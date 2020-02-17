Группа разбора: выясняем, реально ли обмануть алкотестер, дунув вполсилы

Нет, это не упомянутый в статье водитель — это автор текста во время одного из «пьяных тестов» Фото: Марина Фомина

Нелепый инцидент произошёл в Екатеринбурге: нетрезвый водитель попытался уехать от машины ДПС по дворам, затем прикинулся пассажиром, а во время проверки с помощью алкометра имитировал... нет, не оргазм — выдох. Мы решили разобраться, реально обмануть алкотестер, если дуть не в полную силу или, например, прополоскать рот водой.



Видео: УГИБДД по Свердловской области

Даже водители, которые не ездят пьяными регулярно, иногда садятся за руль с похмелья. И всегда теплится надежда, что в случае чего можно будет дунуть не в полную силу или как-нибудь в сторону. Впрочем, алкотестеры не такие уж глупые приборы.

Случается ли вам ездить с похмелья?

Затяжной выдох

Инспекторы используют несколько типов алкометров, но все они не только определяют концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе, но и параметры выхода: его время и объём. Процедура выглядит так: водителю выдают запакованный одноразовый мундштук, открывают его, крепят к алкометру, включают прибор и предлагают сделать глубокий выдох. Дуть необходимо до специального сигнала, иначе алкометр не зарегистрирует измерение. Длительность выдоха обычно составляет 1–5 секунд, объём выдыхаемого воздуха — 1–3 литра. Водитель признаётся пьяным, если показания алкотестера превышают 0,16 мг/л. Мы проводили много экспериментов с алкотестерами: чтобы он зарегистрировал измерение, необходим очень добросовестный выдох из самых лёгких, так что дуть «понарошку» бесполезно. Кстати, ГИБДД обязана использовать алкометры со встроенными принтерами: по результатам освидетельствования выдаётся вот такой чек.

На чеке пропечатываются в том числе длительность выдоха и его объём Фото: читатель 74.RU

После нашумевшего ДТП с бывшим чиновником Андреем Косиловым многие обратили внимание на малое время выдоха и его объём: 1 секунда и 1,2 литра соответственно. В тот же день мы съездили в наркологию, взяли такой же алкометр Lion SD-400 и проверили его на себе: он действительно выдаёт показания через небольшой промежуток времени. При этом в отдельных случаях прибор может требовать более длительных выдохов до 4–5 секунд и даже до 7 секунд.



Жвачка, вода и квас

Жвачка отбивает запах, но замаскировать алкоголь не способна. Не помогает и тщательное полоскание рта водой, потому что алкотестер «чует» алкоголь, который попадает в выдыхаемый воздух через альвеолы лёгких, по сути, напрямую из крови. Поэтому содержание алкоголя в крови и в воздухе связано соотношением, которое обычно принимают 1:2200. Например, прописанная в КоАП погрешность в 0,16 мг/л алкоголя в воздухе эквивалентна 0,35 г/л в крови (в КоАП прописан чуть более строгий порог в 0,3 г/л). И всё же прополоскать рот перед освидетельствованием необходимо, особенно если вы недавно курили, ели или пили сладкие жидкости. Например, пресловутый квас не даёт как такового опьянения, но, оставшись на слизистой, может исказить показания алкометра. В одном из наших тестов после стакана кваса алкометр показывал значение 0,5 мг/л — ощутимая степень опьянения. Просто алкотестер «думал», что этот алкоголь выделился из лёгких, а не остался на слизистой после употребления кваса. Поэтому стоило прополоскать рот — значения падали до нуля.



Чем отличается медосвидетельствование

Если водитель не согласен с результатами, инспектор доставляет его в медцентр. За отказ грозит то же наказание, что и за пьяную езду, а в новом КоАП оно даже суровее: штраф 40 тысяч рублей и лишение на 3 года.

В медцентре водителей проверяют такими же воздушными алкометрами, и основная разница в том, что они работают при комнатных температурах. Кровь на анализ берут лишь в крайних случаях, например если человек без сознания.

Пальценосовая проба: нарколог требует вытянуть руки, закрыть глаза и дотронуться до носа. У нетрезвых с этим проблемы — можете проверить Фото: Марина Фомина