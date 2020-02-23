«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 — история о том, как внедорожник устроил стоянку на лестнице

Lexus на лестнице Фото: читатель НГС

В новом, 166-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: внедорожник, который с легкостью паркуется на лестнице, стоянка на детской площадке и оккупированные пешеходные переходы.

«Скоро в подъезд начнут заезжать» Фото: читатель НГС

Начнем с внедорожника Lexus, который в буквальном смысле забрался на лестницу. — Бабушка в кадре произносит слова: «Скоро в подъезд начнут заезжать», — пишет нам читатель Константин.

Заблокировал вход Фото: читатель НГС

— «Редкий» экземпляр. Мало того, что наглухо заблокировал вход в здание, так еще и не заглушил двигатель и ушёл. Соляркой воняло на всю Фабричную, — рассказывает Евгений.

Стоянка на Красном проспекте Фото: читатель НГС

Организовали стоянку на Красном проспекте.

Кроссовер на на переходе пешеходном Фото: читатель НГС

— 1905 года, 39, возле школы, прям на переходе пешеходном, — сообщает Михаил.

Парковка Volkswagen Touareg Фото: читатель НГС

«Туарег» примостился на пригорке.

Тротуар на Мичурина Фото: Александр Ощепков

Пройти по тротуару на Мичурина и так сложно, а тут еще припаркованный кроссовер.

Парковка на пешеходной дорожке Фото: читатель НГС

— Повадился у нас один «избранный» парковаться на пешеходной дорожке. Во дворе в карманах можно поставить еще десяток машин, но это же будет незаметно. Что у таких в голове? Место — Затулинский жилмассив, остановка «Полевая», — пишет Юрий.

Стоянка на детской площадке Фото: читатель НГС

Детскую площадку вполне можно использовать под стоянку.

Заехал на переход Фото: читатель НГС

— На пешеходном переходе, хотя рядом места есть, — сообщает Игорь.

Стоянка на пешеходной дорожке Фото: читатель НГС