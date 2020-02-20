BMW не уступил помехе справа, но виновным признали водителя Renault. Разбираемся в конфликте

Эта авария случилась в одном из жилых микрорайонов Челябинска, но её сценарий настолько типовой, что конкретное место даже неважно. С жалобами на такие инциденты к нам обращаются регулярно из разных городов. Каждая сторона считает себя невиновной. Водитель BMW ехал прямо и полагал, что Renault выворачивает из двора. Сидевший за рулём Renault уверен, что ему должны уступать по «правилу правой руки».
Кто, по-вашему, имел преимущество?
А ниже — видеоразбор этой ситуации.
Видео: Максим Непряхин
Тем временем в России грядёт резкое ужесточение штрафов, хотя противники повышения есть даже в федеральном правительстве.
Часто забываемые пункты правил мы разбираем в проекте «ПДД для бывалых». А в рубрике «Группа разбора» каждую неделю анализируем спорные аварии.