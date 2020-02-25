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Здоровье Инструкция

«Мам, у меня болит». Рассказываем, как не пропустить рак у ребёнка

Синяки и шаткая походка должны встревожить родителей

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Ежегодно в России тысячи детей становятся пациентами онкологов

Ежегодно в России тысячи детей становятся пациентами онкологов

Рак не щадит не только пожилых — часто его жертвами становятся молодые люди и даже маленькие дети. Наши коллеги — портал 74.RU — спросили у врача, на какие симптомы родителям нужно обращать внимание, чтобы не пропустить рак у ребёнка, ведь в большинстве случаев при своевременной помощи он излечим.

Синяки на мягких местах — повод задуматься, что что-то не так с кровью

По словам заместителя главного врача Челябинской областной детской клинической больницы по детской онкологии и гематологии, профессора Ирины Спичак, около трети онкозаболеваний у детей составляют лейкозы — злокачественные заболевания крови.

— Кроветворение у нас работает всю жизнь, работает очень интенсивно, клетки постоянно проходят процессы деления, и поэтому именно в этой ткани чаще случаются поломки генетического аппарата клеток. Но если организм ослаб и не может распознать и уничтожить мутировавшую клетку, она может в какой-то момент дать начало опухолевому росту, — объясняет доктор. — Поэтому больше всего среди онкологических заболеваний у детей, конечно, лейкозов.

У лейкозов есть довольно специфические симптомы, если вы их обнаружили у ребёнка, то нужно показаться врачу.

На счету Ирины Спичак не одна спасённая детская жизнь

На счету Ирины Спичак не одна спасённая детская жизнь

— Если ребёнок побледнел, если у него появились синяки, если ребёнок «тает», слабеет, стал меньше двигаться, у него есть увеличенные лимфоузлы, то мама это заметит и обратится к врачу. А врач уже разберётся, от чего это — от банальной инфекции или, не дай бог, случилось наше заболевание, — говорит специалист. — Конечно, синячки у детей — далеко не редкость, но если они появляются часто и не на тех местах, которыми обычно ударяются (локти, коленки, передняя поверхность голени), а на мягких местах, то надо посмотреть, может быть, что-то не так с кровью.

Большинство маленьких пациентов с лейкозами врачам удаётся вылечить: если 10 лет назад выздоравливали восемь из десяти детей, то сегодня уже 90 процентов маленьких пациентов имеют шанс на здоровую жизнь после лечения.

Шаткая походка и рвота по утрам могут быть симптомами опухоли мозга

На втором месте по распространённости у детей — опухоли центральной нервной системы.

— Когда ребёнок рождается, нервная система у него незрелая. Закладка её — крайне сложный процесс, который происходит внутриутробно, но и после рождения ещё несколько лет эта система дозревает. Именно во время внутриутробной закладки и бывают какие-то срывы механизма, клетки не мигрируют в соответствии с заданной природой программой, остаются недоразвитыми или попадают в «чужое место», а потом приобретают злокачественные характеристики и начинают размножаться по законам опухолевого роста, — объясняет Ирина Спичак.

Такие опухоли могут появляться во всех отделах нервной системы — в разных структурах головного или спинном мозге, от этого, как правило, и зависят симптомы заболевания.

— Проявляются такие опухоли обычной неврологической симптоматикой: у ребёнка может нарушиться походка, измениться почерк, появиться косоглазие или двоение в глазах, судороги, — перечисляет Ирина Спичак. — Насторожить должна повторяющаяся рвота: если ребёнок регулярно утром встаёт, и, пока не вырвет, ему легче не становится, это плохо. Конечно, и судороги, и рвота могут быть проявлением каких-то воспалительных заболеваний, но однозначно с этим нужно обратиться к врачу.

Каждый ребёнок, столкнувшийся с онкологией, проходит сложный путь

Каждый ребёнок, столкнувшийся с онкологией, проходит сложный путь

Ещё один тревожный симптом — головные боли. Часто родители считают, что ребёнок симулирует, но врач советует лучше присмотреться к своему чаду в такие моменты, и если жалобы повторяются, обязательно пройти обследование.

— У нас есть девочка-подросток из Копейска, у которой были такие головные боли, что она горстями ела обезболивающие таблетки, пока сама не взяла деньги и не пошла на МРТ, — приводит пример доктор. — Вот так к нам и попала.

При таких опухолях без операции не обойтись, плюс врачи подключают все возможности современной медицины — химиотерапию, лучевую и протонную терапии, кибернож.

Трудно дышать — тревожный симптом

Третье место среди онкозаболеваний у детей занимают лимфомы, опухоли, которые растут из лимфоузлов. Первый и главный симптом — их увеличение, но проблема в том, что заметить можно только поверхностные лимфоузлы, а если повреждённые опухолью разросшиеся лимфоидные ткани находятся в брюшной полости или за грудиной, тут уже сложнее.

