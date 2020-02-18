«Столько красивых женщин, а я инвалидка»: у сибирячки перестали разгибаться ноги - из-за этого от нее ушел муж

В 20 лет Ольга узнала о своем диагнозе и даже подумать не могла, чем может обернуться простая боль в коленях Фото: Ольга Бурлакова

Ольга Карандайкина - активная, улыбчивая и жизнерадостная девушка. Глядя на нее не скажешь, что еще четыре года назад она ходила на полусогнутых ногах, терпела невыносимую боль и не могла держать на руках своего маленького сына. Постепенно Ольга превращалась в инвалида, стеснялась своей внешности, от нее ушел муж, но ради ребёнка она продолжала бороться. В 2017 году ей сделали первую операцию, а в 2018 - вторую. Сейчас в коленях у Ольги металлический протез, она снова может ходить и жить полноценной жизнью. После выздоровления она поверила в себя, встретила любовь и обрела счастье.



Ольге было 20 лет, когда она впервые услышала свой диагноз - ревматоидный артрит. Тогда она не осознавала серьезность ситуации и не понимала, почему врачи паникуют. В больницу обратилась с жалобами на боли в коленях.

Ольга думала, что у нее простой ушиб или растяжение Фото: Ольга Бурлакова

Лечением Ольги занимается врач-ревматолог клиники НИИТО Устикова Нина Васильевна. Она объяснила, что ревматоидный артрит - частое заболевание, которое невозможно вылечить насовсем.



Доктор объяснила, что препараты могут только притуплять боль, замедлять интенсивность и скорость развития болезни Фото: Ольга Бурлакова

— Это поражение внутренних органов. Пациентам с таким диагнозом нужно постоянное наблюдение. С этим можно спокойно жить, главное лечить и не относиться к заболеванию халатно. В противном случае болезнь приведет к полной потери движения. Причины и предпосылки артрита выявить сложно - это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, инфекционные заболевания. При грамотном лечении можно сохранить работоспособность, вывести болезнь в ремиссию или в низкую активность, в некоторых случаях есть шанс обойтись без операции. Около 10 лет Ольга придерживалась назначенного лечения, и перестала принимать препараты только на период беременности. Этого промежутка времени оказалось достаточно для того, чтобы болезнь начала активно прогрессировать - коленные суставы разрушились и ноги перестали разгибаться.

Пик болезни пришелся на момент, когда сын Ольги был еще совсем маленький - она не могла полноценно проводить с ним время Фото: предоставила Ольга Карандайкина

— У меня все развивалось по классической схеме: боль, ограничение движения, сустав сросся в согнутом виде, и двигать им я больше не смогла. Нужно было делать операцию. Когда ты понимаешь, что тебе больно, ты становишься неполноценным человеком и спасти может только хирургическое вмешательство, страх уходит. В школе и институте Ольга вела активный образ жизни, занималась танцами, выступала в танцевальном коллективе. Любила кататься на велосипеде, горных и беговых лыжах, на коньках. — Весь спорт ушел из моей жизни. Было адски больно и тяжело подниматься даже на три ступеньки по лестнице. Про каблуки пришлось забыть. Невозможно надеть обтягивающие брюки или короткую юбку, суставы увеличены, ноги кажутся узловатыми. Я перестала фотографироваться, только по пояс, носила длинные юбки, платья, мешковатые штаны. Стеснялась ходить на пляж, думала, что все будут тыкать пальцем на мои полусогнутые коленки.

До болезни Ольга вела активный образ жизни - занималась танцами, каталась на горных лыжах, коньках и любила спорт Фото: Ольга Бурлакова

В личной жизни в этот неприятный период тоже не складывалось - во время беременности от Ольги ушел муж. Она не знает, связано ли это с болезнью или нет, но так совпало:

— Я стала превращаться в инвалида, и муж ушел, подробностей узнавать я не стала. Болезнь прогрессировала, был страх, слезы, мучали вопросы: — Я спрашивала саму себя - за что мне все это, вроде бы я не такой уж и плохой человек. У меня маленький ребёнок, а я не могу полноценно проводить с ним время, водить на кружки, в бассейн. Мне помогали родители, ведь я не могла даже просто встать с сыном на руках. Ради ребёнка я взяла себя в руки, продолжила бороться, ведь он не должен стесняться своей мамы.

Ольга говорит, что не боялась операции Фото: Ольга Бурлакова

Был страх, что операция не поможет или протез не приживется, но Ольга понимала, что хуже, чем есть - точно не будет. О том, что внутри будет инородное тело - она старалась не думать. В интернете много схожих историй, среди которых есть и страшные, врач сразу рассказал Ольге и о плюсах, и о минусах.

