Только не всасывай: эксперт — о том, как правильно есть не гламурную еду (красотки опробовали на себе)

Паста — самый коварный выбор для романтического ужина. Хуже только ребрышки барбекю Фото: Александр Ощепков

Притча о том, что женщины не заказывают на первом свидании опасные блюда (чтобы не сидеть по уши в томатном соусе) и для верности еще пол года жуют безобидны салатный лист жива до сих пор, несмотря на свою давность. Зато потом начинается «Дай мне откусить беляш, я себе брать не буду, он же жирный» и уже горячий мясной сок течет по наманекюренным пальчикам. Редакция НГС попросили специалиста по этикету Екатерину Сартакову разобрать детально — как, чем и с чем, с какой стороны есть сложные и не гламурные блюда. Модели агенства «КРАСОТА СИБИРИ» Юлия Щербакова и Виктория Огнева на себе ощутили все тяготы плотного обеда под видеокамерами и показали, где можно ошибиться (и ошиблись).

Хватай и кусай Для начала мы попросили эксперта перечислить блюда, которые можно есть руками и не чувствовать себя при этом невеждой. — Хлеб не кусаем, а отламываем, даже отщипываем правой рукой кусочек от хлеба, который держим в левой руке, на один укус и съедаем. Сэндвич едим руками. Если сэндвич крупный, мы можем разрезать его на 2 части с помощью ножа и далее есть руками, — объясняет Екатерина.

Также смело без приборов можно есть кукурузные початки, печенье, если оно недостаточно маленькое, чтобы съесть его сразу, руками отламываем кусочек и съедаем. Маленькие пирожки и пирожные, круассаны без начинки также едят руками. Придерживая его левой рукой, правой отрывают небольшие кусочки на один укус. Так можно есть спаржу, если стебли не слишком длинные и не приправлены соусом и суши, макаем в соевый соус не стороной риса, а стороной рыбы и отправляем в рот. Почти не понадобятся приборы для Тако. Разве что если начинка немного выпала, можно съесть ее с помощью вилки. Также не требуют церемоний мидии в створках. Можно воспользоваться пустой ракушкой в качестве своеобразных щипцов. Берем в правую руку полуоткрывшуюся ракушку и достаем мякоть из мидии. Но не в заведениях высокой кухни, там лучше воспользоваться вилкой.

Как правильно есть бургер По мнению Екатерины, для решение этой проблемы у нас есть выбор из двух способов, первый — руками, второй — с помощью вилки и ножа. — Если это молодежный паб, заведение с фаст-фудом или кафе без претензий на изящность в интерьере и формальность — едим руками. Хотя если приборы нам не дали, выбор и вовсе становится простым. Как держать, чтобы начинка не падала, а бургер оставался максимально целостным? Хват таков, что большие пальцы рук и мизинцы должны придерживать бургер снизу, а остальные три держат его сверху. Рядом на страже чистых губ у нас бумажные салфетки, — объясняет эксперт.

В ресторанах пользуемся приборами как и в ситуациях, когда к бургеру нам заведомо принесли приборы. Также этот способ лучше выбрать, если бургер велик и начинки к нему не пожалели. Ведь иначе мы испачкаем лицо и руки, нам придется через чур широко открывать рот, а ингредиенты будут норовить упасть. В заведении должны подать нож для стейков — острый с зубцами по всему лезвия и держа нож в правой руке, а вилку в левой, отрезаем по одному кусочку.



Прежде чем подступиться к бургеру, не забудьте убрать шпажку, пронизывающую его

Как правильно есть пиццу Это блюдо можно употреблять как с помощью приборов, так и руками. Выбор способа будет зависеть во-первых от самой пиццы: на тонком или толстом тесте, мало начинки, либо в избытке, ведь это влияет на чистоту наших рук и эстетику употребления, а порой и безопасность чистоты нашей одежды, а во-вторых от места, окружения и повода. Если это деловое, торжественное мероприятие, или хороший ресторан в городе — отдайте предпочтение приборам, если дружеская встреча в скромном кафе с пиццей, которая не изобилует начинкой, можно и руками. — Если мы едим приборами, то вилка располагается в левой руке, а нож в правой и не стоит заранее нарезать свой кусок пиццы на множество мелких, а потом убирать нож и перекладывать вилку в правую руку, — предостерегает Екатерина.

Если мы едим руками, то держим пальцами за хрустящий ободок — широкую часть, немного складываем кусочек пиццы пополам вдоль и откусываем с острой части стараясь, чтобы сыр не тянулся за нами.

Как правильно есть картошку фри с соусом

Все довольно просто. В непринужденной обстановке едим руками, обмакивая его в соус. В ресторане или кафе, где нам подают приборы — пользуемся вилком и ножом. Картофель фри режем пополам и ножом сдабриваем соусом, ведь если макать картофель, нанизанный на вилку в соус, он часто в этом соусе и остается, сбегая с прибора. Как правильно есть куриные крылья в панировке или соусе И вновь смотрим, где мы заказываем данное блюдо. Если нам принесли перчатки или чашу для омовения пальцев, что часто бывает в пабах — это сигнал, что мы можем есть руками. Руками же мы будем есть и в заведениях фаст-фуда, где это уместно. А вот если вы решили сделать такой заказ в хорошем ресторане, где к крыльям подают приборы, это вновь знак, только в данном случае сигнализирующий, что мы едим с помощью приборов, придерживая вилкой кусочек, а ножом срезая мякоть с кости. Не самый удобный способ, но и не самый уместный выбор блюда в контексте ресторана. В формальной торжественной обстановке такое блюдо вам не подадут.

Как правильно есть пасту По мнению эксперта — самый верный, аутентичный способ употребления спагетти — с помощью вилки, расположенной в правой руке.

— Поддеваем две-три нити спагетти, зафиксировав их между зубцами вилки мы упираемся прибором в свободный край тарелки и вращаем вилку к себе. Далее съедаем, беззвучно втягивая губами кончик спагетти, который не удалось накрутить. Ни ложка, ни нож нам не требуется. Если в отношении ложки ещё у кого-то могут возникнуть сомнения, хотя она здесь не нужна, о чем нам говорит европейский этикет, в частности итальянская практика, за исключением маленьких детей и очень пожилых людей, то в использовании ножа никаких сомнений — ему не место в руках, — замечает Екатерина. Если мы говорим не о длинной пасте, а короткой, то просто накалываем пасту, держа вилку в правой руке, без каких- либо хитрых манипуляций. В употреблении пасты многое будет зависеть от выбранного вида макаронного изделия и соуса. Справиться с длинной пастой: тальятелле, папарделе, футтучини, спагетти — сложней в той или иной степени, нежели с короткой-пенне, ригатони, фарфалле. Также как томатный соус будет более коварен в сравнении со сливочным. Поэтому оцениваем ситуацию перед тем, как сделать заказ. Нужно много говорить, формальная обстановка — выбираем самый простой в употреблении вид пасты.