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Авто Истории

Не доставайся же ты никому: новосибирец купил машину, а её арестовали за долги другого человека

Рассказываем историю простого рабочего, который купил недорогую иномарку и не смог её поставить на учет

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Денис Абикенов и его Mitsubishi RVR

Денис Абикенов и его Mitsubishi RVR

Ежедневно новосибирские автовладельцы покупают и продают друг другу десятки автомобилей, и наверняка среди них всплывает пара проблемных машин — с арестами, запретами и прочими обременениями. Вот с такой ситуацией столкнулся и Денис Абикенов, которому отказали в регистрации недавно приобретенного авто из-за ареста, наложенного на двигатель. Выяснилось, что арест наложен за долги бывшего владельца машины, который расстался с ней еще в 2011 году — после этого автомобилем владели еще два человека. Все подробности в материале Дмитрия Косенко

Денис Абикенов обычный токарь, недавно он подобрал себе недорогую японскую праворульку Mitsubishi RVR 1999 года выпуска и, как водится, заключил с продавцом обычный письменный договор купли-продажи. Перед этим мужчина проверил машину по специализированным базам в Интернете. 

— Проверил, как положено, и на платных ресурсах, что машина без всяких ограничений. Хозяин, у которого я покупаю, добропорядочный гражданин, никаких неладов с законом у него нет, все у него отлично. Могу спокойно покупать автомобиль, что я и делаю — заплатил деньги, — рассказывает Денис Абикенов. 

Но когда автолюбитель пришел в отделение ГИБДД ставить машину на себя, его ждала большая неприятность — двигатель Mitsubishi под арестом, регистрация невозможна. 

Арест наложили по номеру двигателя

Арест наложили по номеру двигателя

— В ГИБДД мне сообщили, что на агрегат (двигатель) наложен запрет на регистрационные действия. Запрет от 21.11.2019 года. На тот момент этот господин, из-за которого наложено ограничение, не владел автомобилем уже 7 лет! Сменилось два хозяина, в паспорте транспортного средства всё указано. Этот Соболев продал в 2011 году машину кому-то, и тот владелец продал тому, у которого я купил. Даже инспектор говорит мне, что такого быть не может, — объясняет Денис. 

Как следует из банка данных исполнительных производств службы судебных приставов, гражданин Соболев является должником по 17 делам, с него пытаются взыскать деньги приставы Дзержинского района и приставы межрайонного отдела по взысканию штрафов. В списке долгов Соболева — неоплаченные штрафы ГИБДД, госпошлины, налоги, платежи по кредитам. К примеру, две самые большие задолженности по кредитным платежам составляют 369 998 и 478 725 рублей. 

Должник расстался с автомобилем еще в 2011 году

Должник расстался с автомобилем еще в 2011 году

В службе судебных приставов объяснили, как появился арест на Mitsubishi RVR, который когда-то принадлежал должнику — всему виной ошибка. 

— В рамках исполнительного производства направлялись запросы в учетно-регистрирующие органы, на данные запросы были получены ответы, в том числе ответ из ГИБДД. На основании полученных ответов были выставлены запреты на транспортные средства. В том числе указанное транспортное средство под этот запрет попало. Ранее принадлежало транспортное средство должнику, и эти данные у нас высветились и подтянулись к этому запрету. У нас бывают ситуации, когда, возможно, в силу каких-то технических сбоев либо еще чего-то могут предоставляться архивные данные по должнику, — объясняет начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Новосибирской области Дарья Смолянова. 

Покупать авто лучше через отделение ГИБДД

Покупать авто лучше через отделение ГИБДД

Как говорят приставы, сейчас запрет на регистрацию Mitsubishi RVR уже снят, это отображено и в базах данных ГИБДД — теперь владелец наконец сможет поставить машину на себя. Тем не менее, как говорится, осадок остался, пришлось побегать и понервничать. Чтобы не оказаться в такой ситуации, эксперты советуют не особо доверять сайтам в Интернете, а покупать машину только при совместном визите с продавцом в отделение ГИБДД.

— То, что он там проверял — все эти организации все-таки не являются гарантом того, что точно ничего нет, никаких обременений на машину. Я всегда советую только одно — не покупать машину по договору купли-продажи. Я все свои машины покупаю только в ГАИ, я продавцу говорю — слушай, приезжай в ГАИ, мы с тобой снимаем машину с учета, ставим на меня на учет, если все о'кей, вопросов нет, я тебе деньги отдаю сразу. Это уже официальная организация, к которой вы в крайнем случае предъявите претензии, если вдруг что-то пойдет не так. А эти все сайты — так, для успокоения души. Если продавец по какой-то причине не хочет с вами ехать в ГАИ, тогда, наверное, стоит задуматься, нужна ли вам такая машина, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

А как вы покупаете авто?

    Почитайте еще историю новосибирца, который получил штраф с камеры ГИБДД за то, что объехал аварию.

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    ГИБДДарестПриставы
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    КОММЕНТАРИИ (11)

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    19 фев 2020 в 07:12

    Зачем нам об этом знать?

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    19 фев 2020 в 07:21

    Покупаю на аукционе в Японии. Местное перекрашенное битьё со скрученным пробегом покупайте сами. Особенно это, кстати, касается экс-салонных авто

    12345
    19 фев 2020 в 07:17

    А где вариант *не покупаю автохлам*