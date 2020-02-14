Береги «Солярис» смолоду: в России участились угоны бюджетных иномарок

Угонщики всегда предпочитали ликвидные модели, и Hyundai Solaris с KIA Rio — из их числа Фото: Сергей Яковлев

В России растет количество угонов популярных моделей. По данным ГИБДД, в 2019 году у похитителей были особо популярны массовые модели, которые лидируют в рейтингах продаж, тех же «Солярисов» угоняют по три штуки в день — это главный фаворит угонщиков.

Что ещё воруют?

В рост пошла и родственная модель — KIA Rio: за 2019 го д была украдена 1161 штука , что на 185 штук (+19%) больше прошлогоднего показателя. Чуть менее — на 15% — увеличились кражи Volkswagen Polo: 234 штуки против 203 годом ранее.



Похуже обстоят дела с соплатформенным SKODA Rapid, который стали угонять чаще на 28%. Правда, в количественном выражении это не так много: 60 зафиксированных случаев против прошлогодних 47.

Кому точно нужно быть начеку, так это владельцам Hyundai Creta — самого популярного кроссовера России. В 2019 году угонщикам достались 184 автомобиля против 76 штук в 2018 году — то есть прирост составил 142%.

Сразу на 180% участились кражи моделей Lifan (87 штук против 31). Еще одна китайская марка — Geely — стала востребованней у мошенников на 166% (32 штуки против 12). Российско-японские автомобили Datsun теперь угоняют чаще на 117% (63 штуки против 29). Почти на 30% увеличилось число угонов LADA Vesta. В 2018 году их было 36, а в 2019-м — уже 51. Также на черном рынке растет спрос на самый продаваемый автомобиль в стране LADA Granta. Модель показала плюс 23% краж год к году — их стало 365 вместо 280.



У вас угоняли автомобиль?

Что интересно, Hyundai Solaris стали красть реже примерно на 8% — 1171 против 1265 штук в 2018 году. Но сильно радоваться не стоит: модель по-прежнему занимает первую строчку по угонам среди всех автомобилей. Получается, что в среднем в день угоняют по три таких автомобиля.



В более дорогих сегментах некоторые автомобили тоже показывают рост. Например, SKODA Octavia стали воровать чаще на 24% (99 штук), новый KIA Sportage — на 33% (215 штук), Hyundai Tucson — на 62% (141 штука), а KIA Optima — на 126% (224 штуки). Рекордный прирост в 263% показала KIA Soul (58 штук).

— Масс-сегмент сохраняет лидерство, поскольку спрос на запчасти не снижается, — комментирует ситуацию управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. — Основная цель угонов недорогих автомобилей — разбор на детали. А премиальные машины в основном перегоняют в другие регионы и страны для перепродажи.

Также Демидов отметил, что угоны корейского бизнес-класса вроде KIA Optima и Hyundai Sonata — относительно новая тенденция.

Несмотря на рост числа краж среди конкретных моделей, в целом по стране их количество сократилось почти на 6% — с 21,2 тысячи до 20 тысяч штук. Учредитель компании «Угона.нет» Алексей Курчанов полагает, что в 2020 году общий спад продолжится.



— Учитывая падение продаж новых автомобилей, можно прогнозировать и снижение числа угонов, — считает он. — Но поскольку растет популярность корейских и китайских машин, то и воровать их будут чаще. А модели среднего класса станут интересовать мошенников еще меньше.

Как защититься

Даже не слишком интересный для воров автомобиль нужно защищать. Например, в 2019 году в России умудрились угнать один экземпляр Iran Khodro — редкого для нашей страны автомобиля иранского производства, владелец которого вряд ли мог подумать, что его машина кому-то понадобится. Поэтому эксперты советуют не доверять одной лишь заводской системе безопасности и устанавливать дополнительные охранные комплексы.

Хорошим способом защиты считается сигнализация с диалоговым кодом — в случае перехвата сигнала мошенникам будет сложно его расшифровать. Шанс угона сильно снизится, если дополнить систему механическим блокиратором руля с дисковым механизмом. Не будет лишним и установка иммобилайзера.

При этом даже дорогая защита может оказаться бесполезной. По данным МВД, нередко машины угоняют без механических и цифровых взломов — банально украв ключи или сделав их дубликат. Поэтому храните их подальше от посторонних глаз и будьте особо внимательны в случае продажи автомобиля, когда показываете его покупателю.

