Тромбы, рак и невозможность похудеть: 12 мифов о противозачаточных таблетках, которые вас пугают

Почти у каждой женщины есть знакомая, которая сильно поправилась после приема противозачаточных Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Прием противозачаточных таблеток вызывает много вопросов и опасений. И если со страхом поправиться еще как-то можно жить, то перспектива спровоцировать рак, тромбоз или инсульт выводит из равновесия даже самых стойких. Вокруг таких таблеток много мифов и страшилок (но некоторые из них все же оказались правдой). Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Евгения Пекарева рассказала нам все, что знает о гормональных контрацептивах, понятным языком и прокомментировала самые распространенные мифы о них — оказывается, демонизированные таблетки могут предупредить немало заболеваний и даже помочь постройнеть.

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — группа гормональных контрацептивов для предупреждения нежелательной беременности, содержащая два вида гормонов — эстрогены и прогестины. Миф 1. Прием гормональных контрацептивов провоцирует рак Во всем мире, кроме, пожалуй, стран третьего мира и России, всем врачам и их пациенткам известно, что приём КОК не только не повышает риск развития онкологических заболеваний, но снижает его при приёме 1 год и более: колоректального рака на 25–50%, рака эндометрия на 50%, рака яичников на 80%, хорионкарциномы на 100%. На рак молочной железы приём КОК не влияет, а при приёме более 10 лет — снижает риск его возникновения. Это данные многолетних рандомизированных исследований The Cochrane Library. Миф 2. От КОК толстеют, и если поправиться из-за таких таблеток — потом сложно похудеть

При правильном выборе гормонального контрацептива вес не меняется. Многие современные препараты ещё и обладают антиминералокортикоидным (мочегонным) эффектом, что приводит к снижению веса. Плюс ко всему, приём КОК, как правило, сопровождается регулярной половой жизнью, что также способствует сжиганию калорий.



Набрать вес можно лишь в том случае, если подобран препарат со слишком большой дозировкой эстрогена (30 мкг). При смене низкодозированного КОК на микродозированный (20 мкг) — вес восстанавливается и легко уменьшается.

Миф 3. При приеме противозачаточных нельзя пить грейпфрутовый сок и есть этот фрукт Я впервые слышу о запрете употребления грейпфрута на фоне приема КОК. Этот фрукт не показан натощак пациенткам с гиперацидным гастритом, потому что вызывает повышенную секрецию соляной кислоты. На всасывание контрацептива он не повлияет, как и любой другой продукт. Миф 4. При приеме КОК нельзя пить крепкий алкоголь Никак не влияет как сам алкоголь, так и его крепость. Важно лишь не забыть принять таблетку в состоянии алкогольного опьянения. Миф 5. Курить при приеме контрацептивов смертельно опасно. Могут образоваться тромбы, начаться варикозная болезнь и случится инсульт

Здесь нет смысла спорить — прием гормональных контрацептивов, действительно, повышает риск тромбозов в 2 раза. А авиаперелет и сама беременность повышают риск тромботических осложнений в 8 раз. Так как же быть? Не предохраняться, не летать и не беременеть?



При разговоре с лечащим врачом необходимо выявить, к какому классу безопасности (A, B, C, D) для вас можно отнести гормональный контрацептив. И если это класс А (нет противопоказаний) или B (польза превышает риск), то противопоказаний на данном жизненном этапе к приёму контрацептива у вас нет.



Курение является противопоказанием для приёма гормональных контрацептивов Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Однако, если в день пациентка выкуривает не более 10 сигарет, то и для неё есть современный низкодозированный препарат (30 мгк этинилэстрадиола + 2 мг хлормадинонацетата).

Прежде чем начать приём КОК, врачи назначают анализ крови на наследственные тромбофилии, по результатам которого можем предвидеть риски тромбозов как вне, так и во время приёма контрацептивов, а также во время беременности. Сдается такой анализ один раз в жизни и обеспечивает гарантированно безопасный длительный приём КОК. Также на фоне приема препарата ежегодно рекомендуем сдавать кровь из вены на следующие показатели ее свертываемости: АПТВ, ПТИ, МНО, фибриноген.

Миф 6. От гормональных контрацептивов появляются прыщи и волосы растут везде



Дисбаланс гормонов, а именно повышение уровня гормона тестостерона и его предшественников (гиперандрогения), может вызывать поражения кожи и ее придатков (себорея, акне, гирсутизм, алопеция). У 70–86% пациенток с акне, по данным лабораторных анализов, выявляется гиперандрогения — повышенная концентрация мужских половых гормонов или усиление их активности. Причина может крыться в работе яичников и надпочечников, а также в нарушении работы рецепторов к тестостерону. Как правило, акне и другие несовершенства кожи сопровождаются еще и нарушением менструального цикла. Препаратами выбора для лечения таких несовершенств как раз и являются КОК с антиандрогенным эффектом.

Эффект заметен уже через 3 месяца, когда уменьшается до 50% воспалительных элементов как на лице, так и на теле, перестают расти новые стержневые волосы на лице, нормализуется менструальный цикл.

При регулярном менструальном цикле у пациенток также могут быть жалобы на воспалительные элементы на лице, которые появляются перед менструацией. Связано это с выработкой другого гормона — прогестерона. При его избытке нарушается работа сальных желёз, что провоцирует изменения на коже лица, спины, груди. Вырабатывается этот гормон желтым телом в яичнике сразу после овуляции. При блокировании овуляции опять же с помощью КОК мы получаем желаемый косметический эффект для пациентки.



Миф 7. От гормональных таблеток секса хочется реже, а потом не хочется вовсе Либидо снижается в менопаузе, это связано с уменьшением концентрации половых гормонов в крови. Приём КОК в репродуктивном возрасте не снижает уровень половых гормонов, а у некоторых пациенток даже чуть повышает (при нарушении у них менструального цикла).

Жалобы на снижение либидо на фоне приема гормональных препаратов обусловлены в большей степени психосоматикой Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Пациентка не была готова к приему КОК, ищет интуитивно минусы в его приёме — и находит. На либидо совершенно точно влияет недостаток сна, усталость, стресс и дефицит холестерина в потребляемой пище (из него синтезируются половые гормоны).

Миф 8. Есть мужские гормональные контрацептивы. Можно заставить пить его и не париться Внимания мужской контрацепции всегда уделялось значительно меньше, чем женской, что не удивительно, учитывая два факта: Защита от беременности почему-то у нас считается чуть ли не чисто женской проблемой. Контрацептивы для мужчин сложнее разрабатывать, чем аналогичную продукцию для женщин, поскольку их задача — остановить ежедневный миллионный поток сперматозоидов, в то время как женские противозачаточные средства должны заблокировать 1–2 яйцеклетки от выхода из яичника всего лишь раз в 28 дней.

Мужские гормональные контрацептивы существуют в виде таблеток, инъекций, подкожных имплантатов, капсул или гелей. В состав большинства современных гормональных контрацептивов для мужчин входит только гормон тестостерон. Интересным является тот факт, что раньше тестостероном лечили бесплодие, для чего его вводили пациентам в малых дозах, что улучшало качество спермы. А вот чтобы тестостерон выступил как противозачаточное средство, его необходимо вводить в организм большими дозами.

Однако, несмотря на изобилие вариантов, популярности мужские гормональные контрацептивы так и не получили Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов