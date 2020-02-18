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Культура Фоторепортаж

«Я ненавижу, когда публика скучает»: в НОВАТе выступит балет из Монте-Карло — первые кадры со сцены

НГС побывал на генеральной репетиции спектакля и поговорил с со знаменитым балетмейстером

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Новосибирцы смогут увидеть балет «Укрощение строптивой» 19, 20 и 21 февраля на Большой сцене НОВАТа

Новосибирцы смогут увидеть балет «Укрощение строптивой» 19, 20 и 21 февраля на Большой сцене НОВАТа

19 февраля на Большой сцене НОВАТа впервые представили балет «Укрощение стропивой», получивший три премии «Золотая маска». НГС побывал на генеральной репетиции перед премьерой спектакля и поговорил с постановщиком Жаном-Кристофом Майо. 

Балет «Укрощение строптивой» поставлен Жаном-Кристофом Майо в 2013 году специально для Большого театра России&nbsp;

Балет «Укрощение строптивой» поставлен Жаном-Кристофом Майо в 2013 году специально для Большого театра России 

— Это наш первый визит в Новосибирск, — рассказал НГС хореограф Жан-Кристоф Майо. — Не часто мы заезжаем так далеко. Но тем ответственней для меня визит в Сибирь. Я очень горд представить для вас, для вашей публики спектакль, который я делал специально для России, я ставил его в большом театре. Я его адаптировал для Новосибирска. И в ближайшие дни я с удовольствием представлю его новосибирской публике.

Жан-Кристоф Майо - один из крупнейших современных хореографов, на протяжении последних 26 лет он возглавляет Балет Монте-Карло

Жан-Кристоф Майо - один из крупнейших современных хореографов, на протяжении последних 26 лет он возглавляет Балет Монте-Карло

В спектакле звучит музыка Дмитрия Шостаковича - партитуру для «Укрощения строптивой» собрали из музыки, написанной Шостаковичем к кинофильмам. 

В труппе балета Монте-Карло - порядка 50 человек

В труппе балета Монте-Карло - порядка 50 человек

— Работа была непростая – нам предстояло изучить и выбрать музыкальные фрагменты из всех работ Шостаковича, чтобы сделать это единым полотном, как будто композитор написал это все сам единым центром, — объясняет хореограф. 

Главные партии - Катарину и Петруччо - исполнят звёзды мирового балета&nbsp;

Главные партии - Катарину и Петруччо - исполнят звёзды мирового балета 

Балет состоит из двух актов по 45 минут каждый. 

— Я всегда стараюсь делать спектакли довольно короткими – просто чтобы публика не скучала. Я ненавижу, когда публика скучает. И на мой взгляд все спектакли, которые были до этого, слишком длинные. Если бы наливали – тогда может быть, — смеётся Майо. 

По мнению постановщика «Укрощение строптивой» - история человеческих взаимоотношений, переведённая на язык тела

По мнению постановщика «Укрощение строптивой» - история человеческих взаимоотношений, переведённая на язык тела

— Для меня очень важно, чтобы зрители, которые смотрят в данную минуту «Прощение строптивой», могли идентифицировать себя и почувствовать себя в этих любовных отношениях, которые разворачиваются на сцене, — рассказывает постановщик. — История укрощения строптивой это история не о том, как мужчина укротил женщину. Для меня это история потрясающей женщины, которая встречается с потрясающим мужчиной. 

В начале спектакля гувернантка - этого персонажа не было в оригинальной пьесе&nbsp;

В начале спектакля гувернантка - этого персонажа не было в оригинальной пьесе 

В первом акте, ещё до того, как начинается действие, на сцене появляется гувернантка - персонаж, которого не было в оригинальной пьесе Шекспира. Этого героя постановщик добавил для того, чтобы полноценно раскрыть тему настоящей любви. 

Современная труппа Монте-Карло возникла в 1985 году

Современная труппа Монте-Карло возникла в 1985 году

— Каждый из героев найдет свою женщину, и каждая из женщин найдет своего мужчину. Этот спектакль показывает о том, что никогда нельзя судить. Мы все это делаем. Время от времени осуждаем, комментируем, — рассуждает Жан-Кристов. 

Гастрольные спектакли 19 и 20 февраля пройдут с участием звезд балета Монте-Карло Екатерины Петиной, Матея Урбана, Алессандры Тоньолони и&nbsp;Франческо Мариоттини

Гастрольные спектакли 19 и 20 февраля пройдут с участием звезд балета Монте-Карло Екатерины Петиной, Матея Урбана, Алессандры Тоньолони и Франческо Мариоттини

— Я знаю, что значит фигура Шостаковича. Для меня было очень важно представить для французских людей то, что он значит для русских. Со всеми его историями, со всеми непростыми событиями, которые случились. Я не считаю себя хореографом-провокатором. Я очень эмоционально включен в эту музыку, я много переживаю сам лично, — подчёркивает Майо. 

21 февраля главные партии исполнят премьеры Большого театра — Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов

21 февраля главные партии исполнят премьеры Большого театра — Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов

— Я очень люблю танец. И я очень люблю балет. Но для меня это не одно и тоже. Потому что балет всегда танец, но танец не всегда балет. Для меня танец это максимально живое движение, — рассказывает постановщик. 

Обычно знаменитый балетмейстер ставит балеты для своей труппы и переносит их на сцены других театров, спектакль «Укрощение строптивой» стал первым исключением

Обычно знаменитый балетмейстер ставит балеты для своей труппы и переносит их на сцены других театров, спектакль «Укрощение строптивой» стал первым исключением

Новосибирцы смогут увидеть балет «Укрощение строптивой» 19, 20 и 21 февраля на Большой сцене НОВАТа. 

Премьера «Укрощения строптивой» прошла в Большом театре в 2014 году&nbsp;

Премьера «Укрощения строптивой» прошла в Большом театре в 2014 году 

С труппой балета Монте-Карло Майо поставил спектакль в 2017 году&nbsp;

С труппой балета Монте-Карло Майо поставил спектакль в 2017 году 

Всемирно-известная балетная труппа впервые приехала с гастролями в Новосибирск

Всемирно-известная балетная труппа впервые приехала с гастролями в Новосибирск

В разные годы труппу возглавляли Гилен Тесмар, Пьер Лакотт и Жан-Ив Эскер

В разные годы труппу возглавляли Гилен Тесмар, Пьер Лакотт и Жан-Ив Эскер

Ранее художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман заявил НГС, что в театре есть проблема с продажей дешёвых билетов, которые появились после того, как для зрителей открыли верхний ярус после реконструкции.

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НОВАТБалет Монте-КарлоЖан-Кристоф Майо
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
18 фев 2020 в 22:53

Какие театры? я вкалываю на работе, чтобы содержать родителей.

Гость
18 фев 2020 в 22:49

В театр не хожу-билеты дорогие,но на преприятии(частном охранном) мы никогда не скучаем.Директор всегда кроссворды на планерке раздает.

Фото пользователя
18 фев 2020 в 22:49

Обожаю ходить в НОВАТ и знаю, что публика никогда не скучает.