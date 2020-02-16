Умрут не в своей тарелке: 7 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Подходящим вариантом для хранения шоколада будет полка кухонного шкафа, подальше от специй, пряностей и источников тепла (батарей и плит). Однозначной температуры, при которой шоколад начинает таять, нет, а индивидуальные особенности хранения каждой плитки обычно пишут на упаковке. Если вам так уж хочется положить шоколад в холодильник, то пусть это будет винный холодильник с температурой 16–18 градусов. Максимум — 20. Идеальная среда для вашей любимой сладости — сухое и защищенное от прямых солнечных лучей место.



— Если температура будет выше, начнет разрушаться кристаллическая решетка какао-масла, шоколад покроется серым налетом, а его вкус заметно ухудшится, — объясняет преподаватель кондитерской школы Bakerschool, выпускница высшей школы кулинарного искусства Le Cordon Bleu в Париже Елена Становова. — К шоколадкам, продающимся в магазинах, это относится в меньшей степени — там много эмульгаторов, которые затормаживают эти процессы. Также шоколад хорошо впитывает запахи, поэтому его нужно хранить отдельно от сильно пахнущих продуктов.



Холодильником можно воспользоваться, только если в комнате слишком жарко, и шоколад начинает таять. Да и в этом случае положить плитку в прохладное место желательно максимум на пару часов. При длительном хранении в холоде содержащееся в шоколаде масло какао кристаллизуется и выступает на поверхность плитки, из-за чего образуется характерный налет. В отходы от этого шоколадка, конечно, не превратится, но внешний вид потеряет точно.

