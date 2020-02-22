Снежные и нежные: 7 фото с гонок на собачьих упряжках под Новосибирском (умиление зашкаливает)

Гонку можно смело назвать экстремальной — в этом году для собак приготовили ночные старты на 20, 75 и 150 километров для взрослых и "сильных духом спортсменов", как говорят в оргкомитете гонки. Подрастающих каюров ждёт дистанция поменьше — на 300 метров. Но и она требует определённой сноровки.

В посёлке Степной под Новосибирском стартовала трёхдневная гонка на собачьих упряжках «Сила Сибири». Событие для ездового спорта если уж не грандиозное, то очень знаковое — во-первых, потому что гонка стала уже пятой, юбилейной для нашего региона, а во-вторых — событие растянули на три дня, включив в программу и ночные заезды. Ну а для самих спортсменов — собак пород хаски, маламут, якутская лайка и других северных ездовых пород — это лишний повод посоревноваться в скорости и выносливости. Ну и, конечно порадоваться пушистому снегу, пока его ещё в избытке. Публикуем самые яркие кадры и видео с первого дня заезда — азарта и умиления в них предостаточно.

