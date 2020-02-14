Любовь и комнаты. 5 историй о том, как новосибирцы ищут жильё, а находят супругов и друзей

Иногда случайная встреча оказывается судьбоносной Фото: Александр Ощепков / НГС

Истории про отношения и недвижимость обычно похожи: либо уже сложившиеся семьи приобретают новое жильё, либо распадающиеся — делят. Но среди них есть прекрасные исключения — с интригами, скандалами, расчётом, но тем не менее про любовь и дружбу. Корреспондент НГС Лиза Пичугина попросила новосибирских агентов по недвижимости вспомнить самые трогательные и романтичные истории из их практики.

Под одной крышей

Немало семей в конце прошлого века — а как оказалось, и в начале этого — сложились из соседей по коммуналкам. Директор АН «Республика» Дмитрий Холявченко вспоминает, что однажды благодаря смене владельцев комнат завязался роман, плавно перетёкший в продолжительные отношения. Не будь коммуналок, возможно, пара никогда бы не встретилась.



— Это было, наверное, в середине 2000-х. Была трёхкомнатная квартира, в которой сначала купили комнату для молодого человека, а спустя какое-то время вторую — для девушки. Они познакомились, влюбились, начали жить вместе. А несколько лет назад мы уже продавали эти две комнаты и подбирали им квартиру.

Похожую историю со счастливым концом рассказал руководитель отдела продаж «Жилфонда» Олег Вонарха. Как-то ему нужно было подобрать комнату для парня, который работал на Севере вахтовым методом и имел очень строгие требования к жилью: ему нужна была комната в двухкомнатной квартире исключительно в «Снегирях», не на первом и не на последнем этаже.

Одна сделка с недвижимостью может свести людей, которые иначе, возможно, никогда бы и не встретились Фото: Александр Ощепков / НГС

В агентстве как раз был подходящий вариант, но, как назло, на последнем этаже.

— Я решил рискнуть: поехали с этим парнем на смотр. Только в лифте он догадался, что жилье располагается прямо под крышей. Он согласился посмотреть комнату и… Она ему понравилась! — вспоминает Олег Вонарха.

Для сделки нужно было получить отказ от преимущественной покупки в органах опеки, подписать который должна была совладелица квартиры. Надо сказать, парень был невысокого роста, с красным обветренным лицом (всё-таки на Севере человек работает).



— Она предварительно уточнила: «Жилье вы покупаете? Или тот низенький с красным лицом? Ему не дам согласия!». И тут настало время второго судьбоносного решения: «Комнату покупаю я!» — отвечаю девушке, после чего она тут же обратилась в администрацию и подписала все документы. Конечно же, она ужасно возмутилась, когда в квартиру начал заселяться «тот низенький с красным лицом», но этот вопрос был решен участковым.

А через год они пришли в агентство с тортом, шампанским и благодарностями за сложившуюся личную жизнь.

Не все браки по расчёту в наши дни оказываются недолговременными или несчастливыми — главное, сделать верный расчёт Фото: Алёна Золотухина / НГС

Расчёт на любовь

Браки по расчёту, которые заключаются ради квартиры, — явление отнюдь не редкое. Но даже они иногда оборачиваются настоящим семейным счастьем.

«Жилфонду» нужно было продать двухкомнатную квартиру на первом этаже, в которой жили мать со взрослой дочерью — характерами они не сходились, поэтому решили разъехаться. Спросом квартира не пользовалась.

В то же время обмен понадобился мужчине: ему удалось присоединить к своей малосемейке холл, так что квартира получилась просторной, но приватизировать её было нельзя — её не было ни в жилом, ни в нежилом фонде. Он готов был забрать ту самую двушку, но при условии, что у него взаимозачётом заберут его бывшее жильё. Обмен сделать было бы очень непросто.



— И тут у нас родилась экзотическая идея — а что если клиентам пожениться? — говорит Олег Вонарха. — Мы привели их в кафе, познакомили и оставили наедине обсуждать наше предложение. Вечером звонка от нашей «пары» не последовало. Мы решили взять инициативу в свои руки и в 9 утра позвонили клиентке с двушкой: «Здравствуйте! Вы договорились по поводу обмена?». Женщина радостно воскликнула: «Сейчас я передам ему трубку, и он сам вам все расскажет!».

