Умрут не в своей тарелке: 7 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

1
Шоколад
Подходящим вариантом для хранения шоколада будет полка кухонного шкафа, подальше от специй, пряностей и источников тепла (батарей и плит). Однозначной температуры, при которой шоколад начинает таять, нет, а индивидуальные особенности хранения каждой плитки обычно пишут на упаковке. Если вам так уж хочется положить шоколад в холодильник, то пусть это будет винный холодильник с температурой 16–18 градусов. Максимум — 20. Идеальная среда для вашей любимой сладости — сухое и защищенное от прямых солнечных лучей место.
— Если температура будет выше, начнет разрушаться кристаллическая решетка какао-масла, шоколад покроется серым налетом, а его вкус заметно ухудшится, — объясняет преподаватель кондитерской школы Bakerschool, выпускница высшей школы кулинарного искусства Le Cordon Bleu в Париже Елена Становова. — К шоколадкам, продающимся в магазинах, это относится в меньшей степени — там много эмульгаторов, которые затормаживают эти процессы. Также шоколад хорошо впитывает запахи, поэтому его нужно хранить отдельно от сильно пахнущих продуктов.
Холодильником можно воспользоваться, только если в комнате слишком жарко, и шоколад начинает таять. Да и в этом случае положить плитку в прохладное место желательно максимум на пару часов. При длительном хранении в холоде содержащееся в шоколаде масло какао кристаллизуется и выступает на поверхность плитки, из-за чего образуется характерный налет. В отходы от этого шоколадка, конечно, не превратится, но внешний вид потеряет точно.
2
Растительное масло
Оптимальная температура для хранения оливкового масла — от +12 до +16 градусов. При более низкой температуре масло затвердеет, а некоторые его компоненты осядут на дно белыми хлопьями. Это твердые жиры, которые постепенно исчезнут при комнатной температуре, но приятного все равно мало. Совсем другой вопрос — если вы решите заморозить оливковое масло. В этом случае оно потеряет запах, вкус и абсолютно все полезные свойства.
Оптимальная температура хранения подсолнечного масла – около 14 градусов тепла. Но оно прекрасно чувствует себя и при комнатной температуре, а минимальный предел составляет +5 градусов. При этом подсолнечное, как и любое растительное масло, не терпит перепадов температур. Из-за этого оно окисляется, становится прогорклым, теряет вкус, аромат, витамины и полезные свойства.
Для хранения масла выбирайте темное место, куда не доберутся прямые солнечные лучи. Из-за них в продукте разрушаются витамин А, ретинол и другие микроэлементы. Идеальной тарой станет стеклянная затемненная бутылка или емкость из нержавеющей стали. И проследите, чтобы она была плотно закрыта, чтобы не допустить окисления продукта. Выбирать масло в большой бутылке тоже не стоит. Лучше взять несколько маленьких. Чем меньше объем тары, тем меньше площадь соприкосновения продукта с воздухом.
3
Хлеб
Лучшее место для хлеба — деревянная хлебница. Дерево — экологический материал, в котором хлеб «дышит». А холодильник среди неподходящих для хранения хлеба мест занимает лидирующую позицию. Здесь мякиш станет влажным и жестким. Все дело в том, что внутри холодильника складываются все подходящие для этого условия: низкая температура и относительно высокая влажность.
Да, в холодильнике батон, дольше сохранит товарный вид, потому что влага в таких обстоятельствах из него не испарится, но это же приведет и к более быстрому заплесневению. Кстати, еще раньше мы писали, почему один хлеб испортится через три дня, а другой спокойно пролежит пару недель.
Кроме того, хлеб как губка впитает все соседствующие запахи. Положить его рядом с рыбой, чесночной закуской (что там еще у вас есть ароматного в холодильнике?) — идеальный вариант, если хотите испортить продукт и аппетит.
Главное правило для хлеба — не набирать его слишком много. (Впрочем, это правило действует для всех продуктов). Тогда, если у вас нет деревянной хлебницы, его можно спокойно хранить на столе под салфеткой или в бумажном пакете.
— Хотя не секрет, что сегодня при производстве хлебной продукции пользуются стабилизаторами, усилителями, веществами, которые поднимают пышность теста. Это уже не хлеб в натуральном виде, а хлебный продукт. Он может долго не плесневеть, но диетологическая ценность снижается, — добавляет врач-диетолог Галина Барташевич.
4
Лук
Залежавшийся в холодильнике репчатый лук станет мягким, заплесневеет, а при избыточной влаге и без должной циркуляции воздуха начнет еще и подгнивать. Для продолжительного хранения ему необходим воздух, постоянная комнатная температура и влажность помещения от 60 до 70%.
— В холодильнике никакой лук не хранится никогда. Репчатый не выдерживает температуру холодильника. Он уйдет в стрелку, даст семена, луковица станет меньше, потому что все усилия отдаст на формирование нового урожая, — говорит директор информационно-консультативного центра садоводства и огородничества Уральского государственного горного университета Татьяна Симакова. — Репчатый лук хранится в обычных условиях — при температуре от +15 до +18 градусов. Шалот можно хранить холодным и теплым способом. В первом случае температура должна быть от +2 до +4 градусов, во втором — от +18 до +23, желательно около печки.
