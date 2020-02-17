«Нос полз вниз»: истории сибирячек, которые изменились до неузнаваемости после ринопластики

А вы знали, что у носа есть память? Фото: Полина Авдошина/ Сеть городских порталов

Почему-то именно он смущает девушек больше всего. То с горбинкой, то курносый, то слишком широкий, то слишком узкий. Совсем беда — если картошкой. Нос привлекает много внимания к лицу, и катастрофа, если по каким-то придуманным параметрам он не такой, какой должен быть в идеале (воображаемом). Самооценка стремительно летит вниз, хочется или стать фриком и носить клюв, или надеть маску, или набраться смелости и пойти на операцию. Корреспондент НГС поговорила с девушками, которые решились на ринопластику — они рассказали о своих печалях, страхах и восторгах после и предупредили, что старый нос имеет привычку возвращаться.



Арина Хейфец, 28 лет, свой бизнес



Арина мечтала изменить форму носа с 13 лет Фото: предоставила Арина Хейфец

— Два года назад я работала менеджером в ресторане. На первом плане в этой работе была внешность, интеллект уходил на второй план. Такая была концепция заведения — только красотки.

Идея с ринопластикой у меня была с 13 лет, не нравилось, как нос смотрелся на лице, было не гармонично. Думала, что когда я вырасту, у меня будет много денег и я сделаю все, что захочу. Многие девочки делают операцию по медицинским показателям из-за того, что нос плохо дышит, у меня же был вопрос эстетики. Операция стоила в районе 200 тысяч рублей, это было около пяти лет назад.



Арина долго копила деньги, но ей пришлось отложить операцию из-за беременности — в итоге вышло дороже, чем планировалось Фото: предоставила Арина Хейфец

Первая операция была, когда моей дочке было полгода. Причем так вышло, что за пару месяцев до того, как я узнала, что беременна, собиралась пойти к врачу — накопилась определенная сумма денег. Помню, мужу говорю, вот я накопила, поеду на операцию. Естественно, по медицинским показателям мне запретили. Пришлось немного потерпеть, и в итоге сумма вышла больше, чем я планировала.

Страха не было, я не из тех людей, которые чего-то боятся, наоборот, мне хотелось поскорее начать, узнать, как это будет. Риски были после операции — у меня индивидуальные особенности — толстая кожа на лице, заживать будет дольше, сильные отеки и та форма носа, которую я хотела, не подходила под параметры моего лица, поэтому сделали так, как получилось.



Со временем нос стал принимать прежнюю форму и Арине пришлось прибегнуть к ринопластике повторно Фото: предоставила Арина Хейфец

Через год мой нос мне снова не понравился, пришлось делать повторную пластику. Когда каждый день видишь себя — не замечаешь изменений, а потом на одной из фоток я заметила, что нос меняется и подумала — что происходит? Это все сложно, хрящи просели, провалились, нос полз вниз. После операции он был вздернутый, прикольный, красивый, а со временем, как мне объяснил доктор, хрящи принимают исходную форму, это мышечная память. Я подумала, ничего себе, отдать столько денег, чтобы опять себе не нравится! Нос не был доведен до идеала.

Конечно, после операции, когда все зажило, я была на седьмом небе от счастья — что было, и что стало. Это было очень круто, и люди реагировали положительно, и сама я была в восторге. Это не страшно и не больно. Я бы рекомендовала тем, у кого есть возможность, все-таки сделать ринопластику, если сильно хочется.

Екатерина Семёнова, 29 лет, финансовый менеджер

Катя задумалась о том, что ее нос не идеален в 20 лет Фото: предоставила Екатерина Семёнова

— Лет в 12–13 я впервые увидела себя в профиль, на фото. Мне жутко не понравилось, идеал в голове был иной. В подростковом возрасте мой нос, а конкретно — его форма, не доставляла никаких неудобств, я не обращала на нее внимания, просто знала, что она такая. Осознание того, что хочу «свой» нос — другой, прямой и красивый, пришло лет в 20. Несколько лет я жила с этой мыслью, смотрела видео операций, читала статьи в интернете, общалась с теми, кто уже через это прошел, морально себя готовила. Решила, что пора, записалась на консультацию в июне. В августе 2017 года сделала операцию. Вместе со всеми анализами операция вышла чуть больше, чем 200 тысяч рублей.

Кроме неудовлетворения формой носа, у Кати еще был ринит и искривление перегородки — она не могла дышать без специальных капель Фото: предоставила Екатерина Семёнова

Плюсом к рино у меня была септопластика — присутствовало искривление перегородки и ринит, я не могла дышать без капель, которые капала с 15 лет. Бутыльки с каплями у меня были везде: на работе, дома, в каждой сумке, а если вдруг они внезапно кончались — это было все.

Страшно не было, правда, почему — не знаю. Рисков тоже не было, случай у меня был не сложный, все должно было пройти хорошо. Единственное, боялась не проснуться после наркоза. Оказалось, что я не была готова к послеоперационному периоду — первые несколько дней были неприятны по ощущениям: нос не дышал, на лице были отеки, приходилось носить гипс и повязку. Я даже взяла отпуск, чтобы быть в это время дома. Через неделю я вернулась в привычный режим, смогла полноценно выйти на улицу без маски дней через 10.

После изменения формы носа, Кате сказали, что до было лучше — нос с горбинкой был ее изюминкой Фото: предоставила Екатерина Семёнова

Операций у меня всего было две и, если бы результат первой меня удовлетворил, то на вторую я бы не решилась. Спустя полгода после первой нос начал принимать обратно изначальную форму — на месте, где была горбинка, стала нарастать рубцовая ткань. Я была очень расстроена, пришла к своему врачу, мы все обговорили, решились на повторное вмешательство. Получается, что первая операция прошла в августе 2017, вторая — ровно через год, в августе 2018.

Сейчас по здоровью все прекрасно — нос дышит, о каплях забыла как о страшном сне. Вторая операция прошла успешно, я еще в процессе восстановления, раз в полгода посещаю оперирующего врача, наблюдаем за динамикой. Конечно, я чувствую себя иначе. Мне как будто Оскара дали, вот не меньше по ощущениям. И кто бы что не говорил, это была мечта всей жизни. И те, кто меня давно знает лично, общается со мной, безусловно увидели изменения как внешне, так и внутренне. Хотя есть и такие, кто до сих пор говорит, что это была моя изюминка. Дарья Андреева, 23 года, студентка, блогер, фотограф, модель



Дарья говорит, что слишком придирчива к своей внешности и стремится довести ее до идеала Фото: Предоставила Дарья Андреева

— Я делала нос два раза — не по медицинскому показателю, мне не нравилась его форма. Еще со школы я хотела изменить нос и ждала 18-летия. Родители были против, отговаривали меня, переживали. Это же опасно, операция на лице, столько всяких передач про то, как хирурги уродовали лица. В 19 лет я заработала первую крупную сумму, скопила деньги и пошла на операцию, никому ничего не сказала. Мне выровняли нос, сделали лучше, чем было, но не идеально. Мне понравился результат, но он получился не такой, как я хотела. Первая операция была в 2016 году, я отдала 80 тысяч рублей.

На вторую операцию я решилась, потому что все эти годы мне казалось, что форму носа так и не довели до идеала — я хотела еще немного его подровнять, убрать кончик. Второй раз — более рисково, потому что можно не получить то, что хочется, и вдобавок испортить то, что было. Я переживала, общалась с хирургами лично, ездила в другие города на консультации. Родителям снова ничего не говорила. Мне говорили, что я итак красивая, зачем мне это надо, я думала, может быть я правда к себе придираюсь. Спросила мнение своего мужчины — он мне ответил, что это мое лицо, я сама должна принимать решение, и ничье мнение не должно влиять. Второй раз я делала в Москве, прошлым летом, операция стоила 550 тысяч рублей.

Вторую операцию Даша перенесла тяжело — она длилась 6 часов

Фото: Предоставила Дарья Андреева

В первый раз мне стало страшно, когда я переоделась и легла на стол, меня привязали и я запаниковала, начался внутренний мандраж, подступали слезы, захотелось сбежать. Но в итоге все прошло хорошо, не было отёков, на носу просто легкий пластырь. Второй раз я ожидала примерно того же, пришла как на обычный прием. Но все оказалось гораздо сложнее — мне сделали надрез под грудью, где ребра, чтобы взять оттуда хрящ и сформировать кончик носа. Операция длилась 6 часов, я проснулась с замотанной головой, с гипсом на носу, лицо было в синяках и отеках. Я не могла открыть глаза, было больно кашлять, есть я тоже не могла. Думала, что если бы я знала, что будет так сложно — не пошла бы.