«Эта жиробасина должна вернуть деньги...». Коллекторы парализовали работу новосибирской компании — аудио

Коллекторы на 2 дня парализовали работу охранной компании «Серж» Фото: Густаво Зырянов

Коллекторы на два дня парализовали работу охранной компании ППО «Серж». С утра до вечера на рабочие телефоны шёл автодозвон с записанными угрозами: звонки поступали постоянно с коротким интервалом. Телефонные хулиганы требовали погасить долг сотрудника компании по микрокредиту МКФ «Деньги сразу». Директор компании «Серж» Сергей Шаталов попытался поговорить со звонившими коллекторами, но его грубо обругали. Корреспондент НГС Илья Калинин пообщался со всеми сторонами конфликта и раздобыл запись телефонного разговора коллекторов и директора компании «Серж».



Что случилось

30 и 31 января работа охранной компании ППО «Серж» была парализована телефонными хулиганами. На два рабочих телефона с утра до вечера с коротким интервалом звонили коллекторы, в грубой форме требовавшие погасить долг одного из сотрудников компании. Голос был записан, а запись поставлена на автодозвон.

— Монолог с автоответчика шёл примерно 30–40 секунд — о том, что в ваш адрес назначена проверка, открыто уголовное дело и так далее. То есть полный набор запугивающих фраз для людей, которые не очень понимают законодательство. С перечислением всех возможных правоохранительных структур: ЦРУ только не назвали, а так, всё остальное было. И только трубку положишь — следующий звонок. Если трубку не берёшь, то звонки шли с интервалом буквально в 30 секунд, — рассказал корреспонденту НГС директор компании «Серж» Сергей Шаталов.

Звонки шли на обычный телефон, где номер звонившего не определялся, поэтому выяснить, кто звонил, удалось только на следующий день. На второй день к автодозвону на первый номер коллекторы добавили и второй телефон, стоявший в приёмной компании. Через некоторое время, уточнил Шаталов, им удалось выяснить телефонные номера, с которых шли звонки. Тогда директор «Сержа» позвонил по одному из номеров, чтобы разобраться в ситуации.



— В ответ на нашу просьбу представиться и объяснить, чьи интересы они представляют, я получил поток матерщины, оскорблений и угроз. На наши увещевания, что мы не являемся их клиентами, что мы не являемся доверенными лицами должника и никакого юридического основания для того, чтобы нам названивать, нет, они отвечали, что им наплевать и звонить они будут до тех пор, пока мы не примем меры к этой «воровке», — заметил Шаталов.

Послушать разговор директора охранного предприятия с коллекторами, можно тут:

Телефонный разговор директора ППО «Серж» и коллекторов Сергей Шаталов

В ППО «Серж» разыскали реквизиты МФК «Деньги сразу», нашли адрес этой организации в Ростове-на-Дону и отправили туда электронное письмо с претензией и описанием ситуации. Параллельно были составлены заявления в полицию, прокуратуру и претензия в Центробанк. Только после этого звонки прекратились.

— Представляете, это был телефон дежурной службы, а у нас на охране 4000 объектов. Это и банки, и ломбарды, и ювелирные салоны, и другие. То есть денег на миллиарды. И никто из клиентов до нас дозвониться в это время не мог. А вдруг что-то случилось? Тут и моральные наши интересы пострадали, и материальные. Многие не смогли поставить помещения на охрану, нам пришлось группу выставлять, а это — деньги немалые… Да и то, что нагрубили мне. Я думаю, что размер ущерба тут может исчисляться в сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. Тут надо подсчитать, сколько мы выставили постов охраны и другие затраты. Но главное, чтобы эти люди были вычислены и привлечены, ведь у нас же есть статья за телефонное хулиганство. Такое ведь не только с нами случилось: не мы тут первые и, к сожалению, не мы последние. Последний случай, о котором я слышал — такой же дозвон шёл на телефон регистратуры поликлиники, в которой работал должник. А люди не могли дозвониться, получается, в регистратуру, — рассказал директор ППО «Серж».



