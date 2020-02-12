Его строили на пожертвования 20 лет: показываем изнутри новый новосибирский храм

Автор нового храма — заслуженный архитектор России Борис Захаров. По его проекту также построена Часовня Всех Святых Сибирских при соборе Вознесения Господня на улице Советской и Церковь Симеона Верхотурского в Черепаново

В Новосибирске построили Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская». Величественное здание с колокольней выросло на улице Одоевского в Первомайском районе. Местные жители уже давно приходили сюда на службы в маленькое деревянное здание, а строительство большого храма шло около 20 лет. Недавно праздничные службы стали совершаться и в самом храме. 30 января здание официально приняли в эксплуатацию. Фотокорреспондент НГС побывал внутри нового храма с 22-метровым куполом и посмотрел на его убранство.