Минералка не спасет: 7 простых способов избавиться от легкого похмелья

Вода и котик утром будут очень кстати Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Всегда носите этот текст под сердцем (рядом с активированным углем), чтобы быстро сориентироваться после небольшого загула в честь 23 Февраля (да и по другим поводам) и оперативно привести себя в порядок.

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Видео: Анна Рыбакова, Петр Гиндин / Сеть городских порталов

Ешьте уголь и сало Только самый отчаянный, бесстрашный и неподготовленный человек нальет себе рюмку, не пройдя инициацию активированным углем. Абсорбирующие вещества — ваш главный друг. Но если пьянка получилась стихийной, а форс-мажорные силы помешали вам принять превентивные меры, постарайтесь хотя бы поесть. И чем более жирную пищу вы будете принимать во время застолья, тем сложнее будет абсорбироваться этанол.

— Когда организм начинает усваивать алкоголь, он раскладывает его на составные части — глюкозу и ацетальдегид (вещество, образующееся в организме в результате преобразования этанола, в дальнейшем он преобразуется в ацетат, который оказывает на организм то влияние, которое принято называть похмельем). Ацетальдегид — яд сам по себе. Чтобы сгладить последствия, имеет смысл есть что-то потяжелее. Самый оптимальный вариант — есть сало, — говорит преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль. Попробуйте выспаться

Сон прекрасно лечит любой недуг, а лучше всего организм восстанавливается во время фаз быстрого сна. Но опьянение начисто лишает человека этого удовольствия. Поэтому даже после восьми часов сна вы будете чувствовать себя разбитым. Попросите близких не пилить вас за вчерашние выходки, закрывайте глаза и постарайтесь крепко заснуть.



Предупредите близких, что с вами всё в порядке, и надевайте маску для сна Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Примите душ

Нет времени спать? Бегите в душ! Подарите себе с утра хотя бы кратковременное ощущение чистоты. Это придаст сил, улучшит самочувствие и настроение. Пусть и ненадолго.

— Душ улучшит микроциркуляцию за счет нагрузки механорецепторов. И когда человек принимает душ, конечно, ему будет легче. Но спустя какое-то время вернется прежнее состояние, — говорит Игорь Мормиль. — Контрастный душ — это не едва теплая и чуть холодная вода. Это должны быть перепады, подобные тем, когда вы окунаетесь в купель. Но рекомендовано это далеко не всем. Человек, который пренебрегает рекомендациями, может испытывать проблемы с пульсом, у него поднимется давление, появится учащенное сердцебиение.

Контрастный душ — это откровенно холодная и очень горячая вода, никаких полумер! Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

Налегайте на мед

К слову о хорошем настроении. Старайтесь поддерживать его во что бы то ни стало. Важный нюанс похмелья — так называемая адреналиновая тоска. Это то самое сильное чувство вины и стыда, которое вы испытываете утром. Даже если ничего такого не делали. А вместе с ним обязательно придут подавленность, тревога и раздражительность. Это нормальное и физиологически обоснованное ощущение, но если не хотите с ним мириться, ешьте мед. Он поднимет настроение, ускорит метаболизм, поможет вывести токсины из организма и восстановит баланс глюкозы, которую накануне вы старательно вымывали алкоголем.

— В организме человека есть водорастворимые минералы и микроэлементы, их нужно постоянно пополнять. Но с обычным питанием сделать это сложно. В меде есть все необходимые вещества, включая глюкозу и фруктозу. Чтобы восстановить баланс глюкозы, съедайте чайную ложку меда каждый час в течение дня. В чистом виде или в водном растворе, — объясняет глава крестьянского фермерского хозяйства «Мед Урала» Дмитрий Пасечник. Пейте воду

Вы сделаете это автоматически, даже если впервые познакомились с чувством похмелья. Сухость во рту и жажда приведут вас к источнику воды. Пейте ее как можно больше, даже если не очень-то и хочется. Вы уже отравились, и хуже не будет, а вода выведет из организма токсичные продукты распада алкоголя. При этом минералка, оказывается, будет не так полезна, как обычная питьевая вода без газов.



