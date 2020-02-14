Избегайте грязи: тестируем SKODA Karoq российской сборки в день начала продаж

Мне всегда нравился малыш SKODA Yeti — пусть его внешность вызывала у некоторых желчеотделение, а салон был сравнительно тесным, у «Йети» было правильное настроение: садясь за руль, я всегда чуть-чуть улыбался.
Новый Karoq нижегородского производства формально приходит на смену Yeti, но отношения к нему не имеет: нет, это не сиквел «Йети» — скорее, приквел «Тигуана». Сохранил ли он заводной характер предшественника? Если некогда читать, вот видеоверсия тест-драйва.
Видео Андрея Винникова и Леонида Меньшенина, монтаж Максима Непряхина
По габаритам Karoq почти идентичен Nissan Qashqai, который лидирует в сегменте кроссоверов подобного размера. Какого именно? При длине около 4,4 метра, это полпути от В-класса к С-классу, то есть промежуток между кроссоверами вроде Hyundai Creta и KIA Sportage. Но ближе всё же ко второму.
И эта близость — не только размерная. Например, интерьер у Karoq абсолютно «взрослый» и почти повторяет салон SKODA Kodiaq, хотя есть следы удешевления, например гулкие дверные панели.
С эргономикой у «Шкоды» традиционный порядок: удобные сиденья, большие диапазоны регулировок, «обкатанная» на других моделях компоновка центральной консоли — придраться особенно не к чему. Скорее, есть вопросы к ограниченному набору комплектаций, например, камеры заднего вида не предлагается даже за доплату. У того же Qashqai есть и камера, и система кругового обзора.
При этом минимальная комплектация «Кароков» первой волны — это сравнительно богатая Ambition, в которой сразу есть климат-контроль, система стабилизации, автоматический ручник, датчики дождя и света, система старт-стоп, шесть подушек безопасности, подогрев сидений, легкосплавные диски и так далее. Более доступные версии Active появятся в течение весны вместе с «младшим» мотором 1,6 (110 л. с.) — ожидается, что начальная цена при этом снизится до 1,2–1,3 миллиона рублей.
Ещё одна опция, которая не доехала до России, — это система VarioFlex, позволяющая трансформировать второй ряд сидений или демонтировать его совсем. Впрочем, такая конструкция сравнительно громоздка, поэтому более тонкие базовые сиденья обеспечивают лучшую вместимость.
Вместимость второго ряда неплоха: сам за собой я сажусь в достаточным запасом, хотя посадка ближе к вертикальной. То есть полного катарсиса в дороге, как в Kodiaq и особенно в Superb, тут не словить. Но и автомобиль компактнее.
Багажник Karoq весьма впечатляет: он больше не только, чем у «Кашкая», но и более крупного KIA Sportage. Есть традиционные «шкодовские» штучки типа крючков и кармашков, а спинки задних сидений можно сложить, дёрнув за пару рычажков (правда, это опция ценой 10 тысяч).
Главная проблема — пол багажника утоплен, поэтому порог довольно высокий, а при складывании сидений образуется ступенька. Сюда просится фальшпол, как, например, у Lada Vesta SW Cross. Кроме того, Karoq лишён полноразмерной запаски — есть только докатка. Зато можно заказать электропривод задней двери, правда, стоимость опции — около 23 тысяч.
Первые «Кароки» имеют безальтернативный силовой агрегат: двигатель 1,4 TSI (150 л. с.), восьмиступенчатый автомат японской компании Aisin AQ260-8F и только передний привод. Весной появятся версии с атмосферником 1,6 литра калужской сборки мощностью 110 л. с., которые идут с механикой или шестиступенчатым автоматом Aisin AQ160-6F.
А что же с полным приводом? В России он будет идти только с двигателем 1,4 TSI и шестиступенчатым роботом DSG (DQ250). Изначально поставки планировали на осень 2020 года, но покупатели проявили к полноприводным «Карокам» такой интерес, что SKODA, судя по всему, предложит их значительно раньше — ориентировочно в апреле или мае.
Сочетание мотора 1,4 TSI с восьмиступенчатым автоматом органично. Светофорные спринты Karoq выполняет резво и отзывчив в среднем диапазоне скоростей — до сотни он разгоняется менее чем за 9 секунд. Впрочем, при обгонах на трассе темп разгона становится... нет, не медленным, скорее, среднестатистическим.
А вот двигателя объёмом 1,6 литра для дальних поездок с семьёй будет, скорее всего, маловато: его и для Octavia впритык, а Karoq даром что короче, но тяжелее на 130 килограммов, да и «морда» у него пошире. Так что мотор 1,6 — больше для города.
