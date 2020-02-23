Что за беда с самолетами в Сибири: зампрокурора ответил на злую колонку пассажира S7 (и всё объяснил)

А вы бы испугались, выглянув в иллюминатор и увидев такую картину? Фото: читатель НГС

Новости о возвращении самолетов в аэропорт из-за какой-нибудь неисправности уже давно стали обыденностью. В феврале мы публиковали колонку Стаса Соколова, который оказался на борту такого самолета и вместо Москвы вернулся в Новосибирск, оставшись без отпуска. После публикации с редакцией НГС связалась транспортная прокуратура, которая проверяет каждый случай возврата самолета. Сергей Истомин, заместитель новосибирского транспортного прокурора, объяснил основные причины задержек и степень ответственности авиакомпаний. Публикуем его ответ.

Задержки рейсов более двух часов случаются у многих авиакомпаний. В прошлом году они были допущены такими перевозчиками, как «Авиакомпания «Сибирь» (S7), «Якутия», «Азур Эйр», «Нордстар», «Северный ветер» и другие. Причинами задержек являлись неблагоприятные метеорологические условия, техническая неисправность, позднее прибытие воздушного судна, иные обстоятельства.

Важно понимать, что действия экипажей воздушных судов, принимающих решения о внеплановой посадке или возврате воздушного судна в аэропорт вылета из-за технической неисправности, обусловлены, прежде всего, стремлением оказать пассажирам услуги, отвечающие требованиям безопасности.

Летели в Москву, а оказались снова в Новосибирске Фото: Стас Соколов

Приведу недавний пример. 11 февраля этого года при выполнении авиакомпанией S7 рейса по маршруту Новосибирск-Москва сработал датчик технической неисправности, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. После осмотра воздушного судна авиатехники установили, что имело место так называемое «ложное» срабатывание одного из датчиков из-за его выхода из строя во время полета. По результатам проверки транспортной прокуратурой нарушений закона не установлено.



Практически всегда правомерные действия экипажа, принявшего решение прервать полет, вызывают возмущение пассажиров, в чьи планы вмешиваются непредвиденные обстоятельства. Некоторые из них вообще не желают продолжать полет из-за якобы плохого технического состояния самолета. Как проверяют самолет перед вылетом Однако возврат воздушного судна в аэропорт вылета или его посадка в ближайшем аэропорту ввиду технической неисправности отнюдь не свидетельствует о предоставлении авиакомпанией заведомо неисправного самолета, поскольку его технические компоненты могут выйти из строя непосредственно в ходе полета. При этом далеко не каждый пассажир, считая авиакомпанию виновником своих бед, знает, что воздушное судно в обязательном порядке проходит предполетную и послеполетную проверку сертифицированным персоналом специализированной организации, который дает свое авторитетное заключение о допуске самолета к эксплуатации. Кроме того, за соблюдением требований безопасности полетов пристально следят контролирующие и надзорные органы. Основные узлы современных воздушных судов обеспечены системами резервирования (дублирования). Поэтому отказ одного из узлов хоть и квалифицируется как инцидент, но по сути является штатной ситуацией.



Как вернуть деньги, если самолет вернулся в аэропорт Вместе с тем правомерность действий авиакомпании в случае задержки рейса не исключает ее ответственности. Так, статьей 120 Воздушного кодекса РФ предусмотрена уплата перевозчиком штрафа за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения в размере 25% установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы. Перевозчик освобождается от уплаты штрафа, если просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Что должна предоставить авиакомпания при задержке рейса Также законодатель предусмотрел для перевозчика обязанность при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, его отмены вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:



— предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

— два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

— обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

— обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время;

— размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время;

— доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

— организация хранения багажа.

Указанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Время ожидания отправления рейса начинается со времени отправления рейса, указанного в билете.

Полезная колонка?

Авиакомпании периодически откладывают вылет или возвращают самолеты и по совершенно не зависящим от них причинам. Так, 19 февраля самолету авиакомпании «Нордавиа», летевшему из Новосибирска в Москву пришлось экстренно сесть в Тюмени, потому что одному из пассажиров стало плохо. А 21 января самолёт авиакомпании Nordstar из Новосибирска в Норильск задержался на 7 часов из-за неблагоприятных метеоусловий.