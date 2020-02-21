Хороший размерчик: чем самый огромный немецкий джип лучше «Лексусов», BMW и «Рендж Роверов»

Mercedes-Benz GLS Фото: Ольга Бурлакова

Самый большой немецкий внедорожник — Mercedes-Benz GLS — переехал на новую платформу, получил свежий салон и современную мультимедийку. И если задумываться о том, что теперь купить в любимом российском сегменте «огромный джип, чтобы дорого-богато», то GLS, возможно, будет лучшим вариантом. Простите, X7, Escalade и Range Rover (хотя «Рендж» тоже ничего). Чем же Mercedes так хорош и где у него слабые места — подробнее в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Длина GLS составляет 5207 мм Фото: Ольга Бурлакова

Исполин Mercedes-Benz GLS (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») является самым большим немецким серийным внедорожником, если не учитывать коммерческую технику, пикапы и всяческие безумные тюнинги «Гелендвагена». Длина GLS составляет 5207 мм, для сравнения: у BMW X7 — 5151 мм, у Volkswagen Teramont — 5036 мм, у Audi Q7 — 5052 мм, у Lexus LX — 5065 мм.



GLS сложно представить на тесных немецких улочках Фото: Ольга Бурлакова

GLS сложно представить на тесных немецких улочках, но он прекрасно вписывается в новосибирские просторы, украшенные суровым снежным бездорожьем. Это и способ показать свой успех, и метод борьбы за выживание в наших «джунглях», наконец, это просто комфортный и дружелюбный автомобиль.

Внедорожник переехал на полностью новую платформу MHA (Mercedes High Architecture) Фото: Ольга Бурлакова

Внедорожник переехал на полностью новую платформу MHA (Mercedes High Architecture), лишился острых граней и стал весь таким «кругленьким, надутеньким». Конструктивно GLS — это тот же самый GLE (обзор на него читайте здесь), только длиннее и с увеличенной колесной базой.



GLS смотрится солиднее и злее Фото: Ольга Бурлакова

У автомобилей одинаковые салоны и практически идентичная внешность передней части. Разница в мелочах: например, у GLE радиаторная решетка расширяется к низу, а у GLS — наоборот, к верху, отчего он смотрится солиднее и злее.



Интерьер GLS/GLE вряд ли можно назвать цельной безупречной композицией Фото: Ольга Бурлакова

Если интерьеры легковых «Мерседесов» со своими фирменными круглыми воздуховодами представляются весьма стильными, то интерьер GLS/GLE вряд ли можно назвать цельной безупречной композицией.



Простая форма передней панели и разноразмерные воздуховоды Фото: Ольга Бурлакова

Нет — конечно, тут есть эффект новизны, и широкий козырек, прикрывающий сдвоенный планшет приборки/мультимедиа, достаточно интересен и удобен. Но простая форма передней панели и разноразмерные воздуховоды в стиле «кто в лес, кто по дрова» всё же оставляют ощущение разноголосицы.



Удобные фирменные ручки на центральном тоннеле Фото: Ольга Бурлакова

В эргономическом плане всё безупречно, как безупречно и качество отделки. Удобные фирменные ручки на центральном тоннеле, обшитые кожей — за них можно держаться, а можно положить на них ладонь правой руки, которая опирается на центральный подлокотник. И вместе с в меру плотными комфортными сиденьями получается практически идеальная подгонка пространства под тело человека.



Ставший уже стандартным мультимедийный интерфейс MBUX Фото: Ольга Бурлакова

Ставший уже стандартным мультимедийный интерфейс MBUX ничем не отличается от того, что есть в легковых «Мерседесах», разве что во внедорожниках экраны побольше. Подробнее о возможностях MBUX можно прочитать здесь, на примере Mercedes-Benz А-класс.



7-местный внедорожник велик и просторен Фото: Ольга Бурлакова



Когда сидишь за рулем GLS и вдруг оглядываешься назад, озирая весь этот огромный салон, то на мгновение представляешь себя водителем маршрутки. 7-местный внедорожник и правда велик и просторен, головой до крыши здесь не достанет даже самый рослый баскетболист. А если на третьем ряду никого нет, то на сиденьях второго ряда можно сидеть нога на ногу.



