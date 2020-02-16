Дом для белого мишки. На Обском море построили сотню иглу — смотрим на самые необычные

Фестиваль иглу «Город эскимосов» проводится на Обском море в пятый раз и уже стал зимней традицией. В этом году в нём приняли участие рекордные 556 человек из 117 команд — и это не считая тех, кто не регистрировался заранее на соревнования, а решил просто попробовать построить зимний дом ради удовольствия.
Построить иглу можно не из всякого снега — для них нужен фирн, плотно слежавшийся и зернистый снег, из которого выпиливают кирпичи для стен эскимосского жилища. Обычно такой получается на поверхности Обского моря, где снег утрамбовывает ветер, но в этом году соревнования перенесли ближе к берегу.
— Лёд не плотный, неоднородный, там есть трещины. А учитывая, что и погода непонятная, это нас прибило к берегу, — объяснил организатор фестиваля, руководитель туристско-спортивного отдела «Панда» Дмитрий Пацай. — С другой стороны, здесь хороший плотный снег, в прошлые годы у берега такого снега не было. Так что нет худа без добра.
Для строительства иглу нужно соблюдать правила. Например, вход должен быть ниже уровня пола, чтобы сохранить тепло и отводить углекислый газ. Так что прежде, чем приступить к строительству, нужно в буквальном смысле выпилить для него небольшой снежный котлован.
Само жилище должно быть небольшим и сферическим. Правда, смеётся Дмитрий Пацай, с годами правильно построенных иглу не прибавляется: сибиряки стремятся ввысь и строят, скорее, башенки.
За неделю до фестиваля для участников провели мастер-класс, где учили выпиливать снежные кирпичи и правильно их складывать. Если иглу построено правильно, на следующий день по нему можно даже попрыгать, и оно не разрушится, рассказала Екатерина, одна из судей.
Геннадий из команды «Крокодил» в фестивале участвует второй раз, но признался, что строить иглу доводилось и в походе.
— Мы туристы, для нас это практический навык, который мы используем в полевых условиях, — рассказал он. — В лыжных зимних походах строили. У нас были с собой палатки, никаких экстремальных вариантов не было, строили просто для себя. Снег не уступает по теплу тканевым палаткам, достаточно теплоёмкая вещь.
Ещё один участник Николай рассказал, что его друзья строят иглу каждый год, долго звали и его. Он признался, что с командой участвовал в прошлом году, но получилось не очень.
— Делать начали и бросили, не получилось. Не умели просто, — говорит он и тут же добавляет, что это несложно, но сноровка нужна.
Екатерина рассказала, что готовые иглу оцениваются по нескольким параметрам, из которых основные — это скорость и сферичность. Дополнительно проводятся конкурсы судейских симпатий и на лучший костюм.
— Если участников меньше, а скорость выше, то это претенденты на победу. Если их много, то и иглу должно быть больше, — уточняет судья. — Есть пара крепких парней, они уже который год в лидерах, причём они строят не очень большое иглу, но достаточно быстро, технично и сферично.
Команда с названием «Клуб Гриши Перельмана» в фестивале участвует впервые, но их иглу узнать легко: собственно, по портрету Перельмана и по изображению бесконечной бутылки Клейна на фасаде снежного домика.
По оценке организаторов, примерно половина участников пришли на фестиваль не в первый раз, другая половина — это новички.
— На самом деле, какая нам разница, правильно или неправильно они строят: люди заняты, активны, дышат свежим воздухом с семьёй, с друзьями, — признался Дмитрий Пацай.
Екатерина рассказала, что участники каждый год интересные: от химиков и физиков до настоящих профессиональных строителей.
— Это праздник для всех, проверка друг друга на способность сплочённой работы в команде: если сумели построить не кривой дом, который не разрушился, устоял на следующий день, и если вы его сумели построить быстро, слаженно, выпилить клёвые кирпичи — у вас прекрасная команда, — говорит девушка.
Год назад команд и участников было почти вдвое меньше. Тогда участники шутили, что построить домик из снежных кирпичей — единственный способ бесплатно получить жильё.
Зима в Сибири вообще не повод сидеть дома: помимо фестивалей на открытом воздухе зимой проводят и гастрономический фестиваль.