«Произошло большое кидалово»: Сбербанк хочет простить миллиардные долги «Сибмоста» — кредиторы в шоке

Сбербанк пытается простить миллиардные долги «Сибмоста». На общем собрании кредиторов большинством голосов приняли решение о прощении 75 % долгов «Сибмоста» и заключении мирового соглашения. Правда, большинство голосов считалось не по количеству, а по сумме долга, больше половины которого приходится на Сбербанк. Другие кредиторы возмущены. Часть из них долги мостостроительной компании довели до банкротства и отчаяния. Пока Арбитражный суд не утвердил мировое соглашение. Корреспондент НГС Елена Гурьянова выясняла, почему Сбербанк захотел простить «Сибмосту» свои и чужие долги, сможет ли он это сделать, и вспоминала, как с крупнейшей стройки области исчезли деньги.
Почему Сбербанк пытается простить миллиардные долги «Сибмоста»
7 февраля на собрании кредиторов «Сибмоста» большинством голосов приняли решение о выходе мостостроительной компании из процедуры банкротства. Мировое соглашение предполагает прощение 75% долгов и выплату остатка до 2027 года. Основные выплаты планируются на последний год мирового соглашения.
Всего в реестр «Сибмоста» включено 7,99 миллиарда рублей требований более 100 кредиторов. Крупнейший из них — Сбербанк, которому компания должна около 5 миллиардов рублей. Также в числе крупных кредиторов Экспобанк и банк «Открытие».
Как объяснил управляющий партнер Shevelevski Consulting & partners Артур Шевелев, представляющий интересы АО «Сталепромышленная компания», Сбербанк своим многомиллиардным голосом протащил мировое соглашение:
— По факту произошло большое кидалово кредиторов «Сибмоста». Решение вызвано в первую очередь тем, что в разные периоды сам Сбербанк владел 100 % АО «Сибмост» через свои структуры, что, конечно, вызвало бы привлечение к субсидиарной ответственности, если бы АО «Сибмост» вышло в конкурсное производство. Такое Сбербанк допустить не мог. Поэтому Сбербанк сам себе простил миллиардные долги АО «Сибмост», при этом по факту заработав почти 2 млрд рублей за 4 часа собрания кредиторов, подписав мировое. Интересно, многим еще ПАО «Сбербанк» прощает долги на несколько миллиардов рублей? — возмущается Артур Шевелев.
Он добавил, что сам процесс голосования порождает вопросы — например, остался открытым вопрос, присутствовал ли на собрании кредиторов представитель Сбербанка.
А что, так можно было?
Как сообщил временный управляющий «Сибмоста» Сергей Кряжев, несогласные с решением собрания кредиторы могут подать жалобу в суд.
— Один рубль, один голос. Поэтому кто больше имеет претензий, имеет решающее слово на собрании. Так что тут с точки зрения закона нарушений нет, — прокомментировал Сергей Кряжев.
В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.
17 февраля Арбитражный суд Новосибирской области отказал в утверждении мирового соглашения, судебное заседание отложили до 17 марта. По мнению юриста Алёны Филатовой, за этот месяц Сбербанку придётся обосновать финансовую составляющую мирового соглашения — что в этом случае кредиторы получат гораздо больше, чем если выставят сейчас на реализацию имущество должника.
— Законодательно они (Сбербанк — Прим. ред.) правы, и у остальных кредиторов есть только вариант написать отзыв, что мировое соглашение им финансово невыгодно, тем более на такой долгий срок — за это время они сами станут банкротами, — рассуждает Алёна Филатова, добавляя, что к ней обращались 2 подрядчика «Сибмоста» по Восточному обходу, которые обанкротились, потому что не получили деньги.
Юрист Артур Шевелев намерен объединить более мелких кредиторов, чтобы набрать 10 % голосов и оспаривать сделки по отчуждению активов:
— Есть ряд сделок, которые фактически совершены в интересах Сбербанка, в том числе по отчуждению активов. Мы будем пытаться оспаривать эти сделки и привлекать Сбербанк к субсидиарной ответственности, — прокомментировал юрист.
Другие кредиторы: «Я не такой богатый, чтобы прощать»
По наблюдениям Артура Шевелева, многих кредиторов «Сибмоста» не было на собрании, потому что они сами уже в стадии банкротства — в которое попали, потому что им должны. В возражении на ходатайство об утверждении мирового соглашения он перечислил «Красноярскдорремстрой», Восточно-Сибирский завод металлоконструкций, Березовское дорожно-строительное управление, «Мостар», «Вектор», АО «Нефтебаза "Красный Яр"» и другие.
Корреспондент НГС обзвонила несколько кредиторов «Сибмоста» — они впервые услышали о прошедшем собрании и решении заключить мировое соглашение.
— Прощать я никому не хочу. Я не такой богатый, чтобы прощать, — прокомментировал директор томской компании «Ж.Д.Путь» Николай Юрченко. — Хоть сумма и полмиллиона, но это всё-таки деньги. Не может быть и речи. Сбербанк есть Сбербанк, а «Ж.Д.Путь» есть «Ж.Д.Путь». Несколько лет уже должны — два года было в декабре, а сами долги копились с 2015-го по 2017-й.
Директор компании «Геомастер» Владимир Беспалов, которому должны 152,5 тысячи рублей, сообщил, что уже давно бьётся с судебными приставами, чтобы хоть что-то получить за работы по развязке в центре Томска.
— Дело-то в том, что слух есть, что деятельность мостоотряда идёт, и по счетам деньги ходят по определенным. Законодательство для нас не работает в этой части. Негативно отношусь к решению кредиторов. Сбербанк же никому не прощает свои долги — людям, у которых проблемы с ипотекой, а здесь если простил, то всем должно быть хорошо от этого? — недоумевает Владимир Беспалов.
Как начались проблемы с Восточным обходом
В Новосибирске проблемы «Сибмоста» задержали крупнейшую дорожную стройку области — сдачу Восточного обхода. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Развязка должна снять часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. В январе 2016 года бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки экономическим кризисом. Но уже в апреле мы увидели исчезнувшего с миллионами подрядчика.
ФУАД «Сибирь» провело конкурс на строительство первого этапа Восточного обхода — участок от Раздольного до Кольцово длиной почти 20 км — в июле 2013 года. Генподрядчиком стройки было выбрано ОАО «Сибмост», предложившее выполнить работы за сумму около 10,35 миллиарда рублей при начальной цене 10,4 миллиарда рублей.
«Сибмост» привлек на часть работ субподрядчика — ООО «Группа компаний "Инфраструктура"». Сам же вместе с дочерними организациями начал строить остальную часть первого этапа, включая мост через Иню в районе Барышево. Долги у строителей накопились как раз из-за неплатежей со стороны «Инфраструктуры» и ее «дочки» — ООО «Строительно-монтажная компания "Линк"» (на 51 % принадлежала ООО «ГК "Инфраструктура"»), а потом и через другие компании.
Как ранее писал НГС, по данным «СПАРК-Интерфакс», с марта по июнь 2015 года контроль в ГК «Инфраструктура» принадлежал АО «Трансинжиниринг» из группы «Сумма» крупного бизнесмена Зиявудина Магомедова — тогда в «Сумме» говорили, что группа «не имеет никакого отношения» к проектам «Инфраструктуры», а контракт на Восточный обход заключен ещё до их участия в капитале компании.
Сейчас Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда судят за масштабные хищения по всей России на базе группы «Сумма» — как пишет журнал Forbes, в августе 2019 года следователи пересчитали суммы хищения по трем эпизодам и добавили два новых. Это хищение денег при строительстве двух дорог — автомобильного «Чуйского тракта», который строил «Сибмост» и привлекал субподрядчиком «Инфраструктуру», и железнодорожного участка Кызыл — Курагино.
Таким образом, общая сумма предполагаемых хищений выросла с 2,5 миллиарда рублей более чем до 11 миллиардов. По версии следствия, при постройке участка трассы М-52 «Чуйский тракт» компании «Суммы» якобы присвоили 575 миллионов рублей.
Как живут простые строители: «Это просто катастрофа»
Виктор Чертков из Убинского района строил Восточный обход и не смог получить все деньги за работу. По его словам, он заключил договор с СМК «Линк», но частичный расчет получал от «Инфраструктуры».
— Моя история длинная, тут можно книгу написать за 5 лет. На данный момент все надежды рушатся. Сейчас пытаюсь с Москвой связаться — там заведено уголовное дело на Магомедовых, которые списали деньги. «Инфраструктура» и её руководитель в бегах. Я не понимаю, кто я сейчас — потерпевший или свидетель. Это беспредел и сценарий, давно уже обкатанный по стране, — сначала разворуем, а потом списываем долги, — считает Виктор Чертков.
Для Виктора Черткова эта история обернулась полным крахом — дорожный строитель заложил свой дом. Теперь он уходит с молотка.
— Это просто катастрофа. Я, прежде чем взять технику, всё просчитал, все риски. Чтобы взять технику, я заложил свой дом. Сегодня мой дом принадлежит банку, и они его продают, — делится Виктор Чертков. — Просто они таким образом доводят людей до отчаяния. Я, конечно, руки не опускаю. Но это просто страшно представить. Я такой не один, сотни людей. Со всех регионов ехали строители. А сейчас кредиторы «Сибмоста» хотят списать долг. У нас самое страшное — это законодательство. Оно позволяет через процедуру банкротства списывать деньги и разворовывать. Я вот сколько бился в прокуратуру и суды — это всё денег стоит. Вот надо было на хлеб оставить, а я потратил. Мне буквально на днях 60 исполнилось. Вот это я дожился. Полное разочарование.
Кто строит Восточный обход сейчас и когда его сдадут
Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного — должны были сдать в октябре 2017 года. Теперь сроки сдачи всё время сдвигают. Как сообщили в пресс-службе компании «Сибмост», работы на Восточном обходе ведутся по графику, сроки окончания по контракту определены на октябрь 2021 года.
Вспоминая свою работу с «Инфраструктурой», в «Сибмосте» сообщили, что стоимость контракта на строительство автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск — Линево (1 этап км 14 — км 34) составляла 4,304 миллиарда рублей с НДС.
— К сожалению, субподрядная организация не выполнила обязательства. Материалы направлены в суд. Деятельность компании не можем комментировать, — сообщили в пресс-службе «Сибмоста». — Дело о банкротстве «Сибмоста» рассматривается с 2016 года. 13 мая 2019 года суд ввел в компании наблюдение. Процедура наблюдения еще не означает потерю госконтрактов. Все работы ведутся в соответствии с календарными производственными графиками.
Сейчас Восточный обход строят Мостоотряд № 38 и ряд субподрядных организаций. Среди них — ООО СК «ТРИ КИТА», ООО «Стройтелеком — Инвест» и ряд других.
— Ими производятся работы по сооружению моста, путепровода, эстакады через реку Иня и других искусственных сооружений; устройство насыпи земляного полотна на 4-м и 3-м пусковых комплексах; строительство развязки на автодороге Академгородок — Кольцово; переустройство коммуникаций и другие работы, — перечислили в «Сибмосте».
В декабре 2019 года дорожные рабочие достроили пролёты нового моста через Иню. Мы показывали, как они выглядят.