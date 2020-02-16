Дом для белого мишки. На Обском море построили сотню иглу — смотрим на самые необычные

Один из призов фестиваля получит обладатель лучшего северного костюма — тут у белого медведя немало шансов Фото: Александр Ощепков / НГС

Фестиваль иглу «Город эскимосов» проводится на Обском море в пятый раз и уже стал зимней традицией. В этом году в нём приняли участие рекордные 556 человек из 117 команд — и это не считая тех, кто не регистрировался заранее на соревнования, а решил просто попробовать построить зимний дом ради удовольствия.

Для строительства иглу сперва нужно выпилить котлован: вход должен быть ниже уровня пола Фото: Александр Ощепков / НГС

Построить иглу можно не из всякого снега — для них нужен фирн, плотно слежавшийся и зернистый снег, из которого выпиливают кирпичи для стен эскимосского жилища. Обычно такой получается на поверхности Обского моря, где снег утрамбовывает ветер, но в этом году соревнования перенесли ближе к берегу.



В этом году фестиваль стал самым масштабным: в нём зарегистрировались 117 команд Фото: Александр Ощепков / НГС

— Лёд не плотный, неоднородный, там есть трещины. А учитывая, что и погода непонятная, это нас прибило к берегу, — объяснил организатор фестиваля, руководитель туристско-спортивного отдела «Панда» Дмитрий Пацай. — С другой стороны, здесь хороший плотный снег, в прошлые годы у берега такого снега не было. Так что нет худа без добра.



Главное правило — выпиливать снежные кирпичи одинаковых размеров Фото: Александр Ощепков / НГС

Для строительства иглу нужно соблюдать правила. Например, вход должен быть ниже уровня пола, чтобы сохранить тепло и отводить углекислый газ. Так что прежде, чем приступить к строительству, нужно в буквальном смысле выпилить для него небольшой снежный котлован.



В этом году непривычно тепло — это помешало провести фестиваль на льду, как обычно Фото: Александр Ощепков / НГС

Само жилище должно быть небольшим и сферическим. Правда, смеётся Дмитрий Пацай, с годами правильно построенных иглу не прибавляется: сибиряки стремятся ввысь и строят, скорее, башенки.



Организаторы построили образцовые иглу, чтобы участникам было на что ориентироваться, и даже соединили пару переходом: эскимосы строят из соединённых переходами иглу целые поселения Фото: Александр Ощепков / НГС

За неделю до фестиваля для участников провели мастер-класс, где учили выпиливать снежные кирпичи и правильно их складывать. Если иглу построено правильно, на следующий день по нему можно даже попрыгать, и оно не разрушится, рассказала Екатерина, одна из судей.



Команда «Крокодил» оказалась опытной: они уже строили иглу в походе Фото: Александр Ощепков / НГС

Геннадий из команды «Крокодил» в фестивале участвует второй раз, но признался, что строить иглу доводилось и в походе.

— Мы туристы, для нас это практический навык, который мы используем в полевых условиях, — рассказал он. — В лыжных зимних походах строили. У нас были с собой палатки, никаких экстремальных вариантов не было, строили просто для себя. Снег не уступает по теплу тканевым палаткам, достаточно теплоёмкая вещь.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Ещё один участник Николай рассказал, что его друзья строят иглу каждый год, долго звали и его. Он признался, что с командой участвовал в прошлом году, но получилось не очень.

— Делать начали и бросили, не получилось. Не умели просто, — говорит он и тут же добавляет, что это несложно, но сноровка нужна.



Завершение работы участники отмечали, в том числе, хороводами вокруг нового дома Фото: Александр Ощепков / НГС

Екатерина рассказала, что готовые иглу оцениваются по нескольким параметрам, из которых основные — это скорость и сферичность. Дополнительно проводятся конкурсы судейских симпатий и на лучший костюм.



В этом году праздник организовали на берегу, поэтому у участников были и электричество, и тёплый туалет. Ну и походная кухня — куда без неё Фото: Александр Ощепков / НГС

— Если участников меньше, а скорость выше, то это претенденты на победу. Если их много, то и иглу должно быть больше, — уточняет судья. — Есть пара крепких парней, они уже который год в лидерах, причём они строят не очень большое иглу, но достаточно быстро, технично и сферично.



Участница команды «Клуб Гриши Перельмана» Нелли рассказала, что у каждого члена команды была своя задача, и все справились чётко, ни разу не поссорившись Фото: Александр Ощепков / НГС

Команда с названием «Клуб Гриши Перельмана» в фестивале участвует впервые, но их иглу узнать легко: собственно, по портрету Перельмана и по изображению бесконечной бутылки Клейна на фасаде снежного домика.



Название для команды — это простор для фантазии, а вот само иглу должно быть построено по правилам Фото: Александр Ощепков / НГС

По оценке организаторов, примерно половина участников пришли на фестиваль не в первый раз, другая половина — это новички. — На самом деле, какая нам разница, правильно или неправильно они строят: люди заняты, активны, дышат свежим воздухом с семьёй, с друзьями, — признался Дмитрий Пацай.

Вне конкурса на берегу построили снежную часовню — и это одна из самых внезапных построек этого фестиваля Фото: Александр Ощепков / НГС

Екатерина рассказала, что участники каждый год интересные: от химиков и физиков до настоящих профессиональных строителей. — Это праздник для всех, проверка друг друга на способность сплочённой работы в команде: если сумели построить не кривой дом, который не разрушился, устоял на следующий день, и если вы его сумели построить быстро, слаженно, выпилить клёвые кирпичи — у вас прекрасная команда, — говорит девушка.

Снежные Стоунхенджи встречались чащи: корреспондент НГС насчитала три в разных частях «городка» Фото: Александр Ощепков / НГС

Год назад команд и участников было почти вдвое меньше. Тогда участники шутили, что построить домик из снежных кирпичей — единственный способ бесплатно получить жильё.

Самые смелые строители могут остаться ночевать в своих домиках Фото: Александр Ощепков / НГС