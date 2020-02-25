«Мам, у меня болит». Рассказываем, как не пропустить рак у ребёнка

Ежегодно в России тысячи детей становятся пациентами онкологов Фото: Артём Ленц

Рак не щадит не только пожилых — часто его жертвами становятся молодые люди и даже маленькие дети. Наши коллеги — портал 74.RU — спросили у врача, на какие симптомы родителям нужно обращать внимание, чтобы не пропустить рак у ребёнка, ведь в большинстве случаев при своевременной помощи он излечим.

Синяки на мягких местах — повод задуматься, что что-то не так с кровью

По словам заместителя главного врача Челябинской областной детской клинической больницы по детской онкологии и гематологии, профессора Ирины Спичак, около трети онкозаболеваний у детей составляют лейкозы — злокачественные заболевания крови.



— Кроветворение у нас работает всю жизнь, работает очень интенсивно, клетки постоянно проходят процессы деления, и поэтому именно в этой ткани чаще случаются поломки генетического аппарата клеток. Но если организм ослаб и не может распознать и уничтожить мутировавшую клетку, она может в какой-то момент дать начало опухолевому росту, — объясняет доктор. — Поэтому больше всего среди онкологических заболеваний у детей, конечно, лейкозов.

У лейкозов есть довольно специфические симптомы, если вы их обнаружили у ребёнка, то нужно показаться врачу.

На счету Ирины Спичак не одна спасённая детская жизнь Фото: ЧОДКБ / Vk.com

— Если ребёнок побледнел, если у него появились синяки, если ребёнок «тает», слабеет, стал меньше двигаться, у него есть увеличенные лимфоузлы, то мама это заметит и обратится к врачу. А врач уже разберётся, от чего это — от банальной инфекции или, не дай бог, случилось наше заболевание, — говорит специалист. — Конечно, синячки у детей — далеко не редкость, но если они появляются часто и не на тех местах, которыми обычно ударяются (локти, коленки, передняя поверхность голени), а на мягких местах, то надо посмотреть, может быть, что-то не так с кровью.



Большинство маленьких пациентов с лейкозами врачам удаётся вылечить: если 10 лет назад выздоравливали восемь из десяти детей, то сегодня уже 90 процентов маленьких пациентов имеют шанс на здоровую жизнь после лечения.

Шаткая походка и рвота по утрам могут быть симптомами опухоли мозга

На втором месте по распространённости у детей — опухоли центральной нервной системы.

— Когда ребёнок рождается, нервная система у него незрелая. Закладка её — крайне сложный процесс, который происходит внутриутробно, но и после рождения ещё несколько лет эта система дозревает. Именно во время внутриутробной закладки и бывают какие-то срывы механизма, клетки не мигрируют в соответствии с заданной природой программой, остаются недоразвитыми или попадают в «чужое место», а потом приобретают злокачественные характеристики и начинают размножаться по законам опухолевого роста, — объясняет Ирина Спичак.

Такие опухоли могут появляться во всех отделах нервной системы — в разных структурах головного или спинном мозге, от этого, как правило, и зависят симптомы заболевания.



— Проявляются такие опухоли обычной неврологической симптоматикой: у ребёнка может нарушиться походка, измениться почерк, появиться косоглазие или двоение в глазах, судороги, — перечисляет Ирина Спичак. — Насторожить должна повторяющаяся рвота: если ребёнок регулярно утром встаёт, и, пока не вырвет, ему легче не становится, это плохо. Конечно, и судороги, и рвота могут быть проявлением каких-то воспалительных заболеваний, но однозначно с этим нужно обратиться к врачу.

Каждый ребёнок, столкнувшийся с онкологией, проходит сложный путь Фото: Илья Бархатов

Ещё один тревожный симптом — головные боли. Часто родители считают, что ребёнок симулирует, но врач советует лучше присмотреться к своему чаду в такие моменты, и если жалобы повторяются, обязательно пройти обследование.

— У нас есть девочка-подросток из Копейска, у которой были такие головные боли, что она горстями ела обезболивающие таблетки, пока сама не взяла деньги и не пошла на МРТ, — приводит пример доктор. — Вот так к нам и попала.

При таких опухолях без операции не обойтись, плюс врачи подключают все возможности современной медицины — химиотерапию, лучевую и протонную терапии, кибернож.



Трудно дышать — тревожный симптом

Третье место среди онкозаболеваний у детей занимают лимфомы, опухоли, которые растут из лимфоузлов. Первый и главный симптом — их увеличение, но проблема в том, что заметить можно только поверхностные лимфоузлы, а если повреждённые опухолью разросшиеся лимфоидные ткани находятся в брюшной полости или за грудиной, тут уже сложнее.

— В прошлом году у подростка был конгломерат за грудиной, ребёнку было трудно дышать. Мальчик ходил на приём сам — или его плохо опросили, или сам не всё рассказал. Что значит трудно дышать? Ну направили его к отоларингологу, тот в носу и горле ничего затрудняющего дыхание не нашёл. Если бы он сказал: «Я задыхаюсь, когда ложусь спать», сразу было бы понятно, что у него что-то внутри, сделали бы снимок, и ребёнок мог иметь оптимистичный прогноз, — говорит врач.

Более 90 процентов лимфом успешно поддаются лечению, дети выздоравливают. Главное — заметить опасные симптомы как можно раньше.

Больница на долгие месяцы становится для пациентов вторым домом Фото: пресс-служба ЧОДКБ

Редкие, но опасные

Остальные локализации встречаются реже.



— Костные саркомы — очень злые опухоли, и образование в кости так сразу не заметишь. Чаще всего они диагностируются у подростков. У больших деток, когда что-то болит, они всегда найдут причину и себе объясняют: «Это я ударился, потянул, натёр…». Поэтому часто поздно обращаются. Благодаря компьютерной и магнитно-резонансной томографии диагностика всё равно стала лучше, но результаты лечения по этой локализации пока значимо хуже — выздоравливают около 70 процентов. Всё потому, что, когда обнаруживается опухоль в кости, часто уже имеются множественные отдалённые метастазы, — объясняет Ирина Спичак. — В таких случаях мы иногда несколько лет боремся за жизнь ребёнка в кооперации с федеральными клиниками, но опухоль всё равно вырывается из-под контроля.

Если ребёнок жалуется на боль, это не настораживает, но если это часто и локализуется в одном и том же месте, лучше перестраховаться и обратиться к медикам.

В случае же с ретинобластомами детям очень важно в установленные сроки проходить профилактические медицинские осмотры, скрининговые осмотры окулиста дают шанс поймать опухоль на ранней стадии.



— В прошлом году у нас появился малыш с ретинобластомой — мама не поехала на малышковую комиссию, а когда болезнь всё же обнаружили, опухоль была уже на двух глазках, и теперь мы с федеральными центрами пытаемся хотя бы один глаз сохранить, — приводит пример специалист.

Признаками ретинобластомы могут стать появившееся косоглазие, помутнение глаза, но есть и один необычный симптом.

— Когда фотографируют со вспышкой, все видели на фото эффект красных глаз. Если глаз здоров, опухоли нет, то сетчатка отражает вспышку красным свечением. А если появилась опухоль, зайчик с поражённого глаза будет белым, — говорит доктор. — За 20 лет с ретинобластомами у нас прошло 44 человека, четверых в начале пути мы не смогли вылечить, потому что случаи были слишком запущенными. Один мальчик потерял оба глаза, но он жив, учится, занимается плаваньем и музыкой.

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)