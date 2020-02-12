Сорванный отпуск и никакой ответственности. Злая колонка человека, оказавшегося на борту самолета S7

Если вы окажетесь в самолёте, который вынужден будет вернуться обратно в аэропорт, то сможете вдоволь насмотреться на окрестности Новосибирска. Мы кружили над городом три часа Фото: Стас Соколов

На борту самолета Новосибирск — Москва, который утром 11 февраля вернулся обратно в Толмачёво по решению экипажа, оказался наш коллега — обозреватель НГС Стас Соколов. Публикуем его авторскую колонку. Я тут впервые прокатился на самолёте, который вынужден был вернуться назад по причине каких-то несовместимых с дальнейшим полетом неисправностей. Что-то неладное начало твориться ещё при взлете — в салоне стоял дикий шум, который не свойственен современным самолётам. Потом в воздухе появился чуть заметный, но очень узнаваемый запах сгоревшей проводки (почему-то сильнее всего он ощущался в туалете). Командир корабля объявил, что всё нормально, просто «мы возвращаемся назад» (и действительно, почему бы и нет?). А пока полетаем, выжигая топливо. Как человек, далекий от авиации, не очень понимаю, почему самолёт не мог выжигать топливо по пути в Москву (раз уж с ним ничего фатального не случилось), но командиру корабля, разумеется, видней.



После посадки всё было как обычно, когда у авиакомпаний случаются какие-то неприятности. Представители S7 с лицами работников собеса, возмущенные и непонимающие, что им делать, пассажиры, никто не пытается ничего объяснить (кому надо — сам спросит)... Когда-то давно я видел нечто подобное на чартерных рейсах. Но там в билете четко написано, что время вылета может быть изменено, да и стоит этот билет недорого. Самолет в Москву в итоге вылетел. Правда, люди, которые должны были попасть в столицу рано утром, оказались там только после полудня. У кого-то сорвались важные встречи, кто-то не попал на мероприятие, которое было целью полёта, а кто-то (например, я) и вовсе вынужден был отменить целую программу путешествия, потому что следующие сегменты маршрута выполняла уже другая компания.

И как вы думаете, пытались ли представители S7 как-то извиниться, предложить какую-то компенсацию, просто помощь? Конечно, нет. Было видно, что подобные ситуации — это унылая рутина, такое происходит регулярно. За три последних месяца только в Новосибирске это случалось уже шесть (!) раз.



8 ноября 2019 года не смог взлететь самолет, следовавший по рейсу Новосибирск — Краснодар. 27 ноября из-за срабатывания датчиков самолёт вернулся назад в Москву. 17 декабря не смог долететь до пункта назначения самолёт, направлявшийся в Бангкок. 18 января в двигателе самолёта Новосибирск — Камрань (Вьетнам) перед вылетом воспламенилось топливо. 25 января пришлось вернуться самолёту, вылетевшему ночью во Вьетнам (Нячанг) — после набора высоты в самолёте сработал датчик возможной неисправности топливной системы. 28 января вернулся рейс Новосибирск — Екатеринбург — у него отказали закрылки. 11 февраля вернулся московский рейс, на котором летел я.

И это только случаи, где речь не идёт о каких-то обстоятельствах, действительно независящих от компании (болезнь пассажира, попавшая в турбину птица, непогода, войны или эпидемия). Нет, давайте называть вещи своими именами, просто авиакомпания поставила на рейс неисправную машину. И это не какой-то исключительный случай.

Особенно неожиданным бывает возвращение в аэропорт для пассажиров, которым удалось уснуть сразу после взлета Фото: Стас Соколов

Разумеется, такое случается в каждой авиакомпании. Самолеты возвращаются из-за неисправности и у «Аэрофлота», не говоря уже про перевозчиков поменьше. И хорошо, что самолет спокойно сел в аэропорту, а не в поле. Плохо, что авиакомпании не несут вообще никакой ответственности за то, что оказались не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.



И это становится почти нормой. В прошлом году, когда я очередной раз получал новую карту в Сбербанке, сотрудник банка пыталась продать мне страховку на случай, если мошенники похитят средства с моего счёта.

— Понимаете, в этом случае деньги вернуть, скорее всего, не удастся, — честно сообщила сотрудница.

То есть брать у меня деньги на депозит под 4% годовых, а кредит предлагать (мне же) под 14% банк может, а вот гарантировать сохранность средств на счёте, увы, не готов. Ясно, понятно.

Есть такое новое слово «уберизация» (от названия сервиса такси Uber). Им называют новый тип оказания услуг, основанный на совместном использовании тех или иных активов. Водитель «Яндекс.Такси» отличается — это уже не работник таксопарка. Зачастую машина принадлежит лично ему и именно он в ней хозяин. На этом основаны многие конфликты с нынешними таксистами, поскольку пассажиры по-прежнему воспринимают их как неких работников сферы услуг.

«Уберизация» позволяет снизить стоимость услуг, но она же (естественно) снижает и уровень ответственности тех, кто эти услуги оказывает. Таксист может отказаться везти вас в неудобном для него направлении, владелец квартиры, арендованной через AirBnB, может отменить бронь. Вот и авиакомпания, выходит, может выпустить на рейс немножко неисправный самолёт. Может долететь, а может и не долететь. Как повезёт.



Я далек от того, чтобы кого-то осуждать. Как говорится, не я придумал этот мир, я просто в нём живу. Но чтобы процесс жизни не вызывал мучительной боли за бессмысленно испорченный отпуск (например), стоит просто заранее иметь в виду, что билет на самолёт даёт вам лишь право на перелет, но совершенно не гарантирует того, что вы окажетесь в нужной точке в нужное время. Поэтому не повторяйте чужих ошибок. Если вы летите далеко, с пересадками, не покупайте раздельных билетов (даже если это обходится дешевле). Оставляйте больше времени на пересадку — лучше погулять по Москве, чем не долететь вовсе. И помните: никто ничего вам не обязан. Хотя вы, разумеется, много кому и чего должны.

Как вы обычно покупаете авиабилеты, если нужно лететь с пересадкой?