«Куда ты рулишь?». На Красном торопливый водитель захотел проскочить перед минивэном — чем это кончилось

Пересечение Красного проспекта и улицы Гоголя, зеленая «Тойота» едет по Красному от площади Ленина и совершает левый поворот на Гоголя. В разрыве проезжей части машины, пропускающие поток со встречного направления, стоят в 3 ряда, некоторые успевают проехать. Водитель «Тойоты», обзор у которого затруднен, решается проскочить вслед за машиной, которая успела покинуть перекресток, но не успевает — в него врезается белый минивэн. Водитель минивэна пытается остановиться — видны следы торможения на проезжей части, смотрите видео.

В проекте «Куда ты рулишь?» — очередное столкновение на аварийном перекрестке Красный проспект — Гоголя. Предыдущие ДТП в этом месте, как оказывается, ничему не учат новосибирских водителей. Водитель одной легковушки при повороте не увидел, что со встречного направления еще едут машины, второй же водитель не успел обрулить выскочившую перед ним помеху. О том, что не так с этим перекрестком и как избежать подобных аварий — п одробнее в материале Дмитрия Косенко .

Вина водителя «Тойоты» у экспертов не вызывает сомнений, он слишком поторопился и не разглядел помеху из-за автомобилей, стоящих справа от него.

— Типичное ДТП. Не уступил дорогу, не убедился в безопасности маневра, обзору мешали машины в правых полосах. Я так понимаю — там зеленый горел белой машине. Он не уступил дорогу машине, которая пользуется преимуществом в движении. Технической возможности [у минивэна] избежать столкновения не было, потому что там в последний момент зеленая машина выезжает, с учетом скорости там невозможно было остановиться, расстояние небольшое, всего пара секунд — и произошло ДТП, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.



Мог ли водитель минивэна объехать нарушителя справа или слева — тоже вряд ли, слишком малы были запас времени и пространство для маневра, к тому же слева находился еще один автомобиль. А вот заранее спрогнозировать, что на этом напряженном перекрестке кто-нибудь нетерпеливый выскочит из-за других машин, вполне было возможно. Поэтому в подобных дорожных ситуациях имеет смысл по возможности держаться правее и немного снижать скорость — тогда будет больше времени на оценку обстановки и экстренное торможение.