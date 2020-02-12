«Мы на поляне убили человека»: 15-летний школьник рассказал друзьям, как они с приятелем зарезали соперника

15-летний Данил (на фото), по словам друзей, приревновал свою девушку к другому парню и «заказал» его убийство Фото: из личного архива героев публикации

19-летнего новосибирца, чье тело 9 февраля нашли в Дзержинском районе, могли убить из-за ревности. По подозрению в убийстве следователи уже задержали 17-летнего подростка. По версии следствия, вечером 11 января молодые люди встретились в частном секторе, там они начали выяснять отношения, поругались, — в итоге Максим достал нож, несколько раз ударил 19-летнего знакомого в шею, после чего закопал тело в лесу и сбежал. Сейчас Максим находится под стражей. Но подростки, живущие возле ПКиО имени Дзержинского, в один голос утверждают — Максим был лишь исполнителем, а убийство заказал 15-летний ученик школы № 169 Данил, приревновавший свою 16-летнюю подругу. Какую роль в трагедии сыграли «садовские» подростки и как они пропагандировали культ АУЕ среди сверстников — в деле разбиралась криминальный журналист НГС Алёна Истомина.

За деньги избивал людей Тело 19-летнего новосибирца нашли на «Тарзанке» — так местные жители называют поляну в частном секторе возле сада Дзержинского, между речкой и мостом. Безлюдным это место назвать сложно — его давно облюбовали для прогулок собачники. В ночь с 8 на 9 февраля прохожий с собакой обнаружил там труп — на место сразу же вызвали полицию. Почти сразу по подозрению в убийстве задержали 17-летнего жителя Дзержинского района Максима Г. — Поехал на такси до работы и пропал, — рассказывает Анастасия, приятельница Максима. — Не отвечал на звонки и СМС, потом узнали через таксиста, что его скрутили и увезли, мы сообщили об этом его родственникам. Сами ничего не знаем. По словам жителя Дзержинского района Виталия (имя изменено. — Прим. ред), Максим учился в школе № 169, сам из детского дома. Недалеко от «Тарзанки» живёт его дедушка — и парень временами гостил у него. В свободное от учебы время Максим работал мерчендайзером в магазине в Заельцовском районе. Виталий подчёркивает, что ребята, которые помнят Максима по школе, до сих пор его боятся — он раньше занимался рукопашным боем. Многие знали, что Максим оказывал за деньги «услуги» — избивал людей.

Старшеклассники школы № 169 считают, что, несмотря на неоднозначную репутацию, у Максима был сообщник — 15-летний Данил. Они считают, что он не только заказал убийство, но и активно участвовал в процессе. — Ещё в январе он подходил к общей знакомой, прямо в школе хвастался, на что он способен ради своей девушки, — рассказывает школьница Татьяна (имя изменено. — Прим. ред.). — Мол, «мы вот на поляне убили человека». Даже место назвал, где тело бросили. А потом, когда выяснилось всё это, начал угрожать тем, кто знает. Мотивы убийства По словам знакомых, Данил живёт с мамой и отчимом. Уже около года встречается с 16-летней Екатериной — у них есть общая дочка. В школе говорят, что «жену и дочь он действительно любит». Ради семьи школьник устроился на подработку — чистил снег с крыш. — Катя ушла к другому парню, потом она вернулась к нему, — объясняет Илья. — Сказала: «Вот этот парень увёл меня у тебя». То есть они пошли и намеренно убили. Один из-за ревности, а второй по дружбе. Максим и Данил общались давно. Их часто видели вместе. Знакомые подростков рассказывают, что на преступление они якобы пошли вместе — один держал соперника, другой убивал.

— Хотя нам он рассказывал, что по очереди его резали, — рассказывает бывший ученик школы № 169 Виктор. — Сказал: «Я его несколько раз пнул ножом». Возможно, где-то приврал, где-то преувеличил. Единственный вопрос к ним — о чём они думали? Что никто не узнает? По словам Виктора, подростки даже не пытались спрятать тело — его просто замело снегом, а то, что его так долго не находили, — чистая случайность. Культ АУЕ Местные ребята рассказывают, что Данил и Максим состояли в группе «садовских» — так называли себя сами подростки, живущие недалеко от сада Дзержинского. Компания пропагандирует «на районе» и в школе культ АУЕ — из так называемых тюремных понятий они продвигали драки за близких и воровство. — Эти АУЕшники выпендриваются тем, что он убил за девушку, — объясняет Виктор. — Для них это нормально. Постоянно дерутся за территорией школы. Бьют толпой. И один на один выходят. Ещё воровство у них в почёте — тырить шоколадки из «Пятёрочки». В распоряжении корреспондента НГС оказалось видео, на котором толпа подростков, среди которых можно заметить Данила, запинывает школьника лет 13–14. Мальчик падает, его поднимают, чтобы вновь завалить с нескольких ударов, вокруг кровь.