Три в одном. Тестируем GMC Envoy XUV — внедорожник, почти пикап и немного лимузин

— Удобная машина, — говорит владелец Антон Сибриков. — Не такая большая, как Chevrolet Suburban, так что проблем с парковкой нет.
Не слишком большая машина? Серьёзно? При длине почти
Но у поклонников американских машин — своя мерная линейка. В ролике ниже Антон объясняет, почему выбрал автомобиль, который избыточен во всём — от длины до мощности мотора.
Видео Леонида Меньшенина, Максима Непряхина (монтаж)
В США исторически любят автомобили размера XXL, многолитровые двигатели, автоматические коробки передач и просторные салоны. Лет 30 назад казалось, что такой подход близок и россиянам, ведь мы практичны и машину покупаем на все случаи жизни. Но в нулевых годах Россия взяла курс на Европу, а ещё через
Американские автомобили специфичны. Например, этот GMC Envoy при его огромной длине по простору на заднем сиденье сравним с кроссоверами, которые короче его на полметра. Зато у него выдающийся багажник, и дело не только в объёме свыше
Главное — у версии Envoy XUV можно сдвинуть заднюю часть крыши и сложить переборки между грузовым отсеком и салоном, превратив закрытый внедорожник в довольно вместительный пикап. Американцы вообще обожают пикапы, и самый популярный автомобиль у них уже много лет — мини-грузовичок Ford
У этого Envoy 2003 года рядный шестицилиндровый мотор объемом
Но приверженцы американских машин видят в умеренной мощности больше плюсов — выше ресурс двигателя и лучше ремонтопригодность. У Антона этот Envoy — не первая американская машина: были Jeep Cherokee, Ford Explorer,
— Их прелесть в том, что они очень простые, а починить их можно буквально везде. Бывает, подходят детали от «Газели».
«Автомат» у машины — четырёхступенчатый, снаряжённая масса — более двух тонн, поэтому расход топлива в городе колеблется в районе
Кроме размерной щедрости, многих влечёт к американским машинам их оснащённость — ещё одна черта американского лайфстайла. Это ведь они додумались ставить в автомобиль магнитолу и кондиционер, подушки безопасности и сенсорные дисплеи. Вот и GMC Envoy, хоть и выпущен в
Плюс он довольно проходимый. Правда, назвать его идеальным внедорожником мешают как минимум габариты и длина колёсной базы. Зато в основе автомобиля — рама, а полный привод хоть и имеет муфту (система torque-on-demand), её можно заблокировать. В довесок есть понижающая передача.
Американские автомобили совершенно не вписываются в реалии современной России, которая равняется больше на европейские и азиатские предпочтения. Транспортный налог у нас «наказывает» автомобили мощностью более
И всё же российский фан-клуб американской тройки (GM, Ford, Chrysler) не исчезает: когда нужен долговечный, хорошо оснащённый и универсальный автомобиль — автопром США предлагает широкий выбор. А что до высоких эксплуатационных расходов, то они отчасти отбиваются за счёт меньшей начальной цены автомобиля. Эти машины избыточны во всём, но поклонники ценят в них именно это.
Как вы относитесь к классическим американским автомобилем вроде этого GMC Envoy?
А вот ещё американские автомобили, которым трудно найти аналоги: культовый внедорожник Jeep Wrangler, один их самых больших серийных автомобилей в мире Chevrolet Suburban, очень популярный в США пикап Ford F-Series и великолепный пони-кар Chevrolet Camaro.
Тест-драйв вышедшей на днях SKODA Karoq. Видео: Андрей Винников, Леонид Меньшенин; Максим Непряхин (монтаж)