Что касается автомата, я готов расписаться в бессилии отличить его работу от более привычных на «Шкодах» «роботов» DSG. Наверное, автомат в каких-то режимах задумчивее и мягче. Наверное, в пределе разгон с DSG был бы на толику живее. Но заочно судить об этом сложно, а что в автомате подкупает — его готовность включать и держать низшие передачи, если вы хотите выжать из турбомотора максимум. При спокойной езде у него активируется режим «тихого часа», когда обороты не поднимаются выше 1500 об/мин.
В «Шкодах» мне всегда нравилось сочетание практичности и управляемости по принципу «и маме, и папе». Из этой концепции, на мой вкус, чуть выбивается Kodiaq, который в силу габаритов и массы получился более флегматичным, чем я ожидал.
Karoq хоть и делит с ним платформу, но как бы возвращается к истокам: этакий концентрат «шкодовских» ценностей. Karoq ощущается живым, лёгким и отзывчивым, словно бы распределённую по «Кодиаку» добродетель сгустили, а сгустив, сместили центр тяжести в область водительского сиденья. В моём случае впечатления чуть преувеличены невольным сравнением с Suzuki Jimny, который мы тестировали накануне в этих же краях. Эти два автомобиля относятся к разным школам, и хорошо чувствуется невероятный прогресс, достигнутый в последние годы с точки зрения интуитивности управления. После Jimny кажется, будто Karoq подчиняется тебе почти телепатически, а то «йетевское» настроение, о котором я упоминал в начале, он унаследовал и даже приумножил. Хотя по его виду не скажешь.
А вот где он не так хорош, так это в чистом поле: даже по меркам кроссовера проходимость — на грани фола. Пусть отсутствие полного привода — явление временное, но просвет в 160–170 мм под пластиковой защитой картера делает Karoq скорее высокой легковушкой. Его рубежи — это бордюры во дворе да ухабы на подъезде к даче. В плюсы ему можно поставить умеренные свесы, приподнятые бампера с чёрной окантовкой и старательную систему стабилизации, которая на рыхлом снегу создаёт эффект псевдо-4WD, тормозя буксующее колесо.
Кстати, его ESP отличается усердностью: когда избыточно давишь газ на рыхлом покрытии, она так сильно срезает лишнее, что машина переходит в крадущийся режим, будто за рулём совсем новичок. Иногда даже скучно, но если хочется веселья, лучше отключить ESP, а заодно дождаться полного привода: с ним, должно быть, можно и дрифтануть (хотя зачем?).
Полный привод у Karoq выполнен по традиционной для кроссоверов SKODA и Volkswagen схеме: задние колёса подключаются электрогидравлической муфтой, известной раньше под маркой Haldex (сейчас — BorgWarner). Она отличается неплохой «хваткостью», поэтому на фоне паркетных полных приводов считается достаточно эффективной.
После первых тест-драйвов европейской версии «Карока» ещё в Сицилии многие журналисты отмечали жёсткость его подвески. Для России её настройки не меняли, но какой-то навязчивой тряски я не почувствовал: как и многие модели концерна Volkswagen, Karoq внимателен к дорожным изъянам, но на асфальте среднего качества и грунтовках не достаёт ни тряской, ни вибрациями. Иногда подвеска проявляет характер, например, резкий въезд на лежачего полицейского отзывается ударом, словно машина икнула от неожиданности. Но с учётом хорошей управляемости настройки подвески кажутся удачным компромиссом.
Цена пока стартует от
Nissan Qashqai со 144-сильным мотором (2 л) и вариатором обойдётся минимум в
А вот KIA Seltos выглядит очень зубастым конкурентом: со 149-сильным мотором (2 л) и вариатором он стоит от
Ограниченность комплектаций «Карока» является проблемой, особенно на фоне широты выбора у «Кашкая». С KIA Seltos сложнее: базовые версии у него также появятся не сразу, но он в принципе чуть дешевле «Карока», так что рыночная конкуренция ему грозит серьёзная. Чтобы подстегнуть первоначальный спрос, SKODA дарит первым покупателям пакет First Edition, в котором есть несколько приятных мелочей вроде переднего парктроника и складывания задних сидений в одно движение.
В Karoq сплелись две симпатичные машины: его предшественник Yeti и SKODA Octavia Scout. Karoq попытался взять лучшее от обоих и в целом преуспел. А достаточно ли этого, чтобы завладеть сердцами семейных горожан, на которых он явно нацелен, — покажут ближайшие месяцы. Но я бы поставил на то, что Nissan Qashqai скоро выйдет из зоны комфорта, в которой он пребывал на правах лидера сегмента С-SUV.
Ценовым конкурентом для нового Karoq будет и новый кроссовер Haval F7: он крупнее, но стоит даже дешевле.