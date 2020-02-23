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Авто Я паркуюсь как чудак Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 — история о том, как внедорожник устроил стоянку на лестнице

Новые образцы парковки, которые противоречат правилам или здравому смыслу

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Lexus на лестнице

Lexus на лестнице

В новом, 166-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: внедорожник, который с легкостью паркуется на лестнице, стоянка на детской площадке и оккупированные пешеходные переходы. 

«Скоро в подъезд начнут заезжать»

«Скоро в подъезд начнут заезжать»

Начнем с внедорожника Lexus, который в буквальном смысле забрался на лестницу. 

— Бабушка в кадре произносит слова: «Скоро в подъезд начнут заезжать», — пишет нам читатель Константин. 

Заблокировал вход

Заблокировал вход

— «Редкий» экземпляр. Мало того, что наглухо заблокировал вход в здание, так еще и не заглушил двигатель и ушёл. Соляркой воняло на всю Фабричную, — рассказывает Евгений. 

Стоянка на Красном проспекте

Стоянка на Красном проспекте

Организовали стоянку на Красном проспекте. 

Кроссовер на&nbsp;на переходе пешеходном

Кроссовер на на переходе пешеходном

— 1905 года, 39, возле школы, прям на переходе пешеходном, — сообщает Михаил. 

Парковка&nbsp;Volkswagen Touareg

Парковка Volkswagen Touareg

«Туарег» примостился на пригорке. 

Тротуар на Мичурина

Тротуар на Мичурина

Пройти по тротуару на Мичурина и так сложно, а тут еще припаркованный кроссовер. 

Парковка на пешеходной дорожке

Парковка на пешеходной дорожке

— Повадился у нас один «избранный» парковаться на пешеходной дорожке. Во дворе в карманах можно поставить еще десяток машин, но это же будет незаметно. Что у таких в голове? Место — Затулинский жилмассив, остановка «Полевая», — пишет Юрий. 

Стоянка на детской площадке

Стоянка на детской площадке

Детскую площадку вполне можно использовать под стоянку. 

Заехал на переход

Заехал на переход

— На пешеходном переходе, хотя рядом места есть, — сообщает Игорь.

Стоянка на пешеходной дорожке

Стоянка на пешеходной дорожке

— Улица Дмитрия Шмонина, 10. Уже не первый раз паркует свое авто, — ведет наблюдение читатель Денис. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (49)

Фото пользователя
23 фев 2020 в 09:40

Опять не вижу ни одного нарушения. К чему все эти фотки и вся эта рубрика? Стукачи разнылись опять! Нищебродам, у кого нет автомобиля, нужно запретить телефоны с камерами!

Фото пользователя
23 фев 2020 в 09:08

Ну на первой фотографии водитель Лексуса совсем очумел...! Или пьяный был - его проверить бы надо было на содержание алкоголя иля наркоты. Ну не может человек в здравом уме заехать аж в подъезд.

Qwerty
23 фев 2020 в 09:07

Особенно раздражает как паркуются прулеводы и прочие японофилы. Сразу видна их особенность мышления (быдловатая).