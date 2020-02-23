«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 — история о том, как внедорожник устроил стоянку на лестнице

В новом, 166-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: внедорожник, который с легкостью паркуется на лестнице, стоянка на детской площадке и оккупированные пешеходные переходы.
Начнем с внедорожника Lexus, который в буквальном смысле забрался на лестницу.
— Бабушка в кадре произносит слова: «Скоро в подъезд начнут заезжать», — пишет нам читатель Константин.
— «Редкий» экземпляр. Мало того, что наглухо заблокировал вход в здание, так еще и не заглушил двигатель и ушёл. Соляркой воняло на всю Фабричную, — рассказывает Евгений.
Организовали стоянку на Красном проспекте.
— 1905 года, 39, возле школы, прям на переходе пешеходном, — сообщает Михаил.
«Туарег» примостился на пригорке.
Пройти по тротуару на Мичурина и так сложно, а тут еще припаркованный кроссовер.
— Повадился у нас один «избранный» парковаться на пешеходной дорожке. Во дворе в карманах можно поставить еще десяток машин, но это же будет незаметно. Что у таких в голове? Место — Затулинский жилмассив, остановка «Полевая», — пишет Юрий.
Детскую площадку вполне можно использовать под стоянку.
— На пешеходном переходе, хотя рядом места есть, — сообщает Игорь.
— Улица Дмитрия Шмонина, 10. Уже не первый раз паркует свое авто, — ведет наблюдение читатель Денис.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.