12 февраля среда
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 8/10
usd 63.95
eur 69.77
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 8/10
usd 63.95
eur 69.77

Все новости

Все новости
Город Фоторепортаж

Его строили на пожертвования 20 лет: показываем изнутри новый новосибирский храм

В конце января здание официально приняли в эксплуатацию

1 626
25 Обсудить

Поделиться

Автор нового храма — заслуженный архитектор России Борис Захаров. По его проекту также построена Часовня Всех Святых Сибирских при соборе Вознесения Господня на улице Советской и Церковь Симеона Верхотурского в Черепаново

Автор нового храма — заслуженный архитектор России Борис Захаров. По его проекту также построена Часовня Всех Святых Сибирских при соборе Вознесения Господня на улице Советской и Церковь Симеона Верхотурского в Черепаново

В Новосибирске построили Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская». Величественное здание с колокольней выросло на улице Одоевского в Первомайском районе. Местные жители уже давно приходили сюда на службы в маленькое деревянное здание, а строительство большого храма шло около 20 лет. Недавно праздничные службы стали совершаться и в самом храме. 30 января здание официально приняли в эксплуатацию. Фотокорреспондент НГС побывал внутри нового храма с 22-метровым куполом и посмотрел на его убранство.

Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» построили неподалёку от микрорайона «Берёзовое» на Первомайке — на Одоевского, 32. Его возводили около 20 лет на пожертвования прихожан<br>

Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» построили неподалёку от микрорайона «Берёзовое» на Первомайке — на Одоевского, 32. Его возводили около 20 лет на пожертвования прихожан

30 января 2020 года на сайте мэрии Новосибирска выложили разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Официальные документы говорят о том, что площадь двухэтажного здания — 1292 квадратных метра<br>

30 января 2020 года на сайте мэрии Новосибирска выложили разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Официальные документы говорят о том, что площадь двухэтажного здания — 1292 квадратных метра

Как рассказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Казанская»&nbsp;протоиерей Александр Патрин, общину храма зарегистрировали 16 апреля 1997 года, в 2000 году мэрия выделила участок, был отслужен молебен на начало строительства будущего храма, выкопали котлован и забили более 300 железобетонных свай<br>

Как рассказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» протоиерей Александр Патрин, общину храма зарегистрировали 16 апреля 1997 года, в 2000 году мэрия выделила участок, был отслужен молебен на начало строительства будущего храма, выкопали котлован и забили более 300 железобетонных свай

— С 2002 года уже начали заливать монолитный ростверк. В 2005 году управляющим Новосибирской Епархией архиепископом Тихоном (на тот момент. — <i class="_">Прим. ред.</i>) был освящен закладной камень. И дальше возводились стены, — вспоминает Александр Патрин, всё это время руководивший стройкой. — В 2007 году был освящён временный деревянный храм<br>

— С 2002 года уже начали заливать монолитный ростверк. В 2005 году управляющим Новосибирской Епархией архиепископом Тихоном (на тот момент. — Прим. ред.) был освящен закладной камень. И дальше возводились стены, — вспоминает Александр Патрин, всё это время руководивший стройкой. — В 2007 году был освящён временный деревянный храм

— В 2011 году были освящены колокола, в 2012 году водрузили главный купол с главкой и крестом, а потом уже началось внутреннее строительство, — рассказывает настоятель храма, протоиерей Александр Патрин. — Первые службы в большом храме прошли в 2019 году, когда появился резной иконостас, изготовленный новосибирскими мастерами<br>

— В 2011 году были освящены колокола, в 2012 году водрузили главный купол с главкой и крестом, а потом уже началось внутреннее строительство, — рассказывает настоятель храма, протоиерей Александр Патрин. — Первые службы в большом храме прошли в 2019 году, когда появился резной иконостас, изготовленный новосибирскими мастерами

Мозаика на фасадной части (Спаситель и икона Божией Матери «Казанская») — авторства архитектора Сергея Григорьева. Красный кирпич для строительства храма — новосибирский, а жёлтый завозили из Красноярска<br>

Мозаика на фасадной части (Спаситель и икона Божией Матери «Казанская») — авторства архитектора Сергея Григорьева. Красный кирпич для строительства храма — новосибирский, а жёлтый завозили из Красноярска

