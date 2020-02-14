«Внутри все замерло»: колонка сибиряка, которого в День святого Валентина жестоко бросила любимая

День святого Валентина романтичный, но опасный праздник. При несовпадении ожиданий обеих половин есть риск серьезного конфликта (причем скандалить могут обе стороны, а не только женская часть, неудовлетворенная вниманием и подарком). Лучше заранее обсудить отношение обоих к празднику, прежде чем закупать валентинки и ждать момента с замиранием сердца. Есть мнение, что пары чаще расстаются именно в значимые даты. История Дмитрия Лопухова тому подтверждение. Девушка бросила его прямо на свидании в честь праздника. Теперь он еще больше невзлюбил этот проклятый День влюбленных.

— С Юлией на тот момент мы встречались не так много, всего около пяти месяцев. 14 февраля все было как всегда, обычный день. Вечером мы пошли в кофейню, где она мне сказала, что нам нужно отдохнуть друг от друга. Это было неожиданно, мягко говоря.



Конечно, когда состоялся наш разговор, я был в шоке, не думал, что день подойдет к завершению на такой новости. Когда я услышал эту новость, внутри все замерло. Вроде же все было хорошо: общие увлечения, общие друзья, знакомые. У меня было полное недоумение по этому поводу. Никаких чувств — просто непонимание происходящего. Хотелось ли мне объяснений — на тот момент не очень-то. Позже я их так и не услышал, но все стало понятно само собой. Мы поговорили мирно, без конфликта. Не люблю устраивать показательные выступления, я за диалог.



После этого разговора последнее, о чем я думал, так это о том, что это 14 февраля. Осознал это только глубоко вечером, когда оказался дома. Не скажу, что это добавило мне мыслей или еще чего-то. Может, кого-то это и ранит, но не меня. Думаю, что это просто так совпало и Юля не хотела расставаться именно в День всех влюбленных. Возможно, разговор созревал у нее давно, просто к этому моменту это стало еще актуальнее. После мы расстались насовсем, но некоторое время поддерживали связь, даже несколько раз встречались и проводили время совместно.

