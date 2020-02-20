«Почему, победив рак, я должна воевать с врачами»: пациентка и доктор заявили друг на друга в полицию

Летом 2019 года у Людмилы Ростовой диагностировали лимфому Фото: Людмила Ростова

Жительница Карасука Людмила Ростова написала заявление в полицию на врачей больницы ЧУЗ «РЖД-Медицина», которые отказались продлить ей больничный. Главный врач медучреждения ответила встречной жалобой. Почему — в причинах конфликта разбиралась журналист НГС Мария Тищенко. «Ваши боли — это субъективное мнение»

Людмила Ростова была прикреплена к центральной районной больнице Карасука, но весной 2019 года открепилась и перешла в больницу РЖД — там принимал её гинеколог. Со здоровьем всё было нормально, серьезных поводов для беспокойства не было. По словам Людмилы, она всегда была здоровой, занималась спортом и даже запросто могла поднять вес в 50 килограммов.

В августе 2019 года новосибирские врачи внезапно диагностировали у неё онкологическое заболевание — лимфому. Людмила прошла курс химиотерапии и в январе 2020 года написала в своих соцсетях о том, что смогла победить рак. Лечение на этом не закончилось, поэтому с 27 января она решила открыть больничный. — Как индивидуальному предпринимателю (до и во время заболевания девушка работала ведущей мероприятий и до сих пор является индивидуальным предпринимателем — прим. ред.), который делает взносы в соцстрах, я имею право брать больничный. Мне положены выплаты — 60% от минимального размера оплаты труда, это, конечно, не много — около 6 тысяч рублей, но дело уже не в деньгах, — объясняет Людмила.

Больница РЖД в Карасуке Фото: ubkarasuk.ru

С 13 февраля Людмила пришла в больницу РЖД, чтобы продлить больничный — по её словам, усилились боли. Но врачи, по словам девушки, отказались и закрыли больничный. 14 февраля Людмила вновь пошла на приём к терапевту и главному врачу больницы Елене Кушнарёвой. Свой визит она сняла на видео, заранее предупредив об этом (это слышно на записи — Прим. ред.).

Фрагмент видео, записанного Людмилой Ростовой на приёме у главного врача

— Главный врач сказала: «Ваши боли — это субъективное мнение, по результатам анализов у вас всё хорошо». И начала перечислять анализы. Но я вам могу сказать: так может говорить только некомпетентный врач, потому что моё заболевание ни один анализ, кроме иммуногистохимического, не выявляет. Поэтому лимфомы очень сложно диагностируются. Я ходила, была здоровая — и кровь, и моча были в норме, к анализам не придраться, — вспоминает Людмила Ростова.

На приеме у врача она не только попросила продлить больничный, но и пожаловалась на температуру, давление, головную боль и на суставные боли после химиотерапии. — Врач посчитала, что это боли субъективного характера и оказывать мне помощь, продлевать больничный не нужно. Мне сказали, что у меня постоянная, стойкая нетрудоспособность, а листок дают по временной. Моё хроническое заболевание — лимфома, а боль в суставах, головная, гипертонический криз — это всё, что присоединилось ко мне после, это не обострение моего заболевания, — говорит Людмила.

Людмила считает, что ей должны были оказать помощь, когда она пришла на приём с высоким давлением Фото: Людмила Ростова

После этого Людмила Ростова поехала в ЦРБ, к которой она не прикреплена, и спросила в регистратуре, можно ли всё равно попасть к терапевту. Там девушку согласился посмотреть заместитель главного врача: померил ей давление, зафиксировал гипертонический криз с давлением 180 на 100. В итоге Ростовой выписали больничный на 21 день (Людмила предоставила фото больничного листа в редакцию).

— Почему один врач считает, что у меня нет оснований для больничного листа, а второй считает, что они есть для того, чтобы хотя бы помощь мне оказать? Если бы не было этих гонений на протяжении восьми месяцев, естественно, я бы сейчас так себя не вела — на камеру не снимала бы, — уверяет пациентка. «Начались эти палки в колёса»

Людмила Ростова пояснила, что у неё и раньше возникали какие-то конфликтные ситуации с больницей РЖД, например, из-за лекарств, которые выделяются на онкобольных. Кроме того, она утверждает, что её просили открепиться.

— Сначала они просили меня по-хорошему открепиться, мотивируя это тем, что там, в ЦРБ, будет лучше: там лучше финансирование, а тут ничего не выдаётся, не выделяется. После моего отказа начались эти палки в колёса: то они меня не осматривают, то бюрократическая возня. Складывалось впечатление, что всё это делалось для того, чтобы я плюнула на это всё, открепилась и ушла, — предполагает Людмила Ростова.

Раньше Людмила вела мероприятия, но сейчас пока не может работать из-за состояния здоровья Фото: Людмила Ростова

Людмила считает, что каждый может оказаться в такой же ситуации, как она:

— Я тоже всегда думала, что всю жизнь буду здоровая. Я боялась смотреть даже в сторону онкологических больных: когда видела эти лысые головы, то отворачивалась, потому что даже глазами боялась к этому прикоснуться. А когда началось всё с болей в спине и закончилось таким диагнозом… Слава богу, я смогла пройти курсы химиотерапии, выстоять, добиться этой ремиссии. Почему я, победив рак, должна воевать теперь с врачами? Я просто хочу жить и хочу получать услуги, которые мне положены по закону.

Людмила Ростова уже написала жалобу в минздрав, Росздравнадзор, президенту (копии имеются в распоряжении редакции) написала заявление в полицию и через них попросила инициировать проверку прокуратуры. Комментарии полиции и РЖД В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили, что в полиции Карасука есть два встречных заявления — от главного врача РЖД (не от больницы, а в частном порядке. — Прим. ред.) от 14 февраля и от Людмилы Ростовой от 17 февраля. По ним проводится проверка.

На момент публикации материала руководство ЧУЗ «РЖД-Медицина» (в том числе главный врач) не ответило на вопросы журналиста НГС о больничном листе Людмилы Ростовой и о том, действительно ли от них открепляются люди с онкологическими заболеваниями, как утверждает пациентка, потому что официальные ответы сначала согласовываются с РЖД в Москве. При этом в Instagram Людмиле ответили с аккаунта «РЖД-Медецины» и сказали, что ситуация находится на контроле.

Такой ответ написали Людмиле Ростовой в Instagram Фото: Людмила Ростова

Людмила Ростова предоставила журналисту НГС официальный ответ больницы, подписанный главным врачом, на её обращение — с ответом на вопрос, почему ей отказали в продлении больничного листа. В нём говорится следующее:

— При закрытии листа нетрудоспособности 13 февраля 2020 года врачебной комиссией признаки временной нетрудоспособности у вас не выявлены. При осмотре терапевтом 14 февраля 2020 года признаки временной нетрудоспособности у вас также не выявлены. Вам рекомендовано дальнейшее наблюдение и лечение согласно рекомендациям врача-гематолога областной клинической больницы Новосибирска.

ЧУЗ «РЖД-Медицина» в Карасуке не является подведомственной организацией министерства здравоохранения Новосибирской области.

Если вы тоже сталкивались с подобными проблемными ситуациями в больницах, напишите Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru.



На обращение Ростовой в больнице ответили так Фото: Людмила Ростова