Вдова и весела: почти каждая женщина хоть раз фантазировала о смерти мужа — разбираемся, нормально ли это

А вас хоть раз посещали мысли, что вы будете делать, если ваш партнер внезапно умрет Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Мало кто готов в этом признаться, но всех нас посещают мысли о смерти. И далеко не всегда они имеют тревожный тон. Если снять белое пальто и перестать казаться всем и себе априори хорошей — это станет очевидно. Одна из самых распространенных женский фантазий на тему смерти — про смерть супруга. Частично этот феномен объясняет общественное порицание разводов, которое уже сходит на нет в современном обществе. Морально многим проще остаться вдовой, а не разведенной (мы помним, что сняли белое пальто). Не делить имущество и детей, не видеть, как муж нашел новую женщину и счастлив с ней. Стоп. Или эти мысли вообще не имеют ничего общего со зловещими планами? В честь Дня всех влюбленных мы попросили экспертов объяснить, почему все иногда думают о смерти партнеров и что это значит на самом деле.



Разобраться в этой теме нас побудила история читательницы. Мы приводим ее анонимно, так как супруг этой женщины жив и здоров. «Иногда я думаю о смерти мужа. Просто иду в магазин, чищу картошку на кухне, засыпаю вечером — и тут приходит мысль: "А если бы он умер?". Я бы осталась одна с двумя детьми. Меня бы все жалели и поддерживали. Все совместно нажитое имущество осталось бы в нашем с детьми распоряжении. И у меня было бы право начать новую жизнь. И представляю это в красках — похороны, поминки и как я все это делаю. Без эмоций, мне не горько, но и не радостно. При этом у нас нет конфликта, живем спокойно, никаких разногласий — муж меня любит и я его тоже. Но периодически я думаю о том, что было бы, если бы он умер. Я так и про других людей думаю часто — не с точки зрения пожелания или выгоды для себя, а просто проигрываю сценарий. Могу считать себя злым человеком, который желает другому смерти? Или так думают все? Меня пугают эти мысли, кажется, что я делаю что-то плохое и непоправимое».

Редакция спросила у экспертов, что значат подобные фантазии и как с ними бороться (и надо ли). По мнению гештальт-терапевта и психолога Лины Диановой, в тревожных мыслях по поводу смерти супруга «виновата» слабая внутренняя опора. В случае, если такие фантазии приходят в спокойном состоянии, это говорит о том, что супруг для вас является не просто другим человеком, а человеком, от которого зависит ваш комфорт, эмоциональное и финансовое благосостояние.

Когда такие мысли возникают во время конфликта, вы снова сталкиваетесь со своей беспомощностью, но с другой стороны — вам настолько страшно «появиться» со своими желаниями, что смерть представляется меньшим злом, которое избавит вас от необходимости решать проблему. В этом случае нельзя себя ругать, можно только посочувствовать: представьте, насколько внутри вам страшно говорить о себе. Лина объясняет, что страх и беспомощность — очень сильные чувства, сталкиваться с которыми болезненно. Чем сильнее тригер (ситуация, запускающая их), тем сильнее хочется перестать их чувствовать. В ход идут все средства: кто-то орет на окружающих так, что стекла звенят, кто-то выглядит надменным и отвергающим, кто-то думает: «Да лучше бы ты умер!».

Замалчивание конфликтов и сглаживание острых углов семейной жизни иногда приводит к мрачным фантазиям Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Психолог Ирина Мамаева считает, что такие мысли могут даже благоприятно сказаться на семейной жизни. Если такие фантазии случаются раз, два, в порыве сильного гнева, то ничего страшного. Важно учитывать: возникновение таких мыслей не всегда является прямым желанием смерти другому. Иногда это желание, чтобы другой просто исчез, испарился в воздухе.

На подобные образы может натолкнуть смерть кого-то из друзей или близких. Тогда человек как бы примеряет эту ситуацию на себя: «А как бы мне было без мужа?».

Ирина считает, что хоть раз в жизни подобные мысли посещали каждую женщину. Она советует отследить, как часто они возникают. Редко — норма. Часто — может быть патологией и говорить о возможных психических заболеваниях. Можно ли себя считать за это злым — да, если такие мысли приходят постоянно. По мнению психолога, экономическая выгода (наследство) в этом вопросе для женщин не играет такой важной роли. — Женщины более эмоциональны, чем мужчины, и о финансовой стороне вопроса думают не в первую очередь.



Фантазии о смерти пугают и наталкивают на мысли о разводе или походе в церковь. А может быть, обо всем вместе Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Психотерапевт Европейского реестра Алена Сагадеева утверждает, что чудовищные мысли часто приходят в головы к очень хорошим людям. Про это можно почитать в описании жизни разных святых людей. Многие из них по-честному описывают свои безобразные неуправляемые фантазии. Плохой человек или хороший — это не про мысли, а про выборы. — Всех жен посещают такие мысли? — Про всех не знаю, но тех, кто имел смелость признаться себе и мне, великое множество. Управлять этим невозможно. Но можно выбрать, за какими мыслями следовать. Один подумал и отмахнулся, второй подумал и огорчился (это похуже), третий подумал и сделал (тут совсем беда). В спокойное время желание смерти супруга связано, в первую очередь, с нежеланием брать на себя ответственность за свою жизнь.

— Очень привлекательным кажется положение дел, когда можно освободиться от бремени семьи и оказаться ещё и в роли жертвы, получить помощь и сочувствие (не говоря о материальных выгодах). И это важно просто признать. Тогда напряжения становится меньше.

Эксперт объясняет, что остаться вдовой во все времена было не только почетнее и выгоднее, но ещё и менее болезненно, чем расстаться. Не только потому, что приходится что-то решать с детьми, имуществом и друзьями. И не только потому, что бывший супруг может себе завести новую любовь. Ещё ведь есть ощущение неудачи, не получилось создать семейный очаг, не вышло. И это будут знать все и всю жизнь. Женщины в этом месте уязвимее, конечно. Социум гораздо требовательнее именно к нам, мы «должны» удержать, сохранить, сберечь, даже если беречь-то толком и нечего.

Самое страшное, когда такие мысли переходят в реальные действия — на этой неделе всех потрясла история смерти бизнесмена в коттеджном поселке. По версии следствия его заказала собственная, хоть и уже бывшая жена.