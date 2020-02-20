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BMW не уступил помехе справа, но виновным признали водителя Renault. Разбираемся в конфликте

Авария произошла во дворах по очень популярному сценарию

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Синий BMW ехал справа налево (на снимке), Renault выезжал из проезда

Синий BMW ехал справа налево (на снимке), Renault выезжал из проезда

Эта авария случилась в одном из жилых микрорайонов Челябинска, но её сценарий настолько типовой, что конкретное место даже неважно. С жалобами на такие инциденты к нам обращаются регулярно из разных городов. Каждая сторона считает себя невиновной. Водитель BMW ехал прямо и полагал, что Renault выворачивает из двора. Сидевший за рулём Renault уверен, что ему должны уступать по «правилу правой руки».

Важный нюанс — всё происходило в пределах жилой зоны, обозначенной на выезде знаком

Важный нюанс — всё происходило в пределах жилой зоны, обозначенной на выезде знаком

Кто, по-вашему, имел преимущество?

    А ниже — видеоразбор этой ситуации. 

    Видео: Максим Непряхин

    Тем временем в России грядёт резкое ужесточение штрафов, хотя противники повышения есть даже в федеральном правительстве. 

    Часто забываемые пункты правил мы разбираем в проекте «ПДД для бывалых». А в рубрике «Группа разбора» каждую неделю анализируем спорные аварии.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    20 фев 2020 в 08:20

    Нужно нарисовать ПП через каждые 100 метров.

    20 фев 2020 в 08:18

    Никаких неоднозначностей не вижу. Если это жилая зона, значит все дороги внутри неё равнозначные, значит преимущество на перекрёстке у того, кто справа. В данном ДТП виноват водитель БМВ.

    уаз патриот
    20 фев 2020 в 08:13

    Не вижу вообще смысла молодежи переезжать из Нск, в т.ч в Мск и Питер. Уж лучше стараться получить работу в Штатах или Канаде, где уровень жизни в несколько раз выше. Сложно, но можно.