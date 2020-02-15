Не повторяй — прибьет! 6 историй о любви, слабоумии и отваге

Покажите жене этот текст, когда она в следующий раз попросит звезду с неба Фото: Типичный Стерлитамаковец / Vk.com, герой публикации Сергей / E1.RU, Челябинский транспорт / Vk.com

Они крадут женщин, готовы сесть в тюрьму, останавливают трамвайное движение и обустраивают дом в броневике. И все это — ради любви. На что еще готовы мужчины, которым от высоких чувств сносит голову, читайте в нашей подборке.

Инсценировал похищение собственной невесты, чтобы она точно сказала «да»

Дмитрий Пожар рисковал готовить себе холостяцкие пельмени до конца жизни (или провести остаток дней в карцере), если бы сердце его возлюбленной было чуть менее крепким. Но риск — удел настоящего гусара, и тюменец решил выкрасть возлюбленную. Да еще как! Подговорил друзей, чтобы те инсценировали ее похищение. Ребята, тоже не привыкшие обдумывать поступки, взяли автомат, выследили девушку, силой вытащили ее из машины, надели на голову пакет для строительного мусора (хотя для такого особенного случая пакет можно было найти и более праздничный) и повезли к местному ЗАГСу.



«Да» — самое короткое слово, которое можно сказать даже в состоянии аффекта

Видео: YouTube / 72.RU

Там невесту под конвоем поджидал глава организованной брачной группировки. С шариками, но без валокордина. Девушка, судя по всему, так и не отошедшая от шока за время экстремального тур де Тюмень, не смогла ответить отказом на предложение руки и сердца. А вы говорите, мужчины не способны на отчаянные поступки. Совет да затвор молодым!

Украл арт-объект, чтобы подарить его любимой

Еще один десперадо живет в Омске. Рискуя двумя годами свободы (пояснение-спойлер: это максимальное наказание по статье «Кража»), он украл металлическое сердце с территории железнодорожного техникума. Чтобы подарить его своей возлюбленной.

Когда твою любовь документирует полиция Фото: 55.мвд.рф

В бессердечном руководстве учебного заведения романтический порыв не оценили, зато оценили ущерб — 6700 рублей. О чем и заявили в полицию. Задержали романтика за 20 минут. С огромной красной железякой, да еще и пьяный, он не смог уйти далеко. Отряд ППС не дал пацану завершить задуманное, и девушка так и не узнала, на что ее хулиган готов ради высоких и прекрасных чувств.



Перекрыл движение, чтобы подарить цветы

Настоящей любви даже трамвай не помеха! Перекрыть дорогу городскому транспорту, чтобы вручить букет возлюбленной? Да не вопрос! И мы уверены, что это еще цветочки от челябинского лихача. Но не уверены, что он вручил розы той самой. Потому что девушка отреагировала на поступок более чем прохладно. Другие пассажиры тоже не разразились бурными овациями и не превратили салон трамвая в болливудскую площадку. Посмотрели, повздыхали и поехали дальше. Как-никак рабочий день.

И комментарии водителя трамвая вместо поздравлений Видео: Челябинский транспорт / Vk.com

Куда больше интереса поступок парня вызвал в транспортной компании и ГИБДД. Автоинспекторы сказали, что для таких горячих женихов в административном кодексе есть отдельная статья.

Залез в окно пятого этажа, чтобы пожелать доброго утра

Жители хрущевок наверняка привыкли, что время от времени в домах потрескивают стены. Но чтобы окна отзывались звонким стуком? Это история одна на миллион. Особенно в Стерлитамаке. Возможно, поэтому девушка, в чье окно с утра пораньше постучал ухажер, долго не открывала своему счастью.



О чувствах этой парочки услышал весь микрорайон

Видео: Типичный Стерлитамаковец / Vk.com



Чтобы оказаться за окном квартиры на пятом этаже, мужчина договорился с водителем грузовика с подъемным краном. Из других трат — букет цветов да охапка воздушных шаров. Иногда, чтобы сделать приятный сюрприз своей девушке, не надо сворачивать горы, красть цветмет и подставляться под уголовную статью.

Сыграли свадьбу на стадионе, чтобы все влезли

Думаете, что российские стадионы, на которых шли матчи ЧМ-2018, стоят без дела? Как бы не так! В Нижнем Новгороде, например, здесь проходят концерты Светланы Лободы и группировки «Ленинград», а еще — еврейские свадьбы. Правда, пока только одна, но главное, что начало уже положено. Кстати, стадион для свадьбы — это совсем не роскошь, а вынужденная необходимость.

— На стадионе всё происходило, потому что по иудейскому обряду положено проводить бракосочетание под открытым небом, перед Всевышним, — объяснил директор городского департамента культуры Роман Беагон, присутствовавший на празднике.



Поздравления, как и все происходящее, транслировали на больших экранах Фото: sverdloff / Instagram.com

Да и место для такой широкой свадьбы должно быть просторным — кроме местного директора департамента культуры на празднике присутствовали 500 человек. Для ресторана это было бы слишком много, а вот стадиону вместимостью почти 43,5 тысячи человек — самое то. Посмотрите и почитайте, как это было.



Встретил жену из роддома на военном грузовике, чтобы всегда быть вместе

Парковку у перинатального центра Екатеринбурга осенним утром оживил военный грузовик, украшенный цветами и воздушными шарами. Это приехал встречать свою жену и новорожденных сына и дочь обычный уральский водитель Сергей. ЗИЛ-131 он купил для семейных путешествий. Таксовать на таком, конечно, не станешь, а вот превратить его в дом на колесах — пожалуйста. А заодно — сделать особенный подарок жене и детям. Похоже, что декретный отпуск семья проведет в дороге. Сергей оборудует внутри кухню, спальню, душ и туалет, чтобы ни на минуту не расставаться с родными.



Сергей и Светлана делают из ЗИЛа автодом для путешествий Фото: герой публикации Сергей

— Мой отец работал водителем на автобазе и забирал меня из роддома на грузовом автомобиле ГАЗ-53, — поделился Сергей. — Мне и сегодня приятно знать, что папа приехал за сыном по-мужски. Я пошел по стопам отца и стал водителем первого класса, работал в разных уголках нашей страны на тяжелой технике, вездеходах. В связи с появлением семьи длинные командировки стали тяготить, захотелось быть рядом с родными.

