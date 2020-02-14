«Конечно, эпидемия — никто предохраняться не хочет». Люди в очереди к тест-мобилю — о ВИЧ и фильме Дудя

Тест-мобиль начал работать с 13:00 — в это время уже начала образовываться очередь Фото: Александр Ощепков

Тест-мобиль, где можно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию, приехал в Первомайский сквер Новосибирска к 13:00. К этому времени туда уже подошли первые люди, желающие узнать свой ВИЧ-статус. Самые обычные — подростки, молодые люди и девушки, кто-то пришел парой, взрослые мужчины и женщины. Некоторые честно признались, что пришли сюда после фильма Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ-инфекции в России. Журналист НГС поговорила с новосибирцами, которые пришли сдать анализ и узнать свой статус. Смотрели ли они этот нашумевший фильм, сдавали ли тест на ВИЧ раньше и почему, по их мнению, ситуация с заболеванием приобрела масштаб эпидемии — читайте в нашем репортаже.

Тест-мобили давно уже можно увидеть в разных частях Новосибирска. Многие жители знают, что можно смотреть их расписание на официальном сайте, но всё равно остаются те, кто слышит о таком впервые или всё откладывает прохождение теста на потом. Для некоторых новосибирцев (да и для других жителей страны) толчком к тому, чтобы всё же пойти и отстоять свою очередь к тест-мобилю, стал фильм Юрия Дудя, в котором в том числе показали новосибирскую журналистку и её молодого человека.

По данным за 2019 год, Новосибирская область занимает 10-е место в топе регионов, где широко распространена ВИЧ-инфекция Фото: Александр Ощепков

На тестирование одного человека в тест-мобиле уходит около 15 минут: в нём можно сдать не только тест на ВИЧ, но ещё и на гепатит, а также проверить свои родинки. Как правило, днём такие машины работают на своих точках с часу до семи вечера. Нередко возле них выстраиваются длинные очереди. Сегодняшний день не стал исключением.

Стоящая в очереди Евгения рассказала журналисту НГС, что посмотрела фильм Дудя про ВИЧ и решила провериться: — На самом деле проверялась в декабре, но на всякий случай решила сходить ещё, чтобы спокойней спалось. Раньше раз в год проверялась, посмотрела передачу — стало ещё страшнее. Я думаю, что действительно в стране эпидемия ВИЧ, но это стараются тщательно скрыть.

Лена пришла вместе с сестрой. Она считает, что важно заботиться о своём здоровье Фото: Александр Ощепков

Сёстры Лена и Катя ещё не посмотрели фильм, но им о нём рассказывали знакомые, поэтому девушки примерно в курсе содержания. Катя посмотрела на сайте расписание тест-мобиля и сказала сестре, когда прийти. Раньше они сдавали тест на ВИЧ в больницах, а в тест-мобилях — еще нет.

— Сейчас время, говорят, страшное, поэтому надо проверяться. Фильм обязательно посмотрим, сказали нам, что интересно, познавательно. Но мы и без него имели об этом представление. Конечно, эпидемия, потому что никто предохраняться не хочет. Я уверена, что большинство по этой причине здесь стоит, — считает Лена. Впервые пришли провериться Анастасия и Сергей: как говорит Настя, о тест-мобилях и ВИЧ они знали и раньше, но после фильма захотелось сходить, потому что узнали из него новую информацию. Девушку удивляет, что мало кто в курсе ситуации с ВИЧ в стране: можно болеть и не знать об этом. — Я не смотрел фильм Дудя, Настя посмотрела вчера, позвонила и сказала, что надо ехать. Мне кажется, что о ВИЧ нужно больше думать, коронавирус вообще мем какой-то. До сих пор я в него не верю. Дай бог, чтобы его не было, а вот ВИЧ давно известен, он встречается у знакомых. И вообще о здоровье нужно думать, — уверен Сергей.

Анастасия и Сергей пришли проверить свой статус Фото: Александр Ощепков

Наталья фильм не смотрела, она подписана на аккаунт тест-мобиля в соцсетях, периодически проверяется и считает, что людям не хватает сексуальной образованности и в принципе более взрослого, ответственного отношения к своему здоровью.

Татьяна замечает, что фильм на неё, конечно, повлиял: услышала статистику и задумалась: — Я только что выложила пост в Instagram именно на эту тему, потому что за все свои 26 лет я ни разу не сдавала тест на ВИЧ, а тут решила задуматься. Почему бы нет? Это всё-таки моё здоровье, безопасность окружающих. Отпросилась с работы и бегом сюда, как только узнала, что есть такая акция. Раньше встречала здесь такие машины, но акцента не было: знаете, дела. А сейчас я думаю: «К чёрту работу, к чёрту дела! Лучше один раз в очереди простоять и быть уверенной, что ты здорова, что у тебя всё хорошо», — говорит девушка. Она считает, что в первую очередь у нас в городе не хватает информации по этой теме и каждый человек, который мимо проходит, может оказаться ВИЧ-инфицированным:

— Столько внимания уделяют другим заболеваниям — всяким эболам, коронавирусам, птичьим гриппам, а о таких насущных проблемах, как ВИЧ, который является уже эпидемией, никто не говорит. В школах не хватает уроков по сексуальному образованию. Современная молодёжь, может быть, стесняется об этом говорить. В первую очередь, мне кажется, нужно каждому родителю беседовать со своим ребёнком. Мне, слава Богу, повезло: у меня родители оказались более современными, я об этом говорила уже в шесть лет, про всё это знала. Акции нужно устраивать — на той же площади Ленина, у мэрии, в школах, в больницах листовки раздавать, в Instagram продвигать. Не знаю, как современной молодёжи это втемяшить в голову, чтобы они поняли, что на самом деле это серьёзно.

Татьяна считает, что в школах не хватает сексуального образования Фото: Александр Ощепков

Юля замечает, что фильм Дудя — очень открытый, честный и информативный, поэтому вызвал такую реакцию, а в целом тоже уверена, что информации на тему ВИЧ не хватает обществу. Сама девушка при этом регулярно проверяет свой статус:

— Фильм, конечно, повлиял, но я и до этого проверяла свой статус — это что-то вроде привычки: примерно раз в год. А сегодня — рядом с работой, я решила, почему бы не зайти. А вообще элементарно, начиная со школы, не хватает базовых знаний для подростков, детей, чтобы они понимали, что вообще это такое. Хочется, чтобы школьники не смеялись над пестиками и тычинками, а ходили проверять свой ВИЧ-статус.