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Авто Тест-драйв

А теперь горбатая: эту новую «японку» нужно крепко полюбить, чтобы купить за такие деньги

Тестируем новую Mazda 3 в кузове хэтчбек с атмосферным мотором и автоматом

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Mazda 3 в кузове хэтчбек

Mazda 3 в кузове хэтчбек

Новая Mazda 3 немного запуталась с самоопределением — кто она, для кого она? Формально это массовый С-класс, но с претензиями на премиальность салона и с замахом на цены по нижней границе D—класса. Плюс странная горбатая внешность кузова хэтчбек, низкая крыша и малый клиренс. И все-же, «матрёшка» имеет ряд достоинств и кому-то наверняка понравится — подробнее о машине в тест-драйве Дмитрия Косенко.

Mazda 3 стала крупней и агрессивней

Mazda 3 стала крупней и агрессивней

В четвертом поколении Mazda 3 (предоставлена официальным дилером «Фастар») стала крупней и агрессивней, но не избавилась от некоторых проблем с пропорциями и со спорными дизайнерскими решениями.

Длина машины 4460 мм, ширина 1795 мм, колесная база&nbsp;2725 мм

Длина машины 4460 мм, ширина 1795 мм, колесная база 2725 мм

«Матрешка» с одной стороны производит впечатление широкого и приземистого автомобиля, но из-за выгнутого клювообразного капота кажется слишком насупившейся и припавшей к земле. И 13,5-сантиметровый клиренс еще больше утягивает машину внизу.

Сгорбившийся профиль автомобиля в кузове хэтчбек

Сгорбившийся профиль автомобиля в кузове хэтчбек

Дверные ручки по-прежнему посажены низковато, а сгорбившийся профиль автомобиля в кузове хэтчбек — это вообще нечто. Хотелось видимо сделать что-то стремительное в стиле фастбэк, а получилось что-то похожее на беременное насекомое с гипертрофированно загнутой подоконной линией на задней двери.

В кузове седан Mazda 3 не производит дизайнерского шока

В кузове седан Mazda 3 не производит дизайнерского шока

Хорошо хоть в кузове седан Mazda 3 не производит дизайнерского шока — кажется, что с пропорциями здесь все в порядке. Да и багажник будет побольше.

В салоне встречает низкая скатывающаяся крыша

В салоне встречает низкая скатывающаяся крыша

В салоне первым делом вас встречают низкая скатывающаяся крыша с большим углом наклона передних стоек кузова и узкие окна. Приноровиться с посадкой можно, но, если вы любитель поднять сиденье повыше (чтобы не сидеть на земле), крыша будет слегка давить на вас.

Кожаная передняя панель смотрится действительно премиально

Кожаная передняя панель смотрится действительно премиально

Второе впечатление от дизайна интерьера и качества материалов — кожаная передняя панель смотрится действительно премиально, отделка дверных карт тоже на уровне, кожей обшит и центральный тоннель.

Сиротливо выглядят тканевые сиденья

Сиротливо выглядят тканевые сиденья

На этом фоне сиротливо выглядят тканевые сиденья, хотя к их функционалу и удобству претензий нет — электропривод, электрорегулировка поясничного подпора в широком диапазоне, хорошая боковая поддержка.

Элегантный руль с обилием металлических кнопок

Элегантный руль с обилием металлических кнопок

Элегантный руль с обилием металлических кнопок тактильно весьма приятен, но его обод может показаться тонковатым в обхвате. Обогрев работает только на боковых четвертинках.

Приборная панель маскируется под классическую аналоговую

Приборная панель маскируется под классическую аналоговую

Приборная панель маскируется под классическую аналоговую — боковые шкалы здесь действительно с механическими стрелками. А вот центральная шкала цифровая, и вместо спидометра может использоваться как дисплей для вывода различной информации. Монитор мультимедийки с кокетливым наклоном боковых граней удачно вписался в переднюю панель. Сам по себе он невелик, отодвинут достаточно далеко и является вовсе не сенсорным — управлять мультимедийкой нужно при помощи шайбы на центральном тоннеле.

Управлять мультимедийкой нужно при помощи шайбы на центральном тоннеле

Управлять мультимедийкой нужно при помощи шайбы на центральном тоннеле

Это странное решение, учитывая, что даже консервативный «Мерседес» перешел сейчас к сенсорам, но привыкнуть к шайбе можно за пару часов. Работает мультимедийная система быстро, устойчиво, разве что анимированные переходы между меню иногда надоедают.

