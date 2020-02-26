«Родители просили удалить»: студентка из Новосибирска собирает миллионы просмотров и зарабатывает в TikTok

Виктория Фомина — популярный блогер в соцсети TikTok, у нее около 400 тысяч подписчиков Фото: Виктория Фомина / TikTok

Виктория Фомина — студентка второго курса НГУЭУ. Эту яркую девушку многие знают как ту, что каждую неделю меняет прически, танцует на камеру и снимает милые ролики с маленькой девочкой (личность девочки Вика держит в секрете, ведь на этом строится вся концепция её блога). Виктория выкладывает видео в приложении TikTok — китайской сети, которая активно набирает обороты, а в прошлом году даже обогнала Instagram по количеству загрузок во всем мире. Корреспондент НГС поговорила с Викой и узнала, как ей удалось добиться успеха простыми танцами и чем её привлекает TikTok.



О себе Вика говорит, что всегда была простой девчонкой со двора и дружила с мальчишками. Что такое популярность, она не знала, но хотела быть в центре внимания и добиться успеха. — Я восхищалась людьми, которые чего-то добились. Знала Элджея, его брата и думала, какие они крутые ребята. Вика всегда старалась выглядеть заметно и ярко — однажды её впечатлила девушка в метро, которая среди одинаково-темной толпы вышла из вагона в ярко-розовой куртке, и все смотрели только на неё. Вике захотелось, чтобы и её так же замечали.

— Для того чтобы стать популярным в TikTok, нужно посмотреть, какие видео снимают все, и сделать точно наоборот, — считает Вика Фото: Предоставила Виктория Фомина

Когда Вика установила TikTok, даже не предполагала, что количество её подписчиков вырастет до 376 тысяч, видео будут собирать сотни тысяч просмотров, а ее саму станут узнавать на улицах. — Я была подписана на ребят, они вроде бы из Америки, снимали классные видео. У нас такое приложение я нигде не могла найти. А когда мне подарили айфон, оно появилось в рекомендуемых как бесплатное, я увидела знакомый значок и скачала. Вика сняла первое видео, самое обычное — танцы под музыку. Тогда на платформе у нее было меньше ста подписчиков. Потом этот же ролик она выложила в Instagram, где количество просмотров быстро поползло вверх. Позже Вика решила снять еще один ролик, и ей понравилось. Само приложение развивалось, и её блог тоже — количество подписчиков и просмотров росло довольно быстро.

Своему другу Виктория подсказала, что можно интересно снимать машины и добиться популярности в TikTok Фото: Предоставила Виктория Фомина

— А потом я бросила TikTok из-за того, что тяжело воспринимаю критику, надо мной смеялись, говорили, что я просто дергаюсь под музыку, и я перестала. Тогда у меня еще не было такой большой аудитории, и на улицах меня не узнавали. Позже приложение начало активно набирать популярность, и Вика вернулась. За полтора-два месяца к ней добавилось еще около 200 тысяч подписчиков. Почему так много и как они пришли, девушка сама не знает, говорит — случайно. По словам сибирячки, добиться успеха в TikTok гораздо проще, чем в другой соцсети — видео попадает в рекомендуемое просто так, независимо от рейтинга аккаунта.

— У меня не было цели стать блогером, я снимаю по своему настроению, от души, мне просто это нравится. У меня нет накрученных подписчиков — зачем я буду делать что-то для роботов? Я хочу получать реакцию, чувствовать отдачу. Давать рекламные посты с аудиторией ботов — тоже бессмысленно. Мне важно понимать, как люди относятся к моему контенту, что они хотят увидеть. Определенной направленности блога у Виктории нет — она снимает разные ролики — просит оценить образ или макияж, танцует под музыку, может порассуждать на камеру. Наиболее часто Вика снимает видео в команде с маленькой девочкой и не говорит, кто она:

— Это интрига, вокруг этого всё и держится. Кто она — дочь, сестра или просто девочка — я держу это в секрете. На видео они вместе танцуют, одинаково одеваются, делают одинаковые прически и просто веселятся на камеру.

Видеоролики в TikTok у Виктории набирают более миллиона просмотров Фото: Предоставила Виктория Фомина

В TikTok Виктория зарабатывает пока немного, около трех тысяч рублей в месяц. Бывает, что музыканты присылают ей свои треки и просят станцевать под них, спрашивают, сколько это будет стоить. За такое видео Вика берет 1000 рублей, но если музыка ей не понравится, снимать ролик она не возьмется. Из всех соцсетей TikTok — самая любимая у Вики, потому что там больше аудитория и есть интерес к её творчеству. Вике нравится там, где на нее больше обращают внимания. Хотя в Instagram у сибирячки тоже достаточно популярный аккаунт, который приносит неплохой заработок за счет рекламы — около 60 тысяч рублей в месяц. — Раньше мне это давалось сложно, я расстраивалась из-за критики. А потом до меня дошло, что не стоит обращать внимания на чье-то мнение, и я продолжила делать то, что мне нравится. У меня есть два близких друга — один поддерживал меня, второй поддразнивал, но по-доброму. Без них наверняка ничего бы не вышло.

У Виктории нет молодого человека, но есть два близких друга. Она говорит, что мужской интерес к ней с популярностью не сильно изменился Фото: Предоставила Виктория Фомина

Родители девушки были против ее активного появления в соцсетях и неоднократно заводили разговоры с дочерью на эту тему, просили удалить аккаунты. Потом поняли, что это бесполезно, и сдались.

Раньше Виктория занималась гимнастикой, но ушла из-за травмы. После начала заниматься балетом, потом боксом, сейчас — кроссфит и растяжка Фото: Предоставила Виктория Фомина