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Зима Фоторепортаж

Дом для белого мишки. На Обском море построили сотню иглу — смотрим на самые необычные

Число участников перевалило за полтысячи — пилить снежные кирпичи пришлось у самого берега

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Один из призов фестиваля получит обладатель лучшего северного костюма — тут у белого медведя немало шансов

Один из призов фестиваля получит обладатель лучшего северного костюма — тут у белого медведя немало шансов

Фестиваль иглу «Город эскимосов» проводится на Обском море в пятый раз и уже стал зимней традицией. В этом году в нём приняли участие рекордные 556 человек из 117 команд — и это не считая тех, кто не регистрировался заранее на соревнования, а решил просто попробовать построить зимний дом ради удовольствия.

Для строительства иглу сперва нужно выпилить котлован: вход должен быть ниже уровня пола

Для строительства иглу сперва нужно выпилить котлован: вход должен быть ниже уровня пола

Построить иглу можно не из всякого снега — для них нужен фирн, плотно слежавшийся и зернистый снег, из которого выпиливают кирпичи для стен эскимосского жилища. Обычно такой получается на поверхности Обского моря, где снег утрамбовывает ветер, но в этом году соревнования перенесли ближе к берегу.

В этом году фестиваль стал самым масштабным: в нём зарегистрировались 117 команд

В этом году фестиваль стал самым масштабным: в нём зарегистрировались 117 команд

— Лёд не плотный, неоднородный, там есть трещины. А учитывая, что и погода непонятная, это нас прибило к берегу, — объяснил организатор фестиваля, руководитель туристско-спортивного отдела «Панда» Дмитрий Пацай. — С другой стороны, здесь хороший плотный снег, в прошлые годы у берега такого снега не было. Так что нет худа без добра.

Главное правило — выпиливать снежные кирпичи одинаковых размеров

Главное правило — выпиливать снежные кирпичи одинаковых размеров

Для строительства иглу нужно соблюдать правила. Например, вход должен быть ниже уровня пола, чтобы сохранить тепло и отводить углекислый газ. Так что прежде, чем приступить к строительству, нужно в буквальном смысле выпилить для него небольшой снежный котлован.

В этом году непривычно тепло — это помешало провести фестиваль на льду, как обычно

В этом году непривычно тепло — это помешало провести фестиваль на льду, как обычно

Само жилище должно быть небольшим и сферическим. Правда, смеётся Дмитрий Пацай, с годами правильно построенных иглу не прибавляется: сибиряки стремятся ввысь и строят, скорее, башенки.

Организаторы построили образцовые иглу, чтобы участникам было на что ориентироваться, и даже соединили пару переходом: эскимосы строят из соединённых переходами иглу целые поселения

Организаторы построили образцовые иглу, чтобы участникам было на что ориентироваться, и даже соединили пару переходом: эскимосы строят из соединённых переходами иглу целые поселения

За неделю до фестиваля для участников провели мастер-класс, где учили выпиливать снежные кирпичи и правильно их складывать. Если иглу построено правильно, на следующий день по нему можно даже попрыгать, и оно не разрушится, рассказала Екатерина, одна из судей.

Команда «Крокодил» оказалась опытной: они уже строили иглу в походе

Команда «Крокодил» оказалась опытной: они уже строили иглу в походе

Геннадий из команды «Крокодил» в фестивале участвует второй раз, но признался, что строить иглу доводилось и в походе.

— Мы туристы, для нас это практический навык, который мы используем в полевых условиях, — рассказал он. — В лыжных зимних походах строили. У нас были с собой палатки, никаких экстремальных вариантов не было, строили просто для себя. Снег не уступает по теплу тканевым палаткам, достаточно теплоёмкая вещь.

Ещё один участник Николай рассказал, что его друзья строят иглу каждый год, долго звали и его. Он признался, что с командой участвовал в прошлом году, но получилось не очень.

— Делать начали и бросили, не получилось. Не умели просто, — говорит он и тут же добавляет, что это несложно, но сноровка нужна.

Завершение работы участники отмечали, в том числе, хороводами вокруг нового дома

Завершение работы участники отмечали, в том числе, хороводами вокруг нового дома

Екатерина рассказала, что готовые иглу оцениваются по нескольким параметрам, из которых основные — это скорость и сферичность. Дополнительно проводятся конкурсы судейских симпатий и на лучший костюм.

В этом году праздник организовали на берегу, поэтому у участников были и электричество, и тёплый туалет. Ну и походная кухня — куда без неё

В этом году праздник организовали на берегу, поэтому у участников были и электричество, и тёплый туалет. Ну и походная кухня — куда без неё

— Если участников меньше, а скорость выше, то это претенденты на победу. Если их много, то и иглу должно быть больше, — уточняет судья. — Есть пара крепких парней, они уже который год в лидерах, причём они строят не очень большое иглу, но достаточно быстро, технично и сферично.

Участница команды «Клуб Гриши Перельмана» Нелли рассказала, что у каждого члена команды была своя задача, и все справились чётко, ни разу не поссорившись

Участница команды «Клуб Гриши Перельмана» Нелли рассказала, что у каждого члена команды была своя задача, и все справились чётко, ни разу не поссорившись

Команда с названием «Клуб Гриши Перельмана» в фестивале участвует впервые, но их иглу узнать легко: собственно, по портрету Перельмана и по изображению бесконечной бутылки Клейна на фасаде снежного домика.

Название для команды — это простор для фантазии, а вот само иглу должно быть построено по правилам

Название для команды — это простор для фантазии, а вот само иглу должно быть построено по правилам

По оценке организаторов, примерно половина участников пришли на фестиваль не в первый раз, другая половина — это новички.

— На самом деле, какая нам разница, правильно или неправильно они строят: люди заняты, активны, дышат свежим воздухом с семьёй, с друзьями, — признался Дмитрий Пацай.

Вне конкурса на берегу построили снежную часовню — и это одна из самых внезапных построек этого фестиваля

Вне конкурса на берегу построили снежную часовню — и это одна из самых внезапных построек этого фестиваля

Екатерина рассказала, что участники каждый год интересные: от химиков и физиков до настоящих профессиональных строителей. 

— Это праздник для всех, проверка друг друга на способность сплочённой работы в команде: если сумели построить не кривой дом, который не разрушился, устоял на следующий день, и если вы его сумели построить быстро, слаженно, выпилить клёвые кирпичи — у вас прекрасная команда, — говорит девушка.

Снежные Стоунхенджи встречались чащи: корреспондент НГС насчитала три в разных частях «городка»

Снежные Стоунхенджи встречались чащи: корреспондент НГС насчитала три в разных частях «городка»

Год назад команд и участников было почти вдвое меньше. Тогда участники шутили, что построить домик из снежных кирпичей — единственный способ бесплатно получить жильё.

Самые смелые строители могут остаться ночевать в своих домиках

Самые смелые строители могут остаться ночевать в своих домиках

Зима в Сибири вообще не повод сидеть дома: помимо фестивалей на открытом воздухе зимой проводят и гастрономический фестиваль.

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Фестивалигород эскимосов
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КОММЕНТАРИИ (18)

Вовчик1955
16 фев 2020 в 11:41

Снести этот позор. Нам, новосибирцам, это не интересно

16 фев 2020 в 11:07

"Коту делать нечего, так он..." Все эти людские забавы из той же "оперы".

Qwerty
16 фев 2020 в 11:10

Ржавый пруль и иглу на побережье - вот он, успех.