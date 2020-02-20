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Это что за чудо: в Новосибирске появился новый светофор с загадочными стрелками. Рассказываем, что к чему

Разбираемся, как ездить по новому светофору на Владимировской и зачем он нужен

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Пересечение улиц Владимировской и Саратовской

Пересечение улиц Владимировской и Саратовской

В нашей постоянной рубрике «Самый глупый перекресток» мы рассказываем о проблемных местах улично-дорожной сети Новосибирска, а вот пересечение улиц Владимировской и Саратовской с новым светофором впору назвать «самым умным перекрестком». Здесь появилось современное оборудование, которое дополнительно информирует водителей о возможных направлениях движения и напоминает о приоритете. Подробности у Дмитрия Косенко

Светофор со стрелками в одной секции

Светофор со стрелками в одной секции

Т-образный перекресток улиц Владимировской и Саратовской недавно обзавелся новыми светодиодными светофорами с ярко-желтыми цифрами обратного отсчета времени и загадочными стрелками в красной и зеленой секциях. И новосибирцы начали задаваться вопросами: что это вообще и зачем появилось?

— Увидел необычный светофор на ул. Владимировская. Прошу вас рассказать о том, как он работает, и о том, как организовано движение на этом перекрёстке, — пишет в редакцию наш читатель. 

Схема движения тут осталась такой же, какой и была до появления нового оборудования. Автомобили, которые едут по Владимировской в сторону Фабричной, могут проехать прямо, повернуть направо на Саратовскую или совершить разворот с левым поворотом. Те, кто едет в обратном направлении, могут совершать такие же действия. Машины с Саратовской поворачивают на Владимировскую направо или налево. 

В зеленой секции стрелки направо и налево мигают

В зеленой секции стрелки направо и налево мигают

Схематически эти траектории отображены стрелками в красной и зеленой секциях новых светофоров. Плюс в зеленой секции стрелки направо и налево мигают — это означает, что если вы движетесь по этим направлениям, то должны уступать (о чём и сообщает информационная табличка). По мнению дорожников, новое оборудование повышает уровень безопасности на перекрестке.

Информационная табличка

Информационная табличка

— Данный светофор не противоречит никаким нормативам, у производителя есть заключение Московского автомобильно-дорожного института. Рекомендован к применению в качестве пилотного проекта. Сейчас мы будет изучать надежность этого светофора, восприятие водителями дополнительных сигналов. Основная цель светофора — дать водителю дополнительную информацию, — комментирует начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Валерий Гореев.

Если эксперимент признают удачным, такие светофоры будут ставить и на других перекрестках

Если эксперимент признают удачным, такие светофоры будут ставить и на других перекрестках

Подобные светофорные объекты устанавливаются и в других регионах России, конечно, их используют и изучают в Москве. У нас специалисты по прошествии некоторого времени намерены дать экспертную оценку нововведению — если эксперимент признают удачным, такие светофоры будут ставить и на других перекрестках Новосибирска. 

Полезен новый светофор?

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    Мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.

    На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрестке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. На связке площадей Труда — Энергетиков обнаружили светофор, который усиливает пробки. А на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской увидели, что светофора вообще нет и там часто творится хаос.


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    КОММЕНТАРИИ (8)

    20 фев 2020 в 07:24

    1. Текстовая табличка многих сбивает , они начинают читать, осмысливать и тормозят.
    2. Многие едут на красный, потому что им не понятно что там мигать должно.
    3. Аналогичный светофор на тополевой и военной. Тупят там так же.
    4. Надо делать крупнее , мигающие секции со стрелками многие не видят, пока пальцем не покажешь. Видят мигающие цифры или всю стрелку целиком.

    Про улучшение безопасности тут и не пахнет.

    Прохожий
    20 фев 2020 в 07:16

    Жёлтый цвет счётчика не очень удачен. На ярком солнце будет плохо читаем на большом расстоянии при подъезде к светофору.

    Гость
    20 фев 2020 в 07:07

    Не по ГОСТУ!!!