Только не всасывай: эксперт — о том, как правильно есть не гламурную еду (красотки опробовали на себе)

Притча о том, что женщины не заказывают на первом свидании опасные блюда (чтобы не сидеть по уши в томатном соусе) и для верности еще пол года жуют безобидны салатный лист жива до сих пор, несмотря на свою давность. Зато потом начинается «Дай мне откусить беляш, я себе брать не буду, он же жирный» и уже горячий мясной сок течет по наманекюренным пальчикам. Редакция НГС попросили специалиста по этикету Екатерину Сартакову разобрать детально — как, чем и с чем, с какой стороны есть сложные и не гламурные блюда. Модели агенства «КРАСОТА СИБИРИ» Юлия Щербакова и Виктория Огнева на себе ощутили все тяготы плотного обеда под видеокамерами и показали, где можно ошибиться (и ошиблись).
Хватай и кусай
Для начала мы попросили эксперта перечислить блюда, которые можно есть руками и не чувствовать себя при этом невеждой.
— Хлеб не кусаем, а отламываем, даже отщипываем правой рукой кусочек от хлеба, который держим в левой руке, на один укус и съедаем. Сэндвич едим руками. Если сэндвич крупный, мы можем разрезать его на 2 части с помощью ножа и далее есть руками, — объясняет Екатерина.
Также смело без приборов можно есть кукурузные початки, печенье, если оно недостаточно маленькое, чтобы съесть его сразу, руками отламываем кусочек и съедаем. Маленькие пирожки и пирожные, круассаны без начинки также едят руками. Придерживая его левой рукой, правой отрывают небольшие кусочки на один укус.
Так можно есть спаржу, если стебли не слишком длинные и не приправлены соусом и суши, макаем в соевый соус не стороной риса, а стороной рыбы и отправляем в рот.
Почти не понадобятся приборы для Тако. Разве что если начинка немного выпала, можно съесть ее с помощью вилки. Также не требуют церемоний мидии в створках. Можно воспользоваться пустой ракушкой в качестве своеобразных щипцов. Берем в правую руку полуоткрывшуюся ракушку и достаем мякоть из мидии. Но не в заведениях высокой кухни, там лучше воспользоваться вилкой.
Как правильно есть бургер
По мнению Екатерины, для решение этой проблемы у нас есть выбор из двух способов, первый — руками, второй — с помощью вилки и ножа.
— Если это молодежный паб, заведение с фаст-фудом или кафе без претензий на изящность в интерьере и формальность — едим руками. Хотя если приборы нам не дали, выбор и вовсе становится простым. Как держать, чтобы начинка не падала, а бургер оставался максимально целостным? Хват таков, что большие пальцы рук и мизинцы должны придерживать бургер снизу, а остальные три держат его сверху. Рядом на страже чистых губ у нас бумажные салфетки, — объясняет эксперт.
В ресторанах пользуемся приборами как и в ситуациях, когда к бургеру нам заведомо принесли приборы. Также этот способ лучше выбрать, если бургер велик и начинки к нему не пожалели. Ведь иначе мы испачкаем лицо и руки, нам придется через чур широко открывать рот, а ингредиенты будут норовить упасть.
В заведении должны подать нож для стейков — острый с зубцами по всему лезвия и держа нож в правой руке, а вилку в левой, отрезаем по одному кусочку.
Прежде чем подступиться к бургеру, не забудьте убрать шпажку, пронизывающую его
Как правильно есть пиццу
Это блюдо можно употреблять как с помощью приборов, так и руками. Выбор способа будет зависеть во-первых от самой пиццы: на тонком или толстом тесте, мало начинки, либо в избытке, ведь это влияет на чистоту наших рук и эстетику употребления, а порой и безопасность чистоты нашей одежды, а во-вторых от места, окружения и повода. Если это деловое, торжественное мероприятие, или хороший ресторан в городе — отдайте предпочтение приборам, если дружеская встреча в скромном кафе с пиццей, которая не изобилует начинкой, можно и руками.
— Если мы едим приборами, то вилка располагается в левой руке, а нож в правой и не стоит заранее нарезать свой кусок пиццы на множество мелких, а потом убирать нож и перекладывать вилку в правую руку, — предостерегает Екатерина.
Если мы едим руками, то держим пальцами за хрустящий ободок — широкую часть, немного складываем кусочек пиццы пополам вдоль и откусываем с острой части стараясь, чтобы сыр не тянулся за нами.
Как правильно есть картошку фри с соусом
Все довольно просто. В непринужденной обстановке едим руками, обмакивая его в соус. В ресторане или кафе, где нам подают приборы — пользуемся вилком и ножом. Картофель фри режем пополам и ножом сдабриваем соусом, ведь если макать картофель, нанизанный на вилку в соус, он часто в этом соусе и остается, сбегая с прибора.
Как правильно есть куриные крылья в панировке или соусе
И вновь смотрим, где мы заказываем данное блюдо. Если нам принесли перчатки или чашу для омовения пальцев, что часто бывает в пабах — это сигнал, что мы можем есть руками. Руками же мы будем есть и в заведениях фаст-фуда, где это уместно.
А вот если вы решили сделать такой заказ в хорошем ресторане, где к крыльям подают приборы, это вновь знак, только в данном случае сигнализирующий, что мы едим с помощью приборов, придерживая вилкой кусочек, а ножом срезая мякоть с кости. Не самый удобный способ, но и не самый уместный выбор блюда в контексте ресторана.
В формальной торжественной обстановке такое блюдо вам не подадут.
Как правильно есть пасту
По мнению эксперта — самый верный, аутентичный способ употребления спагетти — с помощью вилки, расположенной в правой руке.
— Поддеваем две-три нити спагетти, зафиксировав их между зубцами вилки мы упираемся прибором в свободный край тарелки и вращаем вилку к себе. Далее съедаем, беззвучно втягивая губами кончик спагетти, который не удалось накрутить. Ни ложка, ни нож нам не требуется. Если в отношении ложки ещё у кого-то могут возникнуть сомнения, хотя она здесь не нужна, о чем нам говорит европейский этикет, в частности итальянская практика, за исключением маленьких детей и очень пожилых людей, то в использовании ножа никаких сомнений — ему не место в руках, — замечает Екатерина.
Если мы говорим не о длинной пасте, а короткой, то просто накалываем пасту, держа вилку в правой руке, без каких- либо хитрых манипуляций.
В употреблении пасты многое будет зависеть от выбранного вида макаронного изделия и соуса. Справиться с длинной пастой: тальятелле, папарделе, футтучини, спагетти — сложней в той или иной степени, нежели с короткой-пенне, ригатони, фарфалле. Также как томатный соус будет более коварен в сравнении со сливочным. Поэтому оцениваем ситуацию перед тем, как сделать заказ. Нужно много говорить, формальная обстановка — выбираем самый простой в употреблении вид пасты.
— И помните, что этикет ситуативен и многие правила зависят от вводных данных. Ведь если вы погорячились и на важной встрече в хорошем ресторане заказали спагетти «Помодоро», где соус имеет очень жидкую консистенцию, и тут вам подают пару вилка- ложка и вы оцениваете свои шансы в аккуратном и изящном употреблении такого блюда не слишком оптимистично, если будете есть с помощью одной только вилки, когда сноровки не достаточно, то лучше нарушить правило во благо репутации и воспользоваться ложкой, которую стоит взять в левую руку, — считает Екатерина Сартакова.
Как правильно есть чебурек
В демократичных заведениях с меню национальной кухни мы можем есть руками, держа чебурек перпендикулярно полу и начинаем есть с верхнего конца, чтобы не появилась прореха через которую вытечет мясной сок. Если хотите добавить соуса, то не нужно макать в него чебурек, стоит взять нож либо вилкой и с помощью них нанести соус на блюдо.
Но как всегда употребление — ситуативно. И точно не ошибочно, а порой и рекомендуемо воспользоваться вилкой и ножом. Ведь если чебурек будет сильно пропитан маслом, мы не хотим, чтобы наши руки были грязными и пахли едой, обстановка не самая неформальная, а окружение внимательно к нашей персоне — едим приборами.
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