80 тонн рублей в год: Банк России показал, как уничтожают деньги в секретном хранилище. Мы сняли видео

Так выглядят уничтоженные ветхие купюры Фото: Александр Ощепков



Сибирское Главное управление Банка России сегодня, 20 февраля, показало секретное здание, где хранятся деньги всей Сибири, и здесь же их безжалостно уничтожают. Его построили на Станционной и называют объектом наличного денежного обращения. Журналист НГС Мария Тищенко и фотокорреспондент Александр Ощепков посмотрели, как происходит эта утилизация. До строительства нового здания деньги для Новосибирской области и близлежащих городов хранились в здании Банка России на Красном проспекте, возле метро «Площадь Ленина» — по легендам, они располагались под землёй. Видимо, теперь мифами будет обрастать здание на Станционной, где находятся деньги теперь уже всей Сибири.

Начальник управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Наталья Гречаник рассказала об особенности этого здания:

— Новый объект наличного денежного обращения в Новосибирске по своим функциональным и технологическим особенностям подобен функционирующим в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Хабаровске. Однако архитектурное решение было весьма необычным. Думаю, вы смогли оценить эффектный фасад здания и заметили панорамные окна на крыше.



Это здание, построенное недавно на Станционной, называют объектом наличного денежного обращения. Его площадь — больше 15 тысяч квадратных метров Фото: Александр Ощепков

Площадь здания — больше 15 тысяч квадратных метров. Функционально оно разделено на три зоны: первая, слева от центрального входа, — зона досмотра въезжающих инкассаторских автомобилей. Вторая — клиентская часть, где происходит их обслуживание. Третья — сам кассовый узел, который занимает по площади пятую часть всего здания — более 3 тысяч квадратных метров.

— Все основные процессы по обработке и уничтожению денег проходят здесь. Но, к сожалению, они находятся в зоне ограниченного доступа, — пояснила Наталья Гречаник.



Сначала купюры сортируются, далее ветхие убираются отдельно и уничтожаются Фото: Александр Ощепков

В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России журналисту НГС рассказали, что новый объект построен с учётом всех требований безопасности, оснащён современным оборудованием:



— С вводом в эксплуатацию центра исчезла необходимость вывозить ветхие деньги из Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай в другие регионы России. На новом объекте ежегодно планируется уничтожать около 80 тонн выведенных их обращения банкнот.



Так выглядит последний этап жизни денег Фото: Александр Ощепков

Заместитель начальника управления наличного денежного обращения Ольга Беломестнова провела экскурсию по помещению, в котором уничтожаются деньги. Она объяснила, что срок службы купюр номиналом 5000 рублей — от пяти до семи лет, 1000 рублей — до трёх лет, банкнот мелкого номинала — до одного года. По её словам, Банк России проводит большую работу для повышения износоустойчивости банкнот. В прошлом году были выпущены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, которые изготовлены из высокопрочных материалов, с добавлением полимеров.

У этой обрези из банкнот специальный размер — 2 на 10 мм Фото: Александр Ощепков

Ольга Беломестнова говорит, что в банк часто поступают жжёные, рваные, грязные банкноты из-за небрежного к ним отношения. Часто они склеены из множества частей, как пазл: — Экспертам приходится прикладывать колоссальные усилия, чтобы понять, что эта банкнота является платёжеспособной. Рекорд составила банкнота из 64 частей. Даже представить сложно! И, к нашему удивлению, она оказалась платёжеспособной.

Видео Александра Ощепкова

Неплатёжеспособные банкноты — потерявшие более 50% своей площади. Если встречаются поддельные банкноты, они передаются в правоохранительные органы.

Счётно-сортировальные машины находятся этажом выше, а ветхие купюры уничтожаются и высыпаются из такой трубы после пресса Фото: Александр Ощепков

Раньше кассовые работники определяли ветхость банкнот вручную, а сейчас этот процесс автоматизирован. В Сибирском ГУ Банка России есть счётно-сортировальные машины нового поколения — высокоскоростные: 33 банкноты в секунду. В смену они способны обрабатывать 700 тысяч банкнот. В здании есть три таких машины, а значит, в смену они могут обработать 2,1 миллиона банкнот.

По сути, это уже мусор, который вывозит специальная организация. В одном таком брикете 200–300 банкнот Фото: Александр Ощепков

— Деньги превращаются в обрезь размером 2 на 10 миллиметров. Она формируется в брикеты, каждый из которых состоит из двух-трёх корешков. Это 200–300 банкнот, — заметила Беломестнова.

Из уничтоженных денег делают сувениры, чтобы объяснять, что происходит с ветхими купюрами, наглядно Фото: Александр Ощепков

Сумма в обрези зависит от номинала уничтоженных купюр — от 15 тысяч до 1,5 миллиона. Уничтоженные деньги вывозятся как безвредные твёрдые бытовые отходы на утилизацию.

Так выглядят упакованные брикеты с уничтоженными 5-тысячными купюрами Фото: Александр Ощепков