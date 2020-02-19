«Богу не нужны клятвы»: ответ гражданской жены на оскорбления протоиерея Дмитрия Смирнова

Лиза живёт в гражданском браке уже 6 лет и не считает нужным регистрировать отношения Фото: предоставила Елизавета Долгополова

Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов высказал свое мнение относительно гражданского брака и тем самым сильно оскорбил женщин. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи сравнил гражданских жен с проститутками: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — сказал он на встрече с участниками православного сообщества. Нелицеприятное сравнение вызвало женский бунт и разгорелись дискуссии. Елизавета Долгополова живёт в гражданском браке уже 6 лет — она поделилась с НГС своим мнением о словах протоиерея и объяснила, почему её устраивают незарегистрированные отношения.



— Я не могу сказать, что высказывание протоиерея меня как-то задело, но это неприятно. Когда всех женщин обобщают, да еще и с таким эпитетом, любому нормальному человеку станет неприятно. Не думаю, что представитель церкви имеет право так высказываться публично, ведь ты представитель нашей религии, нужно держать лицо, а не выставлять себя подобным образом. Удивилась ли я, что священник так сказал? Нет. Священники постоянно так себя ведут, и для меня они уже давным-давно стали похожими на ряженых.

Сибирячка считает, что представитель церкви не должен публично оскорблять женщин Фото: предоставила Елизавета Долгополова

Чем гражданская жена отличается от официальной? По сути, ничем. Только отсутствием штампа. Официально не зарегистрированные в ЗАГСе пары также живут вместе, делят быт, бюджет, хранят домашний очаг, рожают детей, они такая же семья, но с разными фамилиями. Официально зарегистрированные пары тоже не дают клятву перед богом — значит и они живут во грехе? Не думаю, что вообще нужны какие-то клятвы, что богу, что друг другу. Брак — это вопрос доверия и уважения, вопрос любви и человеческих отношений, умение найти компромиссы и понять, в какой именно момент нужно замолчать. Я не вижу никакого отношения бога к двум людям, которые любят друг друга.

Мы вместе с Ромой уже 6 лет, живём без штампа. Для нас это всего лишь юридическая формальность. Если людям хорошо живется без него, то зачем он нужен? Сложность в том, что в нашей стране есть нюансы, связанные с законом, — наследства, страховки и прочее, и все это может обязать зарегистрировать отношения, при необходимости. Но если двое людей любят друг друга, им хорошо вдвоем, нет обязательств и сложностей, то зачем? Не думаю, что с появлением печати в паспорте в моей жизни что-то изменится.

Согласны с автором? Или вам ближе мнение протоиерея Дмитрия Смирного?