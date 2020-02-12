«Мы на поляне убили человека»: 15-летний школьник рассказал друзьям, как они с приятелем зарезали соперника

19-летнего новосибирца, чье тело 9 февраля нашли в Дзержинском районе, могли убить из-за ревности. По подозрению в убийстве следователи уже задержали 17-летнего подростка. По версии следствия, вечером 11 января молодые люди встретились в частном секторе, там они начали выяснять отношения, поругались, — в итоге Максим достал нож, несколько раз ударил 19-летнего знакомого в шею, после чего закопал тело в лесу и сбежал. Сейчас Максим находится под стражей. Но подростки, живущие возле ПКиО имени Дзержинского, в один голос утверждают — Максим был лишь исполнителем, а убийство заказал 15-летний ученик школы
За деньги избивал людей
Тело 19-летнего новосибирца нашли на «Тарзанке» — так местные жители называют поляну в частном секторе возле сада Дзержинского, между речкой и мостом. Безлюдным это место назвать сложно — его давно облюбовали для прогулок собачники. В ночь с 8 на 9 февраля прохожий с собакой обнаружил там труп — на место сразу же вызвали полицию.
Почти сразу по подозрению в убийстве задержали 17-летнего жителя Дзержинского района Максима Г.
— Поехал на такси до работы и пропал, — рассказывает Анастасия, приятельница Максима. — Не отвечал на звонки и СМС, потом узнали через таксиста, что его скрутили и увезли, мы сообщили об этом его родственникам. Сами ничего не знаем.
По словам жителя Дзержинского района Виталия (имя изменено. — Прим. ред), Максим учился в школе
Старшеклассники школы
— Ещё в январе он подходил к общей знакомой, прямо в школе хвастался, на что он способен ради своей девушки, — рассказывает школьница Татьяна (имя изменено. — Прим. ред.). — Мол, «мы вот на поляне убили человека». Даже место назвал, где тело бросили. А потом, когда выяснилось всё это, начал угрожать тем, кто знает.
Мотивы убийства
По словам знакомых, Данил живёт с мамой и отчимом. Уже около года встречается с 16-летней Екатериной — у них есть общая дочка. В школе говорят, что «жену и дочь он действительно любит». Ради семьи школьник устроился на подработку — чистил снег с крыш.
— Катя ушла к другому парню, потом она вернулась к нему, — объясняет Илья. — Сказала: «Вот этот парень увёл меня у тебя». То есть они пошли и намеренно убили. Один из-за ревности, а второй по дружбе.
Максим и Данил общались давно. Их часто видели вместе. Знакомые подростков рассказывают, что на преступление они якобы пошли вместе — один держал соперника, другой убивал.
— Хотя нам он рассказывал, что по очереди его резали, — рассказывает бывший ученик школы
По словам Виктора, подростки даже не пытались спрятать тело — его просто замело снегом, а то, что его так долго не находили, — чистая случайность.
Культ АУЕ
Местные ребята рассказывают, что Данил и Максим состояли в группе «садовских» — так называли себя сами подростки, живущие недалеко от сада Дзержинского. Компания пропагандирует «на районе» и в школе культ АУЕ — из так называемых тюремных понятий они продвигали драки за близких и воровство.
— Эти АУЕшники выпендриваются тем, что он убил за девушку, — объясняет Виктор. — Для них это нормально. Постоянно дерутся за территорией школы. Бьют толпой. И один на один выходят. Ещё воровство у них в почёте — тырить шоколадки из «Пятёрочки».
В распоряжении корреспондента НГС оказалось видео, на котором толпа подростков, среди которых можно заметить Данила, запинывает школьника лет 13–14. Мальчик падает, его поднимают, чтобы вновь завалить с нескольких ударов, вокруг кровь.
— Если ты *** не изменишься, я тебя буду *** каждый день, — угрожает один из нападавших.
Человек, передавший видео в редакцию, рассказал, что подростка избили за интимные отношения с девочкой: для «садовских» это называется «наказать».
Корреспондент НГС пыталась связаться с Данилом в соцсетях — парень ответил на первое сообщение, написал, что тело нашли поздно вечером, он живёт неподалёку от места убийства, уточнил, что убийца и убитый не были друзьями, «их даже знакомыми назвать нельзя», через полчаса Данил удалил свои сообщения, а на следующий день — свой профиль во «ВКонтакте».
Получить какую-либо официальную информацию в пресс-службе СК России по НСО об участии/пособничестве молодого человека в убийстве 19-летнего новосибирца не удалось.
Если вам что-либо известно о подозреваемом или погибшем, вы стали свидетелем их ссоры или обладаете какой-либо информацией о конфликте, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 923 157–00–00.
Недавно в Новосибирске суд дал шесть лет воспитательной колонии 17-летнему подростку, который в июне 2019 года убил свою престарелую бабушку перед неудачной попыткой самоубийства.