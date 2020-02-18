Три в одном. Тестируем GMC Envoy XUV — внедорожник, почти пикап и немного лимузин

GMC — суббренд концерна General Motors, который известен в России благодаря маркам Chevrolet и Cadillac Фото: Артем Краснов

— Удобная машина, — говорит владелец Антон Сибриков. — Не такая большая, как Chevrolet Suburban, так что проблем с парковкой нет.

Envoy длиннее 99,9% машин, что вы встретите на улице Фото: Артем Краснов

Не слишком большая машина? Серьёзно? При длине почти 5,3 метр а этот GMC Envoy лишь пару дюймов уступает самому крупному автомобилю на российском рынке — Infiniti QX80 . Он едва помещается в обычный российский гараж, а между его колёс можно вставить целый Suzuki Jimny: база как у лимузина.



Антон Сибриков — поклонник американских машин с 20-летним стажем Фото: Артем Краснов

Но у поклонников американских машин — своя мерная линейка. В ролике ниже Антон объясняет, почему выбрал автомобиль, который избыточен во всём — от длины до мощности мотора.

Видео Леонида Меньшенина, Максима Непряхина (монтаж)

В США исторически любят автомобили размера XXL, многолитровые двигатели, автоматические коробки передач и просторные салоны. Лет 30 назад казалось, что такой подход близок и россиянам, ведь мы практичны и машину покупаем на все случаи жизни. Но в нулевых годах Россия взяла курс на Европу, а ещё через 10 лет классические американские модели оказались на периферии, задушенные налогами и пошлинами. Сегодня в нашей стране продаётся несколько классических «американцев», например Chevrolet Tahoe и Traverse, Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee. Но если в Америке такие автомобили — мейнстрим, то в России — вариант на любителя. Но любители находятся.

Антон демонстрирует плюсы багажника: на бампер можно наступать, а внутренняя отделка — моющаяся Фото: Артем Краснов

Верхняя часть крыши сдвигается, превращая автомобиль в подобие пикапа. Переборку, отделяющую салон, легко сложить Фото: Артем Краснов

А так меньше шансов, что груз въедет в салон. Стекло защищает пассажиров от запахов из багажника Фото: Артем Краснов

Американские автомобили специфичны. Например, этот GMC Envoy при его огромной длине по простору на заднем сиденье сравним с кроссоверами, которые короче его на полметра. Зато у него выдающийся багажник, и дело не только в объёме свыше 1000 литров — это, кстати, двойной норматив по меркам «нормальных» машин.



Задняя часть кузова у Envoy XUV — со сдвижной крышей Фото: Артем Краснов

Главное — у версии Envoy XUV можно сдвинуть заднюю часть крыши и сложить переборки между грузовым отсеком и салоном, превратив закрытый внедорожник в довольно вместительный пикап. Американцы вообще обожают пикапы, и самый популярный автомобиль у них уже много лет — мини-грузовичок Ford F-Series .



Антон настолько привык к ровной тяге многолитровых двигателей, что современные «турбочахотки» кажутся ему слишком нервными Фото: Артем Краснов

У этого Envoy 2003 года рядный шестицилиндровый мотор объемом 4,2 литра мощностью 275 л. с. — по современным меркам, довольно скромный уровень форсировки. Например, двигатель современного Volkswagen Touareg выжимает 340 л. с. с трёх литров рабочего объёма.

Большой ресурс и ремонтопригодность — козырь таких машин Фото: Артем Краснов

Но приверженцы американских машин видят в умеренной мощности больше плюсов — выше ресурс двигателя и лучше ремонтопригодность. У Антона этот Envoy — не первая американская машина: были Jeep Cherokee, Ford Explorer, Chrysler 300C и всё в таком духе. Он говорит: — Их прелесть в том, что они очень простые, а починить их можно буквально везде. Бывает, подходят детали от «Газели».



«Энвой» располагает к размеренной езде, но стоит притопить — он демонстрирует неплохую динамику Фото: Артем Краснов

«Автомат» у машины — четырёхступенчатый, снаряжённая масса — более двух тонн, поэтому расход топлива в городе колеблется в районе 20 литров . Зато разгон до 100 км/час занимает менее 8 секунд , и Антон отмечает запас тяги во время обгонов. При этом мотор любит обороты: пиковый момент достигается при 3600 об/мин .



Интерьер 17-летнего автомобиля — в удивительно живом состоянии. Стёрлись только жёлтые кнопки магнитолы, да подглючивает панель приборов: извечная беда этой модели Фото: Артем Краснов

Кроме размерной щедрости, многих влечёт к американским машинам их оснащённость — ещё одна черта американского лайфстайла. Это ведь они додумались ставить в автомобиль магнитолу и кондиционер, подушки безопасности и сенсорные дисплеи. Вот и GMC Envoy, хоть и выпущен в 2003 году , имеет плюс-минус все опции, которые ожидаешь увидеть в современном автомобиле средней цены: климат-контроль, АБС, подушки безопасности, мультимедийную систему.

Проходимость у Envoy — на полдороги от кроссоверов к топовым внедорожникам. Отчасти мешает очень длинная база Фото: Артем Краснов

Плюс он довольно проходимый. Правда, назвать его идеальным внедорожником мешают как минимум габариты и длина колёсной базы. Зато в основе автомобиля — рама, а полный привод хоть и имеет муфту (система torque-on-demand), её можно заблокировать. В довесок есть понижающая передача.

Один из плюсов таких машин — мощные подвески, которые не чувствительны к плохим дорогам и довольно комфортны Фото: Артем Краснов

Американские автомобили совершенно не вписываются в реалии современной России, которая равняется больше на европейские и азиатские предпочтения. Транспортный налог у нас «наказывает» автомобили мощностью более 200 л. с. , а доступность бензина далека от американской. Так, если на одну среднюю зарплату американец может купить почти 7000 литров бензина, то россиянин — 1300 литров (данные Bloomberg). Неудивительно, что мы предпочитаем менее расточительные машины.

Такие автомобили нередко покупают для сельской жизни и активного досуга — в кузов можно загрузить мотоблок или небольшой квадроцикл Фото: Артем Краснов

И всё же российский фан-клуб американской тройки (GM, Ford, Chrysler) не исчезает: когда нужен долговечный, хорошо оснащённый и универсальный автомобиль — автопром США предлагает широкий выбор. А что до высоких эксплуатационных расходов, то они отчасти отбиваются за счёт меньшей начальной цены автомобиля. Эти машины избыточны во всём, но поклонники ценят в них именно это.

Envoy начала нулевых можно купить за 500–600 тысяч рублей — стоимость новой Lada Granta Фото: Артем Краснов

Как вы относитесь к классическим американским автомобилем вроде этого GMC Envoy?

А вот ещё американские автомобили, которым трудно найти аналоги: культовый внедорожник Jeep Wrangler, один их самых больших серийных автомобилей в мире Chevrolet Suburban, очень популярный в США пикап Ford F-Series и великолепный пони-кар Chevrolet Camaro.