Последние скидки: на какие автомобили государство (пока еще) дает льготы и как их получить

В марте скидки могут закончиться, если государство не выделит дополнительные средства Фото: из архива редакции

Возобновившиеся с 1 января 2020 года госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться уже к концу марта. Выделенные на них средства подходят к концу, сообщили «Ведомостям» менеджеры двух дилерских центров. Покупателям вроде бы стоит поторопиться, но может быть, и не стоит: обязательно дочитайте до раздела про подводные камни государственных скидок.

Кому льготы?

Скидки по обеим программам можно получить только при покупке машины в кредит. Получить скидку по «Первому автомобилю» могут только те, у кого раньше не было машины, но уже есть водительское удостоверение. Для участия в программе «Семейный автомобиль» нужно иметь минимум двоих несовершеннолетних детей. Также требуется отсутствие другого автокредита с 2019 года.



Размер государственной льготы составляет 10% от цены автомобиля — она включается в первоначальный взнос. На Дальнем Востоке скидка будет больше — 25%. Таким образом государство хочет пересадить на машины российского производства тех, кто предпочитает подержанных праворульных «японцев».

На что дают?

Сам автомобиль должен быть новым, российского производства и стоить не более 1 миллиона рублей. Поскольку машины регулярно дорожают, под последнее условие попадают все меньше моделей. С другой стороны, не будь этого ограничения, некоторые автомобили наверняка стоили бы больше нынешнего. Но ради участия в госпрограммах производители вынуждены сдерживать рост цен.

В нашей стране есть пять автомобильных заводов, которые выпускают подходящие автомобили. В Санкт-Петербурге находится предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где собирают Hyundai Solaris и Creta, а также KIA Rio и Rio X-Line. В Москве «Рено Россия» производит вседорожники Renault Duster и Kaptur, а вместе с ними — соплатформенный Nissan Terrano. В Калуге на заводе «Фольксваген Груп Рус» делают соплатформенные Volkswagen Polo и SKODA Rapid.

Вы пользовались госльготами при покупке авто?

У Ульяновского автозавода под госпрограммы попадает весь модельный ряд. Получить скидку можно как на «УАЗ-Патриот» (в том числе с автоматической трансмиссией), «Пикап» и «Профи», так и на классические «Хантер» и «буханку».

АВТОВАЗ, помимо всей линейки LADA, выпускает несколько иномарок, на которые государство тоже дает льготы. Это Renault Logan и Sandero (в том числе во «внедорожных» версиях Stepway), а также Datsun on-DO и mi-DO — соплатформенники «Гранты». Выбрать подходящий дилерский центр и узнать цены автомобилей можно по ссылке.

Подводные камни

Пожалуй, главный недостаток этих госпрограмм в том, что они распространяются только при покупке машины в кредит — а это сулит дополнительные затраты. Если этого не учесть, то выгоды можно будет не заметить.

Например, с использованием госскидок кредитная ставка может оказаться выше, чем без них. В одном дилерском центре LADA нам рассказали, что максимальная ставка по кредиту составляет около 15%, но итоговые условия будут зависеть от множества параметров.



Также при автокредите придется брать каско и/или страхование жизни, которые за год обойдутся в несколько десятков тысяч рублей в зависимости от модели. Это может с лихвой перекрыть государственную скидку. Например, вот история клиента, который приценивался к Lada Vesta: скидка по госпрограмме составляла 86 тысяч рублей, но ему предложили оплатить страховки на сумму 75 тысяч рублей. То есть даже в первый год страхования скидка почти обнулялась, а в дальнейшем он уходил в минус.



Если не изучать правила автокредитования, то никакой выгоды можно не заметить Фото: Яковлев Сергей

При этом некоторые дилеры предлагают каско в подарок, но в этом случае могут появиться дополнительные условия. Например, страховку придется взять на три года, из которых «подарочным» будет лишь первый год. При большом желании можно попробовать отказаться от страхования жизни, но в этом случае кредитная ставка, несомненно, вырастет.

С другой стороны, если человек все равно собирался брать автокредит, то без государственной скидки он мог отдать бы гораздо больше. А так получается, что часть навязанных услуг оплатил бюджет страны.