С чего всё началось

В августе 2019 года сотрудница компании «Серж» Татьяна (имя изменено — прим. ред.) заняла в МФК «Деньги сразу» на улице Мичурина 20 тысяч рублей на 20 дней. Деньги, уточнила корреспонденту НГС женщина, ей нужны были, чтобы собрать ребёнка в школу. Полностью всю сумму вернуть вовремя не удалось, хотя проценты выплачивались, поэтому Татьяна попросила продлить срок погашения долга, а по истечении нового периода погашения попросила продлить срок снова.

Какое-то время в МКФ «Деньги сразу» шли Татьяне навстречу, но когда выплаты достигли почти 9000 рублей в неделю, она поняла, что не может рассчитаться по кредиту. Всего к этому времени женщина отдала порядка 40 тысяч рублей, но всё ещё оставалась должником.

— За два месяца я вернула им 40 тысяч. Но они насчитали ещё проценты — по 400 рублей за день. А через неделю начались звонки роботов мне и моим родственникам на личные телефоны, которые я составляла как контактные — звонили днём и ночью. Звонили с угрозами, что меня посадят, отымеют, простите, и всё в таком духе. Нерусская женщина кричала мне, что меня посадят в тюрьму, и я буду жрать пайку за 50 рублей в день. Тогда я лично пришла к ним в офис на Мичурина сказала, чтобы они останавливали процесс и подавали в суд, а я готова всё оплачивать вместе с издержками. Но меня в офисе никто и слушать не хотел, сказали: платить. Но я уже не платила. Круглосуточные звонки на личные телефоны продолжались, но пару недель назад начались звонки по рабочим телефонам организации, где я работаю. Но эти телефоны я нигде не указывала, когда брала деньги. Они сами их нашли где-то. Причём мне потом позвонил бывший охранник нашей компании, он уволился год-два назад, которому коллекторы тоже звонили с угрозами на его личный номер, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна.



Изначально Татьяна хотела взять потребительский кредит в банке, но у нее оказалась плохая кредитная история. Женщина уверяет, что это давняя ошибка, связанная с кредитом, который она брала в лопнувшем позднее банке «Траст». Кредит, пояснила Татьяна, она выплатила полностью, но в период банкротства финансового учреждения деньги с неё потребовали снова.

— В итоге через суд с меня всё же убрали этот долг. Но в бюро кредитных историй я до сих пор почему-то числюсь, как злостный неплательщик. И теперь мне нигде не дают кредиты, — пояснила женщина.

Что говорят коллекторы

Корреспондент НГС разыскал контакт организации, которая работает под брендом «Деньги сразу». Система «Контур.Фокус» сообщила, что этот бренд находится у ООО «МФК Новое финансирование», которая зарегистрирована в Ростове-на-Дону.

Директор «МФК Новое финансирование» Анна Лагутенко объяснила корреспонденту НГС, что киоски по выдаче микрозаймов «Деньги сразу» принадлежат двум юридическим лицам, а новосибирский офис на Мичурина как раз относится к другой организации — ООО «МКК СКОРФИН», директором которой является Нарина Житова.



По данным системы «Контур.Фокус», учредителями этих фирм являются одни и те же люди: более 15% «МКК СКОРФИН» принадлежит некоему Евгению Нагорных, он же является и владельцем 99% «МФК Новое финансирование». Несмотря на это, Лагутенко отказалась дать контакты руководства второй фирмы, пообещав лишь передать Житовой информацию. После написания материала корреспондент НГС вновь позвонил Анне Лагутенко и попросил дать любой контактный номер ООО «МКК СКОРФИН», чтобы напрямую связаться с руководством для комментария. Лагутенко сделала вид, что ничего не поняла и положила трубку.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заметил, что в данной ситуации нарушается 230-ФЗ о микрофинансовой деятельности.

— Взыскатель имеет право звонить не более 2 раз в неделю, отправлять сообщения не более 4 раз в неделю, осуществлять личные визиты не более 1 раза в неделю. Мы всегда выступаем за то, чтобы в случае доказанной вины организация понесла наказание и впредь не допускала нарушений. Кроме того, мы всегда встаём на защиту клиента, когда видим, что его права нарушены. Данный случай не исключение. Если заемщик посчитает нужным к нам обратиться, мы рассмотрим жалобу и примем надлежащие меры, — сообщил Мехтиев.

В ППО «Серж» хотят привлечь коллекторов к уголовной ответственности и взыскать с них компенсацию ущерба в размере до одного миллиона рублей Фото: Густаво Зырянов