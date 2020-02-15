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Авто Проблема

«Куда ты рулишь?». Водитель пошёл на обгон и врезался в поворачивающего налево. Смотрим, кто виноват

На улице Северной легковушка резко начала поворот налево и «пресекла» обгон

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Столкновение при обгоне на Северной

Столкновение при обгоне на Северной

Сегодня проект «Куда ты рулишь?» разбирает часто встречающуюся ситуацию с обгоном поворачивающего налево. Один не смотрит в зеркало заднего вида, другой слишком спешит с обгоном, как итог — столкновение. В очередное такое ДТП попали две легковушки на улице Северной, был поврежден еще один припаркованный автомобиль. Подробнее в материале Дмитрия Косенко. 

Двухполосная улица Северная в Заельцовском районе, темный автомобиль замедляется и начинает резко выворачивать налево. В кадре появляется светлая «Тойота», она уже на встречной полосе, едет с высокой скоростью. Водитель пытается обрулить преграду слева, но скорость не позволяет удержать машину — потерявший управление автомобиль вылетает с дороги, сбивает знак пешеходного перехода, повреждает припаркованный минивэн и, наконец, врезается в ворота. Смотрите видео. 

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— Виноват поворачивающий, в момент его поворота машина, которая двигалась сзади, была уже на встречке и шла на обгон. Даже включенный поворотник не дает преимущества в маневрировании, — комментирует руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 8.1 ПДД. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления... При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.

В подобных случаях есть один тонкий момент: кто же все-таки первый начал свой маневр? Был ли обгоняющий уже на встречной полосе или начал перестроение вместе с поворотом обгоняемой машины? Опять же, как повлияла высокая скорость обгоняющего? 

— Понятия «быстро ехал» в юриспруденции нет, есть понятие с «превышением скорости или нет», но установить здесь скорость движения проблематично. Вина обгонявшего только в том, что он начал менять траекторию движения, а надо было тормозить и бить поворачивающего. Поэтому он тоже может понести ответственность за повреждения припаркованному автомобилю, но вина его в долевом соотношении будет 10–20%, не больше. Основная вина поворачивающего, — отмечает эксперт. 

Чтобы предотвратить подобные столкновения, поворачивающим водителям стоит всегда помнить, что перед маневром лучше несколько раз взглянуть в зеркало и убедиться в безопасности. А те, кто обгоняют, должны понимать, что впереди идущая машина всегда может внезапно начать поворот, особенно если она снижает скорость движения. 

Кто виноват в этой аварии?

    Ранее мы рассматривали дорожную ситуацию, в которой таксист спровоцировал столкновение двух других машин, а сам остался цел. 

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    Куда ты рулишь?ДТП
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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Собственно
    15 фев 2020 в 09:08

    Вообще то пункт 10.1 у водятла, который ездить не умеет - там и так узкая дорога и если впереди машины притормаживает, необходимо тоже тормозить а не ускоряться, тем более что на дороге могла быть помеха человек или предмет, так что авантюрист а не юрист, сдайте корочки и идите дворником работать

    Фото пользователя
    15 фев 2020 в 09:29

    ситуация дебильная, если честно...не видно что поворотник включен у поворачивающего...сейчас пошла какая то бычья тенденция поворотники либо вообще не включать, либо включать уже вместе с поворотом руля...таких надо наказывать нещадно...особенно когда стоит вот такой экономист двухкопеечных лампочек, на красный свет и включает левый поворот в тот момент, когда светофор загорается зеленым...ЛИШАТЬ ПРАВ!! пожизненно...и второе, насколько я помню из правил, обгон на перекрёстке с выездом на встречную полосу запрещён, там не двухполосное движение....и еще непонятно, есть ли там разметка и какая...с нашими нечищенными дорогами, непонятно что и где нанесено...а вообще я бы посчитал что вина обоюдная...один поворотник не включил вовремя и в зеркало не глянул, другой обгонял на перекрестке...

    Гость
    15 фев 2020 в 09:23

    Вообще то там пешеходный переход и поворот, а по ПДД и в том и в другом случаях запрещено идти на обгон.