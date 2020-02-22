Возвращение Пиноккио, любовь в «Белграде» и женщины в море: 11 поводов пойти в кино в марте

И конечно же, в марте будет много кино о героических женщинах Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов; кадры из фильмов «Вперед», «Мулан», «Пиноккио», «Один вдох», «Тролли. Мировой тур»

Мы решили каждый месяц рассказывать вам о том, что интересного покажут в кино. И если в феврале из кинозалов можно было не вылезать, то март более сдержан на громкие премьеры. Однако и здесь есть свои жемчужины. «Отель "Белград"»

Не успели создатели «Холопа» насладиться триумфом (картина стала самым кассовым российским фильмом за последние 10 лет и побила рекорды сборов), как в марте представят очередной комедийный шедевр. Главную роль в «Отеле "Белград"» исполнил Милош Бикович. Он играл Гришу в «Холопе» и Пашу в сериале «Отель "Элеон"». Его нового персонажа также зовут Пашей, что наводит на мысль: уж не сиквел ли это того самого сериала, тем более что в сценаристах — те же самые люди, что создавали известное комедийное шоу? Нет.

На этот раз герой Биковича — владелец отеля в Белграде, который попадает в переплет с местным мафиози. Чтобы загладить свою вину, парень должен жениться на его дочери (видимо, знаменитая белградская традиция). Кроме перипетий подготовки к торжеству с национальными особенностями, в картине много завораживающих пейзажей древнего города, так что даже если вы не любите российский кинематограф, «Отель "Белград"» будет интересно посмотреть как кинопутешествие.

Видео: Супер Сериал / YouTube.com, реж. Константин Статский; «Супер», START, Yellow, Black & White

Когда в кино: с 5 марта 2020 года. «Один вдох»

Первый российский художественный фильм, снятый в открытом море на стометровой глубине, расскажет историю чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Она установила 40 мировых рекордов и стала первой женщиной, задержавшей дыхание под водой на девять минут. В августе 2015 года спортсменка пропала во время очередного погружения около острова Ибица, а через два дня поисков ее признали погибшей. Это не байопик и не фильм про фридайвинг. Авторы фильма решили показать историю сильной личности, не акцентируя большого внимания на биографичности, чтобы оставить себе больше места для творчества. А одним из главных героев стало, конечно же, море. Подводные съемки занимают большую часть экранного времени, сцены снимались в Финляндии и у берегов Мальты. Под такое кино можно и Международный женский день отметить.

Видео: iVideos / YouTube.com, реж. Елена Хазанова; «Общественное мнение»

Когда в кино: с 5 марта 2020 года. «Женщина»

Французский режиссер Ян Артюс-Бертран дал миру кино несколько красочных и зрелищных киополотен, где за живописными картинками скрываются щемящие истории. В фильме «Человек» 2015 года она собрал рассказы двух тысяч людей из 60 стран мира, пытаясь найти ответ на вопрос «Что делает нас людьми», в «Земле» затронул проблемные точки отношений человека и окружающего мира. Новая работа, которая выйдет на широкие экраны в начале марта, расскажет об образовании, бедности, правосудии и смелости.

Фильм «Женщина» объединил рассказы двух тысяч героинь со всего света. Они делятся историями о материнстве, образовании, браке, сексуальности и финансовой независимости. Главы государств, королевы красоты, водители автобусов, женщины-фермеры (от России, например, здесь участвует треш-поэтесса Наташа Романова) — многие из них впервые смогли поделиться своими историями перед камерой Яна Артюс-Бертрана. Очередная попытка режиссера сделать мир добрее и заставить нас относиться ко всему не так скептично и цинично в этот раз, возможно, достигнет цели.



Видео: Geomovies / YouTube.com, реж. Анна Микова, Ян Артюс-Бертран; [Merlin] IDOL Distribution, Warner Chappell, LatinAutor

Когда в кино: с 8 марта 2020 года. «Человек-невидимка»

В конце марта подарок ждет всех поклонников творчества Ли Уоннелла, сценариста половины эпизодов «Пилы» и всех «Астралов». «Человек-невидимка» — его третья режиссёрская работа, и она обещает вам почти два часа напряженного триллера. Бойфренд главной героини, покончив с собой, оставляет ей наследство в 5 миллионов долларов. Но если врачи признают девушку невменяемой, то все это богатство превратится в черепки. Стоит ли говорить о том, что с этого момента у Сесилии начинаются серьезные проблемы, и наследство — не самое страшное, что она рискует потерять?

