«Вирус не пройдет в Россию! Мы его сдерживаем на корабле»: дневник застрявшего на лайнере с коронавирусом

С лайнера Diamond Princess эвакуировали более 200 человек — но это не все Фото: Сергей Попов

Врач и бизнесмен Сергей Попов сейчас находится на борту роскошного круизного лайнера Diamond Princess, стоящего у пирса в порту Иокогама из-за китайского коронавируса. Он пишет целую книгу о приключениях туристов, застрявших в Японии из-за карантина. С разрешения автора наши коллеги из NGS55.RU опубликовали отрывки из его заметок. «Четвертый день невольного карантинного заточения не предвещал ничего хорошего. В пять часов утра попытался я проникнуть на верхние палубы, но, увы: всё перекрыли и банально все двери заблокировали. Откуда-то из укрытия выплыла дежурная филиппинка с маской на лице и знаками показывает, что надо возвращаться в палату, т. е. в каюту. А сама, ко мне не приближается, боится. Я к ней иду, она от меня. Аборигены, ну, что с них возьмешь? Сказали не пущать, вот и не пущают.



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Вышел на палубу, а ее, кажется, успели обработать какой-то дезинфицирующей жидкостью, но она за ночь замерзла, и палуба покрылась коркой льда.

Закончив с прогулкой, вернулся в свою каюту. Звонок на телефон, Виктория сообщает, что обнаружили еще 41 человека, заболевшего коронавирусом, — их будут госпитализировать в больницы. Прошел до этого слух, что капитан корабля собирается потихоньку всех выпускать на берег, но, видно, ничего из этого не получится. Будем ждать. <…>

День пятый

<…> Я всё думаю, зачем этому уханьдоковскому крестьянину есть летучую мышь. Что им, червей и прочих гадов не хватало? Я еще помню, когда в 90-х годах был в Китае, то видел, как жарят в кипящем масле жучков, тараканов, сверчков и гусениц. А тут летучая мышь! Экзотика!

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Непонятно еще одно: зачем надо было перчатки надевать резиновые на руки? Чтобы инфекция не прошла? Так вирус и через маску свободно проходит. Вот и ходят «пугалы» по кораблю в масках и перчатках. Еще бы противогаз напялить! Да, противочумный костюм!



<…> Еду обратно из медицинского центра к себе домой, в каюту 218, с двумя офицерами эмиграционными (девушки: одна из Италии, другая из Сербии), говорю им, что цирк это всё, и показываю все ужимки клоуна. Поняли. Согласно кивают головой. Посмотрите по интернету, как проходит эвакуация больных с нашего лайнера. Такое чувство, что их специально стараются на носилки уложить, а они идут своим ходом. Ну кто при гриппе госпитализировался в лежачем положении? Главное, чтобы сейчас людей не стали уничтожать, как раньше птицу по крестьянским дворам во время птичьего гриппа и свиней при свином гриппе. Вот что с Уханью делать? Всё-таки 11 миллионов!

Как вовремя подвернулся этим рекламщикам наш круизный лайнер элитного класса. Мы сейчас, как Ной на корабле со всеми зверушками, спасаемся в строгой изоляции от всемирного поражения новой лабораторной заразой «УХАНЬДОКОВСКОГО ГРИППА».

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Принесли обед. Порции большие, на двух-трех человек. Сегодня в меню салат типа нашего оливье и большая миска курятины со сложным гарниром (фасоль, перец, лук, грибы). И конечно, рис. Наверное, по приезде на этот рис и смотреть не буду. <…>



По палубе лайнера пассажирам можно прогуливаться не более часа в день Фото: Сергей Попов

День шестой

Всю ночь наша «Алмазная Принцесса» болталась по морю-океану, а сейчас смотрю по кадрам бортовой видеокамеры — приближается к порту Иокогама. Погода солнечная, плюс пять, море спокойное.

«Что день грядущий нам готовит?» Что бы еще попросить у администрации корабля. Вчера дал чаевые нашему портье, в размере 1000 иен. Дал потихоньку, чтобы никто не видел. Так он как стал кланяться и отбивать поклоны, что я его пытался остановить, а он всё кланяется. Притащил две бутылки «Перье» и еще одну бутыль двухлитровую с водой. Теперь хоть запейся! Благо, что туалет шикарный и ходи не хочу! С алкоголем напряжёнка.

Позвонила Виктория Голунова с ресепшен и сказала, что еще 10 подозрительных эвакуируют в госпиталь. Итого с начала болезни мы расстались с 74 туристами. Русских нет среди них. Также сообщила, что разрешат гулять сегодня с 12:00 до 13:30. Хоть какой-то прогресс.

А погода на улице превосходная. Светит ярко солнце, где-то плюс десять! Ну настоящая весна! Сегодня увидел четко во всей красе Фудзияму. <…> Вокруг нашего корабля снуют многочисленные водные мотоциклы и кружат вокруг судна, машут руками, включают музыку на полную мощность. Это у японцев обозначает большую поддержку. <…>

Несмотря на трудности, омич наслаждается красотой Иокогамы Фото: Сергей Попов

День седьмой Все идет по плану, правда, непонятно по какому. С утра рулон туалетной бумаги и пачка салфеток под дверь, это уже традиция, потом обильный завтрак на трех человек, очередные кроссворды-судоку и в почтовом ящике новинка — шариковая авторучка в упаковке за 4,95 доллара. <…>

<…> Вчера под ночь портье притащил пакет с какой-то дрянью, в пакете Ziploc, показал, что надо растирать этот порошок в руках. Пахнет ароматно, но есть ли смысл растирать руки? Подумал, что спрошу у соотечественников.