— В прошлом году у подростка был конгломерат за грудиной, ребёнку было трудно дышать. Мальчик ходил на приём сам — или его плохо опросили, или сам не всё рассказал. Что значит трудно дышать? Ну направили его к отоларингологу, тот в носу и горле ничего затрудняющего дыхание не нашёл. Если бы он сказал: «Я задыхаюсь, когда ложусь спать», сразу было бы понятно, что у него что-то внутри, сделали бы снимок, и ребёнок мог иметь оптимистичный прогноз, — говорит врач.

Более 90 процентов лимфом успешно поддаются лечению, дети выздоравливают. Главное — заметить опасные симптомы как можно раньше.

Больница на долгие месяцы становится для пациентов вторым домом

Больница на долгие месяцы становится для пациентов вторым домом

Редкие, но опасные

Остальные локализации встречаются реже.

— Костные саркомы — очень злые опухоли, и образование в кости так сразу не заметишь. Чаще всего они диагностируются у подростков. У больших деток, когда что-то болит, они всегда найдут причину и себе объясняют: «Это я ударился, потянул, натёр…». Поэтому часто поздно обращаются. Благодаря компьютерной и магнитно-резонансной томографии диагностика всё равно стала лучше, но результаты лечения по этой локализации пока значимо хуже — выздоравливают около 70 процентов. Всё потому, что, когда обнаруживается опухоль в кости, часто уже имеются множественные отдалённые метастазы, — объясняет Ирина Спичак. — В таких случаях мы иногда несколько лет боремся за жизнь ребёнка в кооперации с федеральными клиниками, но опухоль всё равно вырывается из-под контроля.

Если ребёнок жалуется на боль, это не настораживает, но если это часто и локализуется в одном и том же месте, лучше перестраховаться и обратиться к медикам.

В случае же с ретинобластомами детям очень важно в установленные сроки проходить профилактические медицинские осмотры, скрининговые осмотры окулиста дают шанс поймать опухоль на ранней стадии.

— В прошлом году у нас появился малыш с ретинобластомой — мама не поехала на малышковую комиссию, а когда болезнь всё же обнаружили, опухоль была уже на двух глазках, и теперь мы с федеральными центрами пытаемся хотя бы один глаз сохранить, — приводит пример специалист.

Признаками ретинобластомы могут стать появившееся косоглазие, помутнение глаза, но есть и один необычный симптом.

— Когда фотографируют со вспышкой, все видели на фото эффект красных глаз. Если глаз здоров, опухоли нет, то сетчатка отражает вспышку красным свечением. А если появилась опухоль, зайчик с поражённого глаза будет белым, — говорит доктор. — За 20 лет с ретинобластомами у нас прошло 44 человека, четверых в начале пути мы не смогли вылечить, потому что случаи были слишком запущенными. Один мальчик потерял оба глаза, но он жив, учится, занимается плаваньем и музыкой.

Встречаются у детей и опухоли внутренних органов, причём зачастую огромные. Недавно хирурги прооперировали полугодовалую малышку с опухолью почки. Когда образование удалили, не могли найти подходящую посуду, чтобы поместить в консервирующий раствор и далее отправить эту беду в лабораторию на исследование — она не помещалась в литровую банку!

— Когда детки маленькие, мамы их купают, гладят животик, делают гимнастику и массаж. Вот если вы заметили, что в животе есть что-то, похожее на плотное образование, нужно обязательно обратиться к врачу. Иногда просто смотришь на живот, и сразу видно, что он асимметричный, такое трудно не заметить. У нас был случай, когда четырёхлетний мальчик сам у себя обнаружил в животе большую опухоль, — говорит Ирина Спичак.

По статистике, 80 процентов детей с опухолями почек, а это одна из самых частых локализаций на внутренних органах, выздоравливают. Было бы и 100%, если бы не позднее выявление. Здесь главное — не пропустить тревожные звоночки и, если ребёнок часто жалуется на боли в животе, обязательно показаться специалисту.

Конечно, врачи — не боги, несмотря на нешуточную борьбу, каждый год онкологические заболевания уносят детские жизни. Есть заболевания, которые до сих пор вообще не нашли способа контролировать и тем более излечивать. Но хочется спасти всех.

— Мы сейчас работаем мультидисциплинарной командой, имеем в распоряжении всех узких специалистов больницы, нам доступны все самые современные методики диагностики и лечения, новейшие лекарственные препараты. В последние 10 лет у нас чётко работает кооперация с федеральными клиниками: если пациенту потребуется, он своевременно получит трансплантацию или эндопротезирование, — говорит Ирина Спичак. — За последние четверть века мы вылечили уже более двух тысяч малышей. Дети — наше самое дорогое, они должны жить и быть здоровыми.

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детираконкология
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гвоздь
25 фев 2020 в 08:25

Спасибо за статью.

Гость
25 фев 2020 в 08:22

Люди! Цените тех, кто к вам тянется, тех кто обходит блокировки, тех кто ухаживает за вами просто так... Вы никому больше не нужны. Тем более со своей гордыней.