Ну и не стоит забывать, что у лука достаточно сильный и специфический запах. Особенно у разрезанного. Если у вас осталась неиспользованной половина луковицы, вы, конечно, можете положить ее в холодильник, но только на очень непродолжительное время и в плотно закрытую емкость — контейнер или банку, откуда не просочится аромат луковицы.
5
Бананы
Вы и сами замечали, как быстро чернеют бананы в холодильнике. Но потеря товарного вида — не единственный минус такого хранения. Вы же не думали, что банан станет менять цвет просто так? Этот процесс происходит из-за распада сложных углеводов, а вместе с потемнением кожуры меняются вкусовые качества продукта. При низких температурах это происходит быстрее.
— Там уже и гликемический индекс более высокий, это не полезно, — объясняет Галина Барташевич. — К тому же, низкие температуры замедляют созревание. В нормальных условиях крахмал в банане трансформируется в глюкозу, фрукт становится сладким. Низкие температуры будут этому препятствовать, в результате никакой сладости вы не получите, а крахмал станет проблемой для кишечника, вызвав повышенное газообразование.
Бананы — вообще не тот продукт, который надо долго хранить. Купили — съели. Не надо ждать, когда он покроется темными пятнами. Но если вы переоценили свои силы, и взяли лишнего, идеальный способ хранения бананов — подвесить их без пакета при комнатной температуре в месте, куда не проникают прямые солнечные лучи.
6
Мед
Благодаря низкой влажности и большому количеству сахаров, впитывающих влагу, мед может храниться очень долго. Кроме того, повышенная кислотность (уровень pH меда колеблется от 3,5 до 4,5) не дает бактериям размножаться, из-за чего продукт не портится. Но неправильное содержание может одним махом сократить срок хранения и внести правки в полезные качества меда. Самая подходящая температура для его хранения — от +5 до +20 градусов. Если его переморозить, он засахарится и затвердеет.
— В холодильнике, при низких температурах, кристаллизация пойдет быстрее. Это может произойти и за одну ночь. Ничего страшного в употреблении кристаллизованного меда нет, — говорит председатель областного общества пчеловодов «Уральская пчела» Геннадий Ковалев, добавляя, — Но если вы решите потом такой мед растопить, нужно соблюдать определенные правила. Делать это нужно при температуре не выше +40 градусов и только на водяной бане. При нагреве выше 40 градусов начнут выделяться вредные для человека элементы, а полезные и вкусовые свойства пропадут. При перегреве мед потемнеет и станет горчить, а витамины в его составе полностью разрушатся.
А поскольку температура вашей квартиры вряд ли превышает 40 градусов, то и смысла отправлять мед в холодильник попросту нет. К тому же, на стенках, полках и дверцах холодильника образуется конденсат, который негативно влияет на свойства продукта. Кроме того, мед быстро впитывает запахи даже в посуде с плотно закрытой крышкой. А есть мед с привкусом, например, рыбы или квашеной капусты, вам вряд ли захочется.
7
Картошка
— Держать картошку в холодильнике не стоит, прежде всего, из-за того, что это крахмал, — говорит Галина Барташевич., — Его в картофеле и без того много, а при низких температурах крахмал начнет распадаться до сахаров. Соответственно, вкусовые свойства клубней заметно ухудшатся, они станут сладкими и рассыпчатыми.
Кроме того, не стоит забывать, что холодильник — еще и источник дополнительной влаги. Поэтому если вы забудете картофель в холодильнике на пару месяцев, то рискуете достать вместо клубней мокрое и уже подгнившее месиво, лишь отдаленно напоминающее картошку.
— Влажность воздуха в месте, где хранится картофель, не должна превышать 85%. Дома такие условия не всегда удается создать, поэтому желательно не набирать сразу много картошки — максимум запастись на неделю, — объясняет смотритель музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Но если хранения в квартире не избежать, то лучше всего хранить клубни на утепленном балконе, под мойкой и в кладовке.
И если уж кроме холодильника картошку вам больше пристроить некуда, положите ее в бумажный пакет, но никак не в полиэтиленовый. Так она элементарно будет меньше мокнуть и не «задохнется». И вот еще несколько лайфхаков хозяйке на заметку:
- не храните ранние сорта до зимы, иначе они будут быстро портиться, прорастать и вянуть;
- положите картошку рядом со свеклой, которая впитает лишнюю влагу, это замедлит появление ростков и предотвратит загнивание. В отличие от картофеля, свекла влаги не боится;
- свеклу можно заменить яблоками. Положите их между клубнями, чтобы предотвратить прорастание;
- не храните картошку на свету, из-за этого в ней вырабатывается ядовитый для человека соланин (вы узнаете его по зеленому цвету, и такие картофелины годятся разве что для утилизации).
8
Маленький холодильник лучше большого
Несмотря на определенную влажность в холодильнике, главный его минус в том, что он, как ни странно, высушивает продукты. Именно из-за этого дрябнут помидоры, а огурцы становятся не такими яркими. Специалисты рекомендуют вообще ограничиться небольшим холодильником, чтобы не было соблазна складывать в него все подряд. Оставьте там кусок хорошего твердого сыра и кисломолочные продукты. Все остальное просто не надо покупать про запас. Тот же суп не стоит готовить на неделю. Это тоскливо и невкусно.