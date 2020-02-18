«Я ненавижу, когда публика скучает»: в НОВАТе выступит балет из Монте-Карло — первые кадры со сцены

19 февраля на Большой сцене НОВАТа впервые представили балет «Укрощение стропивой», получивший три премии «Золотая маска». НГС побывал на генеральной репетиции перед премьерой спектакля и поговорил с постановщиком Жаном-Кристофом Майо.
— Это наш первый визит в Новосибирск, — рассказал НГС хореограф Жан-Кристоф Майо. — Не часто мы заезжаем так далеко. Но тем ответственней для меня визит в Сибирь. Я очень горд представить для вас, для вашей публики спектакль, который я делал специально для России, я ставил его в большом театре. Я его адаптировал для Новосибирска. И в ближайшие дни я с удовольствием представлю его новосибирской публике.
В спектакле звучит музыка Дмитрия Шостаковича - партитуру для «Укрощения строптивой» собрали из музыки, написанной Шостаковичем к кинофильмам.
— Работа была непростая – нам предстояло изучить и выбрать музыкальные фрагменты из всех работ Шостаковича, чтобы сделать это единым полотном, как будто композитор написал это все сам единым центром, — объясняет хореограф.
Балет состоит из двух актов по 45 минут каждый.
— Я всегда стараюсь делать спектакли довольно короткими – просто чтобы публика не скучала. Я ненавижу, когда публика скучает. И на мой взгляд все спектакли, которые были до этого, слишком длинные. Если бы наливали – тогда может быть, — смеётся Майо.
— Для меня очень важно, чтобы зрители, которые смотрят в данную минуту «Прощение строптивой», могли идентифицировать себя и почувствовать себя в этих любовных отношениях, которые разворачиваются на сцене, — рассказывает постановщик. — История укрощения строптивой это история не о том, как мужчина укротил женщину. Для меня это история потрясающей женщины, которая встречается с потрясающим мужчиной.
В первом акте, ещё до того, как начинается действие, на сцене появляется гувернантка - персонаж, которого не было в оригинальной пьесе Шекспира. Этого героя постановщик добавил для того, чтобы полноценно раскрыть тему настоящей любви.
— Каждый из героев найдет свою женщину, и каждая из женщин найдет своего мужчину. Этот спектакль показывает о том, что никогда нельзя судить. Мы все это делаем. Время от времени осуждаем, комментируем, — рассуждает Жан-Кристов.
— Я знаю, что значит фигура Шостаковича. Для меня было очень важно представить для французских людей то, что он значит для русских. Со всеми его историями, со всеми непростыми событиями, которые случились. Я не считаю себя хореографом-провокатором. Я очень эмоционально включен в эту музыку, я много переживаю сам лично, — подчёркивает Майо.
— Я очень люблю танец. И я очень люблю балет. Но для меня это не одно и тоже. Потому что балет всегда танец, но танец не всегда балет. Для меня танец это максимально живое движение, — рассказывает постановщик.
Новосибирцы смогут увидеть балет «Укрощение строптивой» 19, 20 и 21 февраля на Большой сцене НОВАТа.
Ранее художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман заявил НГС, что в театре есть проблема с продажей дешёвых билетов, которые появились после того, как для зрителей открыли верхний ярус после реконструкции.