«Произошло большое кидалово»: Сбербанк хочет простить миллиардные долги «Сибмоста» — кредиторы в шоке

В феврале 2020 года собрание кредиторов «Сибмоста» решило заключить мировое соглашение и простить 75% всех долгов, но пока суд его не утвердил Фото: Татьяна Фатеева

Сбербанк пытается простить миллиардные долги «Сибмоста». На общем собрании кредиторов большинством голосов приняли решение о прощении 75 % долгов «Сибмоста» и заключении мирового соглашения. Правда, большинство голосов считалось не по количеству, а по сумме долга, больше половины которого приходится на Сбербанк. Другие кредиторы возмущены. Часть из них долги мостостроительной компании довели до банкротства и отчаяния. Пока Арбитражный суд не утвердил мировое соглашение. Корреспондент НГС Елена Гурьянова выясняла, почему Сбербанк захотел простить «Сибмосту» свои и чужие долги, сможет ли он это сделать, и вспоминала, как с крупнейшей стройки области исчезли деньги.



Почему Сбербанк пытается простить миллиардные долги «Сибмоста»

7 февраля на собрании кредиторов «Сибмоста» большинством голосов приняли решение о выходе мостостроительной компании из процедуры банкротства. Мировое соглашение предполагает прощение 75% долгов и выплату остатка до 2027 года. Основные выплаты планируются на последний год мирового соглашения.

Всего в реестр «Сибмоста» включено 7,99 миллиарда рублей требований более 100 кредиторов. Крупнейший из них — Сбербанк, которому компания должна около 5 миллиардов рублей. Также в числе крупных кредиторов Экспобанк и банк «Открытие».

Как объяснил управляющий партнер Shevelevski Consulting & partners Артур Шевелев, представляющий интересы АО «Сталепромышленная компания», Сбербанк своим многомиллиардным голосом протащил мировое соглашение:

— По факту произошло большое кидалово кредиторов «Сибмоста». Решение вызвано в первую очередь тем, что в разные периоды сам Сбербанк владел 100 % АО «Сибмост» через свои структуры, что, конечно, вызвало бы привлечение к субсидиарной ответственности, если бы АО «Сибмост» вышло в конкурсное производство. Такое Сбербанк допустить не мог. Поэтому Сбербанк сам себе простил миллиардные долги АО «Сибмост», при этом по факту заработав почти 2 млрд рублей за 4 часа собрания кредиторов, подписав мировое. Интересно, многим еще ПАО «Сбербанк» прощает долги на несколько миллиардов рублей? — возмущается Артур Шевелев.



Он добавил, что сам процесс голосования порождает вопросы — например, остался открытым вопрос, присутствовал ли на собрании кредиторов представитель Сбербанка. А что, так можно было?

Как сообщил временный управляющий «Сибмоста» Сергей Кряжев, несогласные с решением собрания кредиторы могут подать жалобу в суд.

— Один рубль, один голос. Поэтому кто больше имеет претензий, имеет решающее слово на собрании. Так что тут с точки зрения закона нарушений нет, — прокомментировал Сергей Кряжев.

В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.

17 февраля Арбитражный суд Новосибирской области отказал в утверждении мирового соглашения, судебное заседание отложили до 17 марта. По мнению юриста Алёны Филатовой, за этот месяц Сбербанку придётся обосновать финансовую составляющую мирового соглашения — что в этом случае кредиторы получат гораздо больше, чем если выставят сейчас на реализацию имущество должника.

— Законодательно они (Сбербанк — Прим. ред.) правы, и у остальных кредиторов есть только вариант написать отзыв, что мировое соглашение им финансово невыгодно, тем более на такой долгий срок — за это время они сами станут банкротами, — рассуждает Алёна Филатова, добавляя, что к ней обращались 2 подрядчика «Сибмоста» по Восточному обходу, которые обанкротились, потому что не получили деньги.



Юрист Артур Шевелев намерен объединить более мелких кредиторов, чтобы набрать 10 % голосов и оспаривать сделки по отчуждению активов:

— Есть ряд сделок, которые фактически совершены в интересах Сбербанка, в том числе по отчуждению активов. Мы будем пытаться оспаривать эти сделки и привлекать Сбербанк к субсидиарной ответственности, — прокомментировал юрист.

Другие кредиторы: «Я не такой богатый, чтобы прощать»

По наблюдениям Артура Шевелева, многих кредиторов «Сибмоста» не было на собрании, потому что они сами уже в стадии банкротства — в которое попали, потому что им должны. В возражении на ходатайство об утверждении мирового соглашения он перечислил «Красноярскдорремстрой», Восточно-Сибирский завод металлоконструкций, Березовское дорожно-строительное управление, «Мостар», «Вектор», АО «Нефтебаза "Красный Яр"» и другие.



