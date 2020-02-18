Старый конь лучше новых двух: топ-5 подержанных кроссоверов вместо новейших Skoda Karoq и KIA Seltos

Lexus RX Фото: auto.ru

Компании Skoda и KIA этой весной открывают на российском рынке новую нишу компактных кроссоверов сегмента B-SUV по цене чуть выше «Креты» и чуть ниже «Кашкая». Чешский Skoda Karoq уже поступил в продажу, корейский KIA Seltos должен появиться у дилеров в марте. Оба автомобиля в неплохой средней комплектации обойдутся покупателям в 1,5 млн рублей. О том, что можно купить за эти деньги на вторичке — посолиднее да побогаче — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Skoda Karoq Фото: auto.ru

Skoda Karoq вышел на рынок сразу в хорошем оснащении и с автоматической коробкой передач, цены на версии попроще компания обещает озвучить позже. А пока предлагается купить этот кроссовер за 1 499 000 рублей с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором, передним приводом и 8-ступенчатым гидроавтоматом. В комплектации: система стабилизации, 6 подушек безопасности, кожаный мультируль, климат, подогрев передних сидений, система «старт-стоп», задний парктроник, круиз, аудиосистема, литые диски.

KIA Seltos Фото: auto.ru

KIA Seltos за 1 519 900 рублей будет побогаче: тут уже подогрев всех сидений и руля, электрообогрев лобового стекла, светодиодные фары, мультимедиа с навигацией, акустика Bose, камера заднего вида. Двигатель будет 2-литровым 149-сильным, привод также передний, коробка — вариатор. Автомобили неплохие, конечно, но если хочется за 1,5 миллиона чего-то большего? Чтобы и покрупнее, и привод полный, и мотор помощнее, и кожа, и дополнительные опции. Тогда добро пожаловать на вторичку. Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: auto.ru

С нашим бюджетом мы можем найти Toyota RAV4 2015 или 2016 года выпуска. 2-литровый 146-сильный атмосферник, вариатор, полный привод. Это уже сегмент С-SUV, кроссовер и попросторнее, и багажник у него побольше. Есть мультимедийная система с навигацией, обогрев руля, обогрев лобового стекла, ксеноновые фары с омывателем, рейлинги на крыше, 7 подушек безопасности. Вот только салон не кожаный, но можно найти и такой. Все цены на 4–5 летние Toyota RAV4 можно увидеть здесь.

Toyota Land Cruiser 100



Toyota Land Cruiser 100 Фото: auto.ru

Если хочется класс повыше, то придется согласиться на более старый год выпуска. Land Cruiser за 1,5 миллиона будет только «соткой», 2006–2007 годов выпуска. 4,2-литровый дизель, 204 силы, автомат, полный привод. В оснащении электропривод сидений, камера заднего вида, кожаный салон, климат, круиз. На борт машина берет 7 человек — в багажнике есть еще два раскладных сиденья. Пробег к этому возрасту уже не так важен, необходимо тщательнее смотреть на фактическое состояние машины. Если постараться, можно найти «Крузак-сотку» и подешевле — смотрите все цены тут. Nissan Qashqai



Nissan Qashqai

Фото: auto.ru

А теперь наоборот, максимально свежий вариант — Nissan Qashqai 2019 года с пробегом всего 5 тысяч километров, эксплуатировался с августа. 2-литровый 144-сильный атмосферник, полный привод, вариатор. Богатая комплектация LE: двухзонный климат, круиз, кожаный салон, электропривод сидений, мультимедиа с навигацией, омыватели фар, бесключевой доступ, кожаный мультируль, литые диски 18-го размера. Покупатель просит 1,55 млн рублей, но, возможно, и скинет 50 тысяч. Какие еще свеженькие «Кашкаи» есть на продаже, смотрите здесь.

Lexus RX



Lexus RX Фото: auto.ru

Lexus — куда же без него в Сибири? Lexus RX за наши деньги будет 2010–2011 годов выпуска, с 3,5-литровым 277-сильным мотором, автоматом и полным приводом. Максимальная комплектация: кожаный салон, вентиляция сидений, проекция на лобовое стекло, ксеноновые фары, акустика Mark Levinson. Дополнительно — второй комплект колес и GSM-сигнализация. Указанный пробег — 140 тысяч километров. Еще больше Lexus RX в возрасте около 10 лет вы увидите здесь.

Volkswagen Touareg



Volkswagen Touareg Фото: auto.ru

Ну и напоследок немножко немецкого премиума. Почему бы не посмотреть на достаточно свежий Volkswagen Touareg 2012 года выпуска? Дизель 4,2 литра, 340 «лошадей», автомат, полный привод. Богатое оснащение: предпусковой отопитель, запуск двигателя с кнопки, электропривод крышки багажника, биксеноновые фары, система управления дальним светом, обогрев руля, навигация, климат, круиз, 7 подушек безопасности. Продавец сообщает, что машина полностью обслужена и находится в отличном состоянии. Какие еще есть «Туареги» на продаже, смотрите тут.

Какой автомобиль вы бы купили за 1,5 миллиона?