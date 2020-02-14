Избегайте грязи: тестируем SKODA Karoq российской сборки в день начала продаж

Внешне это типичная SKODA нашего времени: провокационности Yeti в «Кароке» нет Фото: Артем Краснов

Мне всегда нравился малыш SKODA Yeti — пусть его внешность вызывала у некоторых желчеотделение, а салон был сравнительно тесным, у «Йети» было правильное настроение: садясь за руль, я всегда чуть-чуть улыбался.

Karoq крупнее Yeti и метит в конкуренты Nissan Qashqai Фото: Артем Краснов

Новый Karoq нижегородского производства формально приходит на смену Yeti, но отношения к нему не имеет: нет, это не сиквел «Йети» — скорее, приквел «Тигуана». Сохранил ли он заводной характер предшественника? Если некогда читать, вот видеоверсия тест-драйва.

Видео Андрея Винникова и Леонида Меньшенина, монтаж Максима Непряхина

По габаритам Karoq почти идентичен Nissan Qashqai, который лидирует в сегменте кроссоверов подобного размера. Какого именно? При длине около 4,4 метра, это полпути от В-класса к С-классу, то есть промежуток между кроссоверами вроде Hyundai Creta и KIA Sportage. Но ближе всё же ко второму.



Интерьер тестовой машины в комплектации Style Фото: Артем Краснов

И эта близость — не только размерная. Например, интерьер у Karoq абсолютно «взрослый» и почти повторяет салон SKODA Kodiaq, хотя есть следы удешевления, например гулкие дверные панели.

Сравнение интерьера SKODA Karoq (слева) и Kodiaq. Найдите отличия (они есть) Фото 1: SKODA Фото 2: SKODA

С эргономикой у «Шкоды» традиционный порядок: удобные сиденья, большие диапазоны регулировок, «обкатанная» на других моделях компоновка центральной консоли — придраться особенно не к чему. Скорее, есть вопросы к ограниченному набору комплектаций, например, камеры заднего вида не предлагается даже за доплату. У того же Qashqai есть и камера, и система кругового обзора.

Некоторые опции появятся со временем, например мультимедийная система Bolero с большим экраном на центральной консоли Фото: SKODA

А вот панорамную панель приборов к нам решили не везти, хотя большой печали по этому поводу нет: обычная панель не столь эффектна, но функциональна Фото: SKODA

Двухзонный климат-контроль есть в базовой комплектации Фото: Артем Краснов

Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. Версии с механикой появятся позже вместе с мотором 1,6 Фото: Артем Краснов

При этом минимальная комплектация «Кароков» первой волны — это сравнительно богатая Ambition, в которой сразу есть климат-контроль, система стабилизации, автоматический ручник, датчики дождя и света, система старт-стоп, шесть подушек безопасности, подогрев сидений, легкосплавные диски и так далее. Более доступные версии Active появятся в течение весны вместе с «младшим» мотором 1,6 (110 л. с.) — ожидается, что начальная цена при этом снизится до 1,2–1,3 миллиона рублей.

На втором ряду — умеренный простор Фото: Артем Краснов

Задним пассажирам — персональные дефлекторы обдува, а за доплату — подогрев сидений (в составе зимнего пакета с подогревом руля и лобового стекла, цена — 16 900 рублей ) Фото: Артем Краснов

Ещё одна опция, которая не доехала до России, — это система VarioFlex, позволяющая трансформировать второй ряд сидений или демонтировать его совсем. Впрочем, такая конструкция сравнительно громоздка, поэтому более тонкие базовые сиденья обеспечивают лучшую вместимость.



По длине Karoq на 10 сантиметров короче Tiguan, но базу срезали лишь на 4–5 см (точное значение зависит от типа задней подвески) Фото: Артем Краснов

Вместимость второго ряда неплоха: сам за собой я сажусь в достаточным запасом, хотя посадка ближе к вертикальной. То есть полного катарсиса в дороге, как в Kodiaq и особенно в Superb, тут не словить. Но и автомобиль компактнее.



Багажник объемом 500 литров имеет близкую к прямоугольной форму Фото: Артем Краснов

Багажник Karoq весьма впечатляет: он больше не только, чем у «Кашкая», но и более крупного KIA Sportage. Есть традиционные «шкодовские» штучки типа крючков и кармашков, а спинки задних сидений можно сложить, дёрнув за пару рычажков (правда, это опция ценой 10 тысяч).