Простором на задних местах Mazda 3 не блещет

Простором на задних местах Mazda 3 не блещет

Простором на задних местах Mazda 3 не блещет, в первую очередь из-за низкого ската крыши. Окна-бойницы дополнительно лишают «воздуха», в коленях и ступнях более-менее нормально.

Багажник у хэтчбека имеет спартанский объем в 295 литров

Багажник у хэтчбека имеет спартанский объем в 295 литров

Багажник у хэтчбека имеет спартанский объем в 295 литров и спартанское же оснащение — полочка да лампочка. У седана багажное отделение куда практичнее — 444 литра.

Российская Mazda 3 поставляется с двумя атмосферными моторами Skyactiv-G объемом 1,5 и 2 литра

Российская Mazda 3 поставляется с двумя атмосферными моторами Skyactiv-G объемом 1,5 и 2 литра

Российская Mazda 3 поставляется с двумя атмосферными моторами Skyactiv-G с высокой степенью сжатия объемом 1,5 и 2 литра (седан только с 1,5-литровым). 120 «лошадей», которые развивает младший двигатель — это пограничный минимум, необходимый для хоть какого-то комфортного перемещения на 1,35-тонной машине.

Мотор приходится постоянно крутить

Мотор приходится постоянно крутить

Мотор приходится постоянно крутить и его натужный голос становится еще более заметным на фоне отличной шумоизоляции всей машины. Шумка тут действительно на уровне — воздушные потоки и фон от шин (правда не шипованных) отодвинуты куда-то далеко. А вот с изоляцией двигателя да, вышел промах.

Связь по педали газа в автомобиле импонирует своей простотой

Связь по педали газа в автомобиле импонирует своей простотой

Зато связь по педали газа в автомобиле импонирует своей простотой — нажимая на акселератор, вы получаете ровно такой отклик, какой ожидаете. Гидроавтомат не мешкает с переключением вверх и не забывает уходить вниз при ослаблении тяги мотора, исключение для «Спорт-режима» — там пониженная передача и повышенные обороты остаются на какое-то время, пока электроника не решит, что вы уже не «топите».

Задняя независимая подвеска Mazda 3 в новом поколении превратилась в полузависимую

Задняя независимая подвеска Mazda 3 в новом поколении превратилась в полузависимую

Задняя независимая подвеска Mazda 3 в новом поколении превратилась в полузависимую с появлением торсионной балки — и это можно считать инженерным шагом назад. Хотя само по себе решение с балкой было выполнено на уровне и не повлекло катастрофических ухудшений в управляемости. «Матрешка» уверенно стоит на дуге и не склонна к сходу с траектории.

Порадовала настройка рулевого управления

Порадовала настройка рулевого управления

Порадовала настройка рулевого управления — здесь достаточно легкая баранка, которая одновременно обладает хорошей информативностью на скорости и позволяет точно выверять курс небольшими движениями. А реактивное действие всегда возвращает руль в ноль быстро, но деликатно.

Мелкие дефекты асфальта и швы Mazda не замечает

Мелкие дефекты асфальта и швы Mazda не замечает

Свойства подвески Mazda 3 по-разному проявляются на отличающихся друг от друга неровностях и плавность хода автомобиля сильно зависит от дорожных условий. Мелкие дефекты асфальта и швы Mazda не замечает (даже на низкопрофильных колесах 18-го размера), но ее откровенно трясет на снежно-ледяной гребенке, а ямы отзываются ощутимыми ударами. При этом подвеска продолжает работать очень тихо и никаких ударных шумов не производит.

Минимальная стоимость с механикой 1 523 000 рублей

Минимальная стоимость с механикой 1 523 000 рублей

Цены на новую Mazda 3 делают машину одной из самых дорогих в С-сегменте, что неминуемо скажется на продажах. Обладая рядом отдельных достоинств, автомобиль по совокупности качеств вряд ли является сбалансированным — в этом сегменте есть куда более практичные варианты. Mazda 3 нужно крепко полюбить, чтобы купить переднеприводный 1,5-литровый вариант с автоматом в топовом исполнении Supreme за 1 716 000 рублей. А 2-литровая машина встанет вам и вовсе под 1,8 млн рублей.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
17 фев 2020 в 07:32

Лучше б/у Жигули взять за 65 т.р., зато не в кредит!

Лубрикант резиновый
17 фев 2020 в 08:09

Что-то неприлично дорого за это.

гость с того света
17 фев 2020 в 08:09

хаха, "беременное насекое". зачет.