Группа разбора: танцы на льду привели к трагедии — выясняем, есть ли вина дорожников

В одном из случаев дошло до лобового столкновения Фото: Евгений Звягин

Вот самарское ДТП на ровном месте: микроавтобус Hyundai H1 занесло без видимой причины и бросило на встречную полосу, где ему повезло улететь в бруствер, а не в чужой автомобиль. Пассажирка автобуса получила тяжёлые травмы.

Видео: Дима Донсков / Vk.com

Очень похожее ДТП произошло в Северодвинске, но последствия ещё печальнее: Volkswagen Passat сорвался во внезапный занос и вылетел на встречную полосу, где снёс Nissan Juke и УАЗ. Обратите внимание, что всё произошло на мосту. Мы объясним, почему это имеет значение.

Видео: Евгений Звягин

Наконец, ещё один близкий по смыслу инцидент и тоже на мосту. Правда, есть «отягчающие обстоятельства»: водитель был пьян и пытался уехать от экипажа ДПС.

Видео: УМВД России по Архангельской области

Во всех случаях автомобиль срывало в занос в достаточно неожиданной манере. И складывается впечатление, что одна из причин — крайне скользкое покрытие. Может ли это быть оправданием для водителя и поводом переложить вину на дорожников (кроме последнего инцидента)? В некоторых ситуациях может: гололёд в России, как и множество других невзгод, стандартизован — за это отвечает ГОСТ Р 50597-2017. В нём прописаны требования к состоянию зимних дорог, время на их очистку и допустимый коэффициент сцепления — не менее 0,3. Для сравнения: у сухого асфальта коэффициент сцепления составляет 0,7–0,8, у мокрого — порядка 0,5. — У ГИБДД есть специальный прибор для измерения коэффициента сцепления: он представляет собой два «башмака», которые на специальных рычагах прижимаются грузом к асфальту и скользят в разные стороны — в этот момент измеряются усилие и коэффициент сцепления, — комментирует автоэксперт Юрий Панченко. — Если коэффициент менее 0,3 единицы, это может стать поводом для привлечения к ответственности дорожников.

Юрий Панченко отмечает, что службы, отвечающие за содержание дорог, любят ссылаться на форс-мажорные обстоятельства — дескать, появление гололёда или других форм зимней скользкости непредсказуемо. — Это не так: у них есть нормативы и инструкции, в которых указано, при каких условиях (температура, влажность) образуются чёрный лёд, гололёд, снежный накат и как с ними бороться, — считает эксперт. — Поэтому ссылки на «внезапность» здесь не работают.

Акт выявленных недостатков в содержании дорог — основной документ при разборе ДТП из-за плохой уборки улиц Фото: читатель 74.RU

Основным документом, доказывающим причастность дорожных служб к инциденту, является акт выявленных недостатков в содержании дорог. Оформляют его сотрудники ГИБДД, но обычно без энтузиазма, так что пострадавшим необходимо настоять на этом. Состояние полотна можно указать в объяснительной, а если некачественная уборка очевидна, невредно сделать и фотографии. Но всё же упомянутый акт является первостепенным документом. Однако далеко не в каждом ДТП такого рода можно обвинить дорожников, потому что есть требования и к самим водителям. В частности, очень популярный у инспекторов ГИБДД пункт 10.1 ПДД. Мы упоминаем его почти в каждом выпуске «Группы разбора», потому что его формулировки в самом деле очень коварны. В числе прочего он требует выбирать скорость движения с учётом дорожных и метеорологических условиях, чтобы водитель мог полностью контролировать транспортное средство. Обратите внимание, что этот пункт не только запрещает ездить быстрее лимитов, но и обязывает снижать скорость до безопасной, если условия далеки от идеала. И логика здесь такая: если ДТП в принципе произошло, значит, скорость была небезопасной, значит, водитель нарушил пункт 10.1 ПДД. В качестве причины такой аварии нередко указывается пресловутое «не справился с управлением».

Оспорить релевантность пункта 10.1 ПДД можно, но сложно: обычно водителю приходится доказывать, что он не имел возможности оценить истинное состояние полотна. В каких-то случаях такая логика срабатывает, но чаще всего — нет, особенно если проблемы с дорогой были наглядны: снежные колеи или накат водитель должен распознавать. Кстати, мы не зря акцентировали внимание на мостах: полотно здесь промерзает сильнее, а река создаёт повышенную влажность, что способствует появлению наледи. И это тоже нужно учитывать.

По-вашему, в ДТП описанного типа больше виноваты...