Ровного пола при складывании не получается Фото: Артем Краснов

Лючок для длинномеров Фото: Артем Краснов

Главная проблема — пол багажника утоплен, поэтому порог довольно высокий, а при складывании сидений образуется ступенька. Сюда просится фальшпол, как, например, у Lada Vesta SW Cross . Кроме того, Karoq лишён полноразмерной запаски — есть только докатка. Зато можно заказать электропривод задней двери, правда, стоимость опции — около 23 тысяч.



Малоразмерное запасное колесо: к сожалению, сегодня даже для кроссоверов такой «костыль» превращается в норму Фото: Артем Краснов

Первые «Кароки» имеют безальтернативный силовой агрегат: двигатель 1,4 TSI (150 л. с.), восьмиступенчатый автомат японской компании Aisin AQ260-8F и только передний привод. Весной появятся версии с атмосферником 1,6 литра калужской сборки мощностью 110 л. с., которые идут с механикой или шестиступенчатым автоматом Aisin AQ160-6F.

Моноприводные Karoq, в отличие от Tiguan, имеют подвеску типа скручивающаяся балка, но версии с полным приводом получат независимую подвеску Фото: Артем Краснов

А что же с полным приводом? В России он будет идти только с двигателем 1,4 TSI и шестиступенчатым роботом DSG (DQ250). Изначально поставки планировали на осень 2020 года, но покупатели проявили к полноприводным «Карокам» такой интерес, что SKODA, судя по всему, предложит их значительно раньше — ориентировочно в апреле или мае.



В Европе Karoq выпускают с двигателем 1,5 TSI и литровым турбоагрегатом, но для России выбрали более привычную линейку: 1,4 TSI (EA211) и 1,6 MPI калужской сборки Фото: Артем Краснов

Сочетание мотора 1,4 TSI с восьмиступенчатым автоматом органично. Светофорные спринты Karoq выполняет резво и отзывчив в среднем диапазоне скоростей — до сотни он разгоняется менее чем за 9 секунд. Впрочем, при обгонах на трассе темп разгона становится... нет, не медленным, скорее, среднестатистическим.

А вот двигателя объёмом 1,6 литра для дальних поездок с семьёй будет, скорее всего, маловато: его и для Octavia впритык, а Karoq даром что короче, но тяжелее на 130 килограммов, да и «морда» у него пошире. Так что мотор 1,6 — больше для города.

Karoq, в отличие от Kodiaq и Tiguan, предлагается с атмосферником 1,6 литра Фото: Артем Краснов

Что касается автомата, я готов расписаться в бессилии отличить его работу от более привычных на «Шкодах» «роботов» DSG. Наверное, автомат в каких-то режимах задумчивее и мягче. Наверное, в пределе разгон с DSG был бы на толику живее. Но заочно судить об этом сложно, а что в автомате подкупает — его готовность включать и держать низшие передачи, если вы хотите выжать из турбомотора максимум. При спокойной езде у него активируется режим «тихого часа», когда обороты не поднимаются выше 1500 об/мин.

Karoq оставил впечатление живой и проворной машины Фото: Артем Краснов

В «Шкодах» мне всегда нравилось сочетание практичности и управляемости по принципу «и маме, и папе». Из этой концепции, на мой вкус, чуть выбивается Kodiaq, который в силу габаритов и массы получился более флегматичным, чем я ожидал. Karoq хоть и делит с ним платформу, но как бы возвращается к истокам: этакий концентрат «шкодовских» ценностей. Karoq ощущается живым, лёгким и отзывчивым, словно бы распределённую по «Кодиаку» добродетель сгустили, а сгустив, сместили центр тяжести в область водительского сиденья. В моём случае впечатления чуть преувеличены невольным сравнением с Suzuki Jimny, который мы тестировали накануне в этих же краях. Эти два автомобиля относятся к разным школам, и хорошо чувствуется невероятный прогресс, достигнутый в последние годы с точки зрения интуитивности управления. После Jimny кажется, будто Karoq подчиняется тебе почти телепатически, а то «йетевское» настроение, о котором я упоминал в начале, он унаследовал и даже приумножил. Хотя по его виду не скажешь.

