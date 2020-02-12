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Он и она Истории

Холостяк месяца: красавчик путешествует по миру и ищет жену, которая разделит его страсть к приключениям

Такое необычное хобби появилось у сибиряка после тяжелого развода, но теперь он снова хочет семью и детей

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Артёму 32 года, он посетил более 20 стран, больше всего ему нравится в Азии&nbsp;

Артёму 32 года, он посетил более 20 стран, больше всего ему нравится в Азии 

Артём Кондратьев редко бывает в Новосибирске — возвращается на пару месяцев, чтобы повидаться с близкими, решить дела и немного сменить обстановку, а после снова отправляется в очередное путешествие. Артём научился странствовать без денег — с собой у него всего лишь небольшая сумма (на всякий случай), рюкзак и укулеле. Такое необычное хобби появилось у Артёма после развода — сибиряк посетил уже более 20 стран и не собирается на этом останавливаться. Корреспонденту НГС он рассказал, что хотел бы найти девушку, которая разделит его страсть к приключениям или вдохновит на то, чтобы остепениться и осесть на одном месте.

О путешествиях

— Я посетил около 20 стран. Выбрал Азию, потому что там очень добрые люди. В путешествии я нахожусь минимум 6 месяцев, самое долгое — меня не было около девяти месяцев. Я приезжаю в Новосибирск на 2–3 месяца и снова уезжаю. Иногда приехать в город необходимо, чтобы сделать визу, — в Японию, например. 

В Новосибирске Артём работает экспедитором в строительной компании, в свободное время играет в футбол, ходит в кино, встречается с друзьями&nbsp;

В Новосибирске Артём работает экспедитором в строительной компании, в свободное время играет в футбол, ходит в кино, встречается с друзьями 

Обычно я беру с собой те деньги, которые успел заработать в Новосибирске, но не использую их. Здесь работаю экспедитором в строительной компании друга. В путешествиях я играю на укулеле на улице, иногда нахожу работу — в Южной Корее я два месяца работал разнорабочим за 100 долларов в день. Однажды я вышел в прямой эфир и подписчики перечислили мне за полчаса примерно 5000 рублей, в Азии на эти деньги спокойно можно жить месяц.

О женщинах

— Я бы хотел найти такую девушку, которой тоже интересны путешествия, не важно, есть ли деньги или их нет. Мне нравятся девушки с чувством юмора. Если девушка его не воспринимает, я точно не смогу быть с ней, а если она будет сама шутить надо мной, то это точно моё. Предпочитаю стройных, а так, определенного типажа нет — каждая девушка красива по-своему. Не нравятся те, что не следят за фигурой, курят, пьют пиво, употребляют мат в разговоре — пацанки, можно сказать. Очень не нравятся  девушки.

В путешествиях он часто играет на укулеле&nbsp;

В путешествиях он часто играет на укулеле 

Наверное, я больше визуал, но с годами стало интересно общаться и с теми девушками, которые мне не симпатичны, просто приятное общение. Поэтому, если на свидание придёт интересная девушка, но несимпатичная, я бы хотел остаться друзьями (может после долгого общения это перерастёт во что-то большее, трудно сказать).

Про отношения

— Я готов поменять свой образ жизни, если это будет мой человек. Я не из тех людей, которые говорят — с чего это я должен что-то менять, если что-то не нравится, пусть уходит. Если у девушки изначально есть какие-то требования ко мне, думаю, такие отношения не продолжатся долго. Сам я ничего требовать от нее не хочу. 

Сейчас Артём отдыхает на Бали, после планирует поездку в Австралию и в Новую Зеландию

Сейчас Артём отдыхает на Бали, после планирует поездку в Австралию и в Новую Зеландию

Про ревность

— Раньше я был очень ревнивым, но с годами это прошло. Сейчас же я готов дать девушке полную свободу, она не моя вещь и мне не принадлежит, если ей будет интересно общаться с кем-то ещё, я буду не против. 

Артём говорит, что хотел бы найти девушку, которая разделит его любовь к нетипичным путешествиям&nbsp;

Артём говорит, что хотел бы найти девушку, которая разделит его любовь к нетипичным путешествиям 

О семье и детях

— Я бы хотел семью, детей. Семья — это самое главное в жизни. Если моя семья не захочет путешествовать со мной, я остепенюсь, пойду на работу, буду трудиться. 

