Жалкие крохи: рассказ о том, как страховщики платят по ОСАГО копейки, которых не хватает на ремонт машины

Машина Дмитрия Косенко была припаркована около дома, когда в неё въехали Фото: Ольга Бурлакова

Авторедактору НГС Дмитрию Косенко повредили машину. И он на собственном опыте узнал, насколько порочна система ОСАГО, как приходится бегать в поисках запчастей и почему страховой выплаты совершенно не хватает на нормальный ремонт. Публикуем его авторскую колонку.

Случилась тут третьего дня со мной неприятность — один «злодей» сдавал назад и врезался в мою ласточку, припаркованную возле дома. Разбил боковое зеркало и замял водительскую дверь. Хорошо, хоть не скрылся, и хорошо, хоть страховка ОСАГО у него была.

Вызванный экипаж ГИБДД решили до ночи не ждать, а оформить европротокол с помощью аварийных комиссаров. Плату комиссарам в размере 2500 рублей отдал я, поскольку у «злодея» на старом «Ниссане» с собой были «последние 400 рублей». В последние годы за возмещением по ОСАГО люди обращаются в свою страховую компанию, а та уж договаривается с компанией виновника. В моем «Ингосстрахе» перед визитом сразу попросили взять с собой банковские реквизиты — и при заполнении заявления на выплату я поставил галочку напротив графы «Взять деньгами». За работу эксперта по оценке ущерба пришлось заплатить еще 2500 рублей — их, правда, потом обещали приплюсовать к общей выплате. Висящее на соплях зеркало и жёваные вмятины на двери сомнений у эксперта не вызвали — оба элемента под замену. И сколько же насчитали страховщики за полный ремонт с заменой зеркала и двери на «Тойоте Королле» 2010 года? Внимание, 21 500 рублей! Да у меня только зеркало в сборе (новое оригинальное) стоит 25 000 рублей, дверь еще 23 000 . Плюс покраска, работы по сборке/разборе.

Как послушаешь страховщиков, всё-то у них складно получается — вот, пожалуйста, единая методика расчета убытков РСА, всякие циферки, формулы красивые. Износ, мол, на вашу машину 50% — то есть всю компенсацию за запчасти уменьшаем вдвое (и все равно денег не хватит). При этом сия методика не мешает тому же «Ингосстраху» выплачивать автоподставщикам астрономические 200-тысячные компенсации за сломанный бампер. А честные автовладельцы вынуждены шарахаться по разборкам и искать бэушные зеркала и двери непонятного качества. Или покупать китайско-тайваньские дубликаты с кривыми зазорами — и еще не факт, что на них хватит этой компенсации. Да, и расходы на аварийных комиссаров страховщики тоже отказываются выплачивать. Вот так работает закон об ОСАГО, смысл и дух которого заключается в полной защите автовладельца, в компенсации всех понесенных расходов.

А вам хватало денег, выплаченных по ОСАГО, на ремонт машины?