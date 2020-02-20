Это что за чудо: в Новосибирске появился новый светофор с загадочными стрелками. Рассказываем, что к чему

Пересечение улиц Владимировской и Саратовской Фото: Ольга Бурлакова

В нашей постоянной рубрике «Самый глупый перекресток» мы рассказываем о проблемных местах улично-дорожной сети Новосибирска, а вот пересечение улиц Владимировской и Саратовской с новым светофором впору назвать «самым умным перекрестком». Здесь появилось современное оборудование, которое дополнительно информирует водителей о возможных направлениях движения и напоминает о приоритете. Подробности у Дмитрия Косенко.

Светофор со стрелками в одной секции Фото: читатель НГС

Т-образный перекресток улиц Владимировской и Саратовской недавно обзавелся новыми светодиодными светофорами с ярко-желтыми цифрами обратного отсчета времени и загадочными стрелками в красной и зеленой секциях. И новосибирцы начали задаваться вопросами: что это вообще и зачем появилось?

— Увидел необычный светофор на ул. Владимировская. Прошу вас рассказать о том, как он работает, и о том, как организовано движение на этом перекрёстке, — пишет в редакцию наш читатель.

Фото: Анна Рыбакова (инфографика)

Схема движения тут осталась такой же, какой и была до появления нового оборудования. Автомобили, которые едут по Владимировской в сторону Фабричной, могут проехать прямо, повернуть направо на Саратовскую или совершить разворот с левым поворотом. Те, кто едет в обратном направлении, могут совершать такие же действия. Машины с Саратовской поворачивают на Владимировскую направо или налево.

В зеленой секции стрелки направо и налево мигают Фото: Ольга Бурлакова

Схематически эти траектории отображены стрелками в красной и зеленой секциях новых светофоров. Плюс в зеленой секции стрелки направо и налево мигают — это означает, что если вы движетесь по этим направлениям, то должны уступать (о чём и сообщает информационная табличка). По мнению дорожников, новое оборудование повышает уровень безопасности на перекрестке.

Информационная табличка Фото: Ольга Бурлакова

— Данный светофор не противоречит никаким нормативам, у производителя есть заключение Московского автомобильно-дорожного института. Рекомендован к применению в качестве пилотного проекта. Сейчас мы будет изучать надежность этого светофора, восприятие водителями дополнительных сигналов. Основная цель светофора — дать водителю дополнительную информацию, — комментирует начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Валерий Гореев.

Если эксперимент признают удачным, такие светофоры будут ставить и на других перекрестках Фото: Ольга Бурлакова

Подобные светофорные объекты устанавливаются и в других регионах России, конечно, их используют и изучают в Москве. У нас специалисты по прошествии некоторого времени намерены дать экспертную оценку нововведению — если эксперимент признают удачным, такие светофоры будут ставить и на других перекрестках Новосибирска.