У меня нет критериев, какой должна быть жена, достаточно будет того, что она будет меня искренне любить, не за что-то, а просто за то, что я выбрал ее. 

Артем мечтает о семье и детях&nbsp;

Артем мечтает о семье и детях 

Должна ли она быть домохозяйкой — я считаю, это пережитки прошлого, дело ведь не в деньгах, а в занятости. Я думаю сейчас многим девушкам скучно сидеть дома, им хочется общения, внимания, поэтому они идут работать, пусть даже на неполную занятость. Я бы хотел, чтобы моя будущая жена все-таки работала, но я приму любой ее выбор.

О неудачном браке 

— Я развелся с женой примерно три года назад, а в браке мы были 10 лет. Это были единственные отношения за всю мою жизнь — девушка разлюбила меня, вот и всё. Я получил огромный опыт и очень благодарен ей, понял, что друг другу мы ничем не обязаны и перестал ревновать.

Артём говорит, что если его семья не разделит идею путешествий, он остепенится и поменяет образ жизни&nbsp;

Артём говорит, что если его семья не разделит идею путешествий, он остепенится и поменяет образ жизни 

О романах в путешествиях

— Некоторым девушкам очень нравятся путешественники, очень много пишут в Instagram, просят, чтобы я взял их с собой. Думаю, это только их фантазии. В путешествии романов у меня не было, но была хорошая дружба с девушкой из Китая, после чего она писала мне, чтобы я переезжал к ней и нашёл работу в Китае. 

После развода с женой у Артёма не было серьезных отношений

После развода с женой у Артёма не было серьезных отношений

Была небольшая влюбленность в девушку на Пхукете — я жил у неё 3 дня. Она просто написала мне в Instagram, что любит путешественников, готова мне помочь и принять у себя. Примерно неделю назад я остановился у девушки в Малайзии, она была симпатичная. 

Если вам понравился герой материала и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе, фото и ваши контактные данные на she@ngs.ru, мы передадим информацию Артёму. Хотите стать героем (или героиней) следующего выпуска рубрики? Также пишите на электронную почту редакции.

Кто еще ищет себе пару?

Наша предыдущая героиня Татьяна Степахина снимается в кино. Она мечтает о семье и говорит, что в мужчинах больше ценит поступки, а не тугой кошелек. 

Сибиряк Андрей Пименов и вовсе решил найти себе спутницу жизни через Instagram. Про себя мужчина честно говорит, что «боги постарались», а в спутницы себе он рассматривает «даже 30-летних». Посмотреть фотографии холостяка можно тут.

Ранее мы публиковали откровенный монолог художника — он мечтает найти жену, но девушки ревнуют его к голым натурщицам. А холостяк января — шоумен Ильдар Гильмутдинов — поделился тем, что мечтает жениться и воспитывать детей, но его почему-то называют бабником. Вот его история.

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КОММЕНТАРИИ (184)

12 фев 2020 в 17:14

Там светка, с коттеджем которая - недавно стала вдовой

вот чего ты еще не понял а??? откда ты такой взялся??
не терпится в рабство???
ничему опыт других мужчни не учит?
ничему не научил твой собственный опыт?
какая семья, какие дети?
какие нафиг девушки в твоей возратсной категории??? у этих "девушек" будет как минимум десяток бывших половых партренов а то и ... прицеп!

весь юмор "девушек" - ниже пояса - пошлось и похоть
ты подкаблучник, раз так рассуждаешь: "если она будет сама шутить надо мной, то это точно моё", "Сейчас же я готов дать девушке полную свободу" - она тут же развратится и развалит семью.

"на не моя вещь и мне не принадлежит" - ты уже почти все правильно понял. так если она тебе не принадлежит - на кой ты снова в семью то лезешь???
ни женщина, ни дети - тебе не принадлежат
вообще!!!
а после развода ты с удивлением обнаружишь, что и имуществое твое, в которе ты вкладывался - тоже тебе не принадлежит.

а вот это: "Очень не нравятся девушки." - как понять то?

"Если моя семья не захочет путешествовать со мной, я остепенюсь, пойду на работу, буду трудиться."

алень
никогда не меняй свои цели и интересы ради бабы
ни одна баба этого не стоит

12 фев 2020 в 17:17

"— Некоторым девушкам очень нравятся путешественники"

всем "девушкам" нравятся путешествия, особенно за твой счет

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12 фев 2020 в 17:03

РСПэхам не подходит, это голодранец, замените на более ликвидного жениха.