Просвет в технических характеристиках не указан, но, по разным данным, составляет 160–170 мм Фото: Артем Краснов

А вот где он не так хорош, так это в чистом поле: даже по меркам кроссовера проходимость — на грани фола. Пусть отсутствие полного привода — явление временное, но просвет в 160–170 мм под пластиковой защитой картера делает Karoq скорее высокой легковушкой. Его рубежи — это бордюры во дворе да ухабы на подъезде к даче. В плюсы ему можно поставить умеренные свесы, приподнятые бампера с чёрной окантовкой и старательную систему стабилизации, которая на рыхлом снегу создаёт эффект псевдо-4WD, тормозя буксующее колесо.

Низ переднего бампера выполнен из некрашенного пластика Фото: Артем Краснов

Защита картера выполнена из пластика, правда, довольно прочного Фото: Артем Краснов

Кстати, его ESP отличается усердностью: когда избыточно давишь газ на рыхлом покрытии, она так сильно срезает лишнее, что машина переходит в крадущийся режим, будто за рулём совсем новичок. Иногда даже скучно, но если хочется веселья, лучше отключить ESP, а заодно дождаться полного привода: с ним, должно быть, можно и дрифтануть (хотя зачем?).

Полный привод у Karoq выполнен по традиционной для кроссоверов SKODA и Volkswagen схеме: задние колёса подключаются электрогидравлической муфтой, известной раньше под маркой Haldex (сейчас — BorgWarner). Она отличается неплохой «хваткостью», поэтому на фоне паркетных полных приводов считается достаточно эффективной.

Шасси не перенастраивали для России. А вот адаптивной подвески нам не положено Фото: Артем Краснов

После первых тест-драйвов европейской версии «Карока» ещё в Сицилии многие журналисты отмечали жёсткость его подвески. Для России её настройки не меняли, но какой-то навязчивой тряски я не почувствовал: как и многие модели концерна Volkswagen, Karoq внимателен к дорожным изъянам, но на асфальте среднего качества и грунтовках не достаёт ни тряской, ни вибрациями. Иногда подвеска проявляет характер, например, резкий въезд на лежачего полицейского отзывается ударом, словно машина икнула от неожиданности. Но с учётом хорошей управляемости настройки подвески кажутся удачным компромиссом.

В топовой версии Style кроссовер стоит 1,673 миллиона рублей, но со временем добавятся полноприводные версии, а с учётом допоборудования цена может подбираться к 2 миллионам рублей Фото: Артем Краснов

Цена пока стартует от 1,5 миллиона рублей. Начальная стоимость конкурентов меньше, в том числе за счёт наличия более простых комплектаций: Nissan Qashqai стартует от 1,25 миллиона рублей, а KIA Seltos и вовсе от 1,1 миллиона рублей. А если сравнить при прочих равных?

Nissan Qashqai со 144-сильным мотором (2 л) и вариатором обойдётся минимум в 1,465 миллиона рублей, хотя комплектация чуть послабее «карочьей»: у чешского кроссовера есть система старт-стоп, автоматический ручник, датчик дождя и света, противотуманные фары и парктроник, зато у «Кашкая» в базе подогрев лобового стекла. В целом их стоимость сравнима.

KIA Seltos — старт продаж также состоится в ближайшие дни Фото: KIA

А вот KIA Seltos выглядит очень зубастым конкурентом: со 149-сильным мотором (2 л) и вариатором он стоит от 1,35 миллиона рублей, причём комплектация впечатляющая, например, сразу есть камера заднего вида и 17-дюймовые колёса (у Karoq в базе — 16-дюймовые). А за стоимость переднеприводного Karoq корейцы предлагают уже полноприводные версии. Может быть, поэтому SKODA накануне продаж Karoq чуть скорректировала прайс — кроссовер подешевел на 15 тысяч .

Ограниченность комплектаций «Карока» является проблемой, особенно на фоне широты выбора у «Кашкая». С KIA Seltos сложнее: базовые версии у него также появятся не сразу, но он в принципе чуть дешевле «Карока», так что рыночная конкуренция ему грозит серьёзная. Чтобы подстегнуть первоначальный спрос, SKODA дарит первым покупателям пакет First Edition, в котором есть несколько приятных мелочей вроде переднего парктроника и складывания задних сидений в одно движение.



Для Karoq предлагается несколько любопытных опций, например стояночный отопитель с дистанционным управлением ( 54 500 рублей ) Фото: Артем Краснов