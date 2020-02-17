Спиши у первоклашки: 12 школьных заданий, с которыми вам не справиться

Думаете, вам есть чему научить детей? А если проверим? Вам понадобятся все знания, сохранившиеся со школьных времен, чтобы правильно ответить на вопросы этого теста. Кстати, мы взяли их из реальных учебников и задачников (нам самим такое и в голову бы не пришло).
13 декабря 2019
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