Оказалось, деловой обед плавно перетёк в романтический вечер, а брак по расчёту — в любовь.

Ипотека, как оказалось, — верный путь к объединению любящих сердец Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ещё несколько лет назад нередки были браки ради ипотеки, говорит директор агентства недвижимости «Евродом» Елена Смирнова.

— В то время, наверное, в 2015 году, посторонние не могли быть созаёмщиками — это сейчас с этим свободнее, — объясняет она. — У нас были клиенты, пара, хотели купить квартиру. У них был первоначальный взнос, а остальное хотели взять в ипотеку. Нужен был «Газпромбанк», потому что как у работников «Газпрома» у них была хорошая на то время ставка и лояльные требования. Мы позвонили в «Газпромбанк», а там говорят: «Вы знаете, у нас созаёмщиками могут быть только муж с женой». А мы уже квартиру выбрали, к сделке готовились. Мужчина говорил, мол, нас и так всё устраивает. Он был чуть старше, у него до этого был неудачный брак. А потом мне позвонила женщина и говорит: «Мы уже 10 лет вместе живём, но я уже правда хочу замуж, мне 34 года».



В итоге разум договорился с чувствами, и пара решила пожениться: быстро подали заявление, их как-то быстро расписали, а на следующий день они прислали в агентство огромный торт. Елена Смирнова говорит, что пара и сейчас счастливо живёт вместе, у них появился ребёнок, а совсем недавно агентство вместо той первой однёшки уже подбирало семье трёшку.

— И от них по рекомендации приходит много клиентов, мы даже смеялись: может, нам брачное агентство открыть? — улыбается директор «Евродома».

Наверное, приходя на просмотр квартиры, семьи меньше всего ожидают встретить в качестве продавцов своих потерянных друзей Фото: Александр Ощепков / НГС

Через километры

Истории про квартиры — это истории не всегда про любовь и семью, но и про дружбу. Управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский вспоминает, что как-то на просмотре квартиры стал свидетелем встречи друзей, потерявших друг друга на десятилетия.

— Однажды в Бердске мы подбирали квартиру, люди переезжали из Иркутска. Трёхкомнатная квартира, приходим на показ, звоним в звонок. Открывается дверь, я говорю: «Добрый день, мы пришли, как договаривались, посмотреть квартиру, вот ваши потенциальные покупатели». А они друг на друга так смотрят, смотрят… Я уже думаю: что не так-то, может, я время перепутал — вижу недоумение в глазах у людей. Потом такой робкий вопрос: «Витька, это ты?». А тот смотрит: «Саня, ты, что ли?».



Для обеих сторон это был шок, говорит Игорь Зеленский: мужчины вместе учились в школе в Иркутске, были друзьями не разлей вода, их жёны были одноклассницами. Но после школы жизнь раскидала их по разным городам, соцсетей на тот момент не было, и связь между друзьями прервалась.

— Какой тут уже просмотр квартиры: все сразу засуетились, стол начали накрывать, мужики побежали за бутылкой. А я стою в коридоре: мне-то что делать в этой ситуации? — смеясь, вспоминает Игорь Зеленский. — Я и говорю: «Вы тут смотрите квартиру сколько угодно, я уверен, что вы о чём-то договоритесь».

Никакие другие варианты покупатели квартиры смотреть уже не стали. Правда, радость была немного омрачена: оказалось, что после продажи квартиры её предыдущие владельцы собирались вернуться в Иркутск, и тот самый Витька — для агентов Виктор Николаевич — говорил: «Мы всю ночь сидели, пили водку и рыдали, что те уезжают, а мы остаёмся в их квартире».

Хотя жильё в отношениях — вопрос довольно важный, одиноким новосибирцам собственная квартира найти любовь не помогает — к такому выводу в 2018 году пришли эксперты N1.RU в результате опроса.