Всех соотечественников больше беспокоит вопрос, доставляют ли тебе алкоголь? До сегодняшнего дня я и не знал, что капитан разрешил продавать после семи часов вечера, а сейчас и в любое время дня алкоголь. Поздно мне сообщили. День стоматолога вчера прошел всухую. Обещали, что сегодня принесут, но не больше 350 мл в одни руки. Это всё за деньги. Вчера, оказывается, алкоголь на борту уже кончился. Ведь уже шесть дней пили до этого. Узнали туристы, что при этом уханьдоковском гриппе лучше всего помогает водка — и с целью профилактики, и лечения. Капитан срочно снарядил бригаду за алкоголем. Ведь резко упала заболеваемость на борту.



<…> Вот так и живем. Напоминает: «Первый барак меняется со вторым бараком, а третий с первым!» Романтика.

Все прогулки отменили. Причина простая. После обеда капитан по своему радио проговорил, что сразу 66 (шестьдесят шесть) человек заболели и ожидают госпитализации в госпиталь! Всего, таким образом, заболевших стало около 140 человек.

Ждем следующего дня. Группа «вацапщиков» бунтует, требует ежедневных прогулок по палубе. Считает, что вирус идет через кондиционеры (ну, как болезнь легионеров). Отправили петицию капитану. День восьмой

<…> Завтрак ранний, обильный. Только изменили традицию: не принесли рулон туалетной бумаги и салфетки, зато поставили у каюты две двухлитровые бутылки с водой и два тюбика крема с мылом «Лотос». Тут же выдали две жестяные банки «Кока-Колы» без сахара. Жизнь продолжается. На часовой гулянке снимал портовые виды и обязательно выложу вместе со статьей, если будет работать интернет. Начал давать он сбои. После обеда принесли очередную порцию судоку и набор для домоводства, типа смастери всё своими руками, аппликации, пуговицы, нитки и пр. для развития творческой мысли. Внучке привезу домой. Пусть разбирается, правда, ей завтра только один месяц будет.

<…> Последняя новость: на корабль пришел очередной отряд медиков-японцев в составе 45 врачей и 5 медсестер, среди них и волонтеры. Помогать всех обследовать на наличие вируса. Жду. Никто в каюту не заходит. Видно, не время.



Каждый день туристам выдают маски Фото: Сергей Попов

День девятый

<…> Включаю телевизор, а там по японскому каналу показывают наши новости, кажется «Россия 24» с японскими комментариями из-за которых непонятно, что говорят наши дикторы.

Увидел тюменский санаторий, где томятся жертвы коронавируса. Кто-то, видно, главный врач, рассказал о своих проблемах, но ничего не разобрать. Вот так и живем в условиях полного отсутствия информации. Скорей бы назвали этот вирус «уханьдоковским гриппом», и на этом вся история бы и закончилась. Пошумели, поговорили, и будет. Привлекли общественное внимание и подняли прибыль фармкомпаний, выпускающих противовирусные препараты. Чего еще надо?

<…> А интернет в открытом море не работает. Наверное, в порту заработает. Удивляет, что в такой передовой технологически Японии плохой интернет! Кому ни скажу, не поверят!

<…> Непонятно только одно, что там за противоэпидемическая служба работает, что боится нам разрешить гулять в любое время. Ведь мы же изолированы полностью от внешнего мира. К нам на корабль никто посторонний не проникнет!

<…> На палубе народ сосредоточенно ходит и наматывает километры. На сей раз стали другим бортом к пирсу, и мы видим, что опять на причале сосредоточились машины скорой помощи в количестве 11 штук и две пожарные машины. Подогнали выходящий свадебный желоб с палубы. Кого-то выгрузили и скорая ушла. Больше никого не выгружали. Но зачем машины стояли? Стало ясно, когда вернулся в каюту: передали на смартфон наши «вацапники» (перевели), что еще 39 человек будут эвакуировать. Принесли газету на 16 листах «Японские новости». Часть текста есть и на английском языке. Буду изучать картинки и любоваться фотографиями. Пока других новостей нет. Ждём обеда.



Омич отмечает, что в Иокогаме сейчас тепло Фото: Сергей Попов

День десятый

Я всё время задумываюсь, во сколько выльется Японии и владельцам корабля содержание нас, этих бездельников-туристов, «поневоле».

<…> Тут в репортаже какая-то англоязычная пара жалуется, что всё так плохо, нет никаких бытовых условий. Как это нет! Вот пока пишу эти строки, стук в дверь. Полотенца принесли в количестве 7 (семи) штук. Наверное, для семи частей тела, попробую распределить правильно. Смеюсь. Так что сейчас жду выхода на прогулку (как на зоне). А там туман, смотрю по телевизору, но тепло, где-то плюс девять!

И вот, наконец, самая приятная суперновость. Встретил под дождем супружескую пару из Москвы, так они мне сообщили, что принято решение выдавать алкоголь бесплатно для россиян. Может, и для других национальностей, не знаю. И дали заветный телефон. И главное — сказали, что даже если будет стоять стоимость, то не обращай внимания, всё с нас спишут. Поняли в Японии, что только алкоголь победит коронавирус.

Ну как не радоваться нам вместе со Всемирной организацией здравоохранения. Они нашли новое название коронавируса — COVID-19 (Corona Virus Disease). Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. <…> Так что главное — название придумали, теперь осталось только научиться бороться с ним! Вирус не пройдет в Россию! No pasaran! Мы его сдерживаем здесь, на корабле? Как передовой отряд россиян. <…> Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне в Японии возросло на 44 случая, до 218! Мы, оказывается, размножаемся! В смысле, болезни! Думаю, что продержимся!



Омич отмечает отличный сервис на лайнере Фото: Сергей Попов