Все задние сиденья оснащены электроприводом Фото: Ольга Бурлакова

Все задние сиденья оснащены электроприводом — раскладываем второй ряд, чтобы попасть на третий, для этого нажимаем кнопку на спинке. Сиденье достаточно быстро сползает и открывает вполне приличный проем — протиснуться можно без проблем.



Сложить сиденье второго ряда обратно долго не получалось Фото: Ольга Бурлакова

А вот сложить сиденье второго ряда обратно долго не получалось — нажимаешь кнопку, реакции никакой. Оказывается, надо эту кнопку все время держать, причем реагирует она не сразу. Странное решение — ведь раскладывание происходит по кратковременному нажатию, почему бы не сделать так же для обратного маневра.



Приемлемый комфорт на третьем ряду — благодаря высоким сиденьям Фото: Ольга Бурлакова

Приемлемый комфорт на третьем ряду — благодаря высоким, неплохо спрофилированным сиденьям. Колени, конечно, упираются, но это не критично. И есть ощущение «воздуха» — в плечах свободно, крыша не давит.



2,9-литровый 330-сильный дизель обеспечивает разгон до сотни за 6,3 секунды Фото: Ольга Бурлакова

2,9-литровый 330-сильный дизель обеспечивает шикарный для такой махины разгон до сотни за 6,3 секунды. Полный привод 4MATIC не даёт машине замешкаться на старте из-за пробуксовок, главное — сдружиться с рулевым управлением, которое поначалу кажется излишне легким.



Только с набором скорости руль приобретает некую тяжесть Фото: Ольга Бурлакова

Только с набором скорости руль приобретает некую тяжесть, которую можно усилить, выбрав режим «Спорт». И все равно не оставляет ощущение «жидковатости» баранки, хотя с информативностью проблем вроде не возникает.



Спорый автомат и понятная простая педаль газа Фото: Ольга Бурлакова

Спорый автомат и понятная простая педаль газа — управлять тягой здесь комфортно во всем скоростном диапазоне. Разве что на старте, на первой передаче GLS слишком сильно клюет носом при ослаблении усилия на акселераторе.



Система стабилизации настроена так, что дает возможность немного поскользить Фото: Ольга Бурлакова

Система стабилизации настроена так, что дает возможность немного поскользить и только потом вмешивается в процесс. Не на треке, а в городских условиях это может стать слегка неприятным сюрпризом. Я вошел в поворот на высокой скорости, надеясь, что, «если что» — система прихватит колеса, и с удивлением обнаружил, что задняя ось безмятежно и безнаказанно скользит наружу поворота.



GLS показывает практически образцовую шумоизоляцию Фото: Ольга Бурлакова

GLS показывает практически образцовую шумоизоляцию — на нешипованных шинах в салоне просто тишина, как в квартире (кстати, эти фрикционные покрышки — одна из причин раннего скольжения). На шипах, вероятно, гул будет проявляться, тем более что колесные арки демонстрируют свою звуковую уязвимость при наезде на рассыпчатую снежную кашу.



Наш GLS оборудован простой пневматической подвеской Фото: Ольга Бурлакова

Наш GLS оборудован простой пневматической подвеской, а бывает еще гидропневматика. Можно увеличивать стандартный 21,5-сантиметровый клиренс и пытаться прорваться сквозь какие-нибудь снежные преграды. Только осторожно, не повредить бы чего-нибудь.



В максимальном положении подвески автомобиль достаточно высоко стоит над дорогой Фото: Ольга Бурлакова

Хотя, в принципе, в максимальном положении подвески автомобиль достаточно высоко стоит над дорогой, и уж городские-то сугробы/бордюры штурмовать вы будете без страха.



Плавность хода GLS с пневматикой позволяет говорить о том, что внедорожник «плывет» над дорогой Фото: Ольга Бурлакова

Плавность хода GLS с пневматикой позволяет говорить о том, что внедорожник «плывет» над дорогой и не замечает всякой мелочи, разбросанной по нашему многострадальному асфальту. Подвеска хорошо проходит рельсы, дорожных полицейских, но иногда пропускает удары от острых ям и крупных трещин, причем делает это шумно.

Цена автомобиля в базе с дизелем составляет 6 900 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Цена автомобиля в базе с дизелем составляет 6 900 000 рублей, бензиновый 367-сильный вариант стартует от 7 100 000. Топовая комплектация стоит 8 800 000 рублей без учета дополнительного оборудования.

