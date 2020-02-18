«Столько красивых женщин, а я инвалидка»: у сибирячки перестали разгибаться ноги - из-за этого от нее ушел муж

Ольга Карандайкина - активная, улыбчивая и жизнерадостная девушка. Глядя на нее не скажешь, что еще четыре года назад она ходила на полусогнутых ногах, терпела невыносимую боль и не могла держать на руках своего маленького сына. Постепенно Ольга превращалась в инвалида, стеснялась своей внешности, от нее ушел муж, но ради ребёнка она продолжала бороться. В 2017 году ей сделали первую операцию, а в 2018 - вторую. Сейчас в коленях у Ольги металлический протез, она снова может ходить и жить полноценной жизнью. После выздоровления она поверила в себя, встретила любовь и обрела счастье.
Ольге было 20 лет, когда она впервые услышала свой диагноз - ревматоидный артрит. Тогда она не осознавала серьезность ситуации и не понимала, почему врачи паникуют. В больницу обратилась с жалобами на боли в коленях.
Лечением Ольги занимается врач-ревматолог клиники НИИТО Устикова Нина Васильевна. Она объяснила, что ревматоидный артрит - частое заболевание, которое невозможно вылечить насовсем.
— Это поражение внутренних органов. Пациентам с таким диагнозом нужно постоянное наблюдение. С этим можно спокойно жить, главное лечить и не относиться к заболеванию халатно. В противном случае болезнь приведет к полной потери движения. Причины и предпосылки артрита выявить сложно - это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, инфекционные заболевания. При грамотном лечении можно сохранить работоспособность, вывести болезнь в ремиссию или в низкую активность, в некоторых случаях есть шанс обойтись без операции.
Около 10 лет Ольга придерживалась назначенного лечения, и перестала принимать препараты только на период беременности. Этого промежутка времени оказалось достаточно для того, чтобы болезнь начала активно прогрессировать - коленные суставы разрушились и ноги перестали разгибаться.
— У меня все развивалось по классической схеме: боль, ограничение движения, сустав сросся в согнутом виде, и двигать им я больше не смогла. Нужно было делать операцию. Когда ты понимаешь, что тебе больно, ты становишься неполноценным человеком и спасти может только хирургическое вмешательство, страх уходит.
В школе и институте Ольга вела активный образ жизни, занималась танцами, выступала в танцевальном коллективе. Любила кататься на велосипеде, горных и беговых лыжах, на коньках.
— Весь спорт ушел из моей жизни. Было адски больно и тяжело подниматься даже на три ступеньки по лестнице. Про каблуки пришлось забыть. Невозможно надеть обтягивающие брюки или короткую юбку, суставы увеличены, ноги кажутся узловатыми. Я перестала фотографироваться, только по пояс, носила длинные юбки, платья, мешковатые штаны. Стеснялась ходить на пляж, думала, что все будут тыкать пальцем на мои полусогнутые коленки.
В личной жизни в этот неприятный период тоже не складывалось - во время беременности от Ольги ушел муж. Она не знает, связано ли это с болезнью или нет, но так совпало:
— Я стала превращаться в инвалида, и муж ушел, подробностей узнавать я не стала.
Болезнь прогрессировала, был страх, слезы, мучали вопросы:
— Я спрашивала саму себя - за что мне все это, вроде бы я не такой уж и плохой человек. У меня маленький ребёнок, а я не могу полноценно проводить с ним время, водить на кружки, в бассейн. Мне помогали родители, ведь я не могла даже просто встать с сыном на руках. Ради ребёнка я взяла себя в руки, продолжила бороться, ведь он не должен стесняться своей мамы.
Был страх, что операция не поможет или протез не приживется, но Ольга понимала, что хуже, чем есть - точно не будет. О том, что внутри будет инородное тело - она старалась не думать. В интернете много схожих историй, среди которых есть и страшные, врач сразу рассказал Ольге и о плюсах, и о минусах.
— Мне объяснили, что это не вторая нога. Протез может хрустеть, скрипеть, накаляться на холоде, но у меня ничего такого нет и не было. Иногда я забываю, что у меня в коленях инородное тело, пока не потрогаю - удивляюсь, надо же, как будто метал, а потом вспоминаю - правда металл. Протез меня никак не беспокоит, разве что я звеню во всех металлоискателях, а в аэропорту приходится объяснять, что это коленки, попищите на них.
В 2017 Ольге сделали операцию сначала на одну коленку, а в 2018 - на вторую. В перерыве между операциями было неудобно ходить - всегда косило на одну сторону.
Операцию Ольге делал травматолог-ортопед Владислав Баитов:
— У пациентки был нестандартный случай - ярко выраженная контрактура и изменения мягких тканей. Мы произвели протезирование обоих коленных суставов, потому что именно они пострадали в большей степени - полноценных движений в суставе не было. Интервал между операциями был 10 месяцев.
Пожизненной гарантии на протез - нет. Это механическая запчасть, которая ставится вместо сустава. Такой протез, как у Ольги имеет выживаемость 98%. Его нельзя перегружать, бить. Если использовать аккуратно, то он спокойно прослужит 10 лет. В среднем же протез заменяют через 12-15 лет после его установки.
Самое сложное по словам Ольги - это период восстановления, его нужно просто пережить, перетерпеть боль и чётко следовать указаниям врачей - ходить на костылях, с тростью, разрабатывать ноги на занятиях ЛФК, на специальном тренажере, ходить пешком.
— Все-равно я иногда боялась, что боль останется навсегда. К 9 мая реабилитационный период закончился и на работе коллеги шутили, что я под салют выброшу костыль и пойду, как полноценный человек. Примерно так я и сделала. Это прекрасное чувство, когда ты начинаешь чувствовать, как сустав работает. Постепенно подробности забываются, сложно вспоминать, что и как было, к хорошему быстро привыкаешь. Родные и близкие поддерживали меня все это время, говорили, что я как доктор Хаус.
Спустя полгода после второй операции Ольга смогла полноценно двигаться и полетела отдыхать в Турцию. Она самостоятельно зашла в самолет, без стеснения гуляла по пляжу, ездила на экскурсии, много ходила пешком и радовалась тому, что раньше даже представить себе не могла, что такое возможно.
— Когда болезнь прогрессировала, у меня мыслей не было о личной жизни - я стеснялась того, как выгляжу и думала - разве придет кому-то в голову посмотреть на меня, ведь вокруг столько красивых женщин, а я инвалидка.
После выздоровления Ольга познакомилась с мужчиной, они вместе уже полтора года. По началу она стеснялась рассказывать о том, что с ней было, ходила на свидания в длинных юбках и платьях, а когда поняла, что все серьезно, то рассказала правду:
— Я показала ему шрамы и объяснила, что это такое. Он сказал, что ничего страшного, ему жить не с моими коленками, а с моей душой. В прошлом году мы поженились. Мы вместе ездим в путешествия, много гуляем. Я около 6 лет была в состоянии ограниченной активности, сейчас хочется наверстать упущенное.
Вместе они съездили на Алтай, в планах - отправиться в поход на гору Актру. В Красноярске посетили заповедник «Красноярские столбы» - Ольга сама прошла 5 километров в одну сторону и 5 километров в другую.
— Сейчас у меня здоровые ноги, появилось столько много желаний, уйма мест, которые хочется посетить. Когда мы шли на столбы, у меня было чувство морального удовлетворения, особенно, когда я видела, как молодые парни кое как шли, язык на плече. Я сама себя подбадриваю - да, я больше не могу кататься на горных лыжах, но есть беговые. Я снова села на велосипед. Всю боль и неполноценность я решила оставлю в прошлой жизни - так я и сделала.
Помимо коленей у Ольги поражены кисти и немного стопы. Возможно, позже она сделает еще одну операцию, но пока что кисти рук ее устраивают. Сейчас сибирячка полностью здорова, один-два раза в год посещает ревматолога.
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