Самая грандиозная стройка «Сибмоста» в Новосибирске — Восточный обход. Его должны были сдать в 2017 году Фото: Александр Ощепков

Корреспондент НГС обзвонила несколько кредиторов «Сибмоста» — они впервые услышали о прошедшем собрании и решении заключить мировое соглашение.

— Прощать я никому не хочу. Я не такой богатый, чтобы прощать, — прокомментировал директор томской компании «Ж.Д.Путь» Николай Юрченко. — Хоть сумма и полмиллиона, но это всё-таки деньги. Не может быть и речи. Сбербанк есть Сбербанк, а «Ж.Д.Путь» есть «Ж.Д.Путь». Несколько лет уже должны — два года было в декабре, а сами долги копились с 2015-го по 2017-й.



Директор компании «Геомастер» Владимир Беспалов, которому должны 152,5 тысячи рублей, сообщил, что уже давно бьётся с судебными приставами, чтобы хоть что-то получить за работы по развязке в центре Томска.

— Дело-то в том, что слух есть, что деятельность мостоотряда идёт, и по счетам деньги ходят по определенным. Законодательство для нас не работает в этой части. Негативно отношусь к решению кредиторов. Сбербанк же никому не прощает свои долги — людям, у которых проблемы с ипотекой, а здесь если простил, то всем должно быть хорошо от этого? — недоумевает Владимир Беспалов.

Как начались проблемы с Восточным обходом

В Новосибирске проблемы «Сибмоста» задержали крупнейшую дорожную стройку области — сдачу Восточного обхода. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Развязка должна снять часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. В январе 2016 года бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки экономическим кризисом. Но уже в апреле мы увидели исчезнувшего с миллионами подрядчика.



ФУАД «Сибирь» провело конкурс на строительство первого этапа Восточного обхода — участок от Раздольного до Кольцово длиной почти 20 км — в июле 2013 года. Генподрядчиком стройки было выбрано ОАО «Сибмост», предложившее выполнить работы за сумму около 10,35 миллиарда рублей при начальной цене 10,4 миллиарда рублей.



11 мая 2016 года строители Восточного обхода встали у здания правительства с требованием вернуть долги. 12 участников акции держали в руках плакаты «Долой безнаказанность» и «Отдайте честно заработанное»

Фото: Ольга Бурлакова

«Сибмост» привлек на часть работ субподрядчика — ООО «Группа компаний "Инфраструктура"». Сам же вместе с дочерними организациями начал строить остальную часть первого этапа, включая мост через Иню в районе Барышево. Долги у строителей накопились как раз из-за неплатежей со стороны «Инфраструктуры» и ее «дочки» — ООО «Строительно-монтажная компания "Линк"» (на 51 % принадлежала ООО «ГК "Инфраструктура"»), а потом и через другие компании.

Как ранее писал НГС, по данным «СПАРК-Интерфакс», с марта по июнь 2015 года контроль в ГК «Инфраструктура» принадлежал АО «Трансинжиниринг» из группы «Сумма» крупного бизнесмена Зиявудина Магомедова — тогда в «Сумме» говорили, что группа «не имеет никакого отношения» к проектам «Инфраструктуры», а контракт на Восточный обход заключен ещё до их участия в капитале компании.



Сейчас Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда судят за масштабные хищения по всей России на базе группы «Сумма» — как пишет журнал Forbes, в августе 2019 года следователи пересчитали суммы хищения по трем эпизодам и добавили два новых. Это хищение денег при строительстве двух дорог — автомобильного «Чуйского тракта», который строил «Сибмост» и привлекал субподрядчиком «Инфраструктуру», и железнодорожного участка Кызыл — Курагино.

Таким образом, общая сумма предполагаемых хищений выросла с 2,5 миллиарда рублей более чем до 11 миллиардов. По версии следствия, при постройке участка трассы М-52 «Чуйский тракт» компании «Суммы» якобы присвоили 575 миллионов рублей.

Как живут простые строители: «Это просто катастрофа»

Виктор Чертков из Убинского района строил Восточный обход и не смог получить все деньги за работу. По его словам, он заключил договор с СМК «Линк», но частичный расчет получал от «Инфраструктуры».

— Моя история длинная, тут можно книгу написать за 5 лет. На данный момент все надежды рушатся. Сейчас пытаюсь с Москвой связаться — там заведено уголовное дело на Магомедовых, которые списали деньги. «Инфраструктура» и её руководитель в бегах. Я не понимаю, кто я сейчас — потерпевший или свидетель. Это беспредел и сценарий, давно уже обкатанный по стране, — сначала разворуем, а потом списываем долги, — считает Виктор Чертков.

Михаил Молоствов (слева) и Виктор Чертков (справа) строили Восточный обход, но не получили деньги за работу

Фото: Дмитрий Сидоровец