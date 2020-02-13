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2ГИС придумал систему помощи водителям, у которых кончился бензин или они забуксовали. НГС протестировал её

Теперь новосибирцы могут подать сигнал SOS, на который откликнутся другие водители

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Сервис предполагает помощь одних водителей другим

Сервис предполагает помощь одних водителей другим

Справочник 2ГИС запустил новую функцию «Помощь на дороге» — любой зарегистрированный пользователь может в приложении отметить точку на карте и подать сигнал SOS. Другие пользователи-водители увидят сигнал о бедствии и приедут на подмогу. 

Сервис предлагает четыре варианта сигнала SOS — «закончился бензин», «пробито колесо», «разряжен аккумулятор», «застрял и не могу выехать». Когда пользователь ставит метку, он вводит свой мобильный телефон, по которому потом будут звонить желающие помочь.

— Мы заметили, что пользователи часто помогают друг другу через сообщения о дорожных событиях на карте. Предупреждают о скользкой дороге, неработающем светофоре или упавшем дереве. Хотим, чтобы взаимовыручки на дорогах становилось больше,рассказал менеджер продукта 2ГИС Максим Берёзкин.

Метка на карте с просьбой о помощи

Метка на карте с просьбой о помощи

НГС протестировал новую функцию — по адресу Ленина,12 мы поставили метку, что автомобиль застрял (абсолютно нормальная ситуация для центра Новосибирска в этом году). Буквально через пару минут перезвонил молодой человек и спросил, нужна ли еще помощь — сказали, что уже нет. Человек уточнил, что он обычный водитель, а не сотрудник 2ГИС. 

Новая функция работает только в мобильном приложении на Android, воспользоваться ей могут только зарегистрированные пользователи. 

Ранее сервис 2ГИС опубликовал список самых опасных дорог Новосибирска на основе 62 тысяч сообщений пользователей о ДТП. 

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2ГИСвзаимопомощь на дорогах
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КОММЕНТАРИИ (3)

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13 фев 2020 в 19:31

Так и автомобиль отберут.

13 фев 2020 в 19:29

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