Видео: iVideos / YouTube.com, реж. Ли Уоннелл; Blumhouse Productions, Nervous Tick, Goalpost Picturesruen

Когда в кино: с 26 марта 2020 года. «Мулан»

Да, это реинкарнация того самого мультфильма 1998 года, только на этот раз все будет по-взрослому. Поэтому фильм Ники Каро — это больше кино для взрослого или семейного просмотра, чем детское развлечение. Чтобы максимально приблизить к канонам приключенческого жанра китайского фэнтези, режиссер заменила военачальника гуннов Шань-Ю на злую ведьму. Заодно это оправдало присутствие в картине сверхъестественных элементов и персонажей. А необычного здесь — через край.



В остальном это та же история о бесстрашной девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей захватчикам, надвигающимся на Китай. Наблюдая за тем, как она становится одним из величайших воинов, вы получите неповторимое эстетическое удовольствие.

Видео: Disney Россия / YouTube.com, реж. Ники Каро; Walt Disney Pictures, Jason T. Reed Productions, Good Fear

Когда в кино: с 26 марта 2020 года. «Туннель: опасно для жизни»

У вас еще нет туннелефобии? Будет. Проверьте себя на стойкость вместе с героями норвежского режиссера Пола Ойе. Красивыми северными пейзажами с заснеженными горами долго любоваться не придется. По нелепой случайности из-за обычного пластикового пакета в туннеле происходит авария, взрывается бензовоз, и люди оказываются в смертельной ловушке. Выходы заблокированы, спасатели снаружи делают все возможное, шансы на выживание у людей внутри тают с каждой минутой, и они всеми способами пытаются найти выход на свет.

Добавьте к этому искреннюю любовь всех норвежцев к напряженным триллерам и душещипательным драмам, мастерство нагнетать обстановку и антипатию к художественным сказкам. И если, например, после фильма «Джерри» Гаса Ван Сента (там герои Мэтта Деймона и Кейси Аффлека полтора часа бродят по пустыне) безумно хочется пить, то в случае с «Туннелем…» вы, скорее всего, будете минимум до конца дня ценить солнечный свет.

Видео: iVideos / YouTube.com, реж. Пол Ойе; Capella Film

Когда в кино: с 26 марта 2020 года. Братья-эльфы, знаменитая кукла и еще четыре фильма для детей

«Вперед»

Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями. Сплошная проза. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

Видео: Disney Россия / YouTube.com, реж. Дэн Скэнлон; Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios

Когда в кино: с 5 марта 2020 года. «Пиноккио»

Сложно найти человека, который не слышал бы об этой самой известной кукле. Персонажа сказки Карло Коллоди «оживляли» с 1995 года, но этот фильм обещает быть самой зрелищной экранизацией. Легендарная история отправит зрителей в невероятное путешествие по миру удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим мальчиком, если пожелает этого чистым сердцем. Кстати, роль Джепетто сыграл Роберто Бениньи, который в 2002 году прикоснулся к наследию итальянского писателя и снял своего «Пиноккио».

Видео: iVideos / YouTube.com, реж. Маттео Гарроне; Recorded Picture Company

Когда в кино: с 12 марта 2020 года.

«В стране чудес»

Неуверенная в себе девушка Аканэ за день до своего дня рождения встречает загадочного волшебника по имени Гиппократ и его помощницу Пипо. Незнакомцы утверждают, что они должны спасти мир, и, прихватив Аканэ, отправляются в некую страну чудес.

Видео: iVideos / YouTube.com, реж. Кэйити Хара; «Кинолэнд»



Когда в кино: с 12 марта 2020 года. «Тролли. Мировой тур»

Поп-тролли в шоке — оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, open air, классические концерты и, конечно, хип-хоп-батлы — впереди их ждет головокружительное веселье.

Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все, чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочке, Цветану и их новым друзьям предстоит отправиться в невероятное путешествие, чтобы объединить всех троллей и помешать планам Рокс.

Видео: Universal Pictures Russia / YouTube.com, реж. Уолт Дорн, Дэвид П. Смит; DreamWorks Animation SKG

Когда в кино: с 19 марта 2020 года. «Мой друг мистер Персиваль»

Успешного бизнесмена и счастливого отца семейства Майкл Кингли однажды настигают образы из детства. Он повел его на спрятанном от всего мира побережье океана. Теперь главный герой поделится своей историей с внучкой и расскажет ей о мальчике по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана — Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

Видео: iVideos / YouTube.com, реж. Шон Сит; Ambience Entertainment, Screen Australia, South Australian Film Corporation

Когда в кино: с 19 марта 2020 года