Можете выпить максимум два стакана минеральной воды, остальное — обычная питьевая Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

— Минеральная вода считается лечебно-столовой. И может привести к гиперкалиемии (повышению концентрации калия в крови; сильная гиперкалиемия приводит к нарушению сердечного ритма. — Прим. ред.) или гипермагниемии (повышению концентрации магния в плазме; чаще встречается у больных с почечной недостаточностью и приводит к гипорефлексии, артериальной гипотонии, угнетению дыхания и остановке сердца. — Прим. ред.), — объясняет Игорь Мормиль. — Поэтому минералка используется для восполнения дефицита минералов (хватит и двух стаканов), а обычная вода — для поддержания организма.

Вообще, хотя на бутылках с минералкой и выделяется надпись «лечебная», помогает эта вода далеко не каждому. Всё из-за совокупной концентрации калия и натрия. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять менее двух граммов натрия в день (а в некоторых минеральных водах совокупная концентрация натрия и калия превышает четыре грамма на литр). Случается, что большее употребление соли приводит к инсультам и инфарктам. Как-то слишком круто для банального похмелья. Возьмите выходной Если вы чувствуете, что на работе сегодня от вас всё равно никакой пользы, возьмите выходной и отсидитесь дома. Ну а в случае, когда в вас наутро просыпается гиперактивный сотрудник месяца, вот вам бронебойный и экстремальный барменский совет.

— Хотите взбодриться экстренно и надолго? Оцените свои силы и сердечное здоровье и выпейте кофе с энергетиком. Это, конечно, будет фаталити, но оно того стоит, — говорит шеф-бармен Иван Дерендяев.

Не можете не работать — делайте это дома Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Разбираем ваши похмельные рецепты с врачом

Есть по утрам после праздника хочется не всегда, но придется себя заставить. Завтрак — важная составляющая каждого дня, и похмелье — не причина его пропускать. Есть лучше через пару часов после того, как проснулись. За это время организм успеет очиститься. Выбирайте еду полегче: нежирные супы, каши, бульоны и фрукты — ваш выбор. Включите в утренний рацион продукты с высоким содержанием витамина С. Жирной пищи лучше избегать, чтобы не спровоцировать дополнительную нагрузку на органы пищеварения.

Кстати, мы уже рассказывали, какому меню стоит отдать предпочтение, если вы очнулись после серьезного загула. В ответ получили проверенные опытом рецепты и решили разобрать некоторые из них с доктором медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии Уральского государственного медицинского университета Сергеем Богдановым. 50 граммов водки и стакан кефира Лечение подобного подобным годится для алкоголизма. Если вы употребляете алкоголь наутро, то это уже не что иное, как абстинентный синдром. Человек, у которого нет зависимости от алкоголя, наутро просто не сможет прикоснуться к алкоголю. Потому что у него постинтоксикационный синдром, он отравился. Яд только усугубит ситуацию. Если алкоголь улучшает ваше состояние, то это грозный признак формирования алкогольной зависимости. С кефиром или нет — не имеет никакого значения.

Полстакана водки, огуречный или капустный рассол

Рациональное зерно здесь есть, но не надо путать технологии приготовления. Если основа рассола — уксус, то на фоне раздраженного желудка он сделает только хуже. Что касается квашения, то это самостоятельный процесс брожения. Такой рассол действительно богат микроэлементами, минералами и т. д. Очень полезное средство. Только без алкоголя, естественно.



Выпить большую кружку сладкого чая на ночь Крепкий чай — это вопрос кофеина. Он является неким антидотом алкоголя, отрезвителем. Тут же танин, а это защита слизистой от впитывания дополнительных доз алкоголя.

Брикетик пломбира Во-первых, здесь работает холодовой фактор. Это рецепторное воздействие холода. Второй момент — это молочный жир, если натуральное мороженое, без пальмового масла. Как энергетический субстрат он может несколько облегчить состояние, повысить энергетические возможности организма. Плюс сахар, о нем мы уже говорили.

Баночка колы или фанты

Вопрос углекислоты может играть роль, потому что он возбуждает рецепторы пищеварительного тракта. Это может немного приободрить человека и улучшить его состояние. В той же коле много других ингредиентов. Какие-то из них сами по себе могут являться стимулятором. С сахаром, который содержится в газированных напитках, сложнее. Здесь встает вопрос его усвоения. Оно осложнено за счет раздраженного желудка и анергии, у организма нет энергетических возможностей для усвоения. Тем не менее это может несколько увеличить содержание сахара в крови.

