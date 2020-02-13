2ГИС придумал систему помощи водителям, у которых кончился бензин или они забуксовали. НГС протестировал её

Справочник 2ГИС запустил новую функцию «Помощь на дороге» — любой зарегистрированный пользователь может в приложении отметить точку на карте и подать сигнал SOS. Другие пользователи-водители увидят сигнал о бедствии и приедут на подмогу.
Сервис предлагает четыре варианта сигнала SOS — «закончился бензин», «пробито колесо», «разряжен аккумулятор», «застрял и не могу выехать». Когда пользователь ставит метку, он вводит свой мобильный телефон, по которому потом будут звонить желающие помочь.
— Мы заметили, что пользователи часто помогают друг другу через сообщения о дорожных событиях на карте. Предупреждают о скользкой дороге, неработающем светофоре или упавшем дереве. Хотим, чтобы взаимовыручки на дорогах становилось больше, — рассказал менеджер продукта 2ГИС Максим Берёзкин.
НГС протестировал новую функцию — по адресу Ленина,12 мы поставили метку, что автомобиль застрял (абсолютно нормальная ситуация для центра Новосибирска в этом году). Буквально через пару минут перезвонил молодой человек и спросил, нужна ли еще помощь — сказали, что уже нет. Человек уточнил, что он обычный водитель, а не сотрудник 2ГИС.
Новая функция работает только в мобильном приложении на Android, воспользоваться ей могут только зарегистрированные пользователи.
Ранее сервис 2ГИС опубликовал список самых опасных дорог Новосибирска на основе 62 тысяч сообщений пользователей о ДТП.