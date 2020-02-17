А теперь горбатая: эту новую «японку» нужно крепко полюбить, чтобы купить за такие деньги

Mazda 3 в кузове хэтчбек Фото: Ольга Бурлакова

Новая Mazda 3 немного запуталась с самоопределением — кто она, для кого она? Формально это массовый С-класс, но с претензиями на премиальность салона и с замахом на цены по нижней границе D—класса. Плюс странная горбатая внешность кузова хэтчбек, низкая крыша и малый клиренс. И все-же, «матрёшка» имеет ряд достоинств и кому-то наверняка понравится — подробнее о машине в тест-драйве Дмитрия Косенко.



Mazda 3 стала крупней и агрессивней Фото: Ольга Бурлакова

В четвертом поколении Mazda 3 (предоставлена официальным дилером «Фастар») стала крупней и агрессивней, но не избавилась от некоторых проблем с пропорциями и со спорными дизайнерскими решениями.



Длина машины 4460 мм, ширина 1795 мм, колесная база 2725 мм Фото: Ольга Бурлакова

«Матрешка» с одной стороны производит впечатление широкого и приземистого автомобиля, но из-за выгнутого клювообразного капота кажется слишком насупившейся и припавшей к земле. И 13,5-сантиметровый клиренс еще больше утягивает машину внизу.



Сгорбившийся профиль автомобиля в кузове хэтчбек Фото: Ольга Бурлакова

Дверные ручки по-прежнему посажены низковато, а сгорбившийся профиль автомобиля в кузове хэтчбек — это вообще нечто. Хотелось видимо сделать что-то стремительное в стиле фастбэк, а получилось что-то похожее на беременное насекомое с гипертрофированно загнутой подоконной линией на задней двери.



В кузове седан Mazda 3 не производит дизайнерского шока Фото: Ольга Бурлакова

Хорошо хоть в кузове седан Mazda 3 не производит дизайнерского шока — кажется, что с пропорциями здесь все в порядке. Да и багажник будет побольше.



В салоне встречает низкая скатывающаяся крыша Фото: Ольга Бурлакова

В салоне первым делом вас встречают низкая скатывающаяся крыша с большим углом наклона передних стоек кузова и узкие окна. Приноровиться с посадкой можно, но, если вы любитель поднять сиденье повыше (чтобы не сидеть на земле), крыша будет слегка давить на вас.



Кожаная передняя панель смотрится действительно премиально Фото: Ольга Бурлакова

Второе впечатление от дизайна интерьера и качества материалов — кожаная передняя панель смотрится действительно премиально, отделка дверных карт тоже на уровне, кожей обшит и центральный тоннель.



Сиротливо выглядят тканевые сиденья Фото: Ольга Бурлакова

На этом фоне сиротливо выглядят тканевые сиденья, хотя к их функционалу и удобству претензий нет — электропривод, электрорегулировка поясничного подпора в широком диапазоне, хорошая боковая поддержка.



Элегантный руль с обилием металлических кнопок Фото: Ольга Бурлакова

Элегантный руль с обилием металлических кнопок тактильно весьма приятен, но его обод может показаться тонковатым в обхвате. Обогрев работает только на боковых четвертинках.



Приборная панель маскируется под классическую аналоговую Фото: Ольга Бурлакова

Приборная панель маскируется под классическую аналоговую — боковые шкалы здесь действительно с механическими стрелками. А вот центральная шкала цифровая, и вместо спидометра может использоваться как дисплей для вывода различной информации. Монитор мультимедийки с кокетливым наклоном боковых граней удачно вписался в переднюю панель. Сам по себе он невелик, отодвинут достаточно далеко и является вовсе не сенсорным — управлять мультимедийкой нужно при помощи шайбы на центральном тоннеле.

Управлять мультимедийкой нужно при помощи шайбы на центральном тоннеле Фото: Ольга Бурлакова

Это странное решение, учитывая, что даже консервативный «Мерседес» перешел сейчас к сенсорам, но привыкнуть к шайбе можно за пару часов. Работает мультимедийная система быстро, устойчиво, разве что анимированные переходы между меню иногда надоедают.



Простором на задних местах Mazda 3 не блещет Фото: Ольга Бурлакова

Простором на задних местах Mazda 3 не блещет, в первую очередь из-за низкого ската крыши. Окна-бойницы дополнительно лишают «воздуха», в коленях и ступнях более-менее нормально.



Багажник у хэтчбека имеет спартанский объем в 295 литров Фото: Ольга Бурлакова

Багажник у хэтчбека имеет спартанский объем в 295 литров и спартанское же оснащение — полочка да лампочка. У седана багажное отделение куда практичнее — 444 литра.



Российская Mazda 3 поставляется с двумя атмосферными моторами Skyactiv-G объемом 1,5 и 2 литра Фото: Ольга Бурлакова

Российская Mazda 3 поставляется с двумя атмосферными моторами Skyactiv-G с высокой степенью сжатия объемом 1,5 и 2 литра (седан только с 1,5-литровым). 120 «лошадей», которые развивает младший двигатель — это пограничный минимум, необходимый для хоть какого-то комфортного перемещения на 1,35-тонной машине.



Мотор приходится постоянно крутить Фото: Ольга Бурлакова

Мотор приходится постоянно крутить и его натужный голос становится еще более заметным на фоне отличной шумоизоляции всей машины. Шумка тут действительно на уровне — воздушные потоки и фон от шин (правда не шипованных) отодвинуты куда-то далеко. А вот с изоляцией двигателя да, вышел промах.



Связь по педали газа в автомобиле импонирует своей простотой Фото: Ольга Бурлакова

Зато связь по педали газа в автомобиле импонирует своей простотой — нажимая на акселератор, вы получаете ровно такой отклик, какой ожидаете. Гидроавтомат не мешкает с переключением вверх и не забывает уходить вниз при ослаблении тяги мотора, исключение для «Спорт-режима» — там пониженная передача и повышенные обороты остаются на какое-то время, пока электроника не решит, что вы уже не «топите».



Задняя независимая подвеска Mazda 3 в новом поколении превратилась в полузависимую Фото: Ольга Бурлакова

Задняя независимая подвеска Mazda 3 в новом поколении превратилась в полузависимую с появлением торсионной балки — и это можно считать инженерным шагом назад. Хотя само по себе решение с балкой было выполнено на уровне и не повлекло катастрофических ухудшений в управляемости. «Матрешка» уверенно стоит на дуге и не склонна к сходу с траектории.

Порадовала настройка рулевого управления Фото: Ольга Бурлакова

Порадовала настройка рулевого управления — здесь достаточно легкая баранка, которая одновременно обладает хорошей информативностью на скорости и позволяет точно выверять курс небольшими движениями. А реактивное действие всегда возвращает руль в ноль быстро, но деликатно.



Мелкие дефекты асфальта и швы Mazda не замечает Фото: Ольга Бурлакова

Свойства подвески Mazda 3 по-разному проявляются на отличающихся друг от друга неровностях и плавность хода автомобиля сильно зависит от дорожных условий. Мелкие дефекты асфальта и швы Mazda не замечает (даже на низкопрофильных колесах 18-го размера), но ее откровенно трясет на снежно-ледяной гребенке, а ямы отзываются ощутимыми ударами. При этом подвеска продолжает работать очень тихо и никаких ударных шумов не производит.



Минимальная стоимость с механикой 1 523 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова