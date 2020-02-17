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Спиши у первоклашки: 12 школьных заданий, с которыми вам не справиться

На эти вопросы из задачников дети ответят в два счета, а вы чем хуже?

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Вот и посмотрим, кому пора с родителями к директору!

Вот и посмотрим, кому пора с родителями к директору!

Думаете, вам есть чему научить детей? А если проверим? Вам понадобятся все знания, сохранившиеся со школьных времен, чтобы правильно ответить на вопросы этого теста. Кстати, мы взяли их из реальных учебников и задачников (нам самим такое и в голову бы не пришло).

У какого литературного персонажа были 3000-летние мозоли?

    Как называется знак корня в алгебре?

      Кто открыл Антарктиду?

        В 1086 году сестра Владимира Мономаха открыла на Руси школу при одном из киевских монастырей. Чем она отличалась от остальных?

          Таракан Митрофан совершает прогулку по кухне. Первые 10 секунд он шел со скоростью 1 см/с в направлении на север, затем повернул на запад и прошел 50 см за 10 секунд, 5 секунд постоял, а затем в направлении на северо-восток со скоростью 2 см/с проделал путь длиной 20 см. Здесь его настигла нога человека. Сколько времени гулял по кухне таракан Митрофан?

            Назовите прозвище владимирского князя Всеволода, правившего в XII веке

              Какого бунта не было в истории России?

                Какая партийная кличка была у Владимира Ленина?

                  Всем известно выражение «Беречь как зеницу ока». Но что такое «зеница ока»?

                    Сократ занимался этим, чтобы «обострить мысли». Гораций так лечился от тяжелой болезни, а Суворов, Пушкин и Толстой просто были большими любителями этого. Чем они занимались?

                      Если перевернуть российский флаг вверх ногами, то флаг какой страны получится?

                        Кто из литературных персонажей спас 18 голубей и воробья во время пожара?

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                          17 фев 2020 в 09:46

                          Современные дети... Не знают... Кто такой Ленин... Берия... Хрущев...когда была ВОВ... И это всё воспитание безобразное РСП...

                          саныч
                          17 фев 2020 в 09:44

                          Что касательно Митрофана - гулял он 30 секунд , а не 35 , т.к. 5 секунд он стоял , и не спорьте , нельзя гулять стоя на одном месте !! (((

                          саныч
                          17 фев 2020 в 09:37

                          А вы спросите у них кто такой Ленин , поколение ЕГЭ и этим все сказано . (((