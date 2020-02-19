Не доставайся же ты никому: новосибирец купил машину, а её арестовали за долги другого человека

Денис Абикенов и его Mitsubishi RVR Фото: Ольга Бурлакова

Ежедневно новосибирские автовладельцы покупают и продают друг другу десятки автомобилей, и наверняка среди них всплывает пара проблемных машин — с арестами, запретами и прочими обременениями. Вот с такой ситуацией столкнулся и Денис Абикенов, которому отказали в регистрации недавно приобретенного авто из-за ареста, наложенного на двигатель. Выяснилось, что арест наложен за долги бывшего владельца машины, который расстался с ней еще в 2011 году — после этого автомобилем владели еще два человека. Все подробности в материале Дмитрия Косенко.



Денис Абикенов обычный токарь, недавно он подобрал себе недорогую японскую праворульку Mitsubishi RVR 1999 года выпуска и, как водится, заключил с продавцом обычный письменный договор купли-продажи. Перед этим мужчина проверил машину по специализированным базам в Интернете. — Проверил, как положено, и на платных ресурсах, что машина без всяких ограничений. Хозяин, у которого я покупаю, добропорядочный гражданин, никаких неладов с законом у него нет, все у него отлично. Могу спокойно покупать автомобиль, что я и делаю — заплатил деньги, — рассказывает Денис Абикенов. Но когда автолюбитель пришел в отделение ГИБДД ставить машину на себя, его ждала большая неприятность — двигатель Mitsubishi под арестом, регистрация невозможна.

Арест наложили по номеру двигателя Фото: Ольга Бурлакова



— В ГИБДД мне сообщили, что на агрегат (двигатель) наложен запрет на регистрационные действия. Запрет от 21.11.2019 года. На тот момент этот господин, из-за которого наложено ограничение, не владел автомобилем уже 7 лет! Сменилось два хозяина, в паспорте транспортного средства всё указано. Этот Соболев продал в 2011 году машину кому-то, и тот владелец продал тому, у которого я купил. Даже инспектор говорит мне, что такого быть не может, — объясняет Денис.

Как следует из банка данных исполнительных производств службы судебных приставов, гражданин Соболев является должником по 17 делам, с него пытаются взыскать деньги приставы Дзержинского района и приставы межрайонного отдела по взысканию штрафов. В списке долгов Соболева — неоплаченные штрафы ГИБДД, госпошлины, налоги, платежи по кредитам. К примеру, две самые большие задолженности по кредитным платежам составляют 369 998 и 478 725 рублей.



Должник расстался с автомобилем еще в 2011 году Фото: Ольга Бурлакова

В службе судебных приставов объяснили, как появился арест на Mitsubishi RVR, который когда-то принадлежал должнику — всему виной ошибка. — В рамках исполнительного производства направлялись запросы в учетно-регистрирующие органы, на данные запросы были получены ответы, в том числе ответ из ГИБДД. На основании полученных ответов были выставлены запреты на транспортные средства. В том числе указанное транспортное средство под этот запрет попало. Ранее принадлежало транспортное средство должнику, и эти данные у нас высветились и подтянулись к этому запрету. У нас бывают ситуации, когда, возможно, в силу каких-то технических сбоев либо еще чего-то могут предоставляться архивные данные по должнику, — объясняет начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Новосибирской области Дарья Смолянова.

Покупать авто лучше через отделение ГИБДД Фото: Ольга Бурлакова

Как говорят приставы, сейчас запрет на регистрацию Mitsubishi RVR уже снят, это отображено и в базах данных ГИБДД — теперь владелец наконец сможет поставить машину на себя. Тем не менее, как говорится, осадок остался, пришлось побегать и понервничать. Чтобы не оказаться в такой ситуации, эксперты советуют не особо доверять сайтам в Интернете, а покупать машину только при совместном визите с продавцом в отделение ГИБДД. — То, что он там проверял — все эти организации все-таки не являются гарантом того, что точно ничего нет, никаких обременений на машину. Я всегда советую только одно — не покупать машину по договору купли-продажи. Я все свои машины покупаю только в ГАИ, я продавцу говорю — слушай, приезжай в ГАИ, мы с тобой снимаем машину с учета, ставим на меня на учет, если все о'кей, вопросов нет, я тебе деньги отдаю сразу. Это уже официальная организация, к которой вы в крайнем случае предъявите претензии, если вдруг что-то пойдет не так. А эти все сайты — так, для успокоения души. Если продавец по какой-то причине не хочет с вами ехать в ГАИ, тогда, наверное, стоит задуматься, нужна ли вам такая машина, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

А как вы покупаете авто?