2ГИС придумал систему помощи водителям, у которых кончился бензин или они забуксовали. НГС протестировал её

Справочник 2ГИС запустил новую функцию «Помощь на дороге» — любой зарегистрированный пользователь может в приложении отметить точку на карте и подать сигнал SOS. Другие пользователи-водители увидят сигнал о бедствии и приедут на подмогу.



Сервис предлагает четыре варианта сигнала SOS — «закончился бензин», «пробито колесо», «разряжен аккумулятор», «застрял и не могу выехать». Когда пользователь ставит метку, он вводит свой мобильный телефон, по которому потом будут звонить желающие помочь.

— Мы заметили, что пользователи часто помогают друг другу через сообщения о дорожных событиях на карте. Предупреждают о скользкой дороге, неработающем светофоре или упавшем дереве. Хотим, чтобы взаимовыручки на дорогах становилось больше, — рассказал менеджер продукта 2ГИС Максим Берёзкин.