— Мне объяснили, что это не вторая нога. Протез может хрустеть, скрипеть, накаляться на холоде, но у меня ничего такого нет и не было. Иногда я забываю, что у меня в коленях инородное тело, пока не потрогаю - удивляюсь, надо же, как будто метал, а потом вспоминаю - правда металл. Протез меня никак не беспокоит, разве что я звеню во всех металлоискателях, а в аэропорту приходится объяснять, что это коленки, попищите на них.

Протез звенит, когда проходишь через металлоискатель, приходится каждый раз объяснять, что это колени Фото: предоставила Ольга Карандайкина

В 2017 Ольге сделали операцию сначала на одну коленку, а в 2018 - на вторую. В перерыве между операциями было неудобно ходить - всегда косило на одну сторону. Операцию Ольге делал травматолог-ортопед Владислав Баитов:

Протезирование коленного сустава - частая операция, в год их делают примерно около двух тысяч









Фото: Ольга Бурлакова

— У пациентки был нестандартный случай - ярко выраженная контрактура и изменения мягких тканей. Мы произвели протезирование обоих коленных суставов, потому что именно они пострадали в большей степени - полноценных движений в суставе не было. Интервал между операциями был 10 месяцев. Пожизненной гарантии на протез - нет. Это механическая запчасть, которая ставится вместо сустава. Такой протез, как у Ольги имеет выживаемость 98%. Его нельзя перегружать, бить. Если использовать аккуратно, то он спокойно прослужит 10 лет. В среднем же протез заменяют через 12-15 лет после его установки.

Операция - это 20-30% успеха, остальное выздоровление зависит от стараний пациента в период реабилитации Фото: Ольга Бурлакова

Самое сложное по словам Ольги - это период восстановления, его нужно просто пережить, перетерпеть боль и чётко следовать указаниям врачей - ходить на костылях, с тростью, разрабатывать ноги на занятиях ЛФК, на специальном тренажере, ходить пешком.

— Все-равно я иногда боялась, что боль останется навсегда. К 9 мая реабилитационный период закончился и на работе коллеги шутили, что я под салют выброшу костыль и пойду, как полноценный человек. Примерно так я и сделала. Это прекрасное чувство, когда ты начинаешь чувствовать, как сустав работает. Постепенно подробности забываются, сложно вспоминать, что и как было, к хорошему быстро привыкаешь. Родные и близкие поддерживали меня все это время, говорили, что я как доктор Хаус. Спустя полгода после второй операции Ольга смогла полноценно двигаться и полетела отдыхать в Турцию. Она самостоятельно зашла в самолет, без стеснения гуляла по пляжу, ездила на экскурсии, много ходила пешком и радовалась тому, что раньше даже представить себе не могла, что такое возможно.

После выздоровления Ольга познакомилась со своим мужем Константином Фото: предоставила Ольга Карандайкина

— Когда болезнь прогрессировала, у меня мыслей не было о личной жизни - я стеснялась того, как выгляжу и думала - разве придет кому-то в голову посмотреть на меня, ведь вокруг столько красивых женщин, а я инвалидка.

После выздоровления Ольга познакомилась с мужчиной, они вместе уже полтора года. По началу она стеснялась рассказывать о том, что с ней было, ходила на свидания в длинных юбках и платьях, а когда поняла, что все серьезно, то рассказала правду: — Я показала ему шрамы и объяснила, что это такое. Он сказал, что ничего страшного, ему жить не с моими коленками, а с моей душой. В прошлом году мы поженились. Мы вместе ездим в путешествия, много гуляем. Я около 6 лет была в состоянии ограниченной активности, сейчас хочется наверстать упущенное.

Семья много путешествует Фото: предоставила Ольга Карандайкина

Вместе они съездили на Алтай, в планах - отправиться в поход на гору Актру. В Красноярске посетили заповедник «Красноярские столбы» - Ольга сама прошла 5 километров в одну сторону и 5 километров в другую. — Сейчас у меня здоровые ноги, появилось столько много желаний, уйма мест, которые хочется посетить. Когда мы шли на столбы, у меня было чувство морального удовлетворения, особенно, когда я видела, как молодые парни кое как шли, язык на плече. Я сама себя подбадриваю - да, я больше не могу кататься на горных лыжах, но есть беговые. Я снова села на велосипед. Всю боль и неполноценность я решила оставлю в прошлой жизни - так я и сделала.

Ольга шутит, что врачи уже присматривается к ее рукам, но пока что она не готова на операцию Фото: Ольга Бурлакова