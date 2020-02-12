Холостяк месяца: красавчик путешествует по миру и ищет жену, которая разделит его страсть к приключениям

Артёму 32 года, он посетил более 20 стран, больше всего ему нравится в Азии Фото: предоставил Артём Кондратьев

Артём Кондратьев редко бывает в Новосибирске — возвращается на пару месяцев, чтобы повидаться с близкими, решить дела и немного сменить обстановку, а после снова отправляется в очередное путешествие. Артём научился странствовать без денег — с собой у него всего лишь небольшая сумма (на всякий случай), рюкзак и укулеле. Такое необычное хобби появилось у Артёма после развода — сибиряк посетил уже более 20 стран и не собирается на этом останавливаться. Корреспонденту НГС он рассказал, что хотел бы найти девушку, которая разделит его страсть к приключениям или вдохновит на то, чтобы остепениться и осесть на одном месте.



О путешествиях — Я посетил около 20 стран. Выбрал Азию, потому что там очень добрые люди. В путешествии я нахожусь минимум 6 месяцев, самое долгое — меня не было около девяти месяцев. Я приезжаю в Новосибирск на 2–3 месяца и снова уезжаю. Иногда приехать в город необходимо, чтобы сделать визу, — в Японию, например.

В Новосибирске Артём работает экспедитором в строительной компании, в свободное время играет в футбол, ходит в кино, встречается с друзьями Фото: предоставил Артём Кондратьев

Обычно я беру с собой те деньги, которые успел заработать в Новосибирске, но не использую их. Здесь работаю экспедитором в строительной компании друга. В путешествиях я играю на укулеле на улице, иногда нахожу работу — в Южной Корее я два месяца работал разнорабочим за 100 долларов в день. Однажды я вышел в прямой эфир и подписчики перечислили мне за полчаса примерно 5000 рублей, в Азии на эти деньги спокойно можно жить месяц. О женщинах — Я бы хотел найти такую девушку, которой тоже интересны путешествия, не важно, есть ли деньги или их нет. Мне нравятся девушки с чувством юмора. Если девушка его не воспринимает, я точно не смогу быть с ней, а если она будет сама шутить надо мной, то это точно моё. Предпочитаю стройных, а так, определенного типажа нет — каждая девушка красива по-своему. Не нравятся те, что не следят за фигурой, курят, пьют пиво, употребляют мат в разговоре — пацанки, можно сказать. Очень не нравятся девушки.

В путешествиях он часто играет на укулеле Фото: предоставил Артём Кондратьев

Наверное, я больше визуал, но с годами стало интересно общаться и с теми девушками, которые мне не симпатичны, просто приятное общение. Поэтому, если на свидание придёт интересная девушка, но несимпатичная, я бы хотел остаться друзьями (может после долгого общения это перерастёт во что-то большее, трудно сказать). Про отношения — Я готов поменять свой образ жизни, если это будет мой человек. Я не из тех людей, которые говорят — с чего это я должен что-то менять, если что-то не нравится, пусть уходит. Если у девушки изначально есть какие-то требования ко мне, думаю, такие отношения не продолжатся долго. Сам я ничего требовать от нее не хочу.

Сейчас Артём отдыхает на Бали, после планирует поездку в Австралию и в Новую Зеландию Фото: предоставил Артём Кондратьев

Про ревность

— Раньше я был очень ревнивым, но с годами это прошло. Сейчас же я готов дать девушке полную свободу, она не моя вещь и мне не принадлежит, если ей будет интересно общаться с кем-то ещё, я буду не против.

Артём говорит, что хотел бы найти девушку, которая разделит его любовь к нетипичным путешествиям Фото: предоставил Артём Кондратьев

О семье и детях — Я бы хотел семью, детей. Семья — это самое главное в жизни. Если моя семья не захочет путешествовать со мной, я остепенюсь, пойду на работу, буду трудиться.

У меня нет критериев, какой должна быть жена, достаточно будет того, что она будет меня искренне любить, не за что-то, а просто за то, что я выбрал ее.

Артем мечтает о семье и детях Фото: предоставил Артём Кондратьев

Должна ли она быть домохозяйкой — я считаю, это пережитки прошлого, дело ведь не в деньгах, а в занятости. Я думаю сейчас многим девушкам скучно сидеть дома, им хочется общения, внимания, поэтому они идут работать, пусть даже на неполную занятость. Я бы хотел, чтобы моя будущая жена все-таки работала, но я приму любой ее выбор. О неудачном браке — Я развелся с женой примерно три года назад, а в браке мы были 10 лет. Это были единственные отношения за всю мою жизнь — девушка разлюбила меня, вот и всё. Я получил огромный опыт и очень благодарен ей, понял, что друг другу мы ничем не обязаны и перестал ревновать.

Артём говорит, что если его семья не разделит идею путешествий, он остепенится и поменяет образ жизни Фото: предоставил Артём Кондратьев

О романах в путешествиях — Некоторым девушкам очень нравятся путешественники, очень много пишут в Instagram, просят, чтобы я взял их с собой. Думаю, это только их фантазии. В путешествии романов у меня не было, но была хорошая дружба с девушкой из Китая, после чего она писала мне, чтобы я переезжал к ней и нашёл работу в Китае.

После развода с женой у Артёма не было серьезных отношений Фото: предоставил Артём Кондратьев