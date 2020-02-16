«Я паркуюсь как чудак»: смотрим, как «Ленд-Крузер» 005 терроризирует соседей по жилому комплексу

Новые образцы парковки в Новосибирске Фото: читатель НГС

В новом, 165-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: жалобы жителей на «хамовитый» «Ленд-Крузер», массовая стоянка против правил на Красном проспекте и парковка прямо посреди дороги.



«Ленд-Крузер» на дорожке Фото: читатель НГС

Сначала «Ленд-Крузер» с модным номером 005. — Вот так у нас в жилом комплексе «ГринАрт» паркуется «хам», и это постоянно, — сообщают жильцы комплекса.



Автомобили на тротуаре Красного проспекта Фото: читатель НГС

— Красный проспект, 57, тротуар, парковка для нищих, кому не хватает 100 рублей для парковки напротив Дома офицеров. Как бороться, если автохамы не понимают, что тротуары для пешеходов, для машин есть проезжая часть, а сотрудники ГИБДД не хотят ничего видеть? — задается насущными вопросами читательница Ирина.



На тротуаре на ул. Максима Горького Фото: читатель НГС

— Высылаю вам фотографии машины наглой парковщицы в центре, на тротуаре на ул. Максима Горького. На мою просьбу убрать машину с тротуара женщина отказалась, — пишет Евгений.

«Мерседес» на пешеходном переходе Фото: читатель НГС

«Мерседес» с красивым номером 111 расположился на пешеходном переходе.

Проход к подъезду Фото: читатель НГС

— Чтобы зайти в подъезд, нужно протиснуться между машинами. Это не парковка, это вход в подъезд! — возмущаются жильцы дома.



Бросили машину посреди дороги Фото: читатель НГС

— Проезд с ул. Первомайской к УФМС. Машина на проезжей части. Внутри никого, — сообщает читатель Евгений.

Массовая парковка в пешеходной зоне Фото: читатель НГС

— Массовая парковка и езда в зоне действия знака 4.5.1, пешеходная дорожка по улице 25 лет Октября, 32, — увидел нарушение Олег.

Академгородок, Цветной проезд Фото: читатель НГС

— Академгородок, Цветной проезд. Водитель приехал с товаром в ТЦ, но машину поставил на пешеходную дорожку и еще закрыл пешеходный переход. На замечание ответил, что он же на работе, — рассказывает Юрий.



На тротуаре возле детсада Фото: читатель НГС

— Наблюдаем картину езды по тротуару в «Европейском береге» к частному садику и обратно каждый вечер. Забирает ребенка. Хотя парковка в 50 метрах от садика, — пишут очевидцы.



«Все так ставят, и я так ставлю» Фото: читатель НГС

— На Забалуева, 90 в порядке вещей парковать машину на тротуаре. «Все так ставят, и я так ставлю» — отличный аргумент, — рассказывают местные жители.



На тротуаре у дома Виктора Уса, 9 Фото: читатель НГС