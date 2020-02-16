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Авто Я паркуюсь как чудак Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: смотрим, как «Ленд-Крузер» 005 терроризирует соседей по жилому комплексу

Очередные факты неправильной и безалаберной парковки в Новосибирске

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Новые образцы парковки в Новосибирске

Новые образцы парковки в Новосибирске

В новом, 165-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: жалобы жителей на «хамовитый» «Ленд-Крузер», массовая стоянка против правил на Красном проспекте и парковка прямо посреди дороги. 

«Ленд-Крузер» на дорожке

«Ленд-Крузер» на дорожке

Сначала «Ленд-Крузер» с модным номером 005. 

— Вот так у нас в жилом комплексе «ГринАрт» паркуется «хам», и это постоянно, — сообщают жильцы комплекса. 

Автомобили на тротуаре Красного проспекта

Автомобили на тротуаре Красного проспекта

— Красный проспект, 57, тротуар, парковка для нищих, кому не хватает 100 рублей для парковки напротив Дома офицеров. Как бороться, если автохамы не понимают, что тротуары для пешеходов, для машин есть проезжая часть, а сотрудники ГИБДД не хотят ничего видеть? — задается насущными вопросами читательница Ирина. 

На тротуаре на ул. Максима Горького

На тротуаре на ул. Максима Горького

— Высылаю вам фотографии машины наглой парковщицы в центре, на тротуаре на ул. Максима Горького. На мою просьбу убрать машину с тротуара женщина отказалась, — пишет Евгений. 

«Мерседес» на пешеходном переходе

«Мерседес» на пешеходном переходе

«Мерседес» с красивым номером 111 расположился на пешеходном переходе. 

Проход к подъезду

Проход к подъезду

— Чтобы зайти в подъезд, нужно протиснуться между машинами. Это не парковка, это вход в подъезд! — возмущаются жильцы дома. 

Бросили машину посреди дороги

Бросили машину посреди дороги

— Проезд с ул. Первомайской к УФМС. Машина на проезжей части. Внутри никого, — сообщает читатель Евгений. 

Массовая парковка в пешеходной зоне

Массовая парковка в пешеходной зоне

— Массовая парковка и езда в зоне действия знака 4.5.1, пешеходная дорожка по улице 25 лет Октября, 32, — увидел нарушение Олег. 

Академгородок, Цветной проезд

Академгородок, Цветной проезд

— Академгородок, Цветной проезд. Водитель приехал с товаром в ТЦ, но машину поставил на пешеходную дорожку и еще закрыл пешеходный переход. На замечание ответил, что он же на работе, — рассказывает Юрий. 

На тротуаре возле детсада

На тротуаре возле детсада

— Наблюдаем картину езды по тротуару в «Европейском береге» к частному садику и обратно каждый вечер. Забирает ребенка. Хотя парковка в 50 метрах от садика, — пишут очевидцы. 

«Все так ставят, и я так ставлю»

«Все так ставят, и я так ставлю»

— На Забалуева, 90 в порядке вещей парковать машину на тротуаре. «Все так ставят, и я так ставлю» — отличный аргумент, — рассказывают местные жители. 

На тротуаре у дома&nbsp;Виктора Уса, 9

На тротуаре у дома Виктора Уса, 9

— Виктора Уса, 9. Припарковались на тротуаре у дома. Хорошо хоть проход остался небольшой, — информирует Галина. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (126)

Гость
16 фев 2020 в 09:21

Люди которые купили дорогую машину, а тем более номера, в праве делать что хотят, тем более парковаться

Фото пользователя
16 фев 2020 в 09:34

У Ленд-Крузера даже буквы в номере «кричат» ЕМН -естественное мажорское направление .

Гость
16 фев 2020 в 09:21

Нищета угомонитесь