяев, в том числе и из соседних регионов — Алтая, Красноярска, Томска, Кемерово и Омска.

Собаки замирают на старте — им нужна предельная концентрация внимания. Это уже потом, на гоночной трассе, можно отдаться эмоциям, высунуть язык, порадоваться зиме и скорости. Испытать свои силы сюда прибыли более 70 собак и 26 хозяев, в том числе и из соседних регионов — Алтая, Красноярска, Томска, Кемерово и Омска.

Среди зрителей царит возбуждённое оживление. Понаблюдать за соревнованиями очаровательных и забавных пушистых спортсменов в посёлок Новосибирской области, где традиционно проходят гонки, приехали сотни сибиряков.

Среди зрителей царит возбуждённое оживление. Понаблюдать за соревнованиями очаровательных и забавных пушистых спортсменов в посёлок Новосибирской области, где традиционно проходят гонки, приехали сотни сибиряков.

Вот так собаки с радостью убегают в заснеженные дали, порой почти скрываясь на фоне белого снега.

Как рассказал член оргкомитета "Сила Сибири" Дмитрий Алаев, в гонке, в основном, участвуют опытные спортсмены — у 90% из них уже есть спортивные разряды по ездовому спорту. А четыре участника — кандидаты в мастера спорта.

Как рассказал член оргкомитета "Сила Сибири" Дмитрий Алаев, в гонке, в основном, участвуют опытные спортсмены — у 90% из них уже есть спортивные разряды по ездовому спорту. А четыре участника — кандидаты в мастера спорта.

Спорт спортом, но и пообниматься с хозяином тоже нужно успеть. У зрителей, к слову, тоже будет такая возможность — им пообещали фотосессию и катание на собачьих упряжках.

Спорт спортом, но и пообниматься с хозяином тоже нужно успеть. У зрителей, к слову, тоже будет такая возможность — им пообещали фотосессию и катание на собачьих упряжках.

Несмотря на то, что заезды и соревнования собакам только в радость, отдохнуть и поваляться на белом снежку они тоже не против. Даже в компании.

Несмотря на то, что заезды и соревнования собакам только в радость, отдохнуть и поваляться на белом снежку они тоже не против. Даже в компании.

А вот так выглядят собаки после сложного заезда. Далее отдых, вкусное угощение — и можно вновь отправляться на старт.

А вот так выглядят собаки после сложного заезда. Далее отдых, вкусное угощение — и можно вновь отправляться на старт.

В начале этого года мы рассказывали о "Рождественском заезде", на который съехались десятки самоедов, хаски и якутских лаек со всей Сибири. Взглянуть на самых очаровательных собак январской гонки можно здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

собакигонкиездовой спорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

22 фев 2020 в 19:20

НГС!!!
Вы вообще будете модерировать бредовые комменты от одного персонажа?

Кот
22 фев 2020 в 19:16

Зоозащитники ау. Вы где? Когда пикет?

Фото пользователя
22 фев 2020 в 19:11

Плохой вы юрист, если однобоко мыслите...почему вы видите мои ,древнерусские ругательства и не видите всю ту гадость , что льётся на меня...Можете ответить на этот вопрос не как юрист, а как человек . Когда похабники используют в мой адрес слова МИНЕТ и прочую гадость, вы, как мужчина проходите мимо.
ВАМ все равно? Как раз то гнильё , например, от ЛЕГКОТРУДНИКА, нгс тщательно подчищает.... Зайдите , полюбуйтесь.
До недавнего времени я не использовала древнерусский словарь в своей речи....но стало невозможно терпеть грязь от мужчин в мой адрес. Что скажете на это?