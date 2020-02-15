«Куда ты рулишь?». Водитель пошёл на обгон и врезался в поворачивающего налево. Смотрим, кто виноват

Двухполосная улица Северная в Заельцовском районе, темный автомобиль замедляется и начинает резко выворачивать налево. В кадре появляется светлая «Тойота», она уже на встречной полосе, едет с высокой скоростью. Водитель пытается обрулить преграду слева, но скорость не позволяет удержать машину — потерявший управление автомобиль вылетает с дороги, сбивает знак пешеходного перехода, повреждает припаркованный минивэн и, наконец, врезается в ворота. Смотрите видео.

Сегодня проект «Куда ты рулишь?» разбирает часто встречающуюся ситуацию с обгоном поворачивающего налево. Один не смотрит в зеркало заднего вида, другой слишком спешит с обгоном, как итог — столкновение. В очередное такое ДТП попали две легковушки на улице Северной, был поврежден еще один припаркованный автомобиль. Подробнее в материале Дмитрия Косенко.

— Виноват поворачивающий, в момент его поворота машина, которая двигалась сзади, была уже на встречке и шла на обгон. Даже включенный поворотник не дает преимущества в маневрировании, — комментирует руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.



Пункт 8.1 ПДД. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления... При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.



11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.



В подобных случаях есть один тонкий момент: кто же все-таки первый начал свой маневр? Был ли обгоняющий уже на встречной полосе или начал перестроение вместе с поворотом обгоняемой машины? Опять же, как повлияла высокая скорость обгоняющего?

— Понятия «быстро ехал» в юриспруденции нет, есть понятие с «превышением скорости или нет», но установить здесь скорость движения проблематично. Вина обгонявшего только в том, что он начал менять траекторию движения, а надо было тормозить и бить поворачивающего. Поэтому он тоже может понести ответственность за повреждения припаркованному автомобилю, но вина его в долевом соотношении будет 10–20%, не больше. Основная вина поворачивающего, — отмечает эксперт.