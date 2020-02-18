Старый конь лучше новых двух: топ-5 подержанных кроссоверов вместо новейших Skoda Karoq и KIA Seltos

Компании Skoda и KIA этой весной открывают на российском рынке новую нишу компактных кроссоверов сегмента B-SUV по цене чуть выше «Креты» и чуть ниже «Кашкая». Чешский Skoda Karoq уже поступил в продажу, корейский KIA Seltos должен появиться у дилеров в марте. Оба автомобиля в неплохой средней комплектации обойдутся покупателям в 1,5 млн рублей. О том, что можно купить за эти деньги на вторичке — посолиднее да побогаче — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Skoda Karoq вышел на рынок сразу в хорошем оснащении и с автоматической коробкой передач, цены на версии попроще компания обещает озвучить позже. А пока предлагается купить этот кроссовер за
KIA Seltos за
Автомобили неплохие, конечно, но если хочется за 1,5 миллиона чего-то большего? Чтобы и покрупнее, и привод полный, и мотор помощнее, и кожа, и дополнительные опции. Тогда добро пожаловать на вторичку.
Toyota RAV4
С нашим бюджетом мы можем найти Toyota RAV4 2015 или 2016 года выпуска. 2-литровый 146-сильный атмосферник, вариатор, полный привод. Это уже сегмент С-SUV, кроссовер и попросторнее, и багажник у него побольше. Есть мультимедийная система с навигацией, обогрев руля, обогрев лобового стекла, ксеноновые фары с омывателем, рейлинги на крыше, 7 подушек безопасности. Вот только салон не кожаный, но можно найти и такой. Все цены на 4–5 летние Toyota RAV4 можно увидеть здесь.
Toyota Land Cruiser 100
Если хочется класс повыше, то придется согласиться на более старый год выпуска. Land Cruiser за 1,5 миллиона будет только «соткой», 2006–2007 годов выпуска. 4,2-литровый дизель, 204 силы, автомат, полный привод. В оснащении электропривод сидений, камера заднего вида, кожаный салон, климат, круиз. На борт машина берет 7 человек — в багажнике есть еще два раскладных сиденья. Пробег к этому возрасту уже не так важен, необходимо тщательнее смотреть на фактическое состояние машины. Если постараться, можно найти «Крузак-сотку» и подешевле — смотрите все цены тут.
Nissan Qashqai
А теперь наоборот, максимально свежий вариант — Nissan Qashqai 2019 года с пробегом всего 5 тысяч километров, эксплуатировался с августа. 2-литровый 144-сильный атмосферник, полный привод, вариатор. Богатая комплектация LE: двухзонный климат, круиз, кожаный салон, электропривод сидений, мультимедиа с навигацией, омыватели фар, бесключевой доступ, кожаный мультируль, литые диски 18-го размера. Покупатель просит 1,55 млн рублей, но, возможно, и скинет 50 тысяч. Какие еще свеженькие «Кашкаи» есть на продаже, смотрите здесь.
Lexus RX
Lexus — куда же без него в Сибири? Lexus RX за наши деньги будет 2010–2011 годов выпуска, с 3,5-литровым 277-сильным мотором, автоматом и полным приводом. Максимальная комплектация: кожаный салон, вентиляция сидений, проекция на лобовое стекло, ксеноновые фары, акустика Mark Levinson. Дополнительно — второй комплект колес и GSM-сигнализация. Указанный пробег — 140 тысяч километров. Еще больше Lexus RX в возрасте около 10 лет вы увидите здесь.
Volkswagen Touareg
Ну и напоследок немножко немецкого премиума. Почему бы не посмотреть на достаточно свежий Volkswagen Touareg 2012 года выпуска? Дизель 4,2 литра, 340 «лошадей», автомат, полный привод. Богатое оснащение: предпусковой отопитель, запуск двигателя с кнопки, электропривод крышки багажника, биксеноновые фары, система управления дальним светом, обогрев руля, навигация, климат, круиз, 7 подушек безопасности. Продавец сообщает, что машина полностью обслужена и находится в отличном состоянии. Какие еще есть «Туареги» на продаже, смотрите тут.
Какой автомобиль вы бы купили за 1,5 миллиона?
А здесь вы можете почитать об автомобилях на вторичном рынке, владельцы которых выставляют завышенную цену.