— В 2016 году митрополитом новосибирским и бердским передана в дар Казанская икона Божией Матери. Нашу икону ежегодно вывозят в День народного единства на молебен, — рассказал Александр Патрин

— В 2016 году митрополитом новосибирским и бердским передана в дар Казанская икона Божией Матери. Нашу икону ежегодно вывозят в День народного единства на молебен, — рассказал Александр Патрин

Рядом с иконой Божией Матери «Казанская» — иконы Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского<br>

Рядом с иконой Божией Матери «Казанская» — иконы Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского

Высота купола нового храма — 22 метра. По словам настоятеля храма, отца Александра, он вмещает около 300 человек

Высота купола нового храма — 22 метра. По словам настоятеля храма, отца Александра, он вмещает около 300 человек

Сейчас храм продолжают облагораживать.<br>— Нашелся благотворитель, который сказал: батюшка, тут у вас не хватает евангелистов. На парусах в ближайшие месяцы будут писаться иконы четырех евангелистов для благоукрашения и благолепия храма, — рассказал Александр Патрин<br>

Сейчас храм продолжают облагораживать.
— Нашелся благотворитель, который сказал: батюшка, тут у вас не хватает евангелистов. На парусах в ближайшие месяцы будут писаться иконы четырех евангелистов для благоукрашения и благолепия храма, — рассказал Александр Патрин

Самый большой колокол храма весит 2 тонны, самый маленький, звонный колокол — 4 кг. Всего здесь 9 колоколов

Самый большой колокол храма весит 2 тонны, самый маленький, звонный колокол — 4 кг. Всего здесь 9 колоколов

На самом большом колоколе изображены Казанская икона Божией Матери, святитель Николай, апостол Петр и Александр Невский. Фотокорреспонденту НГС Густаво Зырянову дали позвонить в самый большой колокол. Чтобы лучше почувствовать звук, он встал прямо под колокол, и это очень его впечатлило

На самом большом колоколе изображены Казанская икона Божией Матери, святитель Николай, апостол Петр и Александр Невский. Фотокорреспонденту НГС Густаво Зырянову дали позвонить в самый большой колокол. Чтобы лучше почувствовать звук, он встал прямо под колокол, и это очень его впечатлило

На первом этаже храма ещё ведутся работы — в планах Александра Патрина сделать там крестильный храм. Он объяснил, что по церковному уставу не положено совершать сразу два таинства в одном приделе. Поэтому планируется, что на нижнем этаже будет совершаться таинство крещения, в большом верхнем храме — дневные богослужения, а в малом — таинство отпевания<br>

На первом этаже храма ещё ведутся работы — в планах Александра Патрина сделать там крестильный храм. Он объяснил, что по церковному уставу не положено совершать сразу два таинства в одном приделе. Поэтому планируется, что на нижнем этаже будет совершаться таинство крещения, в большом верхнем храме — дневные богослужения, а в малом — таинство отпевания

Рядом с новым храмом находится Инское кладбище, живописный лес и крупный микрорайон «Берёзовое», жители которого приходят сюда на богослужения<br>

Рядом с новым храмом находится Инское кладбище, живописный лес и крупный микрорайон «Берёзовое», жители которого приходят сюда на богослужения

В августе 2019 года Русская православная церковь возобновила стройку храма в cаду Дзержинского. Храм во имя святителя Макария Алтайского начинали строить ещё в 2012 году, но потом работы остановили. Его также возводят на пожертвования неравнодушных горожан.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

храмновый храмХрам в честь иконы Божией Матери «Казанская»храм в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (25)

Иван Адамыч
12 фев 2020 в 18:34

Храмов всё больше, а духовности - всё меньше.

ип_
12 фев 2020 в 18:36

Ещё одна богодельня, может хватит. Загнутся они все , после перемен, а перемены не за горами.

alf
12 фев 2020 в 18:39

Зачем строить храмы???? На их месте должны быть школы, детсады, поликлиники, библиотеки и иные нужные людям сооружения. Я хоть и живу в Риге, но Новосибирцев, которым вливают в уши откровенное дерьмо, очень жалко.