«Его решили устранить». Три эпизода, из-за которых арестовали директора Института горного дела

Директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко подозревают в мошенничестве Фото: Дмитрий Северов; предоставлены Ильёй Кондратенко

Заельцовский районный суд оставил под стражей директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко — он подавал апелляцию на изменение меры пресечения. Суд оставил его в СИЗО до 22 марта. Адвокаты уверяют, что дело должно развалиться, а родственники Кондратенко считают, что его арест напрямую связан с попыткой забрать здание Института горного дела на Красном проспекте. Почему — разбиралась корреспондент НГС Алёна Истомина.

— Для какой цели арестовали — непонятно. Никакой опасности он не несёт. Ни он, ни его заместитель, —говорит Алексей Павицкий, адвокат Андрея Кондратенко. — Та мера, которая избрана, не отвечает интересам общества, на которые ссылается Заельцовский суд, при этом приводя во внимание Европейские нормы по правам человека.

Кондратенко предъявлено обвинение в мошенничестве (один эпизод по части 4 статьи 159 и два эпизода по части 3 статьи 159 УК РФ). Адвокаты директора горного Института заявляют о его невиновности. — По существу обвинения мы вину не признаём, — объясняет адвокат Константин Чесноков. — Потому что никакого хищения в действиях сотрудников института нет и быть не может. Конечный получатель денежных средств это тоже организация, учредителем которой является сам институт. Все эти деньги осели в той же организации, распоряжаться деньгами институт также может. Эпизод первый. Завышенная стоимость оборудования Следователи заинтересовались делами института ещё в прошлом декабре — тогда в СИЗО по ходатайству СК отправили замдиректора института по научной работе Владимира Тимонина и директора ООО «Малое инновационное предприятие «Инструмент для горного дела» Александра Смоленцева. По версии Следственного комитета, в 2017 году замдиректора института предложил купить измерительную систему телеинспекции за 700 тысяч рублей, зная, что цена завышена. Систему приобрели за счёт гранта. Цена покупки составила 288 тысяч рублей, а в институт её поставили по цене договора в 700 тысяч. Таким образом, стоимость была завышена более чем на 400 тысяч рублей.

10 февраля силовики пришли с обысками в Институт горного дела. А 11 февраля стало известно, что директора Института горного дела СО РАН отправили под арест до 22 марта.

— Официально Кондратенко находился в отпуске, — объясняет Константин Чесноков. — Это легко доказывается, приказ об отпуске имеется в учреждении. Всё. Тут понятно, что по этому эпизоду в любом случае обвинение будет скоро снято. Эпизод второй. Контракт с угольной компанией Андрею Кондратенко также вменяют мошенничество с подрядной организацией по выполнению работ для угольной компании СУЭК — часть работ выполнялась сотрудниками института, часть выполнила подрядная организация. По версии следствия, сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. — Сейчас мы даем с помощью экспертов сколько стоили эти работы на самом деле. Следствие считает, что это всё так просто, что всё это можно сделать на порядок дешевле, — рассказывает адвокат. — Но всё это на самом деле не так, потому что это эксклюзивные работы, научные работы. Всё, что они сделали по этому договору, было сделано впервые в нашей стране. Такого вида датчика просто нет в стране. Они впервые разработали его. Как следователь может оценить, дешево или дорого сделали его?



Константин Чесноков объясняет, что речь идёт об установке датчика в шахтах, который должен делать работу шахтёров более безопасной. При этом в институте не оказалось специалистов, которые могли бы установить эти датчики — пришлось нанимать людей со стороны. Задача подчинённых Кондратенко была в том, чтобы контролировать работу подрядчиков. — Следователь считает, что не надо было привлекать никакие подрядные организации, что всё можно сделать силами сотрудников горного дела. Это не так. Есть мнение специалистов, исполнителей. Они по делу допрошены, они сказали, что выполняли эти работы, — подчеркивает адвокат. Эпизод третий. Премия Смоленцеву Третий эпизод дела касается необоснованного, по версии следствия, начисления премии Александру Смоленцеву в размере 538 тысяч рублей. Причём самого Смоленцева закрыли в СИЗО ещё в декабре прошлого года.

— Это лучший сотрудник института, — недоумевает Константин Чесноков. — Это любой его коллега скажет. Он разработал систему горизонтального бурения. Благодаря этой системе институт заключил три контракта и получил более 7 миллионов прибыли. В том числе и контракт с СУЭК. Премия была заслуженная. Всё это опубликовано, это официально. Эта премия была адекватной его заработной плате.

Обвинение в мошенничестве по всем трём эпизодам, считает адвокат, с Кондратенко должны снять. — Мошенничество предполагает изъятие, обогащение. Но эти деньги ушли в организацию. Со счета они не были сняты. В чём мошенничество? — недоумевает адвокат. — Где видно, что деньги Кондратенко передали? Такого не было и быть не может. Версия родственников: директором института хотят видеть «нужного человека» Мама арестованного директора Института горного дела — Ирина Кондратенко — рассказывает, что с назначением Андрея Кондратенко «институт начал жить»: появились новые кадры, учёные стали внедрять в производство свои разработки.

— Если его сейчас упрячут, институт потеряет 75 миллионов, — уверяет Ирина Кондратенко. — Сейчас идёт договорная кампания. Кроме него подписывать всё это никто не будет. Институт останется без средств к существованию. Это вопросы сегодняшнего дня.

Андрей, по её словам, уходил на работу в 9 утра, приходил не раньше 9 вечера. — Андрей говорил на суде: «Я не боюсь СИЗО, не боюсь тюрьмы, но дайте мне срок, чтобы я подготовил команду». Это были его слова, — плачет женщина. — Я сейчас ничего не смотрю, не читаю, что пишут об